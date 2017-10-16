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Главная Лента новостей «Неплохой, хоть и не наш»: плененного на Донбассе алтайского бойца будет защищать украинский адвокат

«Неплохой, хоть и не наш»: плененного на Донбассе алтайского бойца будет защищать украинский адвокат

20.10.2017 13:30

Российские власти не выделили деньги на защиту в суде бойца из Алтайского края Виктора Агеева, задержанного в середине лета на Украине. Его обвиняют в создании террористической организации, дело уже поступило в Новоайдарский районный суд Луганской области. Представлять интересы г-на Агеева будет «бесплатный» адвокат из Украины по назначению, сообщает «Новая газета».

Процесс над Виктором Агеевым может начаться в ближайшие несколько недель, материалы уголовного дела уже переданы в Новоайдарский районный суд, рассказала «Новой газете» пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. Следствие обвиняет россиянина по ч. 1, ст. 258-3 (создание террористической организации) и ч. 1, ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием). По обеим статьям россиянину грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие называет Агеева военнослужащим российской армии, при этом отмечая, что в марте 2017 года он «присоединился к террористическим формированиям, где выполнял функции пулеметчика отдельной разведывательной роты». Сам г-н Агеев заявляет, что террористической деятельности он не занимался, а на территорию ЛНР попал в качестве российского контрактника.

Защищать россиянина на процессе в Новоайдаре будет бесплатный украинский адвокат по назначению, а Российская Федерация пока не может выделить средства для найма собственного защитника Виктору Агееву. Об этом матери пленного сообщили в генконсульстве России в Харькове. «Пока вариант такой: адвокат по назначению. Как мне сказали наши дипломаты, они с ним общались, специалист он, мол, неплохой, хоть и не наш», — пересказала Светлана Агеева свой разговор с вице-консулом Андреем Аленкиным.

Дипломат звонил ей вскоре после выхода статьи в «Новой газете», где шла речь о нежелании российских представителей включаться в защиту г-на Агеева. В телефонном разговоре с женщиной вице-консул пожаловался, что СБУ по-прежнему не допускает к россиянину консулов, но обещал следить за делом Виктора Агеева и дал ей свой номер телефона. «Сказал звонить в любое время», — рассказала Светлана Агеева и добавила, что, набрав номер через несколько дней, услышала в трубке «бульканье и скрежетанье». Телефон, который оставил ей г-н Аленкин, оказался номером факса, в чем также смог убедиться и спецкор «Новой газеты». По номерам консульства России в Харькове (указаны на сайте) никто не снимает трубки.

Напомним, Виктор Агеев был задержан украинскими силовиками на территории Луганской области в конце июня. Позднее телекомпания ВВС уточнила, что контрактник 1995 года рождения Виктор Агеев попал в плен в результате столкновения между 93-й отдельной механизированной бригадой ВСУ и разведгруппой 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Минобороны РФ 28 июня открестилось от взятого в плен на Украине. По информации ведомства, он еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего также заявил, что задержанные под Луганском военнослужащие не имеют отношения к России. В то же время пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заверил, что Россия сделает все для урегулирования ситуации.

Мать Виктора Агеева записала видеообращение к Петру Порошенко с просьбой помиловать ее сына. В конце июля украинские власти посодействовали ее встрече с сыном. Накануне Виктор Агеев сказал, что опасается возвращаться в Россию. Он считает, что может повторить судьбу освобожденного сотрудника ГРУ РФ Евгения Ерофеева, которого, по его мнению, убили после обмена на Надежду Савченко.


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Комментарий

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Комментариев 20
Массаж мозга

20.10.2017 13:33

Русские не сдаються живыми!
А этого гада,престрелить без суда и следствия!
Да здравствуют республики,освободившие своих граждан от фашизма!
Кyм

20.10.2017 13:50

Матушку предателя родины,как в 1937-либо расстрел,или в Могадан , пожизненно!
Эта твать,пыталась член сосать у Потроха!
Сука недобитая!
гость

20.10.2017 14:07

Такое ощущение, что комментарии пишут либо "герои", что вернее идиоты!
пидарку-рубанку

20.10.2017 14:34

Кyм писал(а):
Матушку предателя родины,как в 1937-либо расстрел,или в Могадан , пожизненно!
Эта твать,пыталась член сосать у Потроха!


не прикрывайся моим ником, старая скотина! ГЛАВРЕДША!!!! ПРИМИТЕ НАКОНЕЦ МЕРЫ К ЭТОЙ СКОТИНЕ-РУБАНКУ!!!!!
Почему

20.10.2017 14:38

лица пославшие этого парня в чужую страну убивать бросили его и по сути предали? И почему прокуратура России не прекратит это наемничевское движение российских националистов?
друг семьи

20.10.2017 14:43

Ой, ну наконец маман смогла поговорить с консулом. А как же адвокат от Новой газеты? Или Новая газета им кое-чем по губам провела, вестимо) Каныгину только картинка нужна была.
Баба Фрося Алтайский край Россия

20.10.2017 14:47

Какие же вы паскудные твари безмозглые кумы. Да вы лучше вырвите яйца у тех , кто направляет детей наших, убивать . Андрей , что сам захотел туда идти ? Ой! страна и зачем таких придурков , как кумы и безмозглые рожаешь ? Задайте вопрос гавнокомандующему зачем он посылает наших внуков на смерть ? А не сучите твари матерей. Залезли ещё в госдурку разные евреиклинцевичи и "патриотизм" гонят. Те, кто честь имели , давно похоронены или с болячками мучатся , а не носят животы стокилограммовые , вот такое моё пенсионерское мнение о нашей действительности в России.
Deckman

20.10.2017 15:31

Дибилам-либерастам!
Когда, у моего кумира,Иосифа Сталина,сын попал в фашистский плен,Сталин бросился в слезах к Гитлеру,с прозьбой пощадить сына?
РУССКИЕ НЕ СДАЮТЬСЯ!
Гонец из Пензы

20.10.2017 15:36

Баба Отброся,а ты побывала хоть раз под обстрелами в Донецке Окрофашистами,вырвала,хоть у одного из них яйца,тварь кастрюлеголовая?!
Гонец из Пензы

20.10.2017 15:39

Верить Новой газете, что жить в клозете!
Баба Фрося Алтайский край Россия

20.10.2017 15:41

Голубок , сам то пошто сидишь и клаву давишь и звиздишь не поделу , бросай тютюн от страха мять и давай вперёд нах зюденостен.
Дядь Вова

20.10.2017 15:44

Поехал "бабок срубить". Они будут в плен сдаваться, а мы укроадвакатуру финансировать? Поехал воевать, так воюй или не ной уже.
Виталька

20.10.2017 15:48

Тут любого адвоката поставь, хоть украинского по назначению, хоть лучшего российского по соглашению, толку будет ноль. Дело с политокраской и приговор будет обвинительным с реальным сроком на 10-20 лет. Основное действо начнется уже после суда. Возможно через некоторое время его обменяют на украинского пленного.
Сергей

20.10.2017 15:59

Осудят, потом обменяют." Обменный фонд" в Донецке содержится на этот случай. А насчет " кто посылал"? Да никто. Сам поехал денег подзаработать. Он не военнослужащий - контрактник, а из частной военной компании.....
Рома

20.10.2017 16:00

Нашему трусливому лидеру, давно надо признать ДНР и ЛНР,поставить туда новейшее оружие,опробованное в войне с бородочами в Сирии!
Гонец из Пензы

20.10.2017 17:06

Бабуль,кастрюлю с головы сними, поскольку мозгов в предпоследней не осталось!
А яйца,у себя оторви,чудак,судя по твоему IP адрессу!
Хе,хе,хе!
Евгений

20.10.2017 17:38

Гонец -Ты не знаешь его ip .

Бурная реакция ТУПОГОЛОВОГО БЫДЛА . Массажист скажи что он предал? КУМ - ну ты же сосёш и тебя за это не трогают.

Баба фрося -единственно адекватный человек здесь пока . Ща работяги придут с работы этанола накатят и всех этих кумов , гонцов , массажистов на своёместо НА ПАРАШУ определят.

Здравомыслящих людей гораздо больше просто они работают в рабочее время.
Роме 16.00

20.10.2017 17:47

Ага, и применять это оружие в центре Европы, где проживает русскоязычное население тех же Донецкой и Луганской областей, волею судьбы оказавшееся по ту сторону....
Баба Фросе и прочим

20.10.2017 18:17

Баба Фрося Алтайский край Россия писал(а):
Какие же вы паскудные твари безмозглые кумы.


Под моим ником марает старая грязная паскуда - ру.банок. Он же спецом загаживает ники других порядочных коммментаторов: СашОК, Массаж мозга, Декман, Рома и пр. ГЛАВРЕДША НЕ ПРИНИМАЕТ НИКАКИХ МЕР К ЭТОЙ СВОЛОТЕ!!! Люди! Отличайте говно от конфетки. С уважением, кум - настоящий.
Кyм

20.10.2017 18:35

Жека, ты хренова разбираешся в современных технологиях,пояндекси,тварь кастрюлеголовая,как найти ip адрес,имея ник и адрес сайта!
До встречи, чурбан!