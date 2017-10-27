«Коммунального менеджера» из ЗАТО «Сибирский» на полгода оставили под домашним арестом

31 октября Новоалтайский городской суд продлил срок домашнего ареста бывшему директору МУМКП в ЗАТО «Сибирский» Дмитрию Лопаткину. «Коммунального менеджера» судят за растрату вверенного ему имущества на 594 тысячи рублей. Под арестом он будет находиться до 10 апреля следующего года. Адвокат г-на Лопаткина Максим Гордеев намерен обжаловать данную меру.

МУМКП занимается в военном городке производством и отпуском тепловой энергии, тепло-, водоснабжением и водоотведением, покупкой и продажей электроэнергии начислением и сбором платежей населения за ЖКУ и прочие услуги, управляет многоквартирными домами, выполняет ремонтно-строительные работы, то есть по сути замыкает на себе весь коммунальный сектор. Сейчас в должности директора здесь работает Павел Суровикин, в прошлом управляющий делами администрации ЗАТО.

Тем временем бывшему директору, который занимал эту должность с 2004 года, вменяется ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). По данным следствия, с 2012 по 2016 год он разрешил одному из водителей использовать дизельное топливо предприятия для личных поездок, а «по бумагам» его списывал. В результате обвиняемый Дмитрий Лопаткин растратил 7400 литров топлива стоимостью более 247 тысяч рублей. Кроме того, он, как указывают в СУ СКР, решил помочь еще одному подчиненному, которого лишили водительских прав. Дмитрий Лопаткин, несмотря на это, начислял и выплачивал ему зарплату с 2014 года по 2016 год. Тем самым директор МУПа похитил еще 347 тысяч рублей.

«Оперативные действия в рамках уголовного дела, которое было возбуждено в январе 2017 года, осуществляли сотрудники отдела ФСБ России по 33 ракетной армии. В течение полугода следствия мера пресечения в отношении Лопаткина вообще не избиралось, - поясняет адвокат обвиняемого Максим Гордеев. - Понимая слабость обвинения по эпизоду с водителем, следствие возбудило второй эпизод, и обратилось в суд за заключением Дмитрия Лопаткина под стражу. Суд в этом отказал и избрал домашний арест. Дело из Тальменского СУ СКР, где оно расследовалось изначально, было изъято и предано в отдел по расследованию особо важных дел в сфере коррупции. Ни должность Лопаткина, ни сумма ущерба не дотягивали до такого уровня. Следствие нашло состав преступления в том, что механик-водитель предприятия Роман Мельников не был уволен со своей должности после того как оказался лишен права управления автомобилем. Известно, что он продолжал заниматься ремонтом техники на предприятии. Это отражено в протоколах допросов сотрудников. Однако следствие предпочло обратить внимание на то, что он ремонтировал личный автомобиль директора. В ходе очной ставки г-н Мельников подтвердил, что за эти услуги он получал оплату лично от Дмитрия Лопткина. Более того, не мог же он 1,5 года заниматься ремонтом одного автомобиля».

Сторона защиты также ссылается на тот факт, что кадровые вопросы решаются, прежде всего, по инициативе начальника подразделения. Однако в деле не фигурируют какие-либо ходатайства с его стороны об увольнении или переводе водителя, акты о простое.

«В целом какие-либо нарушения Трудового кодекса в данной ситуации не влекут уголовной ответственности за растрату. Я понимаю, что для следствия крайне проблематично прекратить дело, которое было возбуждено в отношении лица, тем более, что правоохранителям пришлось проделать большой объем работы. Отмечу, что следователь привлекал для участия в допросах эксперта Ярослава Соколова, который со стороны оценивал правдивость показаний подозреваемого. Но ведь обязанность оценки доказательств лежит именно на следователе. Есть многочисленные решения Верховного суда, указывающие на недопустимость такого доказательства, как психофизическая экспертиза. Ситуация интересна еще и тем, что следователь не только перекладывает оценку доказательств на плечи эксперта, но и желает, чтобы Лопаткин оплатил эту услугу», - рассказывает Максим Гордеев.

Как предполагает собеседник, история может уходить корнями в давний конфликт, якобы связанный с неплатежами за освещение плаца дивизии (военный городок №744/6). Их объем, по оценке бухгалтерии, составлял приблизительно 200 тысяч рублей в месяц. Проблема заключалась в том, что брать на баланс сети не намеревались ни муниципалитет, ни руководство воинской части, то есть рассчитываться за коммуналку было некому. Об этом свидетельствует объемная переписка учреждений.

В жалобе на имя руководителя СУ СКР по Алтайскому краю Евгения Долгалева (есть в распоряжении ИА «Банкфакс»), которая была направлена Дмитрием Лопаткиным в июле текущего года в связи с обвинением, прямо говорится, что единственная проблема, которая всегда существовала у МУМКП это «долги военных, которые, заключив контракты на обслуживание своих объектов с сомнительными фирмами, своевременно не рассчитывались за потребленные коммунальные услуги». «Подтверждением этому могут служить многочисленные уголовные дела, заведенные в связи с крупными хищениями бюджетных средств в структурах Министерства обороны», - сказано в письме.

Под сомнительными фирмами здесь подразумеваются получившее широкую известность по делу «Обронсервиса» ОАО «Оборонэнергосбыт» (единственный поставщик электроэнергии для нужд Мнобороны с 2010 года). МУМКП не получало оплату за уличное освещение военного городка №744/6 с 1 ноября 2015 года, поскольку войсковая часть, как уже упоминалось, попросту игнорировала запросы принять объект на баланс на протяжении 2016 года. По оценке коммунальщиков, расход по электроэнергии составил почти 500 тысяч рублей.

В письме г-н Лопаткин не исключает, что именно личный конфликт с контрагентами мог спровоцировать столь пристальный интерес к нему со стороны правоохранителей. К слову, удовлетворить жалобы на их действия как в следственном управлении, так и в других инстанциях, таких как военная прокуратура, прокуратура Алтайского края, гарнизонный военный суд и др. отказались. Тем временем адвокат Дмитрия Лопаткина направил в Апелляционную коллегию по уголовным делам Алтайского краевого суда жалобу на постановление о продлении ареста своего подзащитного. Дата ее рассмотрения пока не сообщается.