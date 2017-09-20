Бийские автоперевозчики «склоняют» городские власти к «точечному» удорожанию тарифа

Осенью текущего года в Бийске могут вырасти цены на проезд в автобусах, но при этом одновременно снизиться — в трамваях. Об инициативе местных автопредпринимателей сообщает «Бийское телевидение». Одна поездка за наличные в автобусе наукограда обойдется в 18 рублей, в электротранспорте — 17 рублей.

По мнению перевозчиков, разница в стоимости увеличит число желающих пользоваться электротранспортом. Местное трамвайное управление давно находится в кризисе, с каждым годом накапливая долги. Власти Бийска обещали рассмотреть вопрос и в качестве еще одной меры поддержки предложили увеличить интервал выхода автобусов, а также изменить расстояние между остановками. Добавим, проблемы у бийских трамвайщиков начались после повышения тарифа на проезд летом 2016 года. Стоимость поездки тогда выросла с 15 до 17,5 рублей (сравнявшись с ценой в автобусе - прим. ред. БФ), что сказалось на количестве пассажиров. За год потери ориентировочно могли составить до 1 млн человек. К слову, проезд по электронному проездному билету в Бийске на любом виде транспорта дешевле на 50 копеек, чем за наличные, и обходится в 17 рублей.

Вопрос о возможном повышении тарифов будут рассматривать на заседании недавно созданного координационного совета. И. о. главы администрации Бийска Александр Студеникин не стал прямо комментировать вопрос с увеличением цен, отметив лишь, что «неправильно и небезопасно устраивать гонки» в борьбе за пассажиров со стороны отдельных автоперевозчиков.

Любопытно, что инициатива предпринимателей совпала по времени с назначением нового руководителя в городской отдел транспорта и связи. Им стал и. о. начальника управления ЖКХ, благоустройства и ДХ Виктор Щигрев, который теперь займется вопросами организации пассажирских перевозок в наукограде. Напомним, предшественник г-на Щигрева, Дмитрий Брызгалов, находится под арестом. Его подозревают в мошенничестве. К слову, именно во время беседы предпринимателей с новым руководителем возникла идея создать в наукограде координационный совет автоперевозчиков при главе муниципалитета.