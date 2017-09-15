×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Штаб «навальнистов» в Барнауле настиг раскол?

18 |
Есть мнение
«Лезть или не лезть»: журналист «Банкфакса» Артем Кузнецов понаблюдал за барнаульскими выборами
62
Разговор
Андрей Лихторович, адвокат

Андрей Лихторович, адвокат

«Я делаю наброски для мемуаров»

102

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Планы на выходные: бежим, отмечаем и впечатляемся
Юные барнаульцы в день города смогут сдать экзамен по ПДД
«Большая сцена». Режиссер Сергей Лебедев снова примет участие в проекте
«Комфортная среда» в Барнауле: вместо детской площадки только выкопанные бордюры


Резонанс
Темы недели
Александр Карлин рассказал, каким должен быть новый глава Барнаула
40
«Мы обречены на конфликты»: Виталий Снесарь дал оценку «выборным» перегибам в алтайских муниципалитетах
75
В блогах
Егор Каширских

15.09.2017

Егор Каширских

директор ООО «Иннотех»

Посетил, будучи в Барнауле, два музея

Андрей Ляпунов

14.09.2017

Андрей Ляпунов

начальник департамента информационной политики администрации Алтайского края

Запомнилось сегодня высказывание губернатора на одном мероприятии

19
Олег Боронин

13.09.2017

Олег Боронин

глава Сибирского сельсовета Алтайского края

Так случилось в этой жизни...

14
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Владельца крупнейшей алтайской турсети осудили за махинации с банком в Новосибирске

Владельца крупнейшей алтайской турсети осудили за махинации с банком в Новосибирске

15.09.2017 17:58

Центральный районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор в отношении 59-летнего барнаульского предпринимателя Евгения Ковальского, сообщает портал «Курьер. Среда. Бердск». Учредителя крупной алтайской торговой сети туристических товаров, которая еще два года назад была признана банкротом, на 2,5 года отправили в колонию.

Суд установил, что в 2013 году г-н Ковальский являлся руководителем юридических лиц, входящих в группу компаний «Скаут». При участии директора ООО «Лава» он обратился в новосибирский офис одного из банков с целью получить целевой кредит на пополнение оборотных средств «Лавы». Барнаулец даже предоставил необходимый пакет документов, свидетельствующий о финансово-хозяйственной деятельности компании. По условиям кредита, в залог банку передавались товары, находящиеся на складе подконтрольном бизнесмену. При этом директор ООО «Лава» не был посвящен в преступные планы Ковальского, но по его просьбе указал в заявке на кредит ложные сведения о цели его получения.

В результате кредитное учреждение перечислило на расчетный счет «Лавы» 20 млн рублей. Имея к данному счету доступ, барнаульский бизнесмен распорядился деньгами по своему усмотрению. При этом обязательства по возврату средств он не выполнил, а залоговое имущество реализовал.

Евгению Ковальскому предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений в особо крупном размере). Однако вину он так и не признал и ущерб банку не возместил. Суд встал на сторону государственного обвинителя и приговорил Ковальского к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, что Евгению Ковальскому принадлежит 88 % акций ЗАО «Торговый дом «Скаут». Основным видом деятельности компании являлась розничная торговля спорттоварами, рыболовными принадлежностями, туристским снаряжением, лодками и велосипедами. Компания вела продажи во многих регионах страны. В Алтайском крае сеть магазинов «Скаут» являлась крупнейшей среди продавцов товаров для активного отдыха, охоты и рыбалки.

Между тем с 2009 года по 2013 год компания только один календарный период (в 2011 году) сработала с чистой прибылью в 41,6 млн рублей при выручке в 404 млн рублей. В остальные годы убыток варьировался от 42 млн до 70 млн рублей. В мае 2015 года ТД был признан несостоятельным должником и в отношении него введена процедура банкротства.

Проблемы у ЗАО начались еще в конце 2013 года. Речь шла о крупной задолженности перед новосибирским филиалом «МТС-Банка» (более 91 млн рублей). Арбитражный суд вынес решение в пользу кредитора, а магазины «Скаут» начали закрываться один за другим. На имущество был наложен арест, так как представители банка полагали, что директор всех компаний — Евгений Ковальский — осуществляет махинации с целью вывода активов. К середине мая 2014 года у «Скаута» оставалась единственная торговая точка на улице Брестской, 11, а также оптовое подразделение и офис «Торгового дома «Скаут» на улице Силикатной, 20.

Интересно, что юрлицо с аналогичным названием и приставкой «два» также зарегистрировано в краевом центре по тому же самому адресу и тоже признано банкротом. В Реестр требований кредиторов ООО «Торговый дом «Скаут-2» на текущую дату включено 20 требований 14 кредиторов на общую сумму 11,11 млрд рублей. Конкурсный управляющий — Андрей Рубашанов. Учредитель — все тот же г-н Ковальский. К слову, еще два юрлица — ООО «Скаут-9» и ООО «Скаут-10», зарегистрированные в краевом центре по проспекту Калинина, 8 также являются активами указанного бизнесмена.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 0