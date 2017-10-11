Дольщики алтайского «СтройГАЗа» выйдут на новый пикет из-за угрозы «раствориться»

Очередной пикет 14 октября намерена провести в Барнауле инициативная группа дольщиков недостроенного многоквартирного дома по улице Антона Петрова, 254. Объектом занимается компания «СтройГАЗ». Предыдущий пикет, прошедший в июле, надежд не принес, сообщил ИА «Банкфакс» один из дольщиков Александр Сартаков.

Строительство проблемного дома заморожено уже почти два года, хотя дольщики полностью оплатили 196 квартир. Администрация Барнаула ранее заявляла, что объект сдадут в сентябре. Однако этого не произошло. «Последние несколько месяцев то никто не работает, то придут 2-3 человека. Естественно, такие темпы нас не устраивают. Согласно договорам, срок передачи помещений наступает в период с 1 июня 2017 года по 30 января 2018 года. Но мы уверены, что в нынешней ситуации даже к февралю закончить объект не получится», - рассказывал Александр Сартаков. Ситуацию осложняет то, что «СтройГАЗ» в случае с домом по улице Антона Петрова, 254 выступает одновременно как заказчик и подрядчик.

Между тем Госинспекция и прокуратура установили факт использования средств дольщиков, предназначенных для достройки дома, не по назначению. Речь изначально шла о сумме в 115,4 млн рублей, впоследствии застройщик частично устранил нарушения, снизив ее до 33,2 млн рублей. Тем не менее в возбуждении уголовного дела было отказано. В итоге 29 июля дольщики провели пикет, чтобы привлечь внимание властей к проблеме.

«Нас тогда назвали «пустозвонами». Однако после этого работы активизировались на две недели, а потом 1,5 месяца был простой. На данный момент на доме работают несколько бригад, однако темпы очень низкие, многие серьезные вопросы не решаются», - рассказал изданию г-н Сартаков. Среди основных проблем собеседник назвал то, что до сих пор нет решения по запуску тепла: «У «СтройГАЗа» огромный долг по отоплению, они его оплатить не могут и теплосети на встречу тоже не идут. У нас не закончены «мокрые» работы, а на улице уже отрицательные температуры». Кроме того, до сих пор не закончен фасад здания, не установлены входные двери и домофоны, а также не отделаны лестничные пролеты.

Тем временем «СтройГАЗ» вошел в процедуру наблюдения. «Сколько он еще сможет вести строительную деятельность, непонятно. Сейчас всех дольщиков собирают и оповещают о том, что нужно писать заявления в суд, о вступлении в реестр кредиторов. Ни у кого нет актуальных контактов всех дольщиков, даже у «СтройГАЗа», сдана лишь малая часть заявлений, менее половины. Если кворума не будет, может так получиться, что дом нам совсем не достанется, а уйдет в общую конкурсную массу. В связи со всем происходящим, мы подали уведомление на следующий пикет», - сообщил БФ Александр Сартаков.

Пикет пройдет 14 октября на площади Свободы. Изначально его планировали провести на площади Ветеранов, однако администрация города отказала в мероприятии, предложив провести его на территории гайд-парка. В качестве причины отказа барнаульские чиновники указали, что в запланированное время на площади Ветеранов пройдет молодежная акция «Я люблю Барнаул». При этом автоматически увеличивается и число потенциальных участников пикета со 100 до 500 человек. Впрочем, учитывая летний опыт, вывести на пикет удастся не более 50 дольщиков, полагает г-н Сартаков.