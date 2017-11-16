В алтайском «политехе» одобрили тройку претендентов на кресло ректора

Ученый совет АлтГТУ им. И.И. Ползунова утвердил кандидатуры на должность ректора университета. Теперь документы троих претендентов направят в Министерство образования и науки РФ, после чего с каждым из них состоится аудиенция на «высшем уровне», сообщает пресс-служба вуза.

Как уточнили в учебном заведении, свои кандидатуры на должность ректора помимо и. о. руководителя «политеха», профессора Андрея Маркова представили также кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой дополнительного профессионального образования Алтайского филиала Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина Сергей Малюков, а также доктор технических наук, профессор, декан энергетического факультета, и. о. проректора по непрерывному образованию АлтГТУ им. И.И. Ползунова Станислав Хомутов.

Документы утвержденных кандидатов направят в правительство Алтайского края и Совет ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай для получения мнения о претендентах. Кроме того, до 17 ноября 2017 года документы представят в Аттестационную комиссию Министерства образования и науки РФ, где позже состоится личная встреча с каждым из кандидатов. Уже после этого комиссия согласует окончательный список для предвыборной борьбы. Дату проведения конференции по выборам ректора согласуют с Министерством образования и науки РФ и утвердит Ученый совет вуза.

Напомним, обязанности ректора Алтайского государственного технического университета с конца мая 2016 года исполнял Андрей Максименко. Его назначение произошло после того, как прежний министр образования Дмитрий Ливанов прямо на совещании отправил в отставку Александра Ситникова. А в августе 2017 года временным ректором стал Андрей Марков.

Ранее сообщалось, что процедура выборов нового ректора АлтГТУ стартует со второй попытки не раньше осени 2017 года. В начале июня комиссия по проведению аттестации кандидатов на должность ректора АлтГТУ направила в Ученый совет вуза письмо с итоговыми протоколами о результатах рассмотрения кандидатур на этот пост. Отклонили кандидатуры всех претендентов, которые собирались занять должность ректора.