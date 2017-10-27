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Главная Лента новостей Властные защитники обманутых алтайских дольщиков объединились в новую «команду»

Властные защитники обманутых алтайских дольщиков объединились в новую «команду»

31.10.2017 09:08

30 октября в администрации Барнаула состоялось первое заседание новой межведомственной рабочей группы, призванной решить проблемы участников долевого строительства. Решение о ее создании принял градоначальник Сергей Дугин, информирует пресс-центр муниципалитета.

Согласно источнику, новую рабочую группу возглавил заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Сергей Демин. В нее также вошли представители Государственной жилищной инспекции Алтайского края, Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства региона, профильных  комитетов администрации города, Барнаульской городской Думы, органов прокуратуры, полиции, налоговой инспекции, Роспотребнадзора. Участники рабочей группы будут формировать планы-графики завершения строительства многоквартирных домов на территории Барнаула, если сведения о них включены в реестр пострадавших граждан, а также информировать об этом население. Кроме того, они намерены консультировать пострадавших дольщиков и выявлять обстоятельства, когда их законные права и интересы нарушаются.

Как уточнили городские власти, 30 октября на первом организационном заседании участники межведомственной рабочей группы уже обсудили положение дел на строящихся жилых объектах по переулку Канатный, 46 «Б», улице Антона Петрова, 254, улице Интернациональной, 130. У контролирующих органов уже возникли определенные вопросы к застройщикам по ведению строительства, темпам и срокам возведения жилья. Их предметное рассмотрение станет темой следующего заседания.

Отметим, что борцам за права дольщиков в Барнауле на самом деле есть чем заняться, поскольку в октябре текущего года региональная прокуратура выяснила, что в Алтайском крае более 500 договоров долевого строительства заключены с нарушением прав граждан. Людям запрещали требовать перерасчета за меньшую жилплощадь, обманывали с гарантийным устранением недостатков, продавали подвалы и т. д. Поводом для проверки стали обращения граждан, говорилось на сайте надзорного ведомства.

Кроме того, недовольство самих участников долевого строительства в Алтайском крае время от времени выплескивается на улицы. Так, в октябре текущего года инициативная группа дольщиков недостроенного многоквартирного дома по улице Антона Петрова, 254 вышла на очередной пикет. Заказчиком и застройщиком высотки является находящаяся в стадии банкротства компания «СтройГАЗ». Предыдущая акция, прошедшая в июле, не успокоила ее инициатиров, на новую пришло уже около 30 человек. Главными требованиями вышедших на пикет стало ускорение работ по строительству высотки и запуск на объекте отопления.

Добавим, что в тот же день инициативу несостоявшихся жильцов долгостроя с улицы Антона Петрова поддержали участники долевого строительства ЖК «Демидов парк» в Новоалтайске. На пикет тогда пришел и гендиректор ООО «Аспект» Владимир Шрамко. Он уверил клиентов, что строительство дома продолжается, на объекте работают два каменщика и два электрика. Однако в масштабах недостроя на 750 квартир работа четверых человек абсолютно бессмысленна, заявили тогда активисты.


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Комментарий

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Комментариев 1
НЕ ДОРОСЛИ реформаторы от ГАДАРА ДО УРОВНЯ !??

31.10.2017 14:35

ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО - СТРОИТЕЛЬНЫХ кооперативов от СОВЕТСКОГО ПРОШЛОГО... Кинутых там не возможно даже представить на яву... Учитесь, ГАЙДАРИКИ!!