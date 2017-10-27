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Главная Лента новостей Пострадавшим при взрыве рубцовчанам пообещали единовременные выплаты

Пострадавшим при взрыве рубцовчанам пообещали единовременные выплаты

31.10.2017 09:50

30 октября губернатор Алтайского края Александр Карлин поручил Министерству труда и социальной защиты Алтайского края подготовить документы для оказания материальной помощи жителям рубцовского дома, где несколько дней назад произошел взрыв газа. Решение о выплате денег примут в ближайшее время, информирует пресс-служба регионального правительства.

Источник подчеркивает, что глава региона держит ситуацию в Рубцовске на постоянном контроле. Губернатору оперативно предоставляют всю информацию о ходе расследования обстоятельств инцидента. В настоящее время представители специализированных организаций проводят обследование четырехквартирного дома, жильцы которого временно разместились у родственников. Чиновникам дали поручение детально изучить состояние дома, определить целесообразность восстановления отдельных жилых помещений, а также возможность предоставления пострадавшим гражданам жилья в маневренном фонде Рубцовска. Хотя 29 октября стало известно, что никто из пострадавших пока не изъявил желания разместиться в «муниципальных апартаментах».

Как сообщалось ранее, 28 октября 2017 года вечером в одной из квартир одноэтажного четырехквартирного жилого дома по улице Гвардейской в Рубцовске произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате дом получил серьезные повреждения. При разборе завалов сотрудники ГУ МЧС по региону обнаружили тела двоих человек: 60-летнего хозяина дома и его 49-летней сожительницы. Жильцы других квартир не пострадали. По данному факту СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Известно, что дом не газифицирован, жильцы пользовались газом в баллонах. По предварительным данным, причиной произошедшего стало нарушение правил эксплуатации газового баллона.


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Комментарий

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Комментариев 6
111

31.10.2017 10:46

Пообещать - не означает, что выполнят.
Рубцовчанин

31.10.2017 12:00

Хотя 29 октября стало известно, что никто из пострадавших пока не изъявил желания разместиться в «муниципальных апартаментах».
Как всегда холупы неблагоустроенные попытались людям "временно" подсунуть, чтобы потом ничего не делать с их разрушенным жильем и свои задницы чиновничьи прикрыть, вот и не повелись люди. Знаем, как Фельдман свои обещания выполняет. Весь город сыт по горло его сказками. Начиная с АТЗ, который он со своими корешками на металлолом раздербанил, оставив пустые цеха, и заканчивая АДминистрацией, где уже ни кто ему не верит.
Рубцовчанин

31.10.2017 12:45

По 10 т.р. выплатят каждой семье. Ох-ть.
Боятся

31.10.2017 12:56

чтобы изжога не задавила
денег нет?

31.10.2017 13:28

Не позорились бы на весь край с "материальной помощью" в 10 тысяч руб на неотложные нужды. Может, выдерните побольше для страдальцев из ушедших 18 млню руб на Меринов в автоконюшне, из- за которых "пострадал" Белобородов. Купите людям квартиры и отдайте, не позорьте власть! Все равно разворуют деньги из бюджета
Гонец из Пензы

31.10.2017 13:45

Гнать надо было таких соседей к Немцову,дабы по чиру деревянных не получать!