Пострадавшим при взрыве рубцовчанам пообещали единовременные выплаты

30 октября губернатор Алтайского края Александр Карлин поручил Министерству труда и социальной защиты Алтайского края подготовить документы для оказания материальной помощи жителям рубцовского дома, где несколько дней назад произошел взрыв газа. Решение о выплате денег примут в ближайшее время, информирует пресс-служба регионального правительства.

Источник подчеркивает, что глава региона держит ситуацию в Рубцовске на постоянном контроле. Губернатору оперативно предоставляют всю информацию о ходе расследования обстоятельств инцидента. В настоящее время представители специализированных организаций проводят обследование четырехквартирного дома, жильцы которого временно разместились у родственников. Чиновникам дали поручение детально изучить состояние дома, определить целесообразность восстановления отдельных жилых помещений, а также возможность предоставления пострадавшим гражданам жилья в маневренном фонде Рубцовска. Хотя 29 октября стало известно, что никто из пострадавших пока не изъявил желания разместиться в «муниципальных апартаментах».

Как сообщалось ранее, 28 октября 2017 года вечером в одной из квартир одноэтажного четырехквартирного жилого дома по улице Гвардейской в Рубцовске произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате дом получил серьезные повреждения. При разборе завалов сотрудники ГУ МЧС по региону обнаружили тела двоих человек: 60-летнего хозяина дома и его 49-летней сожительницы. Жильцы других квартир не пострадали. По данному факту СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Известно, что дом не газифицирован, жильцы пользовались газом в баллонах. По предварительным данным, причиной произошедшего стало нарушение правил эксплуатации газового баллона.