Расстрелявший квартирантов барнаулец был трижды судим и собрал дома «арсенал террориста»

56-летний житель Барнаула, который устроил стрельбу в квартире своей бывшей жены из-за конфликта с квартирантами, ранее был трижды судим, в том числе за убийство. Дома у него действительно был обнаружен арсенал оружия, достаточный для совершения мини-революции. Об этих фактах на брифинге для журналистов 2 ноября рассказал руководитель СУ СКР по Алтайскому краю Евгений Долгалев.

«Барнаульский стрелок», который сейчас находится в СИЗО, уже неоднократно бывал в местах лишения свободы по статьям «убийство» и «изнасилование». Вероятно, теперь его ждет новый длительный срок. Г-н Долгалев подтвердил циркулировавшую в СМИ версию о том, что у задержанного дома было обнаружено оружие. Так, ТАСС со ссылкой на свои источники сообщал об изъятии у мужчины АК-74, 112 патронов к нему, гранаты Ф-1, шести наступательных гранат, тротиловой шашки, трех запалов, топора и ножа. Во время обыска дома были обнаружены 28 выстрелов для подствольного гранатомета и другие боеприпасы, а также электрошокер.

Примечательно, что органы, обязанные контролировать осужденных после отбытия ими наказания, очевидно, не были в курсе «заготовок» стрелка. Перечисленного выше оружия хватило бы, чтобы устроить масштабный теракт с большим числом жертв. С учетом личности подозреваемого, отрицать возможность таких приготовлений нельзя.

Напомним, 29 октября вечером пьяный житель Барнаула по просьбе своей бывшей супруги пришел в квартиру по адресу улица 40 лет Октября, которую она сдавала в аренду. Между мужчиной и квартиросъемщиками, а также их гостем возник конфликт из-за долгов по оплате. В ходе разбирательства злоумышленник из принесенного с собой огнестрельного оружия несколько раз выстрелил в горожан. Пострадавших мужчин с ранениями госпитализировали в больницу, женщине повезло больше — пуля прошла по касательной. Стрелку удалось скрыться, уже позже сотрудники полиции задержали его на улице Малахова, для чего пришлось оцепить двор и проезжую часть возле многоэтажки.

В отношении 56-летнего стрелка возбудили и расследуют уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух и более лиц).