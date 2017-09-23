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Главная Лента новостей Рот на замке: алтайские антимонопольщики «свернули» рекламную акцию скандальной бургерной

Рот на замке: алтайские антимонопольщики «свернули» рекламную акцию скандальной бургерной

29.09.2017 14:30

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Алтайскому краю подтвердило нарушения, допущенные ООО «Мама, я поел бургерс» в своей скандальной рекламе со слоганом «это лучшее, что было у меня во рту за 100 рублей». Об итогах рассмотрения дела УФАС сообщило в ответе на запрос ИА «Банкфакс».

Как указали представители ведомства, в отношении компании было возбуждено дело по признакам нарушения п. 1 ч. 3 ст. 5, ч. 6 ст. 5 закона «О рекламе». Согласно первой норме, недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед другими. То есть, фраза «это лучшее, что было у меня во рту за 100 рублей», которую в видеоверсии в том числе произносит сам директор заведения Иван Олишевский, вероятно, не соответствует действительности. Второй пункт подразумевает, что в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений.

По итогам рассмотрения дела 19 сентября интерпретация нарушений была признана верно, а реклама бургерной — недостоверной. ООО «Мама, я поел бургерс» выдано предписание о прекращении нарушения законодательства. Фактически это означает, что заведение просто должно перестать распространять эти листовки, которые уже исполнили свою функцию. Речь о штрафе не идет.

Между тем ООО «Мама, я поел бургерс» начало новую рекламную акцию. На 1 октября в бургерной намечен «День вкусных фамилий». В этот день люди, предъявившие документ, удостоверяющий личность и «вкусную» фамилию (что бы это ни значило), получают серьезную скидку. Обратят ли контролирующие органы внимание на такую дискриминирующую акцию, пока не известно.

Напомним, что Алтайское УФАС объявляло интернет-опрос по поводу вызвавшей бурное обсуждение в соцсетях рекламы бургерной. На 30 августа проголосовали более 7,2 тысяч человек, 77,8 % считают, что в рекламе используется оскорбительный образ. Это связано в первую очередь со вниманием к ситуации феминистского сообщества России. Под записью собралось несколько сотен комментариев, обсуждение нельзя назвать мирным. Оно в целом показывает, что вопрос гендерного неравенства и сексизма в России не то что не решен, но по нему даже не начало формироваться консенсусное мнение в обществе.


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Комментарий

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Комментариев 8
Deckman

29.09.2017 16:30

А зря,ведь это, так вкусно!
Директор СССР

29.09.2017 16:46

Явно антимонопольной службе заняться нечем... а цены на бензин и ЖКХ - это херня...
Царь Володимир

29.09.2017 17:04

Директор СССР писал(а):
Явно антимонопольной службе заняться нечем... а цены на бензин и ЖКХ - это херня...


Изображают видимость работы, а реально - не работают.
Вольфсон Т.И.

29.09.2017 17:57

Абсолютно правильно сделали. И вы не мешайте все в кучу! Если есть проблемы в ЖКХ, то можно опускаться до скотского состояния?
Горыныч

29.09.2017 18:17

"Обратят ли контролирующие органы внимание на такую дискриминирующую акцию, пока не известно". Банкфакс, а тебе не кажется, что это похоже на донос? Есть личная неприязнь к владельцу бургерной?
Теперь поразмышляем над фразой «это лучшее, что было у меня во рту за 100 рублей», которую в видеоверсии в том числе произносит сам директор заведения Иван Олишевский". Можно ли утверждать, что она не соответствует действительности? Я не знаю, кто такой Иван Олишевский, но у меня нет оснований не верить ему: может, правда, что он не ел ничего вкуснее за сто рублей? Как и любой другой человек, который сказал или скажет это. На вкус и цвет товарищей нет, всё очень субъективно. Поэтому оснований утверждать, что реклама недостоверна, нельзя. Видимо, УФАСу просто надо было найти хоть какую-то приличную причину для вынесения требования. А вторую (а на самом деле, думается, первую) отодвинуть на задний план, так как она еще более сомнительна. Каким-то особо чувствительным гражданам показалось, что в рекламе есть неприличный подтекст, второй смысл. Ну мало ли кому, что и по какой причине кажется! Кто-то, глядя на обнаженную Данаю Рембрандта, восхищается мастерством художника, а кто-то пытается облить картину кислотой или искромсать ножом. Это вопрос образованности, культурности и толерантности.
А вся эта шумиха, скорее всего, только добавит популярности (если, конечно, продукция и правда вкусная) бургерной. Если так было изначально задумано, то этот самый Ольшевский не слабый рекламщик
andreuslov

29.09.2017 20:01

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
ру.банок

29.09.2017 20:29

2 Deckman

Конечно вкусно! Я с детства фуи сосу, мне очень нравится!
Директор СССР

29.09.2017 21:03

Почему вы рекламу не убираете? этот гавнюк с рекламой уже несколько дней здесь, надоел всем