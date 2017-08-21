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Главная Лента новостей Трагический случай может «подарить» Алтайскому краю еще одного представителя в Госдуме

Трагический случай может «подарить» Алтайскому краю еще одного представителя в Госдуме

13.09.2017 14:56

Алтайские единороссы получили неплохой шанс провести в Госдуму VII созыва еще одного своего представителя. «Вакансия» появилась после скоропостижной смерти действующего депутата Ирины Евтушенко, избранной по региональной группе ЕР, включающей Алтайский край. По закону, федеральное руководство «Единой России» должно предложить ЦИК передать мандат другому кандидату из того же списка — в нем два представителя края и один - Кемеровской области.

Как сообщает Lenta.ru, депутат Госдумы от ЕР, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Сибирского государственного медицинского университета Ирина Евтушенко умерла на 61-м году жизни. 18 сентября 2016 года она стала депутатом Госдумы VII созыва от Томской области, где входила в комитет по международным делам.

Согласно законодательству, в случае досрочного прекращения полномочий депутата Госдумы, коллегиальный постоянно действующий руководящий орган партии, от которой избирался депутат, вправе предложить ЦИК отдать его мандат другому зарегистрированному кандидату из числа включенных в ту же региональную группу. Г-жа Евтушенко входила в тергруппу № 6, в которую также включены Алтайский край, Республика Алтай, Кемеровская и Томская области. При этом без мандатов остались лишь четыре ее представителя.

Руководству «Единой России» придется выбрать нового депутата из короткого списка. Шанс получить мандат имеют замдиректора по правовым вопросам Алтайского экспертно-правового центра Олег Быков, депутат Госдумы прошлого созыва от Кемеровской области Сергей Поддубный, зампредседателя комитета по социальной политике Барнаульской гордумы Марина Ермоленко, 10 сентября избранная в новый созыв БГД, и экс-чемпион мира по боксу Юрий Арбачаков.

Очевидно, что поскольку среди кандидатов нет представителей Томской области, а двое из них представляют Алтайский край, регион имеет возможность нарастить представительство в нижней палате. Наблюдатели указывают на хорошие шансы пройти отбор у Олега Быкова. Если это произойдет, депутатами, прямо связанными с регионом, станут девять человек. Такой результат можно назвать феноменальным, учитывая, что ЕР в крае получила самый низкий результат по стране.

Напомним, что сейчас в Госдуме край представляют избранные по тергруппе Николай Герасименко, Валерий Елыкомов, Наталья Кувшинова и четыре одномандатника — Даниил Бессарабов, Виктор Зобнев, Иван Лоор и Александр Прокопьев (все единороссы). Кроме того, в Думу прошел лидер Алтайского реготделения «Справедливой России» Александр Терентьев.

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Комментарий

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Комментариев 13
Ну зачем так цинично-то, господа журналисты?

13.09.2017 15:02

"Алтайские единороссы получили неплохой шанс провести в Госдуму VII созыва еще одного своего представителя."
Оксана Проскурина

13.09.2017 15:05

Ирина Евтушенко была замечательной женщиной!Всем родственникам сочувствую от всего сердца.
Димка из Барнаула

13.09.2017 15:07

Неприятная конечно ситуация,но Алтайскому краю безусловно нужен ещё один депутат. Надеюсь,что единороссы выберут сильнейшего.
томич

13.09.2017 15:08

вряд ли наш земляк захочет получить мандат депутата, работа в Москве для него в тягость. надеюсь, что от вашего края госдума получит достойного кандидата.
Марина

13.09.2017 15:09

Если появится ещё один депутат,то это будет очень здорово.Команда депутатов,которая есть уже от Алтайского края действительно лучшая. Благодаря им уже столько вопросов решилось!
гость

13.09.2017 15:10

Из всей тройки знаю только Ермоленко, так как она открытый человек и всегда готова помочь. Надеюсь на то, что руководство ЕР примет правильное решение. Такой депутат краю бы не помешал.
Крохотный гуглёныш

13.09.2017 15:11

Одним цветком земля беднее стала,одной душой богаче стали небеса.
Несмотря на такую сложную ситуацию,депутатский мандат пропадать не должен...Нужно как можно быстрее выбрать единороссам достойную замену.
Тебя -дурочка, случайно, не зашлют)))???

13.09.2017 15:12

Димка из Барнаула писал(а):
но Алтайскому краю безусловно нужен ещё один депутат.


Циники!
Тезка

13.09.2017 15:37

Региональная группа №6
(Республика Алтай, Алтайский край, Кемеровская область, Томская область)
1.Тулеев Аман-гельды Молдагазыевич
2.Евтушенко Ирина Дмитриевна
3.Белеков Иван Итулович
4.Мельник Владимир Иванович
5.Герасименко Николай Федорович
6.Косяненко Евгений Викторович
7.Елыкомов Валерий Анатольевич
8.Фокин Александр Иванович
9.Чойнзонов Евгений Лхамацыренович
10. Кувшинова Наталья Сергеевна
11. Горелкин Антон Вадимович
12. Быков Олег Петрович
13. Поддубный Сергей Анатольевич
14. Ермоленко Марина Владимировна
15. Арбачаков Юрий Яковлевич
А димка -дурачёк барнаульский где?

13.09.2017 15:41

Тезка писал(а):
.Белеков Иван Итулович
Антиьтроль

13.09.2017 16:28

Как тролли возбудились! Один от перевозбуждения даже томичом назвался, хотя сидит в Барнауле в здании администрации. Но самый примитивный из троллей, это мурло, называющий себя Димкой из Барнаула.
Так тож - сам Клюзов, он же - "коммунист")))

13.09.2017 16:34

Антиьтроль писал(а):
называющий себя Димкой из Барнаула.
статист

13.09.2017 16:40

Мандат надо передать Кузбассу, мы и так за их счёт получили лишнее...