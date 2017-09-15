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Главная Лента новостей Алтайский край вступает в отопительный сезон с «первичным» запасом угля

Алтайский край вступает в отопительный сезон с «первичным» запасом угля

18.09.2017 11:29

Краевые власти настаивают, что регион полностью завершил подготовку к предстоящему отопительному сезону, однако, если верить данным статистики, ситуация в ряде муниципалитетов остается напряженной.

Согласно информации с офсайта правительства Алтайского края, в регионе к подаче тепла подготовили все дома, подключенные к центральному отоплению (около 112 тысяч), и около 2 тысяч котельных. Почти в 200 из них произвели замену агрегатов. Также обновили и капитально отремонтировали 3,3 тысячи км тепловых сетей и 13,3 тысячи км водопроводных сетей.

Суммарный запас угля на объектах малой теплоэнергетики составляет 140,5 тысячи тонн, что превышает объем нормативного запаса топлива, необходимого на первые 45 дней осенне-зимнего периода (до начала ноября - прим. ред. БФ). Всего на предстоящий отопительный сезон для теплоснабжения жилого фонда края и объектов бюджетной сферы необходимо более 680 тысяч тонн угля. Поставки твердого топлива в регион осуществляются в соответствии с утвержденным графиком. Кроме того, сформирован резервный запас угля в объеме 38 тысяч тонн, в целях его пополнения до конца года проведут аукцион на приобретение еще 59 тысяч тонн топлива, отмечают в региональном Минстройтрансе.

Тем временем, согласно данным Алтайкрайстата, запасы угля на 1 сентября 2017 года в субъекте составили 937 565 тонн. По сравнению с показателями на 1 августа это количество снизилось на 4,4 %, а в сопоставлении с 1 сентября 2016 года — на 5,3 %. При этом расклад по отдельным муниципалитетам выглядит довольно тревожно. Например, запасы угля в Бурлинском районе составили 21,6 % от аналогичных данных годичной давности. В этом же ряду - Панкрушихинский (23,6 %), Алейский (36 %), Смоленский (38,6 %) районы. Менее 50 % от прошлогоднего уровня запасено топлива еще в четырех алтайских муниципалитетах. Из городов наиболее скромные показатели у Новоалтайска (50,2 %) и Славгорода (72,2 %).

Судя по всему, вопреки практике нескольких последних лет на этот раз краевыми властями не проводилась единая централизованная закупка угля для всех территорий. К слову, муниципалитеты в Алтайском крае ежегодно накапливают долги перед поставщиками топлива.

Напомним, согласно существующим нормативам отопительный сезон начинается после сохранения в течение пяти дней подряд среднесуточной температуры воздуха ниже + 8 С. В администрации Барнаула ранее сообщали, что ориентировочная дата подачи отопления в дома горожан - 20 сентября. Суммарные запасы угля на ТЭЦ Барнаула по состоянию на 11 сентября составляли 273,8 тысяч тонн угля, что в 1,7 раз превышает установленные нормативы.

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Комментарий

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Комментариев 12
Яна

18.09.2017 12:40

Почему среди неблагополучных не называют Третьяковский район???????????????????? Здесь с ЖКХ бардак!!! В котельные никто не заходил! Перед энергетиками миллионная задолженность! Угля на муниципальном тупике нет! Компания, отапливающая бюджетную сферу в прошлом отопительном сезоне ушла из района от этого бардака! Глава района (Шутова) в эти вопросы и раньше-то не вникала, а теперь и подавно, глава администрации (Каверин) днями на работе не бывает, его первый зам. отсиживается в кабинете! И всё тихо и спокойно!!!!!!
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

18.09.2017 12:46

Зачем [удалено в соответствии с законом о СМИ] в славгороде нет ни одной тонны. Вы там, что совсем стыд потеряли думаете люди не видят,что [удалено в соответствии с законом о СМИ] не делается. Позор таким руководителям.
Чучмек Яне

18.09.2017 12:51

Поверьте, по отчётам у них всё хорошо. А реальность в нашем крае никого из властьимущих не интересует...
егор

18.09.2017 13:12

Настаивать можно, верить нельзя. В камне-на-Оби вообще неизвестно, кто топить будет. Старое МУП банкрот, новый "инвестор" просит поднять тариф более чем на 30 %, своих денег у него нет, в противном случае грозится сбежать. Дым из труб пустить можно, но не более. Верить, что все готово можно только до наступления морозов. Очень хочется применить слово предидущего комментатора из ненормативной лексики. Оно, как нельзя к стати, отражает состояние дел в крае!
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

18.09.2017 13:43

Зима покажет,кто врал, а кто говорил правду.
Кyм

18.09.2017 14:05

Ну у нас в Окраине,вооще нет проблем с углём,то с ЮАР,уголёк прыбывает по морю,то с Пенндостана!
Сало пожрём с молоком,так и газа Россиянского не надо будет!
Главред

18.09.2017 14:20

Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород писал(а):
Зачем [удалено в соответствии с законом о СМИ] в славгороде нет ни одной тонны. Вы там, что совсем стыд потеряли думаете люди не видят,что [удалено в соответствии с законом о СМИ] не делается. Позор таким руководителям.

Посетитель сайта с ником "Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород" забанен по IP в связи с систематическим употреблением ненормативной лексики!
фишер и я

18.09.2017 14:57

включите мне сайт я больше не буду материться
Главреду

18.09.2017 15:00

А, почему, кстати, вы умалкиваете о том, что в Барнауле по науськиванию свыше находятся "инициаторы" более позднего начала отопительного сезона в связи с теплом в квартирах? Как всегда, идиотов полно! Поневоле хочется процитировать Геринга: "Народу укажи пальцем, кого ненавидеть - и он поднимется!"
Предыдущему

18.09.2017 15:08

Кому жарко, пусть задвижки на домах закроют.
гость

18.09.2017 15:31

Предыдущему писал(а):
Кому жарко, пусть задвижки на домах закроют.

Бесполезно! Показания домовых счетчиков снимают сами тепловики. Сколько захотят , столько и нарисуют. Объявят начало отопительного сезона, населению как минимум по тыще нарисуют.
Иваныч

18.09.2017 20:29

Главреду писал(а):
по науськиванию свыше находятся "инициаторы" более позднего начала отопительного сезона в связи с теплом в квартирах? Как всегда, идиотов полно!

Разумеется, это идиотизм - включать отопление, если на улице тепло и в квартирах комфортная температура.
Это тебя, 15:00, науськали тепловики! Им выгодно начать сезон, потому что топить толком не надо, а денежку хорошую с народа вытянут.