Надежда и опора: власти Рубцовска выделят пострадавшим от взрыва по 10 тысяч рублей

Стал известен размер материальной помощи, которую получат из бюджета жители рубцовского дома, где несколько дней назад произошел взрыв газа. Как сообщил глава администрации города Дмитрий Фельдман, каждой семье выплатят по 10 тысяч рублей. Его слова приводятся на сайте горадминистрации.

По словам сити-менеджера, специалисты «Алтайкоммунпроекта» провели первое обследование, но заключение о дальнейшей судьбе дома — его реконструкции или восстановлению — подготовят только в течение 7-10 дней. Администрация города привлекла все службы для восстановления отопления и электроснабжения в двух оставшихся квартирах. После окончания следственных действий начнут расчистку завалов.

Уже решено, что матпомощь пострадавшим будет оказана. «Администрация города совместно с правительством Алтайского края прорабатывают вопрос оказания материальной помощи жильцам, пострадавшим в результате взрыва. Пострадавшим будет оказана материальная помощь. Из резервного фонда каждой семье выделят по 10 тысяч рублей, для этого нужно лишь написать заявление. Плюс проведут восстановительные работы на доме», — приводятся в сообщении слова Дмитрия Фельдмана.

Реакция рубцовчан на эту новость оказалась ожидаемой. В крупнейшем городском сообществе «Беспредел нашего города — обратная сторона Рубцовска» нет ни одного позитивного комментария на эту тему, мнение некоторых пользователей невозможно опубликовать из-за ограничений законодательства РФ. «Это чтобы не быстро умерли, а медленно!» — предположил один из комментаторов. «Да восстановление документов, если пострадали, выйдут в эти 10 тысяч. Вот и вся помощь», — уверен другой.

Один из пользователей предложил потребовать от горадминистрации большего. «Надо прийти в администрацию и никуда не уходить, пока не решат сделать то, что надо в этом случае. А то все привыкли молчать, зато если где-то какое-то ЧП, то помогаем, гуманитарную помощь скорее и т. д. Ужас просто какой-то. А у нас в Барнауле погорельцам после того, как ты неимоверное количество раз придешь в администрацию, выделяют помощи… аж 3 тысячи рублей. 10 тысяч — это еще «круто». Позорище. Но что говорить — виноваты сами. Что сеем, то и жнем, чего хотели, то и получили», — написал участник сообщества.

Впрочем, один из комментаторов внес в дискуссию рациональное зерно. «Поэтому жилье нужно страховать», — резонно отметил пользователь «Одноклассников».

Дополнительную помощь семьям пострадавших готово оказать региональное отделение Российского детского фонда. «В двух семьях значительные разрушения домов. Повреждены крыши и стены, в этих семьях по двое деток. Причем в одной семье мама одна воспитывает детей и получает пенсию по потере кормильца, в другой семье под материнский капитал приобретен дом. То есть, там крайне важна помощь, чтобы люди смогли выдохнуть, начать жить дальше. Что-то планировать», — приводят «Наши новости» слова председателя Алтайского краевого отделения Российского детского фонда Натальи Жмылевой.

Как сообщалось ранее, 28 октября 2017 года вечером в одной из квартир одноэтажного четырехквартирного жилого дома по улице Гвардейской в Рубцовске произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате дом получил серьезные повреждения. При разборе завалов сотрудники ГУ МЧС по региону обнаружили тела двоих человек: 60-летнего хозяина дома и его 49-летней сожительницы. Жильцы других квартир не пострадали. По данному факту СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Известно, что дом не газифицирован, жильцы пользовались газом в баллонах. По предварительным данным, причиной произошедшего стало нарушение правил эксплуатации газового баллона.