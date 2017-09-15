Владельца крупнейшей алтайской турсети осудили за махинации с банком в Новосибирске

Центральный районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор в отношении 59-летнего барнаульского предпринимателя Евгения Ковальского, сообщает портал «Курьер. Среда. Бердск». Учредителя крупной алтайской торговой сети туристических товаров, которая еще два года назад была признана банкротом, на 2,5 года отправили в колонию.

Суд установил, что в 2013 году г-н Ковальский являлся руководителем юридических лиц, входящих в группу компаний «Скаут». При участии директора ООО «Лава» он обратился в новосибирский офис одного из банков с целью получить целевой кредит на пополнение оборотных средств «Лавы». Барнаулец даже предоставил необходимый пакет документов, свидетельствующий о финансово-хозяйственной деятельности компании. По условиям кредита, в залог банку передавались товары, находящиеся на складе подконтрольном бизнесмену. При этом директор ООО «Лава» не был посвящен в преступные планы Ковальского, но по его просьбе указал в заявке на кредит ложные сведения о цели его получения.

В результате кредитное учреждение перечислило на расчетный счет «Лавы» 20 млн рублей. Имея к данному счету доступ, барнаульский бизнесмен распорядился деньгами по своему усмотрению. При этом обязательства по возврату средств он не выполнил, а залоговое имущество реализовал.

Евгению Ковальскому предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений в особо крупном размере). Однако вину он так и не признал и ущерб банку не возместил. Суд встал на сторону государственного обвинителя и приговорил Ковальского к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, что Евгению Ковальскому принадлежит 88 % акций ЗАО «Торговый дом «Скаут». Основным видом деятельности компании являлась розничная торговля спорттоварами, рыболовными принадлежностями, туристским снаряжением, лодками и велосипедами. Компания вела продажи во многих регионах страны. В Алтайском крае сеть магазинов «Скаут» являлась крупнейшей среди продавцов товаров для активного отдыха, охоты и рыбалки.

Между тем с 2009 года по 2013 год компания только один календарный период (в 2011 году) сработала с чистой прибылью в 41,6 млн рублей при выручке в 404 млн рублей. В остальные годы убыток варьировался от 42 млн до 70 млн рублей. В мае 2015 года ТД был признан несостоятельным должником и в отношении него введена процедура банкротства.

Проблемы у ЗАО начались еще в конце 2013 года. Речь шла о крупной задолженности перед новосибирским филиалом «МТС-Банка» (более 91 млн рублей). Арбитражный суд вынес решение в пользу кредитора, а магазины «Скаут» начали закрываться один за другим. На имущество был наложен арест, так как представители банка полагали, что директор всех компаний — Евгений Ковальский — осуществляет махинации с целью вывода активов. К середине мая 2014 года у «Скаута» оставалась единственная торговая точка на улице Брестской, 11, а также оптовое подразделение и офис «Торгового дома «Скаут» на улице Силикатной, 20.

Интересно, что юрлицо с аналогичным названием и приставкой «два» также зарегистрировано в краевом центре по тому же самому адресу и тоже признано банкротом. В Реестр требований кредиторов ООО «Торговый дом «Скаут-2» на текущую дату включено 20 требований 14 кредиторов на общую сумму 11,11 млрд рублей. Конкурсный управляющий — Андрей Рубашанов. Учредитель — все тот же г-н Ковальский. К слову, еще два юрлица — ООО «Скаут-9» и ООО «Скаут-10», зарегистрированные в краевом центре по проспекту Калинина, 8 также являются активами указанного бизнесмена.