«Сколько смог, я продержался»: Денис Хачатурян рассказал о перспективах «тяжелого» наследства на Алтае

Сын известного в крае промышленника и мецената Сергея Хачатуряна Денис, который после смерти отца стал собственником основных активов его бизнес-империи, считает, что банкротство Новоалтайского завода ЖБИ (НЗЖБИ) предрешено и, вероятно, он больше никогда не заработает. Предприятие «потянуло» за собой другие компании семейства, а излишняя доверчивость Хачатуряна-младшего лишь усугубила кризис. Денис Хачатурян не хочет оказаться «похоронной командой» империи, однако, судя по его интервью «Алтапрессу», этого не избежать.

НЗЖБИ остановлен с начала 2017 года — у предприятия, которое специализируется на изготовлении материалов для крупного строительства, просто нет заказов. По словам г-на Хачатуряна, некоторое время назад представители краевой администрации запросили у крупных заводов региона информацию о возможной помощи со стороны власти и НЗЖБИ хотел получить данные о запланированных стройках, куда смог бы поставлять свою продукцию. Однако ответ обескуражил: крупные стройки будут в неопределенном будущем.

На проектах, которые находятся в стадии реализации, по словам Дениса Хачатуряна все уже поделено. «Обсуждали наше участие в строительстве объездной дороги. Но мы, даже если сильно захотим, не сможем туда продукцию поставлять: заказы получают дочерние компании «Алтайавтодора». Хотя у нас цена на эти же изделия — мы сравнивали некоторые позиции — на 30-40 % ниже. Тендеры проводят формально, выигрывают одни и те же компании. То же самое касается железной дороги. Сейчас идет массовая замена деревянных шпал на железобетонные. Есть дочерние предприятия РЖД, которые направлены на производство одного только этого изделия — они и получают заказы», — приводит издание его слова.

Со стороны уже сформированного пула заказчиков спрос на продукцию последние годы также падал, сильным ударом для НЗЖБИ стало введение весового контроля на въезде в Барнаул. «Раньше мы могли загружать в автомобиль 5-7 свай, сейчас больше 4-5 положить не можем. А цена поездки остается та же. Наша продукция есть и в Москве, и в Новосибирске, и в Кемеровской области, мы поставляли ее на космодром «Восточный». Но сегодня спрос со стороны конечного потребителя сократился. Тем более, что завод ЖБИ больше рассчитан под промышленное строительство. Мы можем заводы строить. А заводов у нас не строится», — объяснил Денис Хачатурян. У него была надежда на строительство промышленного кластера в Новоалтайске, однако, как описал спикер, с 2012 года «там как был бурьян, так и стоит».

Сейчас завод законсервирован и превращается в заброшенную территорию — таких в регионе было множество после краха плановой экономики. Свою задачу в текущем положении собственник видит в сохранении остатков мощностей. «Сколько смог, я продержался. Мы завод остановили, проводим консервацию, сливаем воду, чтобы сохранить коммуникации. Смазываем оборудование, демонтируем и аккуратно складываем. Поставили систему видеонаблюдения по территории, чтобы население через забор не уносило то, до чего сможет дотянуться. Будем заваривать все доступы. Процедура банкротства завода все равно будет, и там многое уже будет зависеть от кредиторов. Но я очень не хочу быть его похоронной командой», — сказал г-н Хачатурян.

На НЗЖБИ как самом крупном активе держались другие компании бизнес-империи Хачатурянов, в том числе в туристической отрасли. Однако после смерти Сергея Хачатуряна, которая пришлась на завершение очередного кризиса завода, связанного с процедурой банкротства, встал вопрос об их кредитовании. Но НЗЖБИ и члены семейства не могли претендовать на помощь банков, поскольку их воспринимали как ненадежных заемщиков. Денис Хачатурян, по его словам, обратился к юристу своей компании «Кокс-Тревэл» Татьяне Ивановой (Кожевниковой), которая стала учредителем фирмы «Темро», ставшей получателем необходимых кредитов. Однако она в итоге попыталась использовать ситуацию в своих интересах. «Мы формально перевели имущество с «Алтай-ленда» на «Темро». И после этого г-жа Иванова решила, что теперь это все принадлежит ей. Включая то здание, в котором мы с вами сидим, — на Льва Толстого, 16. Она даже пыталась все это продать и уже нашла покупателя в Новосибирске. Не успела — на эти объекты был наложен арест в рамках уголовного дела», — заявил г-н Хачатурян.

То имущество, которое не перешло в «Темро», оказалось заложено по кредитам НЗЖБИ — «Кокс-Тревэл» был его поручителем. Денис Хачатурян был готов выкупить у банка право требования долга, чтобы кредитная организация получила хоть какие-то деньги, но вновь он доверился не тем людям. Об этой истории он рассказал на примере базы отдыха «Золотое озеро». «Сбербанк готов был продать долг с дисконтом. Но было требование: купить его могло не аффилированное лицо — то есть не мой родственник и не сотрудник. Мой сообразительный заместитель (г-жа Иванова — прим. ред. БФ) вышла с рациональным предложением: а давайте покупателем будет мой муж. Он у нас нигде не работает, с нами не аффилирован. Отличная кандидатура. В Сбербанке его кандидатуру одобрили. Мы дали ему денег по договору займа. На эти деньги он должен был выкупить право требования долга и в счет погашения займа вернуть его нам. Переводим деньги. Он выкупает право требования долга и говорит: «До свидания, ребята», — описал ситуацию Хачатурян-младший. По его словам, по этой истории также возбуждено уголовное дело.

Финансовые неурядицы привели к закрытию некогда популярной в Барнауле галереи «Кармин», но, как надеется Денис Хачатурян, временному. На ее содержание ежегодно необходимо 5 млн рублей, но последние два года у бизнесмена таких денег нет. Около 900 картин находятся в хранилище, часть из них предоставляется для сторонних выставок. Коллекцию хотели безвозмездно передать краю, но, по утверждению г-на Хачатуряна, понимания не встретили. «Предложение долго обдумывали, потом мы не могли договориться о помещении, где они будут храниться, как будут выставляться. Мы хотели бы, чтобы их выставляли и не продали в дальнейшем. Но... Такое ощущение было, что мы эти картины навязывали», — сказал спикер.

Денис Хачатурян посетовал, что со всеми этими проблемами ему пришлось столкнуться внезапно и оперативно пытаться их решить после смерти отца. Тот, по его словам, не посвящал семью в вопросы бизнеса — Хачатуряны знали лишь, что большинство важнейших документов находятся в сейфе в кабинете главы семейства. Однако когда после похорон сейф наконец открыли, он был пуст. «Чистенький такой, пустенький сейф. Не имея первоисточника, мы не смогли узнать, куда он вкладывал деньги, кому предоставлял займы. И многие люди сделали вид, что ничего и не было. Видимо, решили: лучше пусть это у них останется, чем обратно возвращать, зачем — ведь жалко же», — сказал Хачатурян-младший. По его заявлению, ему известно, кто похитил документацию.

Он сожалеет, что отец имел такую позицию по бизнесу, которая просто не позволила семейству сразу включиться в работу. С другой стороны, зла на него он, конечно, не держит. «Окунувшись в эту работу, я понял, почему он это делал... Понял знаете когда? В отношении меня за пару лет было возбуждено три уголовных дела в связи с налогами. Вас будят в 6 утра люди в масках, с автоматами и показывая удостоверение и постановление, радуют обыском. Изымают все, что у вас есть — до смешного: даже телевизор вынесли. Это такой стимул для ускорения сбора налогов», — описал Денис Хачатурян.

Отметим также, что в начале октября «Алтайэнергосбыт» добился признания г-на Хачатуряна банкротом в качестве физлица из-за долга за электроэнергию в размере 4,6 млн рублей. В его отношении на полгода введена процедура реструктуризации задолженности. По его объяснению, он передал в аренду имущество трансформаторной подстанции, арендатор потреблял огромное количество электроэнергии, за которую в определенный момент перестал рассчитываться. Это и стало основанием иска. По мнению спикера, процедура нужна «Алтайэнергосбыту» для оспаривания неких сделок.