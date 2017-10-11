×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Студенты вышли за ВВП

21 |
Есть мнение
Председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич: «Сравнивать меня с Людмилой Зубович пока можно только по прическе»
19
Разговор
Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

«Надо как-то удивлять»

66

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

КАМАЗ горел вчера на автотрассе в заречной части Бийска
Сергей Белоусов: противопожарные мероприятия на землях лесного фонда становятся более эффективными
В бийской школе на грант Фонда Александра Прокопьева установили уличные тренажеры
В России истек срок действия запрета на реализацию непищевой спиртсодержащей продукции


Резонанс
Темы недели
В администрации президента России прокомментировали слухи о грядущих отставках глав «двух Алтаев»
58
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении управделами правительства Алтайского края
43
В блогах
Владислав Вакаев

11.10.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Приближается дата весьма значимого для многих жителей Алтайского края юбилея...

18
Александр Карлин

10.10.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Не рубите сгоряча

18
Александр Романенко

06.10.2017

Александр Романенко

председатель Алтайского Заксобрания

А чем вам запомнился прошедший год?

30
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей «Не справилась с давлением»: председатель алтайского избиркома попала в шорт-лист ЦИК «на выбывание»

«Не справилась с давлением»: председатель алтайского избиркома попала в шорт-лист ЦИК «на выбывание»

12.10.2017 08:32

На проходящем 11 октября заседании Центризбиркома России наконец прояснилась судьба председателя избиркома Алтайского край Ирины Акимовой. В ближайшее время она может покинуть свой пост, сообщил в своем Twitter эксперт по краткосрочному наблюдению движения в защиту прав избирателей «Голос» Василий Вайсенберг, находившийся в зале.

Г-н Вайсенберг привел слова выступавшего на заседании зампреда Центризбиркома Николая Булаева, который ранее уже критиковал г-жу Акимову за ее позицию по досрочному голосованию на выборах в Барнаульскую гордуму 10 сентября. «Мы занесли Акимову в шорт-лист на выбывание из председателей избирательных комиссий субъектов РФ. Она грамотный специалист, но не справилась с давлением», — процитировал активист г-на Булаева.

Напомним, что накануне выборов Николай Булаев сделал резкие заявления в отношении Ирины Акимовой. «По закону любой наблюдатель потребует пересчета голосов проголосовавших досрочно. И при той махине проголосовавших, боюсь, у вас не найдется аргументов, чтобы объяснить сложившуюся ситуацию, если она будет не похожа на общие результаты голосования, а голосование «досрочников» будет в интересах конкретного кандидата. Если это произойдет, то ваши слова о том, что голосование немотивированное, без административного ресурса и без подвоза, к сожалению, не будут подтверждены. Я Ирине Акимовой сказал: если мои опасения беспочвенны и не подтвердятся, я публично на заседании ЦИК извинюсь за это. Если голосование по «досрочке» будет совпадать с общим итогом голосования в пропорциональном, процентном отношении, я не постесняюсь извиниться. Но если этого не произойдет, у вас аргументов для объяснения не будет. Вы опозорите всю кампанию в Барнауле по муниципальным выборам. Извините», — заявил зампред ЦИК в начале сентября.

Никакого «криминала» КИК в ситуации с «досрочкой» в Барнауле не нашел, в очередной раз напомнив о порядке ее проведения, а также возможности 10 сентября отдельно пересчитать голоса всех заранее проголосовавших. В итоге отдельного пересчета не случилось, а ЦИК РФ не нашел в ситуации повода для заявлений о нарушениях, несмотря на заявления партий и общественников. Между тем, г-н Булаев отказался извиняться перед Ириной Акимовой.

Отметим, что по данным движения «Голос» результаты «досрочки» в Барнауле действительно очень сильно выбиваются из итогового результата, в отличие от других городов Алтайского края. За «Единую Россию» досрочно якобы проголосовали в среднем более 67 % (при итоговом результате в 49,6 %). По данным достоверных источников ИА «Банкфакс», на некоторых участках показатель был около 80 %.


Другие новости по этой теме:

 Председатель Алтайского избиркома проинспектирует «безальтернативные» президентские выборы в Туркмении
 Алтайский избирком сохранит прежнего руководителя до 2021 года?

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 8
Яна

12.10.2017 09:21

Опять стрелочника нашли! Жаль, очень грамотный специалист и человек хороший. Профессионал своего дела!
Житель края

12.10.2017 09:33

Досрочка это уловка и удавка , что бы и вкрае и по всей стране рулила партия Единая Россия. Не было бы досрочки за эту партию максимум проголосовало бы 10 % , тех у кого должности хлебные и где можно откусывать от бюджетного пирога. Ну кто в крае и стране уважает её лидера Диму Медведева ?
гость

12.10.2017 09:34

Мужик сказал, мужик сделал.
Акимову

12.10.2017 09:49

Садить на нары пора,а не просто убирать
Конечно,

12.10.2017 10:05

свято место пусто не бывает, но альтернативы то нет! Согласна с Яной (9:21)! Может ЦИК пришлет "спеца" -типа Э. Памфилова!!! Тогда выборам в АК вообще трындец!
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

12.10.2017 10:20

Звезда в Шоке. ЕБЖ долго.
...критиковал г-жу Акимову за ее позицию по досрочному голосованию на выборах в Барнаульскую гордуму 10 сентября.... полагаю 2017Г
а за 2015г, 2014г выборы Сашко Карлина? Или память в ЦИКе коротка?
Полагаю, что в шорт -лит т.о. попадает и председатель Славгородский ТИК -Сошенок Н В - белоя и пушистая!
05 09 17г КНР г Сямэнь ДО///ЖДАЛИСЬ
Президент России Владимир Путин заявил, что даст поручение российскому МИД обратиться в суд из-за решения США ограничить доступ в ряд дипломатических объектов России. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции на саммите БРИКС.
«Это явное нарушение имущественных прав российской стороны. Поэтому для начала дам поручение МИД обратиться в суд. Посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система», — заявил Путин.
«То, что американцы сократили количество наших дипломатических учреждений — это их право. Другое дело, что делалось это явно в такой хамской манере. Это не украшает наших американских партнеров»,— подчеркнул президент.
«Трудно вести диалог с людьми, которые путают Австрию с Австралией. С этим уже ничего не поделаешь. Такой уровень, видимо, политической культуры определенной части американского истэблишмента», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам участия в саммите БРИКС.
Трудно вести диалог с "досрачниками" выборов 2014-2018гг!
"У нас в Советском Союзе был такой генеральный прокурор Андрей Вышинский. Он говорил, когда проводил судебные процессы: признание — царица доказательств, утверждает и С Лавров!!! Может Акимова и Сошенко напишут явку с повинной и будут сотрудничать с ЦИК и следствием? А до этого - на подписку о не выезде!
А впереди выборы 2018 Говоруна Гаранта Конституции! А там "досрачники" каким образом проявятся, кто подскажет "схему" политического мошенничества 2018?
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.

горожанин

12.10.2017 10:21

альтернатива всегда есть- не надо обманываться, незаменимых тоже нет!
Читатель для редакции

12.10.2017 10:38

Отдельный подсчёт голосов досрочно проголосовавших избирателей был проведён практически во всех УИКах. И его результаты подтвердили то, что предсказывал Булаев. Хотя, очень похоже, что после этого его выступления в Барнауле предприняли некоторые действия для "корректировки" в сторону уменьшения фантастических показателей ЕР при "досрочке".