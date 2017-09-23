Рот на замке: алтайские антимонопольщики «свернули» рекламную акцию скандальной бургерной

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Алтайскому краю подтвердило нарушения, допущенные ООО «Мама, я поел бургерс» в своей скандальной рекламе со слоганом «это лучшее, что было у меня во рту за 100 рублей». Об итогах рассмотрения дела УФАС сообщило в ответе на запрос ИА «Банкфакс».

Как указали представители ведомства, в отношении компании было возбуждено дело по признакам нарушения п. 1 ч. 3 ст. 5, ч. 6 ст. 5 закона «О рекламе». Согласно первой норме, недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед другими. То есть, фраза «это лучшее, что было у меня во рту за 100 рублей», которую в видеоверсии в том числе произносит сам директор заведения Иван Олишевский, вероятно, не соответствует действительности. Второй пункт подразумевает, что в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений.

По итогам рассмотрения дела 19 сентября интерпретация нарушений была признана верно, а реклама бургерной — недостоверной. ООО «Мама, я поел бургерс» выдано предписание о прекращении нарушения законодательства. Фактически это означает, что заведение просто должно перестать распространять эти листовки, которые уже исполнили свою функцию. Речь о штрафе не идет.

Между тем ООО «Мама, я поел бургерс» начало новую рекламную акцию. На 1 октября в бургерной намечен «День вкусных фамилий». В этот день люди, предъявившие документ, удостоверяющий личность и «вкусную» фамилию (что бы это ни значило), получают серьезную скидку. Обратят ли контролирующие органы внимание на такую дискриминирующую акцию, пока не известно.

Напомним, что Алтайское УФАС объявляло интернет-опрос по поводу вызвавшей бурное обсуждение в соцсетях рекламы бургерной. На 30 августа проголосовали более 7,2 тысяч человек, 77,8 % считают, что в рекламе используется оскорбительный образ. Это связано в первую очередь со вниманием к ситуации феминистского сообщества России. Под записью собралось несколько сотен комментариев, обсуждение нельзя назвать мирным. Оно в целом показывает, что вопрос гендерного неравенства и сексизма в России не то что не решен, но по нему даже не начало формироваться консенсусное мнение в обществе.