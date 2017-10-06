Московский банк «выхлопотал» банкротство бывшему гендиректору алтайского «СтройГАЗа»

6 октября текущего года Арбитражный суд Алтайского края вынес решение по делу о банкротстве бывшего генерального директора компании «СтройГАЗ» Евгения Ледина. Бизнесмена признали банкротом и ввели в отношении него процедуру реструктуризации долгов, следует из документов, опубликованных на сайте суда.

Согласно судебному определению, АО «Банк Финсервис» обратилось с иском в арбитраж 20 июля текущего года. Финансовая организация из Москвы требовала признать г-на Ледина банкротом и взыскать с него более 150 млн рублей, которые он как поручитель по кредитному договору был обязан выплатить банку, но просрочил платежи на три месяца. В ходе судебного разбирательства представители АО «Банк Финсервис» пытались увеличить сумму долга, заявив о его задолженности еще по одной кредитной линии, однако суд отклонил данное ходатайство в связи с нарушением подачи заявления.

В результате 6 октября Арбитражный суд Алтайского края вынес определение признать Евгения Ледина банкротом и ввести в отношении него процедуру реструктуризации долгов. Финансовым управляющим имуществом бывшего гендиректора «СтройГАЗа» назначили члена ставропольской ассоциации «Межрегиональная Северо-Кавказская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Содружество» Никиту Остапенко. Требования московского банка (102 295 797 рублей 82 копейки основного долга и 21 025 179 рублей пени и штрафных санкций) признали обоснованными и включили в III очередь реестра требований кредиторов должника. Судебное заседание по делу о банкротстве Евгения Ледина назначили на 5 марта следующего года.

Как сообщалось ранее, 20 сентября Арбитражный суд Алтайского края ввел наблюдение и назначил временного управляющего на находящейся в глубочайшем кризисе компании «СтройГАЗ». В тот же день судья Елена Конопелько вынесла еще несколько решений — около десятка кредиторов «СтройГАЗа» подтвердили свои требования. Среди них называли ООО «Алтайстар» (3 млн рублей), ООО «Барнаульская сетевая компания» (4,3 млн рублей), АО «Алтайкрайэнерго» (43,2 млн рублей), ООО «Концепт» (313 тысяч рублей), ООО «Концерн-АКХС» (4,6 млн рублей), ООО «Фисса Электроникс» (5,4 млн рублей), ООО «МСВ» (7,5 млн рублей), Георгий Ленский (1,1 млн рублей).

На данный момент наибольшую активность в деле о банкротстве «СтройГАЗа» проявляет банк «Финсервис», несмотря на участие других крупных игроков (банки «Возрождение», ВТБ и ВТБ24, АО «Алтайкрайэнерго», МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам Алтайского края и др.). Так, в июле текущего года стало известно, что «Финсервис» подал заявление о признании банкротом депутата АКЗС и замдиректора «СтройГАЗа» Всеволода Кондратьева, а еще ранее — бывшего гендиректора «СтройГАЗа» Евгения Ледина. В начале сентября г-н Кондратьев был признан банкротом, разбирательство по его делу также состоится 5 марта 2018 года. Оба были поручителями по кредитам, которые банк выдал строительной компании.