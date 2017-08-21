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Главная Лента новостей «Пролетевшая» с тубдиспансером фирма попробует «обновить» бывший Дом быта ради алтайских министерств

«Пролетевшая» с тубдиспансером фирма попробует «обновить» бывший Дом быта ради алтайских министерств

04.09.2017 12:51

Фото здания по состоянию на 2012 год
Фото здания по состоянию на 2012 год

Власти Алтайского края намерены потратить 178 млн рублей на ремонт бывшего Дома быта по улице Попова, 68 в районе Докучаево. Сейчас площади пятиэтажного здания занимают региональные Минюст, Минобр, Управление ЗАГС, а также архив судебных участков Индустриального, Ленинского и Октябрьского районов Барнаула. Единственным участником аукциона стало ООО «Новострой», которое ранее уже выиграло аукцион на достройку краевого тубдиспансера в Новоалтайске, но власти отказались заключать контракт, сказано на сайте Госзакупок.

Как указано в материалах, предполагается, что до лета 2019 года подрядчик проведет капитальный ремонт здания, в том числе пусконаладочные работы и приобретение технологического оборудования. На объекте поменяют системы отопления, вентиляции и канализации, лифт, установят кондиционеры, системы видеонаблюдения и телефоны, заменят сети и т. п. Кроме того, предполагаются внешние работы, в том числе озеленение территории и установка ограждений. На все работы предполагалось потратить 178 млн рублей, «Новострой» готов был выполнить их за 177 млн рублей.

Судя по внешнему виду зданию действительно давно требуется ремонт. Закупка включена в план-график, предполагается, что работы будут вестись два года. В карточке отмечено, что соответствующей требованиям была признана лишь заявка ООО «Новострой». Ранее эта же компания стала единственным допущенным участником в рамках аукциона, победитель которого получил бы право достроить и поставить оборудование в краевой противотуберкулезный диспансер в Новоалтайске. Однако Минздрав отказался заключать контракт.

В протоколе об отказе указано, что «Новострой» предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия требованиям заказчика. Таким образом, аукцион — один из крупнейших по сумме в Алтайском крае на данный момент — придется проводить вновь. Отметим, что достройка тубдиспансера оказывается крайне проблемной для властей: заявки на участие изначально принимались с 26 июня по 12 июля, однако вечером 11 июля на площадке «РТС-Тендер» появилась информация о сроке подачи на две недели — до 27 июля и переносе аукциона. Как следует из информации в карточке, ни одна компания в июле не пожелала участвовать в конкурсе на заявленных условиях. Как видно, и продление сроков не привело к установлению подрядчика.

Напомним, что 11 августа Алтайский край посетил полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, который оценил в том числе работы по созданию медкластера в регионе. Он пообещал похлопотать перед федералами, чтобы краю выделили дополнительные средства на обустройство многострадального тубдиспансера.

Фото: Карты Google

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