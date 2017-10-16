Тележка не «прогнулась»: «Уралвагонзавод» расторгнет договор с алтайским партнером

После перехода в собственность «Ростеха» «Уралвагонзавод» (УВЗ), получавший крупные госгарантии и субсидии, активно распространявший свои технологии в отрасли и до недавних пор очень лояльный к партнерам, теперь тотально отзывает и перезаключает на более жестких условиях лицензии на свою инновационную тележку. Самая острая ситуация сложилась в отношениях с «Алтайвагоном» — вероятно, соглашение придется расторгать через суд, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя гендиректора УВЗ по гражданской продукции Бориса Мягкова.

Инновационная тележка — главный компонент вагона, подтверждение инновационности дает право на скидку на порожний пробег (сейчас есть у УВЗ, ОВК Александра Несиса и лицензиата УВЗ «Алтайвагона»). Также выпуск инновационных вагонов субсидируется государством. Сейчас наблюдается высокий спрос на такой парк в связи с ростом цен на уголь. Параллельно завод начал пересмотр лицензий на самую массовую тележку, на которой сейчас базируется 85% всего парка вагонов. «Всем направлены уведомления о разрыве соглашений и их пересмотре на новых условиях. Некоторые могли производить продукцию, реализовывать ее, не уплачивать роялти и даже не предоставлять отчетов, сколько они вагонов выпустили и кому отгрузили», — пояснил изданию Борис Мягков.

Сейчас УВЗ готовит новую лицензионную политику, в которой записаны равные условия лицензии для всех участников рынка. В наиболее сложной ситуации оказался «Алтайвагон» (входит в ХК «Сибирский деловой союз», «СДС»). Соглашение между УВЗ и «Алтайвагоном» было заключено на 10 лет еще в 2013 году. По словам г-на Мягкова, оно предполагало большую отсрочку платежей в отсутствие какой-либо ответственности за выпуск некачественной продукции: «По сути, это был кабальный договор для УВЗ». По словам топ-менеджера, возможно, соглашение придется расторгать через суд, так как менять условия «Алтайвагон» не хочет. В августе на совещании у замглавы Минпромторга Александра Морозова гендиректор «СДС-МАШ» Александр Мирошник утверждал, что новое соглашение предлагается заключить всего на год с продажей всей продукции только через УВЗ.

Тогда же крупный заказчик «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) уже докладывал о срыве поставки с алтайского предприятия 1350 вагонов. Дело в том, что «Алтайвагон» с апреля не может закупить полимерную деталь тележки у единственного лицензированного поставщика ООО «НПП «Уником-Сервис». Борис Мягков уверяет, что проблема в безопасности: в октябре 2016 года ООО выпустило бракованную партию, расследование продолжалось до июля и пока «Уником-Сервис» продает детали только через УВЗ. Топ-менеджер обещает урегулировать вопрос до конца месяца. В «Алтайвагоне» уверяют, что им причин остановки поставок никто не объяснял, при этом в адрес УВЗ и вагоноремонтных предприятий ОАО «РЖД» продукция продолжала отгружаться. В «Уником-Сервисе» на запрос «Коммерсанта» не ответили.

В СУЭК подчеркивают, что компания не расторгает контракт с «Алтайвагоном», он может быть продлен. Но параллельно угольная компания подписала лизинговый контракт с ФБГ (структура ВТБ) на 3 тысячи инновационных полувагонов производства УВЗ. В ФАС от комментариев отказались, в Минпромторге на запрос не ответили. УВЗ пытается разорвать и приостановить договоры по инновационным тележкам, «зачастую действуя не вполне правомерно», считает источник издания в отрасли. Он считает это «стратегической ошибкой», поскольку участники рынка в дальнейшем будут стремиться создавать альтернативные тележки.

Напомним, летом 2017 года на «Алтайвагоне» примерно на месяц было остановлено производство. Тогда же стало известно, что для решения проблем предприятия холдинг «СДС» намерен ввести его в состав госкорпорации «Ростех», которой руководит давний соратник президента России Владимира Путина Сергей Чемезов. Включение «Алтайвагона» позволит решить проблему конкуренции с лидером отрасли — «Уралвагонзаводом», заявлял зампред правительства Алтайского края Виктор Мещеряков. В конце июня руководители «Ростеха» указали, что узнали из СМИ о намерениях СДС, официальные переговоры на тот момент даже не начинались.

По итогам 2016 года «Алтайвагон» увеличил чистый убыток в 12 раз, до 2,6 млрд рублей, несмотря на рост производства и незначительное падение выручки. Выручка предприятия за прошлый год снизилась менее чем на 1 % и составила 9,937 млрд рублей. При этом завод получил убыток от продаж в размере 1,139 млрд рублей, годом ранее прибыль от продаж достигала 56,8 млн рублей. Как ранее сообщалось, в 2016 году «Алтайвагон» выпустил 3480 вагонов, или в 1,45 раза больше, чем в предыдущем году. Несмотря на рост объемов производства в 2016 году, предприятие три года подряд получает убыток, который с каждым разом увеличивается. Так, в 2015 году чистый убыток вырос в 9,3 раза и достиг 215,5 млн рублей. Выручка на тот момент снизилась в 1,6 раза и составила 10,035 млрд рублей, уточняет «Интерфакс».