×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Алтайские коммунисты вышли на «проводы» революции

75 | |
Есть мнение
«Прогресс в медицине рождает все больше жалоб»: корифеи алтайской медицины об уголовных делах врачей
63
Разговор
Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

«Надо как-то удивлять»

275

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

В связи с отсутствием клиентов бийские гостиницы перестраивают номера под офисы и сдают их в аренду
Цензура. Как чиновники выветривают «дух свободной воли» в Алтайском крае
«Большая сцена – 3». Глазами участников
«Коммунальный патруль»: Стена плача


Резонанс
Темы недели
«Коммунального менеджера» из ЗАТО «Сибирский» на полгода оставили под домашним арестом
56
Гладко было на бумаге: причиной разрушения террас Нагорного парка в Барнауле названа ошибка в проекте
30
В блогах
Оксана Молодых

27.10.2017

Оксана Молодых

депутат Барнаульской гордумы

Октябрьское заседание Думы Барнаула

21
Андрей Чибис

25.10.2017

Андрей Чибис

главный государственный жилищный инспектор РФ

Городская среда

13
Владислав Вакаев

24.10.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

О конкурсе на главу Барнаула

8
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Операция «Преемник»: сын Павла Тулина хочет отобрать парк «Изумрудный» у «реновационного» арендатора

Операция «Преемник»: сын Павла Тулина хочет отобрать парк «Изумрудный» у «реновационного» арендатора

09.11.2017 13:32

Арбитражный суд Алтайского края принял к производству иск ООО «Парк культуры и отдыха «Октябрьский» (ПКИО) к ООО «Лидер» о признании недействительным договора перенайма земельного участка, на котором расположен парк «Изумрудный». Согласно обстоятельствам дела, ПКИО, руководителем и единственным учредителем которого с начала 2017-го года является Максим Тулин — сын прошлого управляющего парком Павла Тулина — намерено вернуть землю парка себе.

Иск в арбитражный суд был подан в начале ноября, уже 3 ноября его приняли к производству с привлечением в качестве третьих лиц ООО «Кидвиль» (компания аффилирована с нынешним арендатором парка) и Минимущества Алтайского края. Тогда же были приняты обеспечительные меры — «Лидеру» запретили распоряжаться правом аренды, в том числе передавать право другому лицу, поскольку на этот счет существуют опасения, также, как и по поводу возможности передачи им земли в залог.

Из документов прямо следует, что компания, ныне целиком подчиненная Максиму Тулину, хочет вернуть право аренды всей земли парка, вокруг которого в последние месяцы происходит скандал, связанный как раз с действиями нового арендатора. В «Изумрудном» происходят рубки старых деревьев, в рамках реновации зеленых насаждений, что вызвало возмущение части общественности. Тогда же выяснилось, что новым арендатором парка является вовсе не «Лидер», а известный застройщик «Адалин-Строй». Вероятно, претензии ПКИО связаны как раз с заключением договора субаренды либо с заменой арендатора.

Компания «Лидер» в свою очередь в конце октября подала иск к ООО «Парк культуры и отдыха «Октябрьский». От бывшего арендатора требуют освободить землю от старых объектов — бассейна с металлической сценой, ограждения, мангальной, киоска «Мороженое», фундамента сгоревшего кафе «Мельница», общественного туалета, а также старых каруселей («Чертово колесо», «Сюрприз», «Колокольчик», «Колесо обзора»), танцплощадки, касс каруселей и многих других объектов, которые, собственно, и являлись развлекательной частью «Изумрудного» в период Павла Тулина. Этот иск также принят к производству.

Напомним, что в 2017 году после череды скандалов в парке «Изумрудном» сменился арендатор. Бывший управленец, бизнесмен Павел Тулин сворачивая деятельность прихватил с собой изношенные аттракционы, а также возведенный в прошлом году огромный бассейн, вызвавший возмущение властей. Представители «Лидера» сразу после заключения договора аренды заявляли, что на восстановление парка «Изумрудный» понадобится 5-7 лет.

Еще в марте «Банкфаксу» удалось выяснить, что единственным учредителем «Лидера» в базе ЕГРЮЛ значится Владислав Немчинов. Указанный в регистрационной информации телефон директора совпадал с одним из телефонов известного барнаульского застройщика ООО «Адалин-строй». Учредителем этой компаний, в числе прочих, является некий Сергей Немчинов.

Владислав Немчинов также является директором ООО «Кидвиль», которое открыло на четвертом этаже ТРЦ «Первомайский» «детский город профессий» с одноименным названием. В учредителях этой компании прописаны Сергей Немчинов (19,6 %), Илья Бухтояров (7 %) и Игорь Дублей (73,4 %). Основной профиль — деятельность в области отдыха и развлечений. Примечательно, что двое из учредителей «Кидвиля» имеют такой же статус в ООО «Алтайсода». Речь идет об Игоре Дублее и Сергее Немчинове (по совместительству еще и гендиректор «Алтайсоды»). Кроме того, Игорь Дублей — директор «Адалин-строя».


Другие новости по этой теме:

 «Если я уйду, то парка не будет»: предприниматель Павел Тулин анонсировал «схватку» за «Изумрудный»
 Власти Барнаула намерены через суд забрать парк «Изумрудный» у предпринимателя Тулина
 Сергей Дугин и барнаульские архитекторы обсудили реновацию на «вылазке» в парк «Изумрудный»
 Власти Барнаула «успокоили» депутата АКЗС, возмущенного реновацией «Изумрудного»
 Власти Барнаула назвали компанию «Адалин-Строй» новым арендатором «отступающего» парка «Изумрудный»

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 8
Вот уже и на Алтае

09.11.2017 16:03

создают товарищества на паях
А

09.11.2017 16:29

кто будет "зиц-председателем"?
догадливый

09.11.2017 17:38

так это Тулин видать и проплатил истерику некоторых СМИ по поводу реновации зеленых насаждений в парке... к бабке не ходи, он
Чучмек догадливому

09.11.2017 18:15

Только полный болван или представитель городской администрации тотальное уничтожение парка называет реновацией. Предположу, что скоро и дугинским лесорубам за содеянное ответ держать, и новым арендаторам. Мокрыми штанами не отделаются, могут и на нары угодить...
неужели первая дуэль на интерес состоится?

09.11.2017 18:48

афиши по всему городку-
Коммерческая схватка на раритетных лепажах - только один заряжен !
Жребий тянет специальный гость из Парижа !
Делайте ставки !
6yrhv1yolqcpa

09.11.2017 20:02

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
17:38 "догадливый"

09.11.2017 20:10

Дурак совсем что ли ? Ты сам то глаза разуй да сходи там по гуляй в парке то
Переживающий

09.11.2017 21:17

Я считаю, что действия Максима Тулина направлены на восстановление справедливости.
К сожалению, мало было времени на полное изучение данного вопроса…

Но, немаловажный факт – сумма аренды парка Изумрудный вызывает сомнение…
Аренда земель осуществляется на основании постановления Алтайского края от 16.06.15 № 231. В основу расчета берется основной показатель - кадастровая стоимость земли.

Кадастровая стоимость парка Лесная сказка в несколько раз больше чем, кадастровая стоимость парка Изумрудный, однако сумма аренды парка Изумрудный в несколько раз больше суммы аренды парка Лесная сказка… парадокс, однако…
Закон один, но действует почему-то на аренду парков Барнаула по-разному…

Сегодня мы не готовы сказать, какому парку правильно начислялась аренда, но одно мы знаем точно, если Писареву начисляется аренда в соответствии с этим постановлением, то, судя по его финансовой отчетности, его животные просто голодают….
Это только один вопрос, который у нас вызвал недоумение и наводит на определенные мысли…
Но есть и другие, в которых мы попытаемся разобраться….