Полицейские не нашли преступления в призывах к барнаульцам «от имени ЛДПР»

Лже-листовка ЛДПР

Барнаульская полиция отказалась возбуждать уголовное дело по факту предвыборных «листовок Жириновского», активно распространявшихся в краевом центре в сентябре, накануне выборов гордуму. Об этом информирует пресс-служба алтайских либерал-демократов.

Об отказе ЛДПР письменно сообщил врио начальника УМВД РФ по Барнаулу Александр Майдоров с формулировкой «за отсутствием события преступления». Полицейские указывают, что опросили 17 жителей нескольких домов по улицам Некрасова и Папанинцев – там, где «жириновцами» впервые были замечены листовки. По словам блюстителей закона, никто из жителей не видел материалы ЛДПР ни в почтовых ящиках, ни в лифтах. Также сотрудники правопорядка изучили листовки и пришли к выводу, что «никаких высказываний негативного характера, порочащих честь и достоинство Владимира Жириновского, а также подрывающих его репутацию, не отражено».

Между тем в этом печатном материале от имени г-на Жириновского все барнаульцы были названы горькими пьяницами во главе с известными в крае и стране политическими и культурными деятелями. «И это называется «не порочит репутацию», - негодуют партийцы. - Также от лица нашего лидера приводятся данные о «сухом законе», не соответствующие действительности. А как же сам факт подделки агитационного материала? Это нарушение выборного законодательства. Поэтому ответственных лиц обязаны установить», - категорично высказалась депутат фракции ЛДПР в Алтайском Заксобрании Евгения Боровикова. Как сообщили в полиции, Владимир Жириновский может в частном порядке подать заявление. Тогда делу снова дадут ход. В ближайшее время алтайские либерал-демократы свяжутся со своим лидером по этому вопросу.

Напомним, неизвестные активисты накануне выборов в Алтайском крае распространили несколько выпусков агитационных материалов с «черным пиаром» в отношении парламентских партий. Во время так называемого «дня тишины» и вовсе произошел беспрецедентный случай: избирателей обзванивали с неизвестного номера и автомат зачитывал не соответствующий истине текст о том, что партия ЛДПР дисквалифицирована с выборов в Барнауле.

Между тем ранее местные либерал-демократов в истории с «лже-листовками Жириновского» заподозрили алтайских коммунистов. В частности подобное мнение высказала все та же г-жа Боровикова 14 сентября на «круглом столе» в «Сибирской медиагруппе». Последняя обиделась на заявление персека крайкома КПРФ Марии Прусаковой. Коммунистка предположила, что сами «жириновцы» могли стоять за историей с мнимым снятием ЛДПР с выборов, после чего между дамами-политиками даже возникла небольшая перепалка. «Евгения только что сказала, что заказчиком скандальных листовок против ЛДПР якобы была КПРФ. Откуда вы это знаете?» - спросила свою визави Мария Прусакова. «Я лично сдала в полицию человека, который заявил, что в их типографию обращались коммунисты с просьбой отпечатать «чернуху» против ЛДПР», - парировала Евгения Боровикова.

После этого г-жа Прусакова попыталась отчасти оправдаться за свое неосторожное высказывание в СМИ, сделанное накануне. «Давайте разберемся. Вчера на пресс-конференции журналист «Банкфакса» мне задал вопрос о звонках о мнимом снятии ЛДПР с выборов. Хотела бы внести ясность. Я сказала, что это может быть такой удачный пиар-ход. Сначала в пятницу ночью обзванивает всех Жириновский и приглашает на выборы. Потом делается заявление, что это не мы — в субботу. Я, правда, не знаю авторство этого прозвона, но все воскресенье только и говорили, что про ЛДПР. Я лишь высказала свое предположение... Мне лично не звонили, но такой звонок, например, последовал моему папе... А в итоге все сейчас говорят, что коммунисты что-то инициировали против ЛДПР. Могу официально заявить, что жена цезаря вне подозрений и обвинения против коммунистов беспочвенны», - дезавуировала свои первоначальные предположения коммунистка.

Этот ответ, как видно, устроил Евгению Боровикову. По крайней мере, больше на «круглом столе» выяснять отношения представительницы ЛДПР и КПРФ не стали.