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Главная Лента новостей Уставные отношения: Алтайский крайком КПРФ «разделался» с тремя «депутатами-отступниками» в АКЗС

Уставные отношения: Алтайский крайком КПРФ «разделался» с тремя «депутатами-отступниками» в АКЗС

17.11.2017 09:53

Алтайский крайком КПРФ принял меры дисциплинарного характера в отношении троих депутатов Алтайского Заксобрания, которые на октябрьской сессии подспудно выступили против фракционного решения не голосовать за принятие краевого бюджета. Вопреки ожиданиям реакция крайкома оказалась жесткой: «отступники» лишились постов, а один из них вовсе исключен из партии, сообщается в канале «ПолитАлтай» в Telegram.

На прошлой сессии лидер фракции КПРФ, персек крайкома Мария Прусакова заявила, что фракция будет консолидированно голосовать «против» принятия бюджета Алтайского края на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов в том виде, в котором его представили депутатам. Однако четыре народных избранника — Андрей Сартаков, Владимир Попов, Юрий Астанчик и Вероника Лапина проголосовали «за». Позже г-жа Лапина сообщила, что проголосовала по ошибке и подала соответствующее заявление в аппарат АКЗС. Трое других напротив не отказались от своего голоса, и даже обосновали свою позицию нежеланием затягивать процесс принятия документа. Г-жа Прусакова после сессии заявила, что в их отношении последуют меры, предусмотренные Уставом партии — вплоть до исключения из КПРФ.

Эти угрозы не все восприняли всерьез — уже давно известно о конфликте внутри КПРФ, одну из сторон которого представляет как раз Барнаульский горком под руководством Андрея Сартакова, а также примкнувшие к нему активисты. Однако до сих пор никаких серьезных публичных действий в их отношении не предпринималось — вероятно, руководство крайкома рассчитывало использовать политику сдерживания. Но, как оказалось, провокационное голосование на сессии АКЗС стало последней каплей.

В результате Андрея Сартакова лишили должности первого секретаря Барнаульского горкома КПРФ, Юрия Астанчика коммунисты постараются снять с поста зампреда комитета по аграрной политике и природопользованию на освобожденной основе, а Владимира Попова исключили из партии. Как сообщают источники «ПолитСибРу», обязанности первого секретаря Барнаульского горкома будет временно исполнять второй секретарь Анатолий Барсуков, а вместо г-на Астанчика на освобожденной основе в АКЗС коммунисты попробуют продвинуть другого депутата Максима Талдыкина. Удастся ли реализовать вторую часть плана — неизвестно, поскольку должности в АКЗС распределяются голосованием всех депутатов, и конкретные персоналии обычно утверждаются в рамках межфракционных соглашений.

Отметим, что, по данным ИА «Банкфакс», ситуация могла и не привести к такому исходу, если бы представители других фракций уже после сессии не обратили внимание на необычное распределение голосов от КПРФ. Причем, насколько известно, троица Сартаков-Попов-Астанчик и ранее голосовала не в полном соответствии с волей фракции, однако добавление четвертого голоса к их протесту взбудоражило партийцев. Не исключено, что представители других фракций хотели использовать ситуацию в своих целях, в том числе для публичных заявлений об «оппозиционности» КПРФ. Однако заявление г-жи Лапиной об ошибке и жесткие меры к трем другим партийцам спутало карты.

Интересно также, что партийцы, в отношении которых приняты дисциплинарные меры, все же оказались скованы фракционной дисциплиной и вряд ли смогут серьезным образом отреагировать на произошедшее. Дело в том, что и Юрий Астанчик, и Андрей Сартаков, и Владимир Попов избраны по партийным спискам и не могут свободно выйти из фракции, как, к примеру, поступил депутат-одномандатник Павел Шумихин, который избрался как представитель «Справедливой России», но в итоге перешел во фракцию «Единой России».


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Комментарий

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Комментариев 98
что едросы-комуняки

17.11.2017 09:56

что зюгановцы-камуняки - пауки в банке, тормоза развития страны.
А на самом деле вот как!

17.11.2017 10:22

https://альфановости.рф/нашёлся-повод-первый-секретарь-алтай/ Та же ситуёвина но несколько иные акценты и подробности разногласий в КПРФ
А ты хто?

17.11.2017 10:33

что едросы-комуняки писал(а):
что зюгановцы-камуняки - пауки в банке,


Чему радуешься-то? Человек слаб любого окраса.
Хотя этот финт троицы был очевиден и до выборов, и после.

Партийная дисциплина -устав, программные цели -едины. НЕ ХОЧЕШЬ ВЫПОЛНЯТЬ - УХОДИ... Силой никого в партию не загоняют -ни в одну. Это дело добровольное . Поэтому сколько угодно здесь сегодня можно тролить витийствовать. А результат вот он.
123

17.11.2017 10:48

ну с поповым ясно, он денюжку заплатил и хочет теперь казаться независимым, кроме этого и сартакова подбил на аферу
Филодокс

17.11.2017 10:55

А всё одно история любопытная и поучительная.
Получается всё тот же ленинский
Филодокс

17.11.2017 10:58

получается ленинский демократический централизм. Вряд ли он будет также успешен как 100 лет на-зад... времена изменились.
Сейчас с фрондой так не борются - лаской надо, лаской.
Вася Васин

17.11.2017 11:00

А на самом деле вот как! писал(а):
https://альфановости.рф/нашёлся-повод-первый-секретарь-алтай/


Маевич - голос краевой администрации. Понятно теперь кому на хвост наступила Прусакова своей деятельностью.
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

17.11.2017 11:09

Звезда в Шоке. ЕБЖ долго.
а что будет с депутатами АКЗС избранными по партийным спискам ВПП ЕР, если они проголосуют хоть раз против Сашко Карлина., я что-то такого не помню в АКЗС, но в Славгороде есть претендент:
Стоило только секретарю Славгородского отделения ВПП ЕР как депутату Округ № 19 Токмаковой Ольге Алексеевне /председателю комисии -по экономической политике, бюджету и собственности / и её заму на сессии Славгородского ГСД и
её заму по ВПП ЕР -ярому борцу с коррупцией и не справедливостью /по распределению не очереди НЕ нуждающимися жилья в от жулья жилищной комиссии ранее возглавляемой Гартман Валюшей - и до сих пор на свободе/ в администрации г Славгорода депутату Харчернко С Н / председателю комиссии -по социальной политике/
поднять вопрос вплоть до обращения к Сашко Карлину ч/з СМИ в т.ч.
о злоупотреблении должностными полномочиями вторично и ею же Коронованного на второй срок главы города Кинцель В А с его рукодельницей - нач управления по земельным и имущественным отношениям администрации Славгорода АК г-жи Дыбань Т А в т.ч. и привлечения их к уголовной ответственности :
Токмакова О А была смещена своими же одно партийцами-штрейхбрехерами с поста - председателя комиссии.
Сейчас вроде Романенко рекомендует главных борцов коррупции Токмакову и Харченко исключить из партии, т.е. они пострадают за правду, что не соответствует не Уставу ВПП ЕР, но и Конституции РФ.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
Наблюдатель

17.11.2017 11:16

А я даже представить себе не мог что смерть КПРФ на Алтае такая стройная и красивая. Прусаковааааа?????
Кудлококамжи страница

17.11.2017 11:27

Штатные тролята отработали в потльзу Прусаковой? Молодцы! Но, по тексту видна исмпатия к той, кто может всегда подыграть на стороне вашего хозяина! А против кого? Вопрос больше из разряда - сколько это стоит))
Коммунист

17.11.2017 11:27

Это давно надо было сделать. Затянул крайком, но лучше поздно чем никогда.
крайком КПРФ «разделался» с тремя «депутатами-отступниками» в АКЗС

17.11.2017 11:30

Ну разделался... , а по сути, развязал им руки. Все довольны, всем хорошо и в добрый путь. Зато, теперь у Астанчика вся зарплата останется (ни кому отдавать не надо), а это худо-бедно, почти 200 тыс. рублей. Поздравьте ЮрьИваныча.
Кум

17.11.2017 11:54

А мне трагично наблюдать,как КПРФ в России,набирает таких молодых, инициативныз лидеров,как Мария!
Наверно пенсам,как Явлинский,Жириновский,Позднер следует поступить,как их идейному лидеру-упасть с моста и прикопаться?
О йёок макарьёк))) Какой ты наблюдательный)))

17.11.2017 12:08

Наблюдатель писал(а):
что смерть КПРФ на Алтае такая стройная и красивая.


Может ты и мёртвых с косами видишь, которые ждут тебя))))))
От "кротов", провокаторов, засланных казачков и Ура - коммуняк

17.11.2017 12:21

что едросы-комуняки писал(а):
пауки в банке,


Коммунистической партии Российской Федерации надо немедленно очищаться -, несмотря на былые приоритеты и стажа пребывания в рядах партии, начиная с членства в КПСС. Ритм времени иной, акценты идеологические смещаются, но теория социальная справедливость остаётся в первозданном виде.
Можно "радоваться" за генку зю, ёрничать, орать "позор - позор"... ход истории, ни на миг, не остановишь. Грядут иные времена, дерьмо на теле социальной справедливости должно уплыть к ассанизаторам.
генка зю

17.11.2017 12:30

не надо за меня радоваться.
порадуйтесь за молодежь - красивая, молодая, аппетитная - и первый секретарь.
ну а что дрова ломает - опыт придет, может и поласковей будет. вот разве молодость уйдет... так это - диалектика, без противоречий нет развития...
Ты погоди...))) В полуночь самая радость из Верх-Суетки приетит))))

17.11.2017 12:36

генка зю писал(а):
не надо за меня радоваться.
пидарку-рубанку

17.11.2017 13:21

Кум писал(а):
А мне трагично наблюдать,как КПРФ в России,набирает таких молодых, инициативныз лидеров,как Мария!
Наверно пенсам,как Явлинский,Жириновский,Позднер следует поступить,как их идейному лидеру-упасть с моста и прикопаться?


высерай под своим ником старый подонок!
ЭТО ПО ЛЕНИНСКИ НАЗЫВАЕТСЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТРАЛИЗМ !?? НЕ ПРАДА ЛИ ??

17.11.2017 13:40

придурки от марксизма КУРАТОР, Трезвый взгляд.
Куратор

17.11.2017 13:51

ЭТО ПО ЛЕНИНСКИ НАЗЫВАЕТСЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТРАЛИЗМ !?? НЕ ПРАДА ЛИ ?? писал(а):
придурки от марксизма КУРАТОР, Трезвый взгляд.


Не прада ли.
Демократический централизм подразумевает подчинение меньшинства мнению большинства.
А в КПРФ мнение большинства практически не спрашивается - в курсе дел лишь актив, который при необходимости показать, что большинство за них, тщательно промывает уши массовке, что позволяет правящей в конкретный момент группировке при выявлении несогласных быстро зачищать таковых, стоит им проявить попытка активного несогласия с приказами сверху.
Что мы и видим в данный момент.
Демократическим централизмом здесь и не пахло.
И для начала хотелось бы задать вопрос вообще ВСЕМ членам КПРФ - что вообще в партии делают представители буржуазии, их друзья и родственники?
Знайка

17.11.2017 13:56

Тут вот пишут, что КПРФ на Алтае очищается от "буружев" и их "прихвостней". Но так ли это? Кто такая Прусакова - она жена довольно крупного барнаульского бизнесмена. Да и в открытую уже пишут, что она якобы берет деньги у крупного бизнесмена Прокофьева (это фирма Эвалар), который пытается в крае вести свою политику, поэтому КПРФ сейчас проводит такую жесткую антикарлинскую политику. Попытайтесь с этого ракурса оценить действия Прусаковой, и тогда многое станет понятным в ее действиях.
Я сейчас вспоминаю, когда в конце 80-х критиковали Горбачева (и за дело), поэтому поддерживали Ельцина. А Ельцин потом, вообще, партию запретил и Союз разрушил. Так вот не окажется ли Прусакова таким же Ельциным, но только в юбке???
как что делают?

17.11.2017 13:59

Куратор писал(а):
что вообще в партии делают представители буржуазии


Деньгу плотят...
ВОТ ПУЩАЙ КУРАТОР СИЕ МЕНЬШИНСТВО И ГОЛОСУЕТЬ ЗА !??

17.11.2017 13:59

БЮДЖЕТ, КОТОРЫЙ НУЖЕН БОЛЬШИНСТВУ... А при прочем !?? ХАЙ получають справедливый ПЕНДЕЛЬ.
По силе равный удару по Вашему очку КУРАТОР и Трезвому придурку на БФ... оппортунисты ети их маму!!
ЗНАЙКА ПРИДУРОК !! А ЛЕНИН БЫЛ РОДОМ НЕ ИЗ !??

17.11.2017 14:02

ЮРОДИЕВЫХ.... И не надо ЛЮМПЕН ПЕСЕН...
Слушай, куратор, ты опять дурака включаешь или по жизни такой?

17.11.2017 14:28

Куратор писал(а):
Демократическим централизмом здесь и не пахло.



Какой может быть демократический централизм в чистом виде? СЕГОДНЯ?

БОЛЬШИНСТВО! на Референдуме в марте 1991 года проголосовала за сохранение СССР. Не отрицаешь? А меньшинство...кучка меньшинства - развалило мощное государство. Поэтому не надо тут, изголяясь, вспоминать имущих и не имущих в стане приверженцев социальной справедливости. Играть в централизмы подчинения и отчётности, а также манипулировать фамилиями, начиная с Саввы Морозова... Миши Ходора, теперь вот бийского имущего паренька - депутата начали шпынять. Политика -искусство возможного... Умничать можно до посинения... Ты предлагаешь схватиться за пики. А сам будешь руки потирать от созерцания.ПОКА ЖЕ БОЛЬШИНСТВО то самое, СИДИТ ПО ДИВАНАМ и партийные примочки им ПО ФИГУ!!! Активничает меньшинство - это партии.
Мы все - имущие и с пустым карманом - меньшинство, живём один раз... Поэтому не надо бравировать и мнить себя выше бийской телебашни, когда "вновь карабкаешься по старой бийской улице Болотная" -засыпанной и замощённой в советскую эпоху.
Куратор

17.11.2017 14:31

ВОТ ПУЩАЙ КУРАТОР СИЕ МЕНЬШИНСТВО И ГОЛОСУЕТЬ ЗА !?? писал(а):
БЮДЖЕТ, КОТОРЫЙ НУЖЕН БОЛЬШИНСТВУ..


Тётя Наташа, сходи к врачу.
Большинству нужен бюджет, отражающий интересы БОЛЬШИНСТВА.
А не абы что.
Чучхе Куратору

17.11.2017 14:41

Я так полагаю, что внутрипартийную демократию надо развивать, когда партия является правящей, когда у нее есть монополия. А сегодня успех будет сопутствовать вождистским партиям. Вспомним Германию 30-х годов. Кто оказался в выигрыше? Гитлер. Потому что за ним стояла вождистская партия. А коммунисты с Тельманом в это время выясняли отношения внутри партии. Как лебедь, рак и щука в басне Крылова. А ведь первоначально коммунисты и гитлеровцы были на равных, даже коммунисты были сильнее.
ПРИДУРОК КУРАТОР !! БЮДЖЕТ ВСЕГДА СОСТАВЛЯЕТСЯ В !??

17.11.2017 14:41

ПРЕДЕЛАХ ИМЕЮЩИХСЯ РЕСУРСОВ, а не аппетитов всяких ренегатов - кураторов, потому что на ЩУЧЬЕ ВЕЛЕНИЕ НЕЛЬЗЯ СОСТАВИТЬ БЮДЖЕТ, ибо аппетиты КУКИШЕЙ от ЛЕНИНА не измеримы: не по труду КАНЕШНО, а по потребностям..
Интересы БОЛЬШИНСТВА СОСТОЯТ чтобы БЮДЖЕТ БЫЛ, А меньшинства всяких кураторов чтобы не был, тогда можно требовать... всё ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ... и канешно, новой ГЕВОЛЮЦИИ !!
Именно, поэтому коммунисты всегда кучкуются не около БЮДЖЕТА, а разбитого КОРЫТА.
Куратор

17.11.2017 14:42

Какой может быть демократический централизм в чистом виде? СЕГОДНЯ?
БОЛЬШИНСТВО! на Референдуме в марте 1991 года проголосовала за сохранение СССР. Не отрицаешь? А меньшинство...кучка меньшинства - развалило мощное государство.


А я о чём?

Ты предлагаешь схватиться за пики. А сам будешь руки потирать от созерцания


Глупость пишешь.
Для особо одарённых "кураторов" демократов

17.11.2017 14:43

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

принцип демократического централизма - явление возможное Т О Л Ь К О в жестких тоталитарных системах:

- меньшинство подчиняется большинству; данный тезис ведет к тому, что в партии принципиальные люди вытесняются людьми, способными проявлять именно партийную принципиальность, то есть такую принципиальность, которая колеблется вместе с курсом партии; члены партии, не способные проявлять партийную принципиальность, отторгаются, или уничтожаются (в разных странах по-разному);

- меньшинство подчиняется большинству в обществе - демократия, но связанная с насилием, то есть система тоталитарная;

- меньшинство не подчиняется большинству - отсутствие власти и управления - анархия (?);

- большинство подчиняется меньшинству - деспотия, плутократия и т.п., но не демократия;

- принцип демократического централизма (меньшинство подчиняется большинству) является основой любой демократии и тоталитаризма, НО !!!не либерализма.

Ассоциативный блок.

Вывод - любая демократия является тоталитарной системой управления большими массами людей - не является обнадеживающим.

КАК ВАМ ЭТО?
Следи за собой, умник.

17.11.2017 14:45

Куратор писал(а):
Глупость пишешь.
Куратор

17.11.2017 14:49

ПРИДУРОК КУРАТОР !! БЮДЖЕТ ВСЕГДА СОСТАВЛЯЕТСЯ В !?? писал(а):
ПРЕДЕЛАХ ИМЕЮЩИХСЯ РЕСУРСОВ, а не аппетитов всяких ренегатов - кураторов, потому что на ЩУЧЬЕ ВЕЛЕНИЕ НЕЛЬЗЯ СОСТАВИТЬ БЮДЖЕТ,


Естественно в пределах ресурсов. Выше головы и не прыгнешь.
Только речь не о том, чтобы составить его выше возможностей, а о том, чтобы использовать возможности здраво и грамотно, направляя финансирование в правильное и нужное русло, на благо народа, а не на пустопорожние, бесполезные, неэффективные проекты.
Это что за инопланетянка тут со щсучьими велениями?

17.11.2017 14:52

ПРИДУРОК КУРАТОР !! БЮДЖЕТ ВСЕГДА СОСТАВЛЯЕТСЯ В !?? писал(а):
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ... и канешно, новой ГЕВОЛЮЦИИ !!
Куратор

17.11.2017 14:52

Следи за собой, умник. писал(а):
Куратор писал(а):
Глупость пишешь.


Слежу, нне волнуйся.
Поэтому знаю, что якобы мой призыв браться за пики ты сам себе вообразил.
Не писал я ничего подобного.
Барнаулец

17.11.2017 14:55

Давнл знаю сартакова это по выраюжению ленина редиска. Красный с наружи и белый внутри. Буржуазный элемент прилипший к партии. Его надо было исключать.
Куратор

17.11.2017 14:59

Для особо одарённых "кураторов" демократов писал(а):
- меньшинство подчиняется большинству в обществе - демократия, но связанная с насилием, то есть система тоталитарная;
- принцип демократического централизма (меньшинство подчиняется большинству) является основой любой демократии и тоталитаризма, НО !!!не либерализма.


Давно пишу о том, что либерализм и демократия несовместимы.
Только вот , ты уж прости, демократия как подчинение меньшинства большинству - вещь дюже правильная.
А вот либерализм, ставящий права и свободы, в том числе меньшинств, над интересами большинства - и есть подлинный тоталитаризм. И неизбежно рано или поздно в него и выливается.
Потому что либерализм - равенство в правах - не обеспечивает равенства в возможностях, а на практике решают именно фактические возможности, а не какие-то там виртуальные юридические права.


Куратор

17.11.2017 15:04

Чучхе Куратору писал(а):
Кто оказался в выигрыше? Гитлер. Потому что за ним стояла вождистская партия. А коммунисты с Тельманом в это время выясняли отношения внутри партии. Как лебедь, рак и щука в басне Крылова. А ведь первоначально коммунисты и гитлеровцы были на равных, даже коммунисты были сильнее.


Поправочка.
Да, хорошо, когда партия действует едино. Кулак бьёт и ломает разрозненные пальцы.
Но вождизм подразумевает что партия без вождя - ничто, и при потере вождя рассыпается как карточный домик.
А при смене вождя другим, более влиятельным но менее принципиальным получаем на выходе 90-е годы.
Дык, я то согласен))) А ближе к за полуночь вылезут ура-коммуняки

17.11.2017 15:19

Куратор писал(а):
Потому что либерализм - равенство в правах - не обеспечивает равенства в возможностях, а на практике решают именно фактические возможности, а не какие-то там виртуальные юридические права.

------------------------------

потомки белобандитов, нод-дурочки, мегер подголоски и начнут резвиться метать, дерьмо на общий антикоммунистический вентилятор))))
Чучхе Куратору

17.11.2017 15:19

А чтобы не произошло, как у нас в 90-е, вождь должен сформировать сильную команду и подготовить своего преемника (преемников). И вовремя надо уходить, не дожидаясь пока тебя вынесут вперед ногами. В революционной партии, я считаю, должны быть жесткие возрастные ограничения. Ну какой из тебя революционер, когда тебе уже за 60 лет?
Вот даже в коммунистической среде принято потешаться над тем, как обеспечивается преемственность в Северной Корее. От отца к сыну. Сравнивают даже с монархией. Но ведь им удалось сохранить социализм в 90-е годы, когда рушилась социалистическая система. А потому что корейцы не были интегрированы в общую экономику, были независимы, опирались на собственные силы. Потому что партия там была вождистской. Потому и устояли.
Отсюда поподробней: Кто есть сегодня буржуй?

17.11.2017 15:27

Куратор писал(а):
что вообще в партии делают представители буржуазии, их друзья и родственники?


И все ли они -буржуи лишены основных человеческих качеств, учтённых в Новом завете или в Моральном Кодексе....
Трусакова, ты никто

17.11.2017 15:30

В отличие от НАЗНАЧЕННОЙ Маши Трусаковой, Даши Дулиной Сартакова ВЫБИРАЛ горком. Сартакова выбирал а конференция горкома, она и имеет его снять. Каким бы не был Сартаков, дело не в нём, а в том, что кучка людей плюнула в лицо каждого коммуниста города, посчитав его никем.
В КПРФ других нет

17.11.2017 15:33

Барнаулец писал(а):
Давнл знаю сартакова это по выраюжению ленина редиска. Красный с наружи и белый внутри. Буржуазный элемент прилипший к партии. Его надо было исключать.


Прусакова такая же! И Сартаков с Поповым её кандидатуры. Её ещё после конференции 2012 года нужно было исключить, когда они с Шевченко продали организацию зэку Мастинину.
?

17.11.2017 15:39

А ты хто? писал(а):
что едросы-комуняки писал(а):
что зюгановцы-камуняки - пауки в банке,


Чему радуешься-то? Человек слаб любого окраса.
Хотя этот финт троицы был очевиден и до выборов, и после.

Партийная дисциплина -устав, программные цели -едины. НЕ ХОЧЕШЬ ВЫПОЛНЯТЬ - УХОДИ... Силой никого в партию не загоняют -ни в одну. Это дело добровольное . Поэтому сколько угодно здесь сегодня можно тролить витийствовать. А результат вот он.
10 4
123
17.11.2017 10:48


А вы скажите, кто принял решение голосовать против бюджета? Если пленум крайкома или конференция, то вопросов нет, наказать надо, но на конференции горкома или пленуме крайкома. А если бюро или же вообще Машки-Дашки-Сашки, то послать их всех, потому что они никто. Такие решения должен принимать пленум, так как это касается большинства партийцев.
Куратор

17.11.2017 15:50

Чучхе Куратору писал(а):
Потому что партия там была вождистской. Потому и устояли.


Вот тут я склонен скорее согласиться - в условиях военного времени и впрямь необходима жёсткая дисциплина и вертикаль власти. Но в первую очередь, конечно - твёрдое придерживание идеологии.
Но в мирное время это обеспечивает лишь загнивание - карьеризм, приспособленчество и т.д.
Про возрастные ограничения - согласен.
Чучхе

17.11.2017 16:00

Соглашусь с тем, что время зюгановых-сафроновых-заполевых-сартаков уходит. Спасибо, что они сохранили партию, но в последнее время они явно вели ее не в том направлении. Но кто должен прийти им на смену? Маша-Даша-Саша-Виталя? Нет, уж. Такого добра нам не надо. За ними нет ни знаний, ни жизненного опыта. Вообще нет ничего коммунистического. Вот и стоишь перед дилеммой, и выбираешь наименее худшее.
У корейского этноса - сильна генетическая память на выживание.

17.11.2017 16:04

Чучхе Куратору писал(а):
А потому что корейцы не были интегрированы в общую экономику, были независимы, опирались на собственные силы. Потому что партия там была вождистской. Потому и устояли.


А вот руссиянский блок этноса утратил эту генетическую память насамовыживания
ЕГО разморило... ЗА СЧЁТ достигнутого ценой крови предков с германскими и прочими захватчиками, поколения восстановителей разрушенного в 50-70 годах
Хороший "пинок" в СССР к самосохранению был накануне войны после 2 лет (1933-35 годы) - гладомор, который заставил основную массу работать,а не рассупониваться как в конце 80-х, в интересах продолжения жизни и самосохранения.

В 80-х некоторые начали бронзоветь, включая районный и региональный уровень обоих ветвей власти и советский и партийный. Вождь Леонид Ильич -исчерпал свой жизненный век. Самому было "недосуг" растить толкового приемника государственника... "Окружению"жилось уже не хило и без высокого государственного сана с колоссальной ответственностью.И они уже Начали класть своё око на общий государственный пирог. Выдвижение заранее "не дологожителей" было "спуском пара" из государственной машины. И оэто сделало своё дело...
Мишка меченый - могучей кучкой готовился к восхождению на престол СССР ещё с 14 -16 годов. Начиная с первого ордена Трудового Красного знамени... Эта КУЧКА, игнорируя ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТРАЛИЗМ во всех его ипостасях и решила судьбу большинства, вопреки его глобальному мнению на референдуме - 96% было за сохранение СССР.
Тут, на БФ, одна баба третий год всё орёт про 20 миллионов предателей вместе с комсомолом и пионерами - это генетический уровень психопатки или зомбированной дурочки.
Ага, ты ещё референдум 1991 организуй собери "белоленточников"

17.11.2017 16:08

? писал(а):
Такие решения должен принимать пленум, так как это касается большинства партийцев.


Депутаткая фракция КПРФ В ПРАВЕ ПРИНИМАТЬ ТАКИЕ РЕШЕНИЯ.
И ПОТОМ, если потребуется,

17.11.2017 16:19

Ага, ты ещё референдум 1991 организуй собери "белоленточников" писал(а):
Депутатская фракция КПРФ В ПРАВЕ ПРИНИМАТЬ ТАКИЕ РЕШЕНИЯ.


отчитаться, согласно принятой повестки дня, на бюро, пленуме, включая конференцию -съезд.
А ты хочешь общепартийных консилиумов, и общих собраний избирателей в канун сессий АКЗС как голосовать депутату. Проголосовали-за депутата, партию -значит ему доверили как ему поступать в ходе работы.


старый коммунист

17.11.2017 16:33

Андрей Александрович! Если Вы согласны, большой актив ветеранов готов устроить Прусаковой импичмент, только скажите и мало не покажется. Молчит о миллионах, что с муженьком с нас насобирала - мы всё покажем!
Ветеранов ЧЕГО? КПСС? Близко не состоявших в КПРФ

17.11.2017 16:38

старый коммунист писал(а):
большой актив ветеранов
Жаль...

17.11.2017 16:45

Что-то машу понесло (после медали "дяди ЗЮ" на грудьь). То что маша трусакова открыто отрабатывает деньги прокопа -ясно, прикрываясь "партийной дисциплиной". Вот такие маши, даши в масштабах страны в далеком ....37 годе таких "делов навертели" над своим народом и "соратниками" - миллионами щепки летели. Личные амбиции и бабло - главная идея нынешних вождей (хоть бы старых простых коммунистов пожалели - каково им смотреть на эту возьню).
Андрею Сартакову

17.11.2017 16:46

старый коммунист писал(а):
Молчит о миллионах, что с муженьком с нас насобирала - мы всё покажем!



Андрей, чуешь, как за тебя уже мгер троли фуфло начинают гнать. )))

По 1% на парт взносы с пенсий размером в 100 000 тыр))) Вылились в миллионы муженьку)))) Обасацка ветеранская или мгеровская?
ПАВЛЫ ВЛАСОВЫ ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО ЕВАНГЕЛЕЯ КПРФ под УПРАВЛЕНИЕМ !??

17.11.2017 16:47

КУРАТОРА БИЙСКОГО МАРКСА ВЫВАЛИЛИСЬ НА БФ, разбираться в ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ЦЕНТРАЛИЗМЕ и ещё раз обосрать идеи ЛЕНИНСКОЙ ПАРТИЙНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ и показать... КУКИШИ от ЛЕНИНА!! БЕССМЕРТНЫ!!
Прав мудрец

17.11.2017 16:48

Баба дура - не потому что глупая, а потому что БАБА!
Хошь такую медалю? хть на грудя, хть на мдя.

17.11.2017 16:52

Жаль... писал(а):
Что-то машу понесло (после медали "дяди ЗЮ" на грудьь)


Скинь адресок - пришлю с пол мешка точно таких же)))

Уймись придурок, не канает для здравомыслия твой фуфель.

"кум" из гор и тот молчит, зна,я что такие придурки, как ты, сами будут грызть друг дружку до 200 комментов)))
Ты про какую бабу?

17.11.2017 16:58

Прав мудрец писал(а):
Баба дура -


Тут одна баба. Та что выше тебя по ветке, про павла власова которая вспомнила из Кулунды?.
16.52

17.11.2017 17:00

Для твоего скудного ума это действительно фуфел. Покукарекай немного - и под шконку. - мешок с медалями у него...
Не было бы 37- го...

17.11.2017 17:02

Жаль... писал(а):
в масштабах страны в далеком ....37 годе таких "


...Не было бы и ВАС - тут юродствующих гнусявых - 2017.
Ты хто? Кавалерист в кожанке на воронке?

17.11.2017 17:04

16.52 писал(а):
ума это действительно фуфел.


Или фуфлыжник с мгер - шконки ?
мешку с медалями - носи и не вчем не отказывай

17.11.2017 17:09

место под шконкой занято уже давно тобой - непереживай.
Н-да

17.11.2017 17:12

Знайка писал(а):
поэтому КПРФ сейчас проводит такую жесткую антикарлинскую политику.


А митинг к столетию революции провела вяло, жалко, уныло и весьма немногочисленно...
ДА

17.11.2017 17:15

Ага, ты ещё референдум 1991 организуй собери "белоленточников" писал(а):
? писал(а):
Такие решения должен принимать пленум, так как это касается большинства партийцев.


Депутаткая фракция КПРФ В ПРАВЕ ПРИНИМАТЬ ТАКИЕ РЕШЕНИЯ.


И ПРАВО КАЖДОГО ДЕПУТАТА ГОЛОСОВАТЬ ТАК, КАК ОН СЧИТАЕТ НУЖНЫМ. ДЕПУТАТЫ ПО НЕМУ ИЗБИРАЛИСЬ И ОБЯЗАНЫ НЕ ПРЕПЯТСТВОВАТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭТИХ ПРАВ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ЖЕНА МАГНАТА СТРОИТЕЛЯ - МАРИЯ ПРУСАКОВА.
Соглашусь с 17.12

17.11.2017 17:18

С Юрченко не сравнить!! Сергей Иванович - старая партийная школа.
А ты сколько человек сам вывел на митинг?

17.11.2017 17:23

Н-да писал(а):
вяло, жалко, уныло и весьма


И был ли сам? В следужий рас возьми для веселухи гармошку и барматуху.
ПроПопляшись вокруг сеятеля. Повесели народ.
А мож Коня тебе и погорцуешь как лет пять назад)))
Ты адресок то скинь сюда, не сцы.

17.11.2017 17:25

мешку с медалями - носи и не вчем не отказывай писал(а):
занято уже давно тобой

Пришлю)))
Вот именно -СТАРАЯ.

17.11.2017 17:27

Соглашусь с 17.12 писал(а):
старая партийная школа.


Ты чего этим хотел сказать-то или показать.
Про эту школу все знают...Читай комменты троля капслочницы из НОД -фёдорова)))
4 партийных фракции в Госдуме они подчиняются партийной дисциплине

17.11.2017 17:33

ДА писал(а):
В ТОМ ЧИСЛЕ И ЖЕНА МАГНАТА СТРОИТЕЛЯ - МАРИЯ ПРУСАКОВА.


А при чём здесь магнат строитель? Он созидатель
Вот ежели бы он был магнатом разрушителем который бы убил АТЗ... деревни ... коммуналку ... соцкультбыт как в Маловолчанке.... СССР в целом ...тогда что?
Тролю последних 5 коментов

17.11.2017 17:43

ты гав..м не бюлькай, а давай поделу. Что так машу защищаешь? ты то хто сам? мешок медальный. надо будет найдешь.
Последнему

17.11.2017 17:47

Тролю последних 5 коментов писал(а):
а давай поделу.


Тебе какое дело надо? Давай... только без перехода на конкретные личности. ок?
А ПРИТОМ ЧТО

17.11.2017 17:47

4 партийных фракции в Госдуме они подчиняются партийной дисциплине писал(а):
ДА писал(а):
В ТОМ ЧИСЛЕ И ЖЕНА МАГНАТА СТРОИТЕЛЯ - МАРИЯ ПРУСАКОВА.


А при чём здесь магнат строитель?


ОН НЕ СТРОИТЕЛЬ И НЕ СОЗИДАТЕЛЬ - ОН - БУРЖУЙ!
Ты, Вовочка, из коррекционной Школы?

17.11.2017 17:55

А ПРИТОМ ЧТО писал(а):
И НЕ СОЗИДАТЕЛЬ - ОН - БУРЖУЙ


Директор Воеводской коррекционки - просьба, расскажите воспитанникам, что такое буржуй -рябчиков жуёт который)))
До..ре.. ми. До ре до.

17.11.2017 20:09

Поражает дичайшая общая безграмотность борцунов за торжество "демократического централизма", тролей - попутчиков, возможно ичленов КПРФ.
Свои узкие политические познания они сегодня выпячивают как "Марсельезу"
В целом не понимая чего они хотят.

В итоге заурядный самогрыз из-за собственной ущербности. Типа: ОН БУРЖУЙ, далее кулак... подкулачник...
Спели:
...Отречёмся от старого мира, отряхнём его прах с наших ног!
Нам враждебны златые кумиры, ненавистен нам царский чертог....

А дальше что?
ЭТОГО 17-43
ты гав..м не бюлькай, а давай поделу. Что так машу защищаешь? ты то хто сам? мешок медальный. надо будет найдешь. -НА ЦАРСТВО?

//Это гимн Великой французской революции написан в апреле 1792 года.Он по сей день -государственный гимн Франции, Под эту мелодию пала французская монархия и утвердилась республика.

Русский текст "Марсельезы" в России написал революционер - народник Петр Лавров в июле 1875 года в лондонской газете "Вперёд" 3 апреля 1917 года звуки Марсельезы встречали В.Ленина после эмиграции.//

Смену экономической формации в пользу социальной справедливости может совершать только идеологически грамотная сплочённая основная народная масса, во главе с не менее твёрдой убеждённостью лидеров в правомерности своих помыслов и действий. Пока

Чучхе

17.11.2017 20:10

Я так понимаю, что это политика редакции такая: загаживать новостную ленту, когда не выгодно, чтобы велась конструктивная дискуссия.
Посмотрел предыдущие комменты. Сплошные ругательство, ни одной мысли.
Уже не раз обращали внимание редакции "Банкфакса" на это безобразие, но они ноль внимание. Отсюда вывод - это политика такая редакционная.
Куратор

17.11.2017 20:20

Чучхе писал(а):
Отсюда вывод - это политика такая редакционная.


Ну разве что считать таковой тётю Наташу.
Комментарии отражают фактическое положение дел в КПРФ и вокруг него.
Совпадение? Не думаю... )))
Впрочем, не думаю также и что это так уж плохо.
"Люблю я, когда люди ругаются,— значит, знают, что делают, и линию имеют." (с) Ленин.
Лучше споры-ссоры нежели пофигизм.
И в сравнении в другими партиями, всё-таки наиболее яркие личности действительно собрались по эту сторону фронта.

ЦЕ НЕ ПОЛИТИКА РЕДАКЦИОННАЯ !! А СОСТОЯНИЕ ПАРТИЙНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ У КрПРФ !?? А ДЕГРАДАЦИЯ

17.11.2017 20:28

КУКИШНОЕ.. ленинское направление, КУРАТОРИЗМ одним словом и пораженческий дискурс.. Без анализа провала построения развитого социализма в СССР.
Куратор

17.11.2017 20:34

ЦЕ НЕ ПОЛИТИКА РЕДАКЦИОННАЯ !! А СОСТОЯНИЕ ПАРТИЙНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ У КрПРФ !?? А ДЕГРАДАЦИЯ писал(а):
Без анализа провала построения развитого социализма в СССР.


Рад, что ты наконец-то признала, что не в курсе причин, повлёкшим 90-е.
Нод-дурочке

17.11.2017 20:41

ЦЕ НЕ ПОЛИТИКА РЕДАКЦИОННАЯ !! А СОСТОЯНИЕ ПАРТИЙНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ У КрПРФ !?? А ДЕГРАДАЦИЯ писал(а):
Без анализа провала построения развитого социализма в СССР.


Ну так и сделай анализ. Или втюханная зомби программа не позволяет?
А АНАЛИЗ НАЛИЦО ?? НЕ ВИДАННОЕ В ИСТОРИИ МИРА ПРЕДАТЕЛЬСТВО !?? ИДЕЙ !??

17.11.2017 21:08

РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА, добровольная сдача партбилетов членов КПСС и ВЛКСМ в объёме не менее 30 миллонов и передача власти...ВОИНСТВУЮЩЕМУ КАПИТАЛИЗМУ, личный разгром каждым членом КПСС народной социалистической собственности.. достижение поражения в холодной войне и.т.д.. и.т.п.
Куратор

17.11.2017 21:24

А АНАЛИЗ НАЛИЦО ?? НЕ ВИДАННОЕ В ИСТОРИИ МИРА ПРЕДАТЕЛЬСТВО !?? ИДЕЙ !?? писал(а):
личный разгром каждым членом КПСС народной социалистической собственности.. достижение поражения в холодной войне и.т.д.. и.т.п.


Ну и? Сделала анализ? Какие причины такого бардака?
Ты чего, дурочка, заленилась? Итд... Пеши фсё и конкрэтно

17.11.2017 21:39

А АНАЛИЗ НАЛИЦО ?? НЕ ВИДАННОЕ В ИСТОРИИ МИРА ПРЕДАТЕЛЬСТВО !?? ИДЕЙ !?? писал(а):
и.т.д.. и.т.п.


30 лет прошло, а ты итедекаешь))))
КУДА УЖ БОЛЕЕ КОНКРЕТНЕЙ !?? КУКИШ .... УМНИКИ !?? ЗАБОЛТАЛИСЬ... до РУЧКИ!! И??

17.11.2017 21:50

сдали результат революции 1917 года посеянного социализма, НА МАХРОВЫЙ КРИМИНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛИЗМ!! И продолжаете БОЛТАТЬ... КУРАТОРЫ мля !?? Так ещё умудрились и просрать помимо революции и СУВЕРЕНИТЕТ ТЫСЯЧИЛЕТНЕЙ РОССИИ!! Расчитываете что НОД начнёт заниматься ВОССТАНОВЛЕНИЕМ СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ, но они НОД ведь выходит ДУРОЧКИ... А УМНИКИ КУКИШИ лучше поболтают на заваленке про ЩУЧЬЕ ВЕЛЕНИЕ, СКАТЕРТЬ САМОБРАНКУ и прочую КУКИШНУЮ УТВАРЬ... Тфу !! Болтуны !!
Анализаторше из нод

17.11.2017 22:06

Это твой занюханный заплёванный зомбированный опус.)))

А кто сегодня возглавляет этот "воинствующий капитализм" - его ФИО?
ТОТ КТО ОСОЗНАЛ, ЧТО ПОСТРОЕННЫЙ РАЗВИТОЙ СОЦИАЛИЗМ - ЭТО БРЕД !? И НУЖНО !??

17.11.2017 22:32

России восстановить тысячилетний суверенитет, ИНАЧЕ РОССИЯ РАЗВАЛИТСЯ на КУКИШ.. от ЛЕНИНА королевства. ТОТ КТО ОСТАНОВИЛ РЕАЛЬНЫМИ ДЕЛАМИ РАЗВАЛ РОССИИ... И за это он положил на алтарь России собственную жизнь, выдержав тринадцать покушений и угрозы расправится с ним ГЕОврагами России, как например с МИЛОШЕВИЧЕМ...
Марье Прусаковой

17.11.2017 22:42

Сколько ещё ты будешь позорить Алтайский край? Кем ты себя возомнила? Ты же сама на самом деле НИКТО и ЗВАТЬ тебя НИКАК!!! САМОЗВАНКА!!! МАНДАТ КУПИЛА СВОЕЙ МАН*ОЙ. ТОРГУЙ И ДАЛЬШЕ ФУФЛЫЖКА.... и не стыдно себя представлять каким то сраным персеком, да ты же первая должна пойти под суд.... Ты же каким образом оказалась персеком забыла? О том что тебя ни кто не избирал кроме Афонина забыла? Так и руководи дальше Афониным! Позорище несусветное и как таких земля держит...?
И подпись:

17.11.2017 23:53

Марье Прусаковой писал(а):
Позорище несусветное и как таких земля держит...?


Ольга Геннадьевна Приходько
Суетский район с В -Суетка

Фу... и эта разродилась под исход.
ВСЁ и Все очернители в сборе.
Куратор

17.11.2017 23:54

КУДА УЖ БОЛЕЕ КОНКРЕТНЕЙ !?? КУКИШ .... УМНИКИ !?? ЗАБОЛТАЛИСЬ... до РУЧКИ!! И?? писал(а):
сдали результат революции 1917


Хорош слюнями брызгать, анализ предъяви.
Где ФИО? НОД-Дурочка.

17.11.2017 23:55

ТОТ КТО ОСОЗНАЛ, ЧТО ПОСТРОЕННЫЙ РАЗВИТОЙ СОЦИАЛИЗМ - ЭТО БРЕД !? И НУЖНО !?? писал(а):
России восстановить тысячилетний
Проще пиши, проститутки

18.11.2017 00:07

И подпись: писал(а):
ВСЁ и Все очернители в сборе.
лысые и плешивые не получили сговора...
Спасибо, Ольга Геннадьевна.

18.11.2017 00:14

Проще пиши, проститутки писал(а):
лысые и плешивые не получили сговора...

Суд учтёт Ваше дополнение.
Смотрите за своими действиями

18.11.2017 00:47

Спасибо, Ольга Геннадьевна. писал(а):
Суд учтёт Ваше дополнение.
на любое действие, есть противодействие. учтите...
А это кто? Машка с Дашкой?

18.11.2017 00:50

От "кротов", провокаторов, засланных казачков и Ура - коммуняк писал(а):
дерьмо на теле социальной справедливости
Или Юрас знатный засранец???
Трусаковой

18.11.2017 00:54

И подпись: писал(а):
Марье Прусаковой писал(а):
Позорище несусветное и как таких земля держит...?


Ольга Геннадьевна Приходько
Суетский район с В -Суетка

Фу... и эта разродилась под исход.
ВСЁ и Все очернители в сборе.


Правильно поняла. Ольга Геннадьевна - женщина знамение! Тем, кто переходит ей дорогу, грозит скорая отставка. Так было с Кудиновым и Юрченко. Сейчас выкинули Сартакова, Попова и Астанчика. Так что щемись по углам Трусакова, а то будешь жить со своим престарелым муженьком на одну его пенсию.
А итог этого раздора

18.11.2017 00:55

на руку Единой России! Сейчас вступят в неё и Попов с Сартаковым и Останчик. А Манька останется с КУКИШЕМ... Вся эта игра специально затеяна, по всей видимости Прусакова за это получила гонорар, если я не заблуждаюсь. И как в сказке, и овцы целы и волки сыты.
и не стыдно

18.11.2017 00:59

Трусаковой писал(а):
будешь жить со своим престарелым муженьком на одну его пенсию.
молодухе трахаться с вонючим пенсом? фуфуфу.
А что же тогда Зюганов

18.11.2017 01:02

А ты хто? писал(а):
Партийная дисциплина -устав
в нарушение Устава назначил Прусакову? Кто ему дал такое право? захотел плюнуть в лицо коммунистам, а в результате плюнул сам себе...
Даша Дулина

18.11.2017 01:03

и не стыдно писал(а):
Трусаковой писал(а):
будешь жить со своим престарелым муженьком на одну его пенсию.
молодухе трахаться с вонючим пенсом? фуфуфу.


Чё "фу"-то. Мне бы такого хоть понюхать дали...
Дулиной

18.11.2017 01:11

Даша Дулина писал(а):
хоть понюхать дали...
а на другое на что-то ты способна? или всю жизнь одну свою вонь плешивую нюхаешь. болото. лягушка. жаба. а говорят что баба? ёпсссснихай...
ССГ

18.11.2017 01:17

Да, КПРФ все больше превращается в отару, а "паршивых овец" изгоняют из нее. Интересно, куда заведет их "козел", точнее "коза" провокатор?