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Главная Лента новостей Алтайский избирком предусмотрительно отреагировал на слухи о махинациях с «досрочкой»

Алтайский избирком предусмотрительно отреагировал на слухи о махинациях с «досрочкой»

06.09.2017 11:28

Ирина Акимова изучает информационный стенд
Ирина Акимова изучает информационный стенд

Избирательная комиссия Алтайского края на фоне ажиотажа вокруг досрочного голосования в регионе на своем офсайте опубликовала специальное заявление по «досрочке». КИК в частности утверждает, что если количество заранее проголосовавших на отдельных УИКах превысит 1 % от общего числа, то наблюдатели имеют полное право требовать отдельный подсчет голосов.

По заверениям крайизбиркома, досрочное голосование находится на особом контроле руководства комиссии. Это сделано в связи с распространением в Сети информации о возможном применении на территории Алтайского края «негативных избирательных технологий» в ходе «досрочки». В адрес муниципальных избиркомов КИК направил письма с требованием соблюдать положения действующего законодательства в период досрочного голосования. Напомним, право прийти на выборы до 10 сентября предоставляется тем, кто в единый день голосования по уважительной причине не сможет прибыть на избирательный участок.

Кроме того, крайизбирком обратил внимание нижестоящих комиссий на то, что в ходе досрочного голосования может осуществляться общественный контроль. Избирательным комиссиям напомнили и о проведении отдельного подсчета голосов по бюллетеням досрочно проголосовавших. Он производится, если количество досрочников составит более 1 % от числа избирателей, внесенных в список (но не менее 10 человек). Об этом могут попросить любой член комиссии либо наблюдатель. Судя по неофициальным данным с участков по выборам депутатов Барнаульской гордумы, к этой процедуре придется прибегнуть на большей части из 251 УИКа. Уже по стостоянию на 5 сентября явка на «досрочку» в отдельных территоииях превысила 5 %.

Также крайизбирком проинформировал нижестоящие комиссии о мерах юридической ответственности, предусмотренных КоАП и Уголовным кодексом. Они могут применяться к лицам, совершающим противоправные действия и использующим незаконные избирательные технологии в ходе досрочного голосования. Кстати, ранее аналогичные по смыслу предупреждения, но более наглядно, «рассылали» руководству барнаульских УИКов активисты.

Тем временем председатель крайизбиркома Ирина Акимова решила лично проинспектировать несколько участков в Ребрихинском районе. На территории муниципалитета проходят выборы в райсовет народных депутатов, представительные органы 12 сельских поселений, трех глав сельских поселений. Кроме того, Ребрихинский район входит в состав одномандатного избирательного округа № 10 по довыборам депутата Алтайского Заксобрания. Всего на территории МО зарегистрированы 19,5 тысяч избирателей.

Г-жа Акимова посетила избирательные участки, встретилась с членами комиссий, которые рассказали о том, как организована разъяснительная деятельность, в том числе продемонстрировали информационный стенд. С 30 августа УИКи на территории Ребрихинского района приступили к организации досрочного голосования. За два дня этим правом воспользовались 10 избирателей. Каких-либо жалоб на данный счет в избирательные комиссии не поступало.

Фото: избирательная комиссия Алтайского края

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Комментарий

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Комментариев 29
Пантум

06.09.2017 11:47

Избирком все стережет, держит руку на пульсе!)
Витек

06.09.2017 11:50

Надеемся, что комиссия не допустит фактов мошенничества и жульничества на избирательных участках
Иконика

06.09.2017 11:52

больше нагнетают негатива к досрочке, а так такие же выборы.
Лев Владимирович

06.09.2017 11:54

Будем в этом году как всегда ждать от коммунистов их любимую карусель с бутылкой водочки!)
Антитроль

06.09.2017 11:56

А нельзя посадить более креативных тролей? В смысле за компьютер.
Илюха

06.09.2017 12:01

Как всегда комуняги будут подкупать народ и обещать несбыточные планы.
антон

06.09.2017 12:03

на этом сайте теперь комментарии оставляют специально обученные люди?
администрация тоже начала читать банкфакс))
Славгородский ЭКСТРАСЕНС ЛДПРнутая БРЕДЕРИХА и ГДЕ ВАШИ ОТКРОВЕНИЯ !??

06.09.2017 12:12

ВЫ ведь всей ЛДПР давно уже досрочно проголосовали !! Каков результат ? Наверно у ВАС победило ЯБЛО ??
РУБЦОВЧАНИН

06.09.2017 12:12

У нас на 6 округе досрочка зашкаливает. Уже более ста человек за бутылку пришли проголосовать,интересно,как депутат или депутатша людям в глаза смотреть будет. Жизнь после выборов продолжается,господа кандидаты.
житель

06.09.2017 12:19

Выбираем, выбираем все равно ЕР пройдет, а оппозицию поймают с уловками мошенничества
Антитролю

06.09.2017 12:19

Главное,чтобы тебе на жвачку хвалато. Так что давай трудись в поте лица,пока кому-няки тебе денежку дают на жвачку по рублю
Даша сибирячка

06.09.2017 12:21

После таких качественных дорог народ уже сам пойдет голосовать за ер
Смотритель маяка

06.09.2017 12:33

Видать сильно Кириенко пальцем в сторону АК погрозил. Такие массовые нарушения подрывают легитимность выборов как таковых, в том числе и будущих президентских, а этого Москва допустить не может. Так что вполне возможны и кадровые решения.......
ИН. АХЕНТ НКО СТАСИК .... ТЫ ШО ПЕРЕЛИЦЕВАЛСЯ В !??

06.09.2017 13:02

СМОТРИТЕЛЯ МАЯКА.... На ПУТИНА зуб ТОЧИШЬ ??
Я умиляюсь

06.09.2017 13:11

Что то совсем дошли до ручки власти. Как то стыдно и за Ляпунова. Школьники что ли пишут правильные комментарии. Ржу не могу. Больше на антиреклама похоже. То какого то явно больного из прсихушки выпустят писать бред. Кошмар!!!
дашке

06.09.2017 13:11

Причем здесь дороги. Их ремонтируют за счет бюджета. Захотелось лизнуть?
быдло

06.09.2017 13:13

Молодцы, что разъяснили. Можно заранее предположить, в чью пользу будет подавляющее большинство голосов, поданных в Барнауле на досрочном голосовании - не сопоставимо большое по сравнению с голосованием 10 сентября. Надеюсь, заинтересованные лица разъяснением крайизбиркома воспользуются. А вот что УИКи будут делать с результатами, интересно посмотреть.
ТЫ ШО УМИЛЯЕШЬСЯ... НКО ? У !??

06.09.2017 13:14

ТРАНСГЕНДЕРЫ записались??
Интересно

06.09.2017 13:17

А где сегодня этот специалист по унитазным выбросам, ещё на капельнице? Пора включать в его лице тяжёлую артиллерию
Ну

06.09.2017 13:21

И славненько отпустили видать. Появилось многоликое наше чудо. Сейчас начнется, а то я заскучал.
За

06.09.2017 13:36

Прошлые выборы с 30% результатом Борька Т. Отдавался. Теперь мы в предчувствии не лучших результатов запустили досрочку. И судя по плачу Ярославны он же политзам главы края придется отдуваться ему. И это может ещё не одна жертва будет успешной избирательной кампании в крае.
Беспредельщикам!

06.09.2017 13:50

Усрал...! И училки в комиссиях заулыбались, когда на них шикнули. Наперсточники! Беспредельщики! Признать выборы нелегитивными! Не ходите досрочно голосовать- ваш голос будет сворован, бюллетень заменен!
правдолюб

06.09.2017 14:17

лучше-б рассказали как М.Прусакова своего папу сделала на большом окладе своим помощником за счёт бюджетных средств
Ой! Ой!! СКОЛЬКО вылезло на БФ сверчков от ЗОМБО ЯБЛО !? НКО...??

06.09.2017 15:12

патриотив России..... , а по существу ТРАНСГЕНДЕРОВ пиндосовских служак невидимого фронту !!
вредный

06.09.2017 15:52

Не ходите на досрочное голосование,конверт вскроют, бюллетень испортят или подменят, знаю точно.
10 сентября обязательно придите. Чем выше явка тем меньше возможности для подтасовок, также на необходимо на каждый участок наблюдателя.
Ну и самое главное простые люди-работяги поймите в конце-то концов, что без возврата к социализму
вам и вашим детям ничего в этой жизни не светит , кроме ломовой работ и нищеты.
Из ЕР сериала "Выбери меня" Недалёкая быль

06.09.2017 18:00

Уже мгер-троль свинарник оттяфкался лабудой ... можно о реалиях вспомнить, наблюдателям на заметку.

И так. Региональные заксовские выборы. Райцентры бурлят, пиар там зашкаливает.
Картинка в одном из них:
Два избирательных участка рядом: в местной школе №2 и в Доме Культуры. Наблюдатели на участках-студенты из вузов-волонтёры. Голосование началось по регламенту. К 10-00 первые донесения о ходе и явке. УИК докладывает в территориальную избир комиссию количество проголосовавших. Данные визуального подсчёта наблюдателя расходятся ровно на 100 человек. На 12-00 та же разница. Наблюдатель интересуется у членов участковой комиссии по данному факту -в ответ неприкрытая грубость. Эту информация и факт доведён в
штаб кандидата далее в теркомиссию. Приезжаем на этот избиручасток... Девушка -наблюдатель в слезах... Рядом полукругом -члены комиссии из учителей среднего возраста местной школы. Увидев нас - педагоги сделали "стойку" как на Троекуровской псарни -гвалт усилился. Вышла дама в синем - "морда кр-расная", оказалось председатель, из бухгалтеров местного фермера. Нарисовался страж порядка... Девушка, навзрыд, рассказала, что она с 1-го по 7класс училась в этой школе у этих учителей, теперь они её унижают и оскарбляют за добросовестное отношение к обязанностям наблюдателя от кандидата коммуниста. РОДИЛАСЬ ЖАЛОБА по всей форме для первой инстанции -председателя УИК . К 16-00 разрыв в явке был "нивелирован".
Наблюдателям на УИК в Доме Культры было дано указание -усилить контроль за членом комиссии по имени Петя - супружником куратора территориальной комиссии от администрации. Он был в списках для голосования в помещении школы. Проголосовал он одним бюллетенем. Возможно "сотня" была и заготовлена как натасканного фокира, где-то в рукаве. Кто знаком с завершающим этапом работы УИК поймёт, что все цифры результатов голосования должны быть адекватными и легко проверяемыми... Только к 5-ти утра смогли свести результаты эти члены комиссии в итоговый Протокол.
Юрий Павлов

06.09.2017 19:41

Необходимо написать заявление в окружную с требованием предоставить заверенные копии актов передачи бюллетеней в окружную, из окружной в УИКи, а так же данные о количестве проголосовавших досрочно по состоянию на 08.09.2017г. в разрезе УИКов. Я как кандидат в депутаты так и сделал по 10 округу (Ленинский район Барнаула), когда с удивлением узнал, что окружная не располагает такими данными ( по досрочке). Я так понимаю, там где очень много досрочников нужно разбираться с ситуацией по членам комиссий, ведь "уважительная причина" у бюджетников разных ведомств должна быть подтверждена соответствующими распоряжениями и приказами?
Вопрос Илюхе

06.09.2017 20:10

Илюха писал(а):
Как всегда комуняги будут подкупать


Илюха, ты мочун?

Увы, это пожизненно.
Карусельщику из ЕР Лёве вопрос

06.09.2017 20:14

Лев Владимирович писал(а):
как всегда ждать от коммунистов их любимую карусель с бутылкой водочки!)


У вас продаётся славянский шкаф?

Лёва, тебе когда вместо мозгов закачали строительную пену? Или у тебя мозги с рождения отсутствовали?