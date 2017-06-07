Недовольных работников «Петронефти-Бийск» «разбавили» заключенными из соседней колонии?

29.06.2017 09:55
Сотрудники ЗАО «Петронефть-Бийск» рассказали ИА «Банкфакс» о череде событий, которые произошли на предприятии после ряда забастовок. Заработанные деньги людям все-таки выплатили, однако среди их коллег неожиданно начали появляться обитатели исправительной колонии, находящейся по соседству.
Со слов сотрудников предприятия, к концу мая текущего года руководство практически полностью погасило всю задолженность перед рабочими, а зарплату стало выплачивать «по-белому». Кроме того, по суду работодателя обязали компенсировать пеню и моральный вред своим сотрудникам. Благодаря этому в конце мая фабрика заработала полноценно. Однако теперь сотрудников «Петронефти-Бийск» начала волновать другая проблема. «В июне поставки сырья были налажены, но к этому времени много рабочих уволилось. Из-за задержек и уже девять лет не повышающихся зарплат стало очень не хватать работников. В итоге работодатель прислал на производство заключенных из находящейся неподалеку колонии. Нам была поставлена задача оперативно и бесплатно их обучить, чтобы к началу июля выйти на полуторный план одной линией производства, а через месяц - вернуться к нормам двухгодичной давности, полноценно запустить две производственные линии», - рассказали сотрудники предприятия.
Они пояснили, что для выполнения самых простых операций работнику бийской «Спички» необходимо минимум две недели стажировки, а чтобы полностью самостоятельно обслуживать тот или иной участок (без контроля опытных работников ) - порой не хватает и года обучения. «У заключенных порой срок истекает даже ранее, чем по прошествии одной недели работы на комбинате, то есть мы напрасно тратим время», - жалуются рабочие.
Неприятной неожиданностью стало и то, что владельцы заявили о намерении перевести фанерный цех в собственность индивидуальных предпринимателей. Сотрудники комбината утверждают, что им предложили написать заявление по собственному желанию и следом трудоустроиться в одно из двух ИП. «Причем, что характерно, не так называемое увольнение переводом, а два разных заявления. По данному поводу мы проконсультировались в прокуратуре, чтобы узнать, законно ли это. Помощник городского прокурора связался с руководством, и ему заявили, что «предприятие реорганизуется». Он в свою очередь сказал нам, что в этом деле стоит разбираться», - заявили сотрудники, которые сетуют, что им необходимо оперативно приянять решение.
Стоит отметить, что проблемы на ЗАО «Петронефть-Бийск» существуют уже несколько лет. Так, в январе прошлого года руководство отправило в вынужденные отпуска около 200 своих работников — почти две трети штатной численности сотрудников предприятия. Задолженность по зарплате перед бийчанами тогда составляла около 2,5 млн рублей. Все средства, поступающие от реализации продукции и взыскания задолженности контрагентов, тогда сразу направляли на погашение данного долга. Материалы арбитражного суда, а также ряд косвенных признаков говорили о кризисе на предприятии. Позже комбинату удалось выйти из затруднительного финансового положения. Однако за декабрь 2016 года перед 52 работниками вновь накопились долги в сумме 335 300 рублей, из-за которых и начались забастовки.
Фото: архив ИА «Банкфакс»
29.06.2017 10:32
"Ценным работникам", я на месте собственников фабрики, предложил бы купить какой нибудь завод, да рулить вволю ))))
29.06.2017 10:34
29.06.2017 10:37
29.06.2017 10:59
29.06.2017 11:03
29.06.2017 11:16
29.06.2017 12:00
Милая! Не работники "рулят", а законы Российской Федерации. Вы о таких слышали когда-нибудь? Представьте себе, есть целый Трудовой Кодекс РФ!
Если вы хотите реорганизовать предприятие - да пожалуйста! Да на здоровье! Только тогда нельзя заставлять писать работников заявление об увольнении из одной организации и заявление о приеме на работу в другую. Вы этих работников должны сократить с обязательными выплатами (как минимум за 2 месяца, за третий, если они не трудоустроятся). И только после процедуры сокращения, получив выплаты, работники могут устроиться на другое ваше предприятие. Которое вы вновь создали, как заявляете.
29.06.2017 12:04
почему этот факт прокуратуру не интересует ?
29.06.2017 12:08
----------------------------------------------------------------------------------------
Пусть учат заключенных из колонии, чем это плохо? Люди приобретут специальность. Только на каком основании обучением занимаются рабочие? У них нет педагогического образования. Они не имеют права оказывать образовательные услуги. Предприятие может открыть своё ПТУ, получив на это соответствующую лицензию, набрать мастеров профессионального обучения, и -в путь!
29.06.2017 13:33
Представьте, что вам нужно оперативно сделать свою работу, за которую вы получаете зарплату, а времени в обрез.
И при этом её должны делать не вы, а новичок, которому элементарно не хватит даже скорости, а ваша задача его контролировать, обучать и следить, чтобы он не сделал ошибок, потому что отвечать будете тоже вы. А чтобы успевать эту работу выполнять - вам придётся постоянно его отправлять на перекур и самостоятельно вкалывать с увеличенной скоростью, иначе работа не будет сделана своевременно.
То есть - весь день без обеда и перекуров, и без каких-либо поощрений за это.
Причём, при этом вы знаете, что даже прежде, чем вы успеете его научить, его сменят другим. Который тоже будет временным, а не постоянным.
29.06.2017 13:34
Должны сходу выхлестнуть лидеров сопротивления и только после процедуры промывки мозгов работники могут заключить договоры.
29.06.2017 13:57
ЗАО"Петронефть - Бийск" (Фанерно-спичечный комбинат),контролируют известные в Бийске криминальные авторитеты. Они ведут в Бийскую думу своих людей - это Таран А.А.-округ 10, Бурнашова М.Д.- округ 6, Донов Е.Д. - округ 7, Щербатов А.В.-округ 8. У криминальных лидеров интересы, в Управляющих компаниях, лифтовом хозяйстве, мусорном бизнесе и дорожном хозяйстве. Для развития этих направлений им нужна власть, ведь обстановка на Спичке совсем плохая.
29.06.2017 14:06
Именно об этом я и пишу. Работники не имеют права обучать, это незаконно. Должны быть специальные мастера производственного обучения в профессиональном училище, колледже.
29.06.2017 14:12
Если Прокуратура и Государственная инспекция труда в Алтайском крае хорошо оштрафуют и дисквалифицируют руководителя предприятия, это сразу "прочистит мозги" тем, кто нарушает законодательство. Могут ведь и посадить современных рабовладельцев.
29.06.2017 14:14
Гуляй чушок дальше по скверу около суда под камерами онлайн наблюдения Мальцевская и Навальновская отрыжка и не упоминай уважаемых людей в плохом.
29.06.2017 14:19
Вы тех, кто отстаивает свои ЗАКОННЫЕ (основанные на законах РФ) права называете "лидерами сопротивления"? А руководители предприятия, нарушающие законы нашей страны-они кто? Нарушил закон- преступник. По-вашему, надо не мешать преступникам совершать преступления?
29.06.2017 14:30
29.06.2017 14:41
Если ты печешься о своем бизнесе и не хочешь законно использовать наемную рабочую силу, какие проблемы? Сам со своей женой и детьми делайте спички, берите в руки метлу и швабру, вперед!
29.06.2017 15:01
Суд разберется, кто там что насовершал. Ровно также надо пресекать "дармоедство меганезаменимых труженников" и "спекулянтов на социальных напряжениях".
29.06.2017 15:06
А как им получать сверхприбыль? Количество миллиардеров в крае увеличилось в 4 раза. Значит, эксплуатация работников усилилась, как минимум, в 4 раза. А то, что законно этого невозможно добиться, понимают все.
29.06.2017 15:09
Когда труженики бесплатно работают, они меганезаменимые. А когда хотят получать плату за свой труд - они "дармоеды"!
29.06.2017 15:16
Если бы эксплуатация работников усилилась в 4 раза, то и продукции они произвели бы больше раза в 2. Однако крайстат говорит иное. Стало быть эксплуатация рабского труда не усилилась)))
29.06.2017 15:37
29.06.2017 15:49
Откуда прибыль? Из воздуха?
Количество работников уменьшилась, а эксплуатация увеличилась. Меньше людей делают ту же работу и им меньше платят. Потом выкидывают износившиеся организмы. Это старшее поколение доработало до пенсии. А нынешнее будет инвалидами до этого возраста.
29.06.2017 23:53