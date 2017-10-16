Управление по культуре неожиданно «пересчитало» претензии к подрядчику стройки в художественном музее Алтайского края

Управление Алтайского края по культуре и архивному делу к очередному заседанию арбитражного суда уточнило сумму требований к ОАО СПП «СтройГАЗ», которое уличили в неполном исполнении госконтракта пятилетней давности на строительство Государственного художественного музея Алтайского края. Сумма иска по неназванным причинам теперь составляет лишь немногим более 1 % от изначально заявленной суммы, следует из документов суда.

Согласно материалам дела на сайте суда, иск связан с госконтрактом еще от 10 января 2012 года стоимостью 227,8 млн рублей — первого, в рамках которого «СтройГАЗ» начал реконструкцию здания художественного музея. Как уточняли «Банкфаксу» в управлении в начале лета, финансирование работ осуществлялось через АКГУП «Алтайстройзаказчик», которое также исполняло функции технического надзора. «По результатам контрольного обмера (осмотра) выполненных работ выявлен перечень работ, не проведенных генподрядчиком, либо проведенных не в полном объеме», — говорилось в ответе ведомства на запрос.

Тогда акт сверки определил дебиторскую задолженность в размере 10,5 млн рублей, неустойка составляла 170,8 млн рублей — эти требования были отражены в иске. Однако в начале октября краевое управление решило уточнить сумму долга. Теперь истец требует взыскать со «СтройГАЗа» всего 2,2 млн рублей неустойки (1,2 % от изначальных требований), от взыскания 10,5 млн рублей дебиторской задолженности он вовсе отказался. Чем мотивировано это решение — не поясняется, однако обращает на себя внимание тот факт, что не «СтройГАЗ» добился снижения суммы, а краевое ведомство самостоятельно сделало компании «скидку».

Отметим, что в октябре 2015 года со «СтройГАЗом» был заключен второй госконтракт стоимостью уже 603,8 млн рублей. Из них на 31 мая 2017 года было оплачено почти 26,8 млн рублей. Его заключили в связи с корректировкой проектно-сметной документации на строительство музея. Этот договор был со скандалом расторгнут в конце 2016 года, когда финансовые проблемы подрядчика стали очевидными.

Весной 2017 года власти были вынуждены искать нового подрядчика на достройку музея. Со второй попытки им стала компания «Селф», которая запросила за свои услуги 122 млн рублей при начальной цене в 122,5 млн рублей. Подрядчик приступил к работам в августе. По документам «Селфу» предстоит заняться общестроительными работами в центральных частях правого и левого крыльев здания, установить системы отопления, вентиляции, водопровода, ливневой канализации и т. п. Судя по графику платежей, более 71 млн рублей планировалось освоить уже до 23 сентября, еще более 51 млн рублей — до 31 декабря. Очевидно, что большую часть работ придется проводить в холодное время года.