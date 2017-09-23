Архитекторы «зажгли» на барнаульской «Спичке» в пику инвесторам

Барнаульские власти открыто признали, что судьба исторического комплекса Сереброплавильного завода находится под угрозой. По мнению главного архитектора города Сергея Боженко, ожидаемое строительство гипермаркета на территории «Спички» способно уничтожить уникальный памятник.

Предварительный проект реновации территории Сереброплавильного завода презентовали в рамках форума «Фабриказавод», который провел известный архитектор Александр Деринг, пишет портал amic.ru. В настоящее время разработан проект зон охраны комплекса, определены зоны регулирования застройки и место под новое строительство. Архитекторы подчеркнули, что примерный аналог барнаульской «Спички» – «Зарядье» в Москве, где был создан уникальный парк для горожан.

При этом согласно новому плану, в самом центре исторической территории появится огромный гипермаркет. Это вызвало споры среди архитекторов. Свою позицию против этого проекта высказал главный архитектор города Сергей Боженко. Александр Деринг отметил, что согласно плану, на территории барнаульской «Спички» пройдет реновация. При этом несколько строений будут размещены в соответствии с новым законом, который предусматривает, что на расстоянии 200 м от памятников архитектуры ничего строить нельзя. «Есть несколько участков, но никто сейчас не может сказать, какого рода будут постройки», - рассказал г-н Деринг.

Архитектор отметил, что любая застройка должна стремиться к минимальной площади, не обрастать парковками, другой инфраструктурой. Поэтому сегодня главная задача — найти идеальный баланс, чтобы сохранить историческую часть Барнаула. Однако без новых застроек обойтись не удастся, из-за этого программа государственно-частного партнерства предусматривает строительство нескольких объектов на территории завода. Однако за счет государственных средств зону привести в порядок не получится.

Главный архитектор Барнаула Сергей Боженко не согласился с планом застройки территории Сереброплавильного завода. Он похвалил концепцию «Барнаул — горнозаводской город», в рамках которой уже появилась лестница в Нагорном парке, пешеходная зона на улице Мало-Тобольской, а в следующем году откроют набережную. Из-за гипермаркета срываются планы по строительству канатной дороги в Нагорном парке с правого берега Оби, которая будет плавно переходить в Центральный парк.

«Сейчас решается судьба Сереброплавильного завода. Ситуация не такая простая, как нам кажется. Я бы не советовал сквозь розовые очки смотреть на те процессы, которые происходят с территорией «Спички» и другими объектами. На Урале на подобном объекте остался всего один исторический корпус бывшего завода, где проходят выставки. А у нас целиком комплекс есть, которым нужно заниматься. Сереброплавильный завод должен быть сохранен, но на данный момент на его территории должен быть расположен огромный гипермаркет. Это очень опасная тенденция, приходится работать с собственниками, чтобы минимизировать тот ущерб, который будет нанесен архитектуре сереброплавильного завода. К сожалению, собственник земли в первую очередь думает не о восстановлении комплекса, а о другом — строительстве типового гипермаркета. При этом в городе у нас тотальный избыток торговых площадей», - высказался г-н Боженко.

Напомним, в марте собственником Барнаульского сереброплавильного завода стала компания «Матч». Ей владеют сын предпринимателя Нодара Шонии Владислав и племянник основателя сети «Мария-Ра» Александра Ракшина Виталий Денисов. Исторический памятник обошелся «Матчу» в 162,3 млн рублей. Владельцы завода уже заявили, что часть территории и объектов планируется сделать коммерческими. При этом новые собственники подчеркнули, что намерены соблюдать и социальные интересы.

Ранее сообщалось о том, что Барнаульский сереброплавильный завод может попасть в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Для этого нужно вначале отреставрировать исторический памятник, по предварительным подсчетам данный этап может обойтись в миллиарды рублей.