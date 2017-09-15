Алтайский край вступает в отопительный сезон с «первичным» запасом угля

18.09.2017 11:29
Краевые власти настаивают, что регион полностью завершил подготовку к предстоящему отопительному сезону, однако, если верить данным статистики, ситуация в ряде муниципалитетов остается напряженной.
Согласно информации с офсайта правительства Алтайского края, в регионе к подаче тепла подготовили все дома, подключенные к центральному отоплению (около 112 тысяч), и около 2 тысяч котельных. Почти в 200 из них произвели замену агрегатов. Также обновили и капитально отремонтировали 3,3 тысячи км тепловых сетей и 13,3 тысячи км водопроводных сетей.
Суммарный запас угля на объектах малой теплоэнергетики составляет 140,5 тысячи тонн, что превышает объем нормативного запаса топлива, необходимого на первые 45 дней осенне-зимнего периода (до начала ноября - прим. ред. БФ). Всего на предстоящий отопительный сезон для теплоснабжения жилого фонда края и объектов бюджетной сферы необходимо более 680 тысяч тонн угля. Поставки твердого топлива в регион осуществляются в соответствии с утвержденным графиком. Кроме того, сформирован резервный запас угля в объеме 38 тысяч тонн, в целях его пополнения до конца года проведут аукцион на приобретение еще 59 тысяч тонн топлива, отмечают в региональном Минстройтрансе.
Тем временем, согласно данным Алтайкрайстата, запасы угля на 1 сентября 2017 года в субъекте составили 937 565 тонн. По сравнению с показателями на 1 августа это количество снизилось на 4,4 %, а в сопоставлении с 1 сентября 2016 года — на 5,3 %. При этом расклад по отдельным муниципалитетам выглядит довольно тревожно. Например, запасы угля в Бурлинском районе составили 21,6 % от аналогичных данных годичной давности. В этом же ряду - Панкрушихинский (23,6 %), Алейский (36 %), Смоленский (38,6 %) районы. Менее 50 % от прошлогоднего уровня запасено топлива еще в четырех алтайских муниципалитетах. Из городов наиболее скромные показатели у Новоалтайска (50,2 %) и Славгорода (72,2 %).
Судя по всему, вопреки практике нескольких последних лет на этот раз краевыми властями не проводилась единая централизованная закупка угля для всех территорий. К слову, муниципалитеты в Алтайском крае ежегодно накапливают долги перед поставщиками топлива.
Напомним, согласно существующим нормативам отопительный сезон начинается после сохранения в течение пяти дней подряд среднесуточной температуры воздуха ниже + 8 С. В администрации Барнаула ранее сообщали, что ориентировочная дата подачи отопления в дома горожан - 20 сентября. Суммарные запасы угля на ТЭЦ Барнаула по состоянию на 11 сентября составляли 273,8 тысяч тонн угля, что в 1,7 раз превышает установленные нормативы.
18.09.2017 12:40
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18.09.2017 14:05
Сало пожрём с молоком,так и газа Россиянского не надо будет!
18.09.2017 14:20
Посетитель сайта с ником "Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород" забанен по IP в связи с систематическим употреблением ненормативной лексики!
18.09.2017 14:57
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18.09.2017 15:08
18.09.2017 15:31
Бесполезно! Показания домовых счетчиков снимают сами тепловики. Сколько захотят , столько и нарисуют. Объявят начало отопительного сезона, населению как минимум по тыще нарисуют.
18.09.2017 20:29
Разумеется, это идиотизм - включать отопление, если на улице тепло и в квартирах комфортная температура.
Это тебя, 15:00, науськали тепловики! Им выгодно начать сезон, потому что топить толком не надо, а денежку хорошую с народа вытянут.