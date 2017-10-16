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Главная Лента новостей Бийские депутаты избавились от транспортной «вотчины» арестованного экс-чиновника Дмитрия Брызгалова

Бийские депутаты избавились от транспортной «вотчины» арестованного экс-чиновника Дмитрия Брызгалова

20.10.2017 14:24

19 октября депутаты Бийской городской Думы VII созыва на очередном рабочем заседании приняли решение упразднить отдел транспорта и связи, который до ареста возглавлял Дмитрий Брызгалов. По сведениям «Делового Бийска», отныне все полномочия по организации транспортного обслуживания населения, а также по муниципальному лесному контролю будет курировать городское управление ЖКХ.

Как сообщил в своем докладе управляющий делами администрации Бийска Игорь Юдин, отдел транспорта и связи навсегда исключат из структуры городской администрации. Вместо него в управлении жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства создадут соответствующее структурное подразделение. Чиновник сразу отметил, что данные преобразования не потребуют дополнительных расходов из бюджета города. Вместе с тем информации о том, позволит ли это сэкономить бюджет, также не прозвучало.

Напомним, упраздненный отдел в течение последнего месяца находился под контролем и. о. начальника управления ЖКХ, благоустройства и ДХ Виктора Щигрева, которого 12 сентября автоперевозчикам представил и. о. главы администрации Бийска Александр Студеникин. Добавим, что до августа текущего года отдел транспорта и связи Бийска возглавлял Дмитрий Брызгалов, который с 23 августа находится под арестом. По версии следствия, в декабре 2015 года г-н Брызгалов попросил подчиненных изготовить фиктивные документы по перевозке льготников, на основании которых со счета МУП Бийска «ГТД Центр» были перечислены деньги на подконтрольное ему лицо. Общая сумма составила более 700 тысяч рублей. Впоследствии более 600 тысяч рублей достались обвиняемому.

18 октября суд продлил бывшему чиновнику меру пресечения в виде ареста еще на два месяца. Кроме того, г-на Брызгалова из бийского изолятора перевели в СИЗО Барнаула, поскольку расследование резонансного дела поручили второму отделу по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю.


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Комментарий

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Комментариев 1
Перевозчик

20.10.2017 17:11

Вот жалко Димана,порядок то он навёл в перевозках.