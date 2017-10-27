Операция «Преемник»: сын Павла Тулина хочет отобрать парк «Изумрудный» у «реновационного» арендатора

Арбитражный суд Алтайского края принял к производству иск ООО «Парк культуры и отдыха «Октябрьский» (ПКИО) к ООО «Лидер» о признании недействительным договора перенайма земельного участка, на котором расположен парк «Изумрудный». Согласно обстоятельствам дела, ПКИО, руководителем и единственным учредителем которого с начала 2017-го года является Максим Тулин — сын прошлого управляющего парком Павла Тулина — намерено вернуть землю парка себе.

Иск в арбитражный суд был подан в начале ноября, уже 3 ноября его приняли к производству с привлечением в качестве третьих лиц ООО «Кидвиль» (компания аффилирована с нынешним арендатором парка) и Минимущества Алтайского края. Тогда же были приняты обеспечительные меры — «Лидеру» запретили распоряжаться правом аренды, в том числе передавать право другому лицу, поскольку на этот счет существуют опасения, также, как и по поводу возможности передачи им земли в залог.

Из документов прямо следует, что компания, ныне целиком подчиненная Максиму Тулину, хочет вернуть право аренды всей земли парка, вокруг которого в последние месяцы происходит скандал, связанный как раз с действиями нового арендатора. В «Изумрудном» происходят рубки старых деревьев, в рамках реновации зеленых насаждений, что вызвало возмущение части общественности. Тогда же выяснилось, что новым арендатором парка является вовсе не «Лидер», а известный застройщик «Адалин-Строй». Вероятно, претензии ПКИО связаны как раз с заключением договора субаренды либо с заменой арендатора.

Компания «Лидер» в свою очередь в конце октября подала иск к ООО «Парк культуры и отдыха «Октябрьский». От бывшего арендатора требуют освободить землю от старых объектов — бассейна с металлической сценой, ограждения, мангальной, киоска «Мороженое», фундамента сгоревшего кафе «Мельница», общественного туалета, а также старых каруселей («Чертово колесо», «Сюрприз», «Колокольчик», «Колесо обзора»), танцплощадки, касс каруселей и многих других объектов, которые, собственно, и являлись развлекательной частью «Изумрудного» в период Павла Тулина. Этот иск также принят к производству.

Напомним, что в 2017 году после череды скандалов в парке «Изумрудном» сменился арендатор. Бывший управленец, бизнесмен Павел Тулин сворачивая деятельность прихватил с собой изношенные аттракционы, а также возведенный в прошлом году огромный бассейн, вызвавший возмущение властей. Представители «Лидера» сразу после заключения договора аренды заявляли, что на восстановление парка «Изумрудный» понадобится 5-7 лет.

Еще в марте «Банкфаксу» удалось выяснить, что единственным учредителем «Лидера» в базе ЕГРЮЛ значится Владислав Немчинов. Указанный в регистрационной информации телефон директора совпадал с одним из телефонов известного барнаульского застройщика ООО «Адалин-строй». Учредителем этой компаний, в числе прочих, является некий Сергей Немчинов.

Владислав Немчинов также является директором ООО «Кидвиль», которое открыло на четвертом этаже ТРЦ «Первомайский» «детский город профессий» с одноименным названием. В учредителях этой компании прописаны Сергей Немчинов (19,6 %), Илья Бухтояров (7 %) и Игорь Дублей (73,4 %). Основной профиль — деятельность в области отдыха и развлечений. Примечательно, что двое из учредителей «Кидвиля» имеют такой же статус в ООО «Алтайсода». Речь идет об Игоре Дублее и Сергее Немчинове (по совместительству еще и гендиректор «Алтайсоды»). Кроме того, Игорь Дублей — директор «Адалин-строя».