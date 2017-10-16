«Неплохой, хоть и не наш»: плененного на Донбассе алтайского бойца будет защищать украинский адвокат

Российские власти не выделили деньги на защиту в суде бойца из Алтайского края Виктора Агеева, задержанного в середине лета на Украине. Его обвиняют в создании террористической организации, дело уже поступило в Новоайдарский районный суд Луганской области. Представлять интересы г-на Агеева будет «бесплатный» адвокат из Украины по назначению, сообщает «Новая газета».

Процесс над Виктором Агеевым может начаться в ближайшие несколько недель, материалы уголовного дела уже переданы в Новоайдарский районный суд, рассказала «Новой газете» пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. Следствие обвиняет россиянина по ч. 1, ст. 258-3 (создание террористической организации) и ч. 1, ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием). По обеим статьям россиянину грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие называет Агеева военнослужащим российской армии, при этом отмечая, что в марте 2017 года он «присоединился к террористическим формированиям, где выполнял функции пулеметчика отдельной разведывательной роты». Сам г-н Агеев заявляет, что террористической деятельности он не занимался, а на территорию ЛНР попал в качестве российского контрактника.

Защищать россиянина на процессе в Новоайдаре будет бесплатный украинский адвокат по назначению, а Российская Федерация пока не может выделить средства для найма собственного защитника Виктору Агееву. Об этом матери пленного сообщили в генконсульстве России в Харькове. «Пока вариант такой: адвокат по назначению. Как мне сказали наши дипломаты, они с ним общались, специалист он, мол, неплохой, хоть и не наш», — пересказала Светлана Агеева свой разговор с вице-консулом Андреем Аленкиным.

Дипломат звонил ей вскоре после выхода статьи в «Новой газете», где шла речь о нежелании российских представителей включаться в защиту г-на Агеева. В телефонном разговоре с женщиной вице-консул пожаловался, что СБУ по-прежнему не допускает к россиянину консулов, но обещал следить за делом Виктора Агеева и дал ей свой номер телефона. «Сказал звонить в любое время», — рассказала Светлана Агеева и добавила, что, набрав номер через несколько дней, услышала в трубке «бульканье и скрежетанье». Телефон, который оставил ей г-н Аленкин, оказался номером факса, в чем также смог убедиться и спецкор «Новой газеты». По номерам консульства России в Харькове (указаны на сайте) никто не снимает трубки.

Напомним, Виктор Агеев был задержан украинскими силовиками на территории Луганской области в конце июня. Позднее телекомпания ВВС уточнила, что контрактник 1995 года рождения Виктор Агеев попал в плен в результате столкновения между 93-й отдельной механизированной бригадой ВСУ и разведгруппой 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Минобороны РФ 28 июня открестилось от взятого в плен на Украине. По информации ведомства, он еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего также заявил, что задержанные под Луганском военнослужащие не имеют отношения к России. В то же время пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заверил, что Россия сделает все для урегулирования ситуации.

Мать Виктора Агеева записала видеообращение к Петру Порошенко с просьбой помиловать ее сына. В конце июля украинские власти посодействовали ее встрече с сыном. Накануне Виктор Агеев сказал, что опасается возвращаться в Россию. Он считает, что может повторить судьбу освобожденного сотрудника ГРУ РФ Евгения Ерофеева, которого, по его мнению, убили после обмена на Надежду Савченко.