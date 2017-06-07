Недовольных работников «Петронефти-Бийск» «разбавили» заключенными из соседней колонии?

Сотрудники "Петронефти-Бийск" сняли работающих у них заключенных

Сотрудники ЗАО «Петронефть-Бийск» рассказали ИА «Банкфакс» о череде событий, которые произошли на предприятии после ряда забастовок. Заработанные деньги людям все-таки выплатили, однако среди их коллег неожиданно начали появляться обитатели исправительной колонии, находящейся по соседству.

Со слов сотрудников предприятия, к концу мая текущего года руководство практически полностью погасило всю задолженность перед рабочими, а зарплату стало выплачивать «по-белому». Кроме того, по суду работодателя обязали компенсировать пеню и моральный вред своим сотрудникам. Благодаря этому в конце мая фабрика заработала полноценно. Однако теперь сотрудников «Петронефти-Бийск» начала волновать другая проблема. «В июне поставки сырья были налажены, но к этому времени много рабочих уволилось. Из-за задержек и уже девять лет не повышающихся зарплат стало очень не хватать работников. В итоге работодатель прислал на производство заключенных из находящейся неподалеку колонии. Нам была поставлена задача оперативно и бесплатно их обучить, чтобы к началу июля выйти на полуторный план одной линией производства, а через месяц - вернуться к нормам двухгодичной давности, полноценно запустить две производственные линии», - рассказали сотрудники предприятия.

Машина, на которой якобы привозят и увозят представителей ИК

Они пояснили, что для выполнения самых простых операций работнику бийской «Спички» необходимо минимум две недели стажировки, а чтобы полностью самостоятельно обслуживать тот или иной участок (без контроля опытных работников ) - порой не хватает и года обучения. «У заключенных порой срок истекает даже ранее, чем по прошествии одной недели работы на комбинате, то есть мы напрасно тратим время», - жалуются рабочие.

Неприятной неожиданностью стало и то, что владельцы заявили о намерении перевести фанерный цех в собственность индивидуальных предпринимателей. Сотрудники комбината утверждают, что им предложили написать заявление по собственному желанию и следом трудоустроиться в одно из двух ИП. «Причем, что характерно, не так называемое увольнение переводом, а два разных заявления. По данному поводу мы проконсультировались в прокуратуре, чтобы узнать, законно ли это. Помощник городского прокурора связался с руководством, и ему заявили, что «предприятие реорганизуется». Он в свою очередь сказал нам, что в этом деле стоит разбираться», - заявили сотрудники, которые сетуют, что им необходимо оперативно приянять решение.

Стоит отметить, что проблемы на ЗАО «Петронефть-Бийск» существуют уже несколько лет. Так, в январе прошлого года руководство отправило в вынужденные отпуска около 200 своих работников — почти две трети штатной численности сотрудников предприятия. Задолженность по зарплате перед бийчанами тогда составляла около 2,5 млн рублей. Все средства, поступающие от реализации продукции и взыскания задолженности контрагентов, тогда сразу направляли на погашение данного долга. Материалы арбитражного суда, а также ряд косвенных признаков говорили о кризисе на предприятии. Позже комбинату удалось выйти из затруднительного финансового положения. Однако за декабрь 2016 года перед 52 работниками вновь накопились долги в сумме 335 300 рублей, из-за которых и начались забастовки.