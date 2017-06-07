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Главная Лента новостей Недовольных работников «Петронефти-Бийск» «разбавили» заключенными из соседней колонии?

Недовольных работников «Петронефти-Бийск» «разбавили» заключенными из соседней колонии?

29.06.2017 09:55

Сотрудники "Петронефти-Бийск" сняли работающих у них заключенных
Сотрудники "Петронефти-Бийск" сняли работающих у них заключенных

Сотрудники ЗАО «Петронефть-Бийск» рассказали ИА «Банкфакс» о череде событий, которые произошли на предприятии после ряда забастовок. Заработанные деньги людям все-таки выплатили, однако среди их коллег неожиданно начали появляться обитатели исправительной колонии, находящейся по соседству.

Со слов сотрудников предприятия, к концу мая текущего года руководство практически полностью погасило всю задолженность перед рабочими, а зарплату стало выплачивать «по-белому». Кроме того, по суду работодателя обязали компенсировать пеню и моральный вред своим сотрудникам. Благодаря этому в конце мая фабрика заработала полноценно. Однако теперь сотрудников «Петронефти-Бийск» начала волновать другая проблема. «В июне поставки сырья были налажены, но к этому времени много рабочих уволилось. Из-за задержек и уже девять лет не повышающихся зарплат стало очень не хватать работников. В итоге работодатель прислал на производство заключенных из находящейся неподалеку колонии. Нам была поставлена задача оперативно и бесплатно их обучить, чтобы к началу июля выйти на полуторный план одной линией производства, а через месяц - вернуться к нормам двухгодичной давности, полноценно запустить две производственные линии», - рассказали сотрудники предприятия.

Машина, на которой якобы привозят и увозят представителей ИК
Машина, на которой якобы привозят и увозят представителей ИК

Они пояснили, что для выполнения самых простых операций работнику бийской «Спички» необходимо минимум две недели стажировки, а чтобы полностью самостоятельно обслуживать тот или иной участок (без контроля опытных работников ) - порой не хватает и года обучения. «У заключенных порой срок истекает даже ранее, чем по прошествии одной недели работы на комбинате, то есть мы напрасно тратим время», - жалуются рабочие.

Неприятной неожиданностью стало и то, что владельцы заявили о намерении перевести фанерный цех в собственность индивидуальных предпринимателей. Сотрудники комбината утверждают, что им предложили написать заявление по собственному желанию и следом трудоустроиться в одно из двух ИП. «Причем, что характерно, не так называемое увольнение переводом, а два разных заявления. По данному поводу мы проконсультировались в прокуратуре, чтобы узнать, законно ли это. Помощник городского прокурора связался с руководством, и ему заявили, что «предприятие реорганизуется». Он в свою очередь сказал нам, что в этом деле стоит разбираться», - заявили сотрудники, которые сетуют, что им необходимо оперативно приянять решение.

Стоит отметить, что проблемы на ЗАО «Петронефть-Бийск» существуют уже несколько лет. Так, в январе прошлого года руководство отправило в вынужденные отпуска около 200 своих работников — почти две трети штатной численности сотрудников предприятия. Задолженность по зарплате перед бийчанами тогда составляла около 2,5 млн рублей. Все средства, поступающие от реализации продукции и взыскания задолженности контрагентов, тогда сразу направляли на погашение данного долга. Материалы арбитражного суда, а также ряд косвенных признаков говорили о кризисе на предприятии. Позже комбинату удалось выйти из затруднительного финансового положения. Однако за декабрь 2016 года перед 52 работниками вновь накопились долги в сумме 335 300 рублей, из-за которых и начались забастовки.

Фото: архив ИА «Банкфакс»


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Комментарий

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Комментариев 25
Хаврошечка

29.06.2017 10:32

Работники рулят работодателями? Чего то в коммунизм ударились совсем. Со службой безопасности печалька? Кто БФ разрешил чужие фото выкладывать? Ну а так нормальная тема- реорганизация производства.
"Ценным работникам", я на месте собственников фабрики, предложил бы купить какой нибудь завод, да рулить вволю ))))
St' Рашпиль

29.06.2017 10:34

Кто разрешил зеков фотографировать? Что за беспредел?
Предыдущему.

29.06.2017 10:37

Недовольные работники недовольствуют что они оказались не такими уж незаменимыми.
Чего уж проще

29.06.2017 10:59

разрешить китайцам трудовую миграцию в РФ и завтра их тут будет миллионов сто двадцать , а может и больше . Они и заводов здесь понастроят всяких - будет и формальдегид , и фенол с карболом , и удобрения для полей
шпилю от ПФРСИ

29.06.2017 11:03

о что только вас бакланов запотречивать, у зека тоже потрет незачушканенный, так что примочки ты тут не лепи, а то живо в главпетухи нарядят. Окунь. ФКЗУ ИК №3, 4отряд
да не баклан он

29.06.2017 11:16

случайно приблудившийся бабай
гость

29.06.2017 12:00

Хаврошечка писал(а):
Работники рулят работодателями?

Милая! Не работники "рулят", а законы Российской Федерации. Вы о таких слышали когда-нибудь? Представьте себе, есть целый Трудовой Кодекс РФ!
Если вы хотите реорганизовать предприятие - да пожалуйста! Да на здоровье! Только тогда нельзя заставлять писать работников заявление об увольнении из одной организации и заявление о приеме на работу в другую. Вы этих работников должны сократить с обязательными выплатами (как минимум за 2 месяца, за третий, если они не трудоустроятся). И только после процедуры сокращения, получив выплаты, работники могут устроиться на другое ваше предприятие. Которое вы вновь создали, как заявляете.
Евгений

29.06.2017 12:04

Интересно а что за Шоушенко такое в Бийске ? Это вообще нормально что ЗК батрачат на каком то производстве?
почему этот факт прокуратуру не интересует ?
гость

29.06.2017 12:08

. Однако теперь сотрудников «Петронефти-Бийск» начала волновать другая проблема... работодатель прислал на производство заключенных из находящейся неподалеку колонии. Нам была поставлена задача оперативно и бесплатно их обучить
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Пусть учат заключенных из колонии, чем это плохо? Люди приобретут специальность. Только на каком основании обучением занимаются рабочие? У них нет педагогического образования. Они не имеют права оказывать образовательные услуги. Предприятие может открыть своё ПТУ, получив на это соответствующую лицензию, набрать мастеров профессионального обучения, и -в путь!
А если разобраться?

29.06.2017 13:33

гость писал(а):
Пусть учат заключенных из колонии, чем это плохо? Люди приобретут специальность.


Представьте, что вам нужно оперативно сделать свою работу, за которую вы получаете зарплату, а времени в обрез.
И при этом её должны делать не вы, а новичок, которому элементарно не хватит даже скорости, а ваша задача его контролировать, обучать и следить, чтобы он не сделал ошибок, потому что отвечать будете тоже вы. А чтобы успевать эту работу выполнять - вам придётся постоянно его отправлять на перекур и самостоятельно вкалывать с увеличенной скоростью, иначе работа не будет сделана своевременно.
То есть - весь день без обеда и перекуров, и без каких-либо поощрений за это.
Причём, при этом вы знаете, что даже прежде, чем вы успеете его научить, его сменят другим. Который тоже будет временным, а не постоянным.
Непонятка

29.06.2017 13:34

гость писал(а):
должны сократить с обязательными выплатами (как минимум за 2 месяца, за третий, если они не трудоустроятся). И только после процедуры сокращения, получив выплаты, работники могут устроиться


Должны сходу выхлестнуть лидеров сопротивления и только после процедуры промывки мозгов работники могут заключить договоры.
Ха-ха!

29.06.2017 13:57

Запись в Одноклассниках:

ЗАО"Петронефть - Бийск" (Фанерно-спичечный комбинат),контролируют известные в Бийске криминальные авторитеты. Они ведут в Бийскую думу своих людей - это Таран А.А.-округ 10, Бурнашова М.Д.- округ 6, Донов Е.Д. - округ 7, Щербатов А.В.-округ 8. У криминальных лидеров интересы, в Управляющих компаниях, лифтовом хозяйстве, мусорном бизнесе и дорожном хозяйстве. Для развития этих направлений им нужна власть, ведь обстановка на Спичке совсем плохая.
гость

29.06.2017 14:06

А если разобраться? писал(а):
Представьте, что вам нужно оперативно сделать свою работу, за которую вы получаете зарплату, а времени в обрез.

Именно об этом я и пишу. Работники не имеют права обучать, это незаконно. Должны быть специальные мастера производственного обучения в профессиональном училище, колледже.
гость

29.06.2017 14:12

Непонятка писал(а):
после процедуры промывки мозгов работники могут заключить договоры.

Если Прокуратура и Государственная инспекция труда в Алтайском крае хорошо оштрафуют и дисквалифицируют руководителя предприятия, это сразу "прочистит мозги" тем, кто нарушает законодательство. Могут ведь и посадить современных рабовладельцев.
Предыдущему чушку

29.06.2017 14:14

Именно. Авторитеты. А ты кто по жизни? Как был петухом голосистым, таким и останешься. Кто для тебя авторитет? Такие же петухи как ты.
Гуляй чушок дальше по скверу около суда под камерами онлайн наблюдения Мальцевская и Навальновская отрыжка и не упоминай уважаемых людей в плохом.
гость

29.06.2017 14:19

Непонятка писал(а):
Должны сходу выхлестнуть лидеров сопротивления

Вы тех, кто отстаивает свои ЗАКОННЫЕ (основанные на законах РФ) права называете "лидерами сопротивления"? А руководители предприятия, нарушающие законы нашей страны-они кто? Нарушил закон- преступник. По-вашему, надо не мешать преступникам совершать преступления?
Мимокрокодил для 14.14

29.06.2017 14:30

Давно наблюдаю за деятельностью утырков Горра и Маюнова. Горр и Маюнов конечно усрались от такого расклада. Если названные Горром люди действительно выберутся в Думу, то Горру и Маюнову в городе будет не проханже. Седло сломают им быстро а там и Навальному и Мальцеву с их революцией после того как с Громогласовой закончат. В Бийске должен быть ПОРЯДОК, СТАБИЛЬНОСТЬ должна быть и ТИШИНА. Ни каких революций. ;-)
гость

29.06.2017 14:41

Все проблемы в сфере трудовых отношений возникают из-за того, что нарушаются законы. Трудовой кодекс РФ довольно логично «разруливает» различные ситуации. Работодатели искусственно создают ситуации для нарушения прав тех людей, которые формируют их финансовое благополучие. Среди руководителей Алтайского края модно спекулировать на том, что надо «сохранять» их бизнес (читай, узаконить рабский труд). А на самом деле, жестко эксплуатировать людей, разрушать их физическое и психическое здоровье.
Если ты печешься о своем бизнесе и не хочешь законно использовать наемную рабочую силу, какие проблемы? Сам со своей женой и детьми делайте спички, берите в руки метлу и швабру, вперед!
Непонятка

29.06.2017 15:01

гость писал(а):
Вы тех, кто отстаивает свои ЗАКОННЫЕ (основанные на законах РФ) права называете "лидерами сопротивления"? А руководители предприятия, нарушающие законы нашей страны-они кто? Нарушил закон- преступник. По-вашему, надо не мешать преступникам совершать преступления?


Суд разберется, кто там что насовершал. Ровно также надо пресекать "дармоедство меганезаменимых труженников" и "спекулянтов на социальных напряжениях".
Иваныч

29.06.2017 15:06

гость писал(а):
Среди руководителей Алтайского края модно спекулировать на том, что надо «сохранять» их бизнес (читай, узаконить рабский труд). А на самом деле, жестко эксплуатировать людей, разрушать их физическое и психическое здоровье.

А как им получать сверхприбыль? Количество миллиардеров в крае увеличилось в 4 раза. Значит, эксплуатация работников усилилась, как минимум, в 4 раза. А то, что законно этого невозможно добиться, понимают все.
гость

29.06.2017 15:09

Непонятка писал(а):
надо пресекать "дармоедство меганезаменимых труженников"

Когда труженики бесплатно работают, они меганезаменимые. А когда хотят получать плату за свой труд - они "дармоеды"!
Непонятка

29.06.2017 15:16

Иваныч писал(а):
Количество миллиардеров в крае увеличилось в 4 раза. Значит, эксплуатация работников усилилась, как минимум, в 4 раза.


Если бы эксплуатация работников усилилась в 4 раза, то и продукции они произвели бы больше раза в 2. Однако крайстат говорит иное. Стало быть эксплуатация рабского труда не усилилась)))
МОЛОДЦЫ

29.06.2017 15:37

Работяги молодцы! Добились зарплаты" по- белому ,пени и морального ущерба. Вот так бы на всех предприятиях города.
гость

29.06.2017 15:49

Непонятка писал(а):
Если бы эксплуатация работников усилилась в 4 раза, то и продукции они произвели бы больше раза в 2.

Откуда прибыль? Из воздуха?
Количество работников уменьшилась, а эксплуатация увеличилась. Меньше людей делают ту же работу и им меньше платят. Потом выкидывают износившиеся организмы. Это старшее поколение доработало до пенсии. А нынешнее будет инвалидами до этого возраста.
гость

29.06.2017 23:53

Рассказал своему московскому приятелю эту историю. Мой друг воодушевился, его вдохновляет идея написать книгу "Возрождение ГУЛАГа на Алтае". Он сразу же определил суть Нового ГУЛАГа как бескорыстный труд на благо частного капитала, в отличии от сталинских времен, когда заключенные работали все же на государство. Будет собирать материал о том, как заставляют рабочих бесплатно обучать заключенных. Потом "учителей" уволят и станут использовать ЗЭКов как дармовую рабочую силу... Обещал подарить первый экземпляр.