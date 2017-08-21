Алтайский избирком предусмотрительно отреагировал на слухи о махинациях с «досрочкой»

06.09.2017 11:28
Избирательная комиссия Алтайского края на фоне ажиотажа вокруг досрочного голосования в регионе на своем офсайте опубликовала специальное заявление по «досрочке». КИК в частности утверждает, что если количество заранее проголосовавших на отдельных УИКах превысит 1 % от общего числа, то наблюдатели имеют полное право требовать отдельный подсчет голосов.
По заверениям крайизбиркома, досрочное голосование находится на особом контроле руководства комиссии. Это сделано в связи с распространением в Сети информации о возможном применении на территории Алтайского края «негативных избирательных технологий» в ходе «досрочки». В адрес муниципальных избиркомов КИК направил письма с требованием соблюдать положения действующего законодательства в период досрочного голосования. Напомним, право прийти на выборы до 10 сентября предоставляется тем, кто в единый день голосования по уважительной причине не сможет прибыть на избирательный участок.
Кроме того, крайизбирком обратил внимание нижестоящих комиссий на то, что в ходе досрочного голосования может осуществляться общественный контроль. Избирательным комиссиям напомнили и о проведении отдельного подсчета голосов по бюллетеням досрочно проголосовавших. Он производится, если количество досрочников составит более 1 % от числа избирателей, внесенных в список (но не менее 10 человек). Об этом могут попросить любой член комиссии либо наблюдатель. Судя по неофициальным данным с участков по выборам депутатов Барнаульской гордумы, к этой процедуре придется прибегнуть на большей части из 251 УИКа. Уже по стостоянию на 5 сентября явка на «досрочку» в отдельных территоииях превысила 5 %.
Также крайизбирком проинформировал нижестоящие комиссии о мерах юридической ответственности, предусмотренных КоАП и Уголовным кодексом. Они могут применяться к лицам, совершающим противоправные действия и использующим незаконные избирательные технологии в ходе досрочного голосования. Кстати, ранее аналогичные по смыслу предупреждения, но более наглядно, «рассылали» руководству барнаульских УИКов активисты.
Тем временем председатель крайизбиркома Ирина Акимова решила лично проинспектировать несколько участков в Ребрихинском районе. На территории муниципалитета проходят выборы в райсовет народных депутатов, представительные органы 12 сельских поселений, трех глав сельских поселений. Кроме того, Ребрихинский район входит в состав одномандатного избирательного округа № 10 по довыборам депутата Алтайского Заксобрания. Всего на территории МО зарегистрированы 19,5 тысяч избирателей.
Г-жа Акимова посетила избирательные участки, встретилась с членами комиссий, которые рассказали о том, как организована разъяснительная деятельность, в том числе продемонстрировали информационный стенд. С 30 августа УИКи на территории Ребрихинского района приступили к организации досрочного голосования. За два дня этим правом воспользовались 10 избирателей. Каких-либо жалоб на данный счет в избирательные комиссии не поступало.
Фото: избирательная комиссия Алтайского края
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администрация тоже начала читать банкфакс))
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10 сентября обязательно придите. Чем выше явка тем меньше возможности для подтасовок, также на необходимо на каждый участок наблюдателя.
Ну и самое главное простые люди-работяги поймите в конце-то концов, что без возврата к социализму
вам и вашим детям ничего в этой жизни не светит , кроме ломовой работ и нищеты.
06.09.2017 18:00
И так. Региональные заксовские выборы. Райцентры бурлят, пиар там зашкаливает.
Картинка в одном из них:
Два избирательных участка рядом: в местной школе №2 и в Доме Культуры. Наблюдатели на участках-студенты из вузов-волонтёры. Голосование началось по регламенту. К 10-00 первые донесения о ходе и явке. УИК докладывает в территориальную избир комиссию количество проголосовавших. Данные визуального подсчёта наблюдателя расходятся ровно на 100 человек. На 12-00 та же разница. Наблюдатель интересуется у членов участковой комиссии по данному факту -в ответ неприкрытая грубость. Эту информация и факт доведён в
штаб кандидата далее в теркомиссию. Приезжаем на этот избиручасток... Девушка -наблюдатель в слезах... Рядом полукругом -члены комиссии из учителей среднего возраста местной школы. Увидев нас - педагоги сделали "стойку" как на Троекуровской псарни -гвалт усилился. Вышла дама в синем - "морда кр-расная", оказалось председатель, из бухгалтеров местного фермера. Нарисовался страж порядка... Девушка, навзрыд, рассказала, что она с 1-го по 7класс училась в этой школе у этих учителей, теперь они её унижают и оскарбляют за добросовестное отношение к обязанностям наблюдателя от кандидата коммуниста. РОДИЛАСЬ ЖАЛОБА по всей форме для первой инстанции -председателя УИК . К 16-00 разрыв в явке был "нивелирован".
Наблюдателям на УИК в Доме Культры было дано указание -усилить контроль за членом комиссии по имени Петя - супружником куратора территориальной комиссии от администрации. Он был в списках для голосования в помещении школы. Проголосовал он одним бюллетенем. Возможно "сотня" была и заготовлена как натасканного фокира, где-то в рукаве. Кто знаком с завершающим этапом работы УИК поймёт, что все цифры результатов голосования должны быть адекватными и легко проверяемыми... Только к 5-ти утра смогли свести результаты эти члены комиссии в итоговый Протокол.
06.09.2017 19:41
06.09.2017 20:10
Илюха, ты мочун?
Увы, это пожизненно.
06.09.2017 20:14
У вас продаётся славянский шкаф?
Лёва, тебе когда вместо мозгов закачали строительную пену? Или у тебя мозги с рождения отсутствовали?