Трагический случай может «подарить» Алтайскому краю еще одного представителя в Госдуме

Алтайские единороссы получили неплохой шанс провести в Госдуму VII созыва еще одного своего представителя. «Вакансия» появилась после скоропостижной смерти действующего депутата Ирины Евтушенко, избранной по региональной группе ЕР, включающей Алтайский край. По закону, федеральное руководство «Единой России» должно предложить ЦИК передать мандат другому кандидату из того же списка — в нем два представителя края и один - Кемеровской области.

Как сообщает Lenta.ru, депутат Госдумы от ЕР, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Сибирского государственного медицинского университета Ирина Евтушенко умерла на 61-м году жизни. 18 сентября 2016 года она стала депутатом Госдумы VII созыва от Томской области, где входила в комитет по международным делам.

Согласно законодательству, в случае досрочного прекращения полномочий депутата Госдумы, коллегиальный постоянно действующий руководящий орган партии, от которой избирался депутат, вправе предложить ЦИК отдать его мандат другому зарегистрированному кандидату из числа включенных в ту же региональную группу. Г-жа Евтушенко входила в тергруппу № 6, в которую также включены Алтайский край, Республика Алтай, Кемеровская и Томская области. При этом без мандатов остались лишь четыре ее представителя.

Руководству «Единой России» придется выбрать нового депутата из короткого списка. Шанс получить мандат имеют замдиректора по правовым вопросам Алтайского экспертно-правового центра Олег Быков, депутат Госдумы прошлого созыва от Кемеровской области Сергей Поддубный, зампредседателя комитета по социальной политике Барнаульской гордумы Марина Ермоленко, 10 сентября избранная в новый созыв БГД, и экс-чемпион мира по боксу Юрий Арбачаков.

Очевидно, что поскольку среди кандидатов нет представителей Томской области, а двое из них представляют Алтайский край, регион имеет возможность нарастить представительство в нижней палате. Наблюдатели указывают на хорошие шансы пройти отбор у Олега Быкова. Если это произойдет, депутатами, прямо связанными с регионом, станут девять человек. Такой результат можно назвать феноменальным, учитывая, что ЕР в крае получила самый низкий результат по стране.

Напомним, что сейчас в Госдуме край представляют избранные по тергруппе Николай Герасименко, Валерий Елыкомов, Наталья Кувшинова и четыре одномандатника — Даниил Бессарабов, Виктор Зобнев, Иван Лоор и Александр Прокопьев (все единороссы). Кроме того, в Думу прошел лидер Алтайского реготделения «Справедливой России» Александр Терентьев.