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Главная Лента новостей Расстрелявший квартирантов барнаулец был трижды судим и собрал дома «арсенал террориста»

Расстрелявший квартирантов барнаулец был трижды судим и собрал дома «арсенал террориста»

02.11.2017 11:37

56-летний житель Барнаула, который устроил стрельбу в квартире своей бывшей жены из-за конфликта с квартирантами, ранее был трижды судим, в том числе за убийство. Дома у него действительно был обнаружен арсенал оружия, достаточный для совершения мини-революции. Об этих фактах на брифинге для журналистов 2 ноября рассказал руководитель СУ СКР по Алтайскому краю Евгений Долгалев.

«Барнаульский стрелок», который сейчас находится в СИЗО, уже неоднократно бывал в местах лишения свободы по статьям «убийство» и «изнасилование». Вероятно, теперь его ждет новый длительный срок. Г-н Долгалев подтвердил циркулировавшую в СМИ версию о том, что у задержанного дома было обнаружено оружие. Так, ТАСС со ссылкой на свои источники сообщал об изъятии у мужчины АК-74, 112 патронов к нему, гранаты Ф-1, шести наступательных гранат, тротиловой шашки, трех запалов, топора и ножа. Во время обыска дома были обнаружены 28 выстрелов для подствольного гранатомета и другие боеприпасы, а также электрошокер.

Примечательно, что органы, обязанные контролировать осужденных после отбытия ими наказания, очевидно, не были в курсе «заготовок» стрелка. Перечисленного выше оружия хватило бы, чтобы устроить масштабный теракт с большим числом жертв. С учетом личности подозреваемого, отрицать возможность таких приготовлений нельзя.

Напомним, 29 октября вечером пьяный житель Барнаула по просьбе своей бывшей супруги пришел в квартиру по адресу улица 40 лет Октября, которую она сдавала в аренду. Между мужчиной и квартиросъемщиками, а также их гостем возник конфликт из-за долгов по оплате. В ходе разбирательства злоумышленник из принесенного с собой огнестрельного оружия несколько раз выстрелил в горожан. Пострадавших мужчин с ранениями госпитализировали в больницу, женщине повезло больше — пуля прошла по касательной. Стрелку удалось скрыться, уже позже сотрудники полиции задержали его на улице Малахова, для чего пришлось оцепить двор и проезжую часть возле многоэтажки.

В отношении 56-летнего стрелка возбудили и расследуют уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух и более лиц).


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Комментарий

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Комментариев 16
Обыватель

02.11.2017 11:57

Чем же занимаются теперешние оперативные работники силовых ведомств ? Где упреждающая оперативная информация о этом персонаже и его арсенале оружия и боеприпасов ? Трижды судим и видимо не за мелочь по карманам тырил. Никому и ничего не надо . На работу ходят оперЫ только за зарплатой.
Пузырек

02.11.2017 12:24

Да, это фиаско. Такой арсенал у уголовника. Действительно вопрос встает, куда смотрели силовые службы.
Переживающий

02.11.2017 12:28

В отношении стрелка возбудили уголовное дело….
А будет ли проведена проверка в отношении тех, кто по службе должен контролировать осужденных и тех, кто по службе должен контролировать оборот оружия…
гость

02.11.2017 12:46

для революции , даже мини , арсенала мало , если что .понятно , дорогая редакция жертва рашкованского образования , видимо , но не стоит вводить читателей в заблуждение . а вот для разбоя с жертвами тот арсенал бы сгодился .
так и пишите .
Deckman

02.11.2017 12:48

Пузырёк,жаль,что тебя не престрелили!
А ГДЕ МЕСТО В СИЗО ЗАКАЗЧИКА причинения тяжкого вреда ??

02.11.2017 13:03

здоровью, совершённое в отношении двух и более лиц ?? ГДЕ ЭТОТ представитель МАЛОГО ПИЗНЕСА Алтая ??
Гость

02.11.2017 13:07

Однажды (дело прошлое) "умный" министр МВД Нургалиев изрек ... преступность перестала быть оседлой и организация оперативного обслуживания по территориальному принципу нам больше не нужна. Так была решена судьба оперативных работников которые вместе с участковыми, работали на участках и по крупицам собирали информацию начиная от бабушек и заканчивая серьезной агентурой. На каждый участок велась картотека. Каждый ранее судимый был под колпаком. Никто больше ничего не знает. Сколько их еще с арсеналами сидит по квартирам и домам ? И где и в кого это выстрелит.
Пузырек - декману

02.11.2017 14:25

Бегом на урок русского языка
А потом как Трамп будут требовать смертного приговора

02.11.2017 14:27

лучше работать надо , а то не видно совсем . Боитесь собственного населения что ли ? По одному и без собаки не ходите ... аники - воины .
xxx

02.11.2017 15:03

Дык из милиции сделали полицию -работать не кому ))) Вот и не видно ни где стражей порядка
Ната

02.11.2017 15:15

Да пожимаем плоды реформы ! А сколько нормальных парней по увольняли .
ЧЕГО ЖДЕТЕ?

02.11.2017 15:27

Полицию Колокольцев с Силуяновым обнулили за последние годы на 40%, - денежное содержание с 2012 года проиндексировали на 0 %.
Bratka

02.11.2017 17:48

"Простой оружейный парень" (с) фанфик по Крузу
ПОШЁМ БРАЛ ЗА УСЛУГУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ОТЬ ??

02.11.2017 18:03

ТЕРРОРИЗМА?? Огласите ЦЕННИК !!
Для "Чего ждете" 15:27

02.11.2017 18:38

Работали то за 3 копейки,ходили оборванцами , а все знали !!! А теперь они на иномарках и в брюках дудочках , а толку 0
Директор СССР

02.11.2017 20:20

Как эта алкашня достала - на водку деньги есть, а за аренду платить нечем... сами сдохнуть не могут - вот он и помог им