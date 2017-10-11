«Не справилась с давлением»: председатель алтайского избиркома попала в шорт-лист ЦИК «на выбывание»

12.10.2017 08:32
На проходящем 11 октября заседании Центризбиркома России наконец прояснилась судьба председателя избиркома Алтайского край Ирины Акимовой. В ближайшее время она может покинуть свой пост, сообщил в своем Twitter эксперт по краткосрочному наблюдению движения в защиту прав избирателей «Голос» Василий Вайсенберг, находившийся в зале.
Г-н Вайсенберг привел слова выступавшего на заседании зампреда Центризбиркома Николая Булаева, который ранее уже критиковал г-жу Акимову за ее позицию по досрочному голосованию на выборах в Барнаульскую гордуму 10 сентября. «Мы занесли Акимову в шорт-лист на выбывание из председателей избирательных комиссий субъектов РФ. Она грамотный специалист, но не справилась с давлением», — процитировал активист г-на Булаева.
Напомним, что накануне выборов Николай Булаев сделал резкие заявления в отношении Ирины Акимовой. «По закону любой наблюдатель потребует пересчета голосов проголосовавших досрочно. И при той махине проголосовавших, боюсь, у вас не найдется аргументов, чтобы объяснить сложившуюся ситуацию, если она будет не похожа на общие результаты голосования, а голосование «досрочников» будет в интересах конкретного кандидата. Если это произойдет, то ваши слова о том, что голосование немотивированное, без административного ресурса и без подвоза, к сожалению, не будут подтверждены. Я Ирине Акимовой сказал: если мои опасения беспочвенны и не подтвердятся, я публично на заседании ЦИК извинюсь за это. Если голосование по «досрочке» будет совпадать с общим итогом голосования в пропорциональном, процентном отношении, я не постесняюсь извиниться. Но если этого не произойдет, у вас аргументов для объяснения не будет. Вы опозорите всю кампанию в Барнауле по муниципальным выборам. Извините», — заявил зампред ЦИК в начале сентября.
Никакого «криминала» КИК в ситуации с «досрочкой» в Барнауле не нашел, в очередной раз напомнив о порядке ее проведения, а также возможности 10 сентября отдельно пересчитать голоса всех заранее проголосовавших. В итоге отдельного пересчета не случилось, а ЦИК РФ не нашел в ситуации повода для заявлений о нарушениях, несмотря на заявления партий и общественников. Между тем, г-н Булаев отказался извиняться перед Ириной Акимовой.
Отметим, что по данным движения «Голос» результаты «досрочки» в Барнауле действительно очень сильно выбиваются из итогового результата, в отличие от других городов Алтайского края. За «Единую Россию» досрочно якобы проголосовали в среднем более 67 % (при итоговом результате в 49,6 %). По данным достоверных источников ИА «Банкфакс», на некоторых участках показатель был около 80 %.
12.10.2017 09:21
12.10.2017 09:33
12.10.2017 09:34
12.10.2017 09:49
12.10.2017 10:05
12.10.2017 10:20
...критиковал г-жу Акимову за ее позицию по досрочному голосованию на выборах в Барнаульскую гордуму 10 сентября.... полагаю 2017Г
а за 2015г, 2014г выборы Сашко Карлина? Или память в ЦИКе коротка?
Полагаю, что в шорт -лит т.о. попадает и председатель Славгородский ТИК -Сошенок Н В - белоя и пушистая!
05 09 17г КНР г Сямэнь ДО///ЖДАЛИСЬ
Президент России Владимир Путин заявил, что даст поручение российскому МИД обратиться в суд из-за решения США ограничить доступ в ряд дипломатических объектов России. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции на саммите БРИКС.
«Это явное нарушение имущественных прав российской стороны. Поэтому для начала дам поручение МИД обратиться в суд. Посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система», — заявил Путин.
«То, что американцы сократили количество наших дипломатических учреждений — это их право. Другое дело, что делалось это явно в такой хамской манере. Это не украшает наших американских партнеров»,— подчеркнул президент.
«Трудно вести диалог с людьми, которые путают Австрию с Австралией. С этим уже ничего не поделаешь. Такой уровень, видимо, политической культуры определенной части американского истэблишмента», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам участия в саммите БРИКС.
Трудно вести диалог с "досрачниками" выборов 2014-2018гг!
"У нас в Советском Союзе был такой генеральный прокурор Андрей Вышинский. Он говорил, когда проводил судебные процессы: признание — царица доказательств, утверждает и С Лавров!!! Может Акимова и Сошенко напишут явку с повинной и будут сотрудничать с ЦИК и следствием? А до этого - на подписку о не выезде!
А впереди выборы 2018 Говоруна Гаранта Конституции! А там "досрачники" каким образом проявятся, кто подскажет "схему" политического мошенничества 2018?
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
12.10.2017 10:21
12.10.2017 10:38