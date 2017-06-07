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Главная Лента новостей Алтайские власти «решились» на достройку отстающего противотуберкулезного диспансера

Алтайские власти «решились» на достройку отстающего противотуберкулезного диспансера

29.06.2017 10:54

Центр госзакупок Алтайского края объявил аукцион на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, а также поставку оборудования в краевом противотуберкулезном диспансере в Новоалтайске, который по изначальным планам властей должен был начать работу еще в 2014 году при содействии «СтройГАЗа». Максимальная сумма нового контракта составляет более 829 млн рублей, сказано на сайте Госзакупок.

Согласно аукционной документации, перед потенциальным подрядчиком вновь поставят задачу выполнить работы за три года. Большая часть денег (347,5 млн рублей) пойдет на отделочные работы существующей «коробки». Также проектом запланировано устройство внутренних электротехнических (92,2 млн рублей), санитарно-технических (72,3 млн рублей), слаботочных (34,5 млн рублей) систем, благоустройство (41,5 млн рублей), а также устройство кровли и фасада на пищеблоке (в сумме более 8,1 млн рублей). Меньшую часть работ предполагается выполнить в 2017 году (на общую сумму 80,5 млн рублей), наибольшая активность на площадке запланирована на 2018 год (393 млн рублей), на 2019 год намечена сдача объекта (356,4 млн рублей).

Как указано, финансирование стройки будет вестись за счет средств краевого бюджета, в рамках краевой адресной инвестиционной программы на 2017 год. Заявки на участие принимаются с 26 июня по 12 июля. Сам аукцион состоится 20 июля.

Напомним, строительство началось в конце 2011 года, первый этап общей стоимостью более 1 млрд рублей планировалось завершить за три года. Однако затем стройка, генподрядчиком на которой был «СтройГАЗ», начала «пробуксовывать». В 2015 году краевые власти официально признали, что объект законсервирован, тогда же пост покинул главврач Андрей Прозоров. Он написал заявление по собственному желанию, затем попытался забрать его, но Алтайкрайздрав не позволил ему сделать этого. В 2016 году новым руководителем был назначен бывший замглавврача по хирургии КГБУЗ «Краевая клиническая больница» Евгений Слухай. До настоящего времени тубдиспансер как организация базируется во временных помещениях, причем несколько дней назад там началась проверка краевого Минздрава по сообщениям СМИ о плохом питании пациентов.

Тему строительства губернатор Александр Карлин поднимал на встрече с премьером Дмитрием Медведевым, тогда глава региона указал, что на стройку уже потрачено порядка 700 млн рублей. «Мы будем достраивать I очередь и вводить ее в эксплуатацию в 2018 году. Я обратился к премьеру с просьбой оказать нам содействие в выделении средств на приобретение необходимого медицинского и иного оборудования для данного объекта. Решение этого вопроса с федеральной поддержкой гарантировало бы введение объекта в эксплуатацию в следующем году», - отметил Александр Карлин. Позже СМИ со ссылкой на депутата Госдумы Валерия Елыкомова сообщили, что федерация выделит региону на новый противотуберкулезный диспансер 300 млн рублей.

Как уточняют «Аргументы и факты», будущий противотуберкулезный диспансер – это восьмиэтажное здание с терапевтическим и хирургическим отделениями, а также реанимацией. Также запроектирован административно-диагностический корпус, плюс отделения для хронических больных и больных ВИЧ; паталогоанатомический корпус, газовая котельная, прачечная и другие подсобные помещения. После завершения обоих этапов строительства в диспансере одновременно смогут лечиться 500 пациентов.


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Комментарий

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Комментариев 3
гость

29.06.2017 12:36

федерация выделит региону на новый противотуберкулезный диспансер 300 млн рублей.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
пока только обещают?
Роза

29.06.2017 12:51

Хорошая идея навести порядок, почитала про проект –посмотрим, задумка неплохая.
Doca

29.06.2017 13:01

Ну, перинатальный центр Карлин уже построил, вся Россия ржёт, кстати во время очередного дождя внутренний водосток в здании развалился, залило несколько этажей. В центре до сих пор нет мебели, не хватает медикаментов, простыней и наволочек, не работает вентиляция и т.д. Бедные беременные, за что они-то страдают.