Алтайский избирком предусмотрительно отреагировал на слухи о махинациях с «досрочкой»

Ирина Акимова изучает информационный стенд

Избирательная комиссия Алтайского края на фоне ажиотажа вокруг досрочного голосования в регионе на своем офсайте опубликовала специальное заявление по «досрочке». КИК в частности утверждает, что если количество заранее проголосовавших на отдельных УИКах превысит 1 % от общего числа, то наблюдатели имеют полное право требовать отдельный подсчет голосов.

По заверениям крайизбиркома, досрочное голосование находится на особом контроле руководства комиссии. Это сделано в связи с распространением в Сети информации о возможном применении на территории Алтайского края «негативных избирательных технологий» в ходе «досрочки». В адрес муниципальных избиркомов КИК направил письма с требованием соблюдать положения действующего законодательства в период досрочного голосования. Напомним, право прийти на выборы до 10 сентября предоставляется тем, кто в единый день голосования по уважительной причине не сможет прибыть на избирательный участок.

Кроме того, крайизбирком обратил внимание нижестоящих комиссий на то, что в ходе досрочного голосования может осуществляться общественный контроль. Избирательным комиссиям напомнили и о проведении отдельного подсчета голосов по бюллетеням досрочно проголосовавших. Он производится, если количество досрочников составит более 1 % от числа избирателей, внесенных в список (но не менее 10 человек). Об этом могут попросить любой член комиссии либо наблюдатель. Судя по неофициальным данным с участков по выборам депутатов Барнаульской гордумы, к этой процедуре придется прибегнуть на большей части из 251 УИКа. Уже по стостоянию на 5 сентября явка на «досрочку» в отдельных территоииях превысила 5 %.

Также крайизбирком проинформировал нижестоящие комиссии о мерах юридической ответственности, предусмотренных КоАП и Уголовным кодексом. Они могут применяться к лицам, совершающим противоправные действия и использующим незаконные избирательные технологии в ходе досрочного голосования. Кстати, ранее аналогичные по смыслу предупреждения, но более наглядно, «рассылали» руководству барнаульских УИКов активисты.

Тем временем председатель крайизбиркома Ирина Акимова решила лично проинспектировать несколько участков в Ребрихинском районе. На территории муниципалитета проходят выборы в райсовет народных депутатов, представительные органы 12 сельских поселений, трех глав сельских поселений. Кроме того, Ребрихинский район входит в состав одномандатного избирательного округа № 10 по довыборам депутата Алтайского Заксобрания. Всего на территории МО зарегистрированы 19,5 тысяч избирателей.

Г-жа Акимова посетила избирательные участки, встретилась с членами комиссий, которые рассказали о том, как организована разъяснительная деятельность, в том числе продемонстрировали информационный стенд. С 30 августа УИКи на территории Ребрихинского района приступили к организации досрочного голосования. За два дня этим правом воспользовались 10 избирателей. Каких-либо жалоб на данный счет в избирательные комиссии не поступало.