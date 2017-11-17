Уставные отношения: Алтайский крайком КПРФ «разделался» с тремя «депутатами-отступниками» в АКЗС

17.11.2017 09:53
Алтайский крайком КПРФ принял меры дисциплинарного характера в отношении троих депутатов Алтайского Заксобрания, которые на октябрьской сессии подспудно выступили против фракционного решения не голосовать за принятие краевого бюджета. Вопреки ожиданиям реакция крайкома оказалась жесткой: «отступники» лишились постов, а один из них вовсе исключен из партии, сообщается в канале «ПолитАлтай» в Telegram.
На прошлой сессии лидер фракции КПРФ, персек крайкома Мария Прусакова заявила, что фракция будет консолидированно голосовать «против» принятия бюджета Алтайского края на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов в том виде, в котором его представили депутатам. Однако четыре народных избранника — Андрей Сартаков, Владимир Попов, Юрий Астанчик и Вероника Лапина проголосовали «за». Позже г-жа Лапина сообщила, что проголосовала по ошибке и подала соответствующее заявление в аппарат АКЗС. Трое других напротив не отказались от своего голоса, и даже обосновали свою позицию нежеланием затягивать процесс принятия документа. Г-жа Прусакова после сессии заявила, что в их отношении последуют меры, предусмотренные Уставом партии — вплоть до исключения из КПРФ.
Эти угрозы не все восприняли всерьез — уже давно известно о конфликте внутри КПРФ, одну из сторон которого представляет как раз Барнаульский горком под руководством Андрея Сартакова, а также примкнувшие к нему активисты. Однако до сих пор никаких серьезных публичных действий в их отношении не предпринималось — вероятно, руководство крайкома рассчитывало использовать политику сдерживания. Но, как оказалось, провокационное голосование на сессии АКЗС стало последней каплей.
В результате Андрея Сартакова лишили должности первого секретаря Барнаульского горкома КПРФ, Юрия Астанчика коммунисты постараются снять с поста зампреда комитета по аграрной политике и природопользованию на освобожденной основе, а Владимира Попова исключили из партии. Как сообщают источники «ПолитСибРу», обязанности первого секретаря Барнаульского горкома будет временно исполнять второй секретарь Анатолий Барсуков, а вместо г-на Астанчика на освобожденной основе в АКЗС коммунисты попробуют продвинуть другого депутата Максима Талдыкина. Удастся ли реализовать вторую часть плана — неизвестно, поскольку должности в АКЗС распределяются голосованием всех депутатов, и конкретные персоналии обычно утверждаются в рамках межфракционных соглашений.
Отметим, что, по данным ИА «Банкфакс», ситуация могла и не привести к такому исходу, если бы представители других фракций уже после сессии не обратили внимание на необычное распределение голосов от КПРФ. Причем, насколько известно, троица Сартаков-Попов-Астанчик и ранее голосовала не в полном соответствии с волей фракции, однако добавление четвертого голоса к их протесту взбудоражило партийцев. Не исключено, что представители других фракций хотели использовать ситуацию в своих целях, в том числе для публичных заявлений об «оппозиционности» КПРФ. Однако заявление г-жи Лапиной об ошибке и жесткие меры к трем другим партийцам спутало карты.
Интересно также, что партийцы, в отношении которых приняты дисциплинарные меры, все же оказались скованы фракционной дисциплиной и вряд ли смогут серьезным образом отреагировать на произошедшее. Дело в том, что и Юрий Астанчик, и Андрей Сартаков, и Владимир Попов избраны по партийным спискам и не могут свободно выйти из фракции, как, к примеру, поступил депутат-одномандатник Павел Шумихин, который избрался как представитель «Справедливой России», но в итоге перешел во фракцию «Единой России».
17.11.2017 09:56
17.11.2017 10:22
17.11.2017 10:33
Чему радуешься-то? Человек слаб любого окраса.
Хотя этот финт троицы был очевиден и до выборов, и после.
Партийная дисциплина -устав, программные цели -едины. НЕ ХОЧЕШЬ ВЫПОЛНЯТЬ - УХОДИ... Силой никого в партию не загоняют -ни в одну. Это дело добровольное . Поэтому сколько угодно здесь сегодня можно тролить витийствовать. А результат вот он.
17.11.2017 10:48
17.11.2017 10:55
Получается всё тот же ленинский
17.11.2017 10:58
Сейчас с фрондой так не борются - лаской надо, лаской.
17.11.2017 11:00
Маевич - голос краевой администрации. Понятно теперь кому на хвост наступила Прусакова своей деятельностью.
17.11.2017 11:09
а что будет с депутатами АКЗС избранными по партийным спискам ВПП ЕР, если они проголосуют хоть раз против Сашко Карлина., я что-то такого не помню в АКЗС, но в Славгороде есть претендент:
Стоило только секретарю Славгородского отделения ВПП ЕР как депутату Округ № 19 Токмаковой Ольге Алексеевне /председателю комисии -по экономической политике, бюджету и собственности / и её заму на сессии Славгородского ГСД и
её заму по ВПП ЕР -ярому борцу с коррупцией и не справедливостью /по распределению не очереди НЕ нуждающимися жилья в от жулья жилищной комиссии ранее возглавляемой Гартман Валюшей - и до сих пор на свободе/ в администрации г Славгорода депутату Харчернко С Н / председателю комиссии -по социальной политике/
поднять вопрос вплоть до обращения к Сашко Карлину ч/з СМИ в т.ч.
о злоупотреблении должностными полномочиями вторично и ею же Коронованного на второй срок главы города Кинцель В А с его рукодельницей - нач управления по земельным и имущественным отношениям администрации Славгорода АК г-жи Дыбань Т А в т.ч. и привлечения их к уголовной ответственности :
Токмакова О А была смещена своими же одно партийцами-штрейхбрехерами с поста - председателя комиссии.
Сейчас вроде Романенко рекомендует главных борцов коррупции Токмакову и Харченко исключить из партии, т.е. они пострадают за правду, что не соответствует не Уставу ВПП ЕР, но и Конституции РФ.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
17.11.2017 11:16
17.11.2017 11:27
17.11.2017 11:27
17.11.2017 11:30
17.11.2017 11:54
Наверно пенсам,как Явлинский,Жириновский,Позднер следует поступить,как их идейному лидеру-упасть с моста и прикопаться?
17.11.2017 12:08
Может ты и мёртвых с косами видишь, которые ждут тебя))))))
17.11.2017 12:21
Коммунистической партии Российской Федерации надо немедленно очищаться -, несмотря на былые приоритеты и стажа пребывания в рядах партии, начиная с членства в КПСС. Ритм времени иной, акценты идеологические смещаются, но теория социальная справедливость остаётся в первозданном виде.
Можно "радоваться" за генку зю, ёрничать, орать "позор - позор"... ход истории, ни на миг, не остановишь. Грядут иные времена, дерьмо на теле социальной справедливости должно уплыть к ассанизаторам.
17.11.2017 12:30
порадуйтесь за молодежь - красивая, молодая, аппетитная - и первый секретарь.
ну а что дрова ломает - опыт придет, может и поласковей будет. вот разве молодость уйдет... так это - диалектика, без противоречий нет развития...
17.11.2017 12:36
17.11.2017 13:21
высерай под своим ником старый подонок!
17.11.2017 13:40
17.11.2017 13:51
Не прада ли.
Демократический централизм подразумевает подчинение меньшинства мнению большинства.
А в КПРФ мнение большинства практически не спрашивается - в курсе дел лишь актив, который при необходимости показать, что большинство за них, тщательно промывает уши массовке, что позволяет правящей в конкретный момент группировке при выявлении несогласных быстро зачищать таковых, стоит им проявить попытка активного несогласия с приказами сверху.
Что мы и видим в данный момент.
Демократическим централизмом здесь и не пахло.
И для начала хотелось бы задать вопрос вообще ВСЕМ членам КПРФ - что вообще в партии делают представители буржуазии, их друзья и родственники?
17.11.2017 13:56
Я сейчас вспоминаю, когда в конце 80-х критиковали Горбачева (и за дело), поэтому поддерживали Ельцина. А Ельцин потом, вообще, партию запретил и Союз разрушил. Так вот не окажется ли Прусакова таким же Ельциным, но только в юбке???
17.11.2017 13:59
Деньгу плотят...
17.11.2017 13:59
По силе равный удару по Вашему очку КУРАТОР и Трезвому придурку на БФ... оппортунисты ети их маму!!
17.11.2017 14:02
17.11.2017 14:28
Какой может быть демократический централизм в чистом виде? СЕГОДНЯ?
БОЛЬШИНСТВО! на Референдуме в марте 1991 года проголосовала за сохранение СССР. Не отрицаешь? А меньшинство...кучка меньшинства - развалило мощное государство. Поэтому не надо тут, изголяясь, вспоминать имущих и не имущих в стане приверженцев социальной справедливости. Играть в централизмы подчинения и отчётности, а также манипулировать фамилиями, начиная с Саввы Морозова... Миши Ходора, теперь вот бийского имущего паренька - депутата начали шпынять. Политика -искусство возможного... Умничать можно до посинения... Ты предлагаешь схватиться за пики. А сам будешь руки потирать от созерцания.ПОКА ЖЕ БОЛЬШИНСТВО то самое, СИДИТ ПО ДИВАНАМ и партийные примочки им ПО ФИГУ!!! Активничает меньшинство - это партии.
Мы все - имущие и с пустым карманом - меньшинство, живём один раз... Поэтому не надо бравировать и мнить себя выше бийской телебашни, когда "вновь карабкаешься по старой бийской улице Болотная" -засыпанной и замощённой в советскую эпоху.
17.11.2017 14:31
Тётя Наташа, сходи к врачу.
Большинству нужен бюджет, отражающий интересы БОЛЬШИНСТВА.
А не абы что.
17.11.2017 14:41
17.11.2017 14:41
Интересы БОЛЬШИНСТВА СОСТОЯТ чтобы БЮДЖЕТ БЫЛ, А меньшинства всяких кураторов чтобы не был, тогда можно требовать... всё ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ... и канешно, новой ГЕВОЛЮЦИИ !!
Именно, поэтому коммунисты всегда кучкуются не около БЮДЖЕТА, а разбитого КОРЫТА.
17.11.2017 14:42
А я о чём?
Глупость пишешь.
17.11.2017 14:43
принцип демократического централизма - явление возможное Т О Л Ь К О в жестких тоталитарных системах:
- меньшинство подчиняется большинству; данный тезис ведет к тому, что в партии принципиальные люди вытесняются людьми, способными проявлять именно партийную принципиальность, то есть такую принципиальность, которая колеблется вместе с курсом партии; члены партии, не способные проявлять партийную принципиальность, отторгаются, или уничтожаются (в разных странах по-разному);
- меньшинство подчиняется большинству в обществе - демократия, но связанная с насилием, то есть система тоталитарная;
- меньшинство не подчиняется большинству - отсутствие власти и управления - анархия (?);
- большинство подчиняется меньшинству - деспотия, плутократия и т.п., но не демократия;
- принцип демократического централизма (меньшинство подчиняется большинству) является основой любой демократии и тоталитаризма, НО !!!не либерализма.
Ассоциативный блок.
Вывод - любая демократия является тоталитарной системой управления большими массами людей - не является обнадеживающим.
КАК ВАМ ЭТО?
17.11.2017 14:45
17.11.2017 14:49
Естественно в пределах ресурсов. Выше головы и не прыгнешь.
Только речь не о том, чтобы составить его выше возможностей, а о том, чтобы использовать возможности здраво и грамотно, направляя финансирование в правильное и нужное русло, на благо народа, а не на пустопорожние, бесполезные, неэффективные проекты.
17.11.2017 14:52
17.11.2017 14:52
Слежу, нне волнуйся.
Поэтому знаю, что якобы мой призыв браться за пики ты сам себе вообразил.
Не писал я ничего подобного.
17.11.2017 14:55
17.11.2017 14:59
Давно пишу о том, что либерализм и демократия несовместимы.
Только вот , ты уж прости, демократия как подчинение меньшинства большинству - вещь дюже правильная.
А вот либерализм, ставящий права и свободы, в том числе меньшинств, над интересами большинства - и есть подлинный тоталитаризм. И неизбежно рано или поздно в него и выливается.
Потому что либерализм - равенство в правах - не обеспечивает равенства в возможностях, а на практике решают именно фактические возможности, а не какие-то там виртуальные юридические права.
17.11.2017 15:04
Поправочка.
Да, хорошо, когда партия действует едино. Кулак бьёт и ломает разрозненные пальцы.
Но вождизм подразумевает что партия без вождя - ничто, и при потере вождя рассыпается как карточный домик.
А при смене вождя другим, более влиятельным но менее принципиальным получаем на выходе 90-е годы.
17.11.2017 15:19
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потомки белобандитов, нод-дурочки, мегер подголоски и начнут резвиться метать, дерьмо на общий антикоммунистический вентилятор))))
17.11.2017 15:19
Вот даже в коммунистической среде принято потешаться над тем, как обеспечивается преемственность в Северной Корее. От отца к сыну. Сравнивают даже с монархией. Но ведь им удалось сохранить социализм в 90-е годы, когда рушилась социалистическая система. А потому что корейцы не были интегрированы в общую экономику, были независимы, опирались на собственные силы. Потому что партия там была вождистской. Потому и устояли.
17.11.2017 15:27
И все ли они -буржуи лишены основных человеческих качеств, учтённых в Новом завете или в Моральном Кодексе....
17.11.2017 15:30
17.11.2017 15:33
Прусакова такая же! И Сартаков с Поповым её кандидатуры. Её ещё после конференции 2012 года нужно было исключить, когда они с Шевченко продали организацию зэку Мастинину.
17.11.2017 15:39
А вы скажите, кто принял решение голосовать против бюджета? Если пленум крайкома или конференция, то вопросов нет, наказать надо, но на конференции горкома или пленуме крайкома. А если бюро или же вообще Машки-Дашки-Сашки, то послать их всех, потому что они никто. Такие решения должен принимать пленум, так как это касается большинства партийцев.
17.11.2017 15:50
Вот тут я склонен скорее согласиться - в условиях военного времени и впрямь необходима жёсткая дисциплина и вертикаль власти. Но в первую очередь, конечно - твёрдое придерживание идеологии.
Но в мирное время это обеспечивает лишь загнивание - карьеризм, приспособленчество и т.д.
Про возрастные ограничения - согласен.
17.11.2017 16:00
17.11.2017 16:04
А вот руссиянский блок этноса утратил эту генетическую память насамовыживания
ЕГО разморило... ЗА СЧЁТ достигнутого ценой крови предков с германскими и прочими захватчиками, поколения восстановителей разрушенного в 50-70 годах
Хороший "пинок" в СССР к самосохранению был накануне войны после 2 лет (1933-35 годы) - гладомор, который заставил основную массу работать,а не рассупониваться как в конце 80-х, в интересах продолжения жизни и самосохранения.
В 80-х некоторые начали бронзоветь, включая районный и региональный уровень обоих ветвей власти и советский и партийный. Вождь Леонид Ильич -исчерпал свой жизненный век. Самому было "недосуг" растить толкового приемника государственника... "Окружению"жилось уже не хило и без высокого государственного сана с колоссальной ответственностью.И они уже Начали класть своё око на общий государственный пирог. Выдвижение заранее "не дологожителей" было "спуском пара" из государственной машины. И оэто сделало своё дело...
Мишка меченый - могучей кучкой готовился к восхождению на престол СССР ещё с 14 -16 годов. Начиная с первого ордена Трудового Красного знамени... Эта КУЧКА, игнорируя ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЦЕНТРАЛИЗМ во всех его ипостасях и решила судьбу большинства, вопреки его глобальному мнению на референдуме - 96% было за сохранение СССР.
Тут, на БФ, одна баба третий год всё орёт про 20 миллионов предателей вместе с комсомолом и пионерами - это генетический уровень психопатки или зомбированной дурочки.
17.11.2017 16:08
Депутаткая фракция КПРФ В ПРАВЕ ПРИНИМАТЬ ТАКИЕ РЕШЕНИЯ.
17.11.2017 16:19
отчитаться, согласно принятой повестки дня, на бюро, пленуме, включая конференцию -съезд.
А ты хочешь общепартийных консилиумов, и общих собраний избирателей в канун сессий АКЗС как голосовать депутату. Проголосовали-за депутата, партию -значит ему доверили как ему поступать в ходе работы.
17.11.2017 16:33
17.11.2017 16:38
17.11.2017 16:45
17.11.2017 16:46
Молчит о миллионах, что с муженьком с нас насобирала - мы всё покажем!
Андрей, чуешь, как за тебя уже мгер троли фуфло начинают гнать. )))
По 1% на парт взносы с пенсий размером в 100 000 тыр))) Вылились в миллионы муженьку)))) Обасацка ветеранская или мгеровская?
17.11.2017 16:47
17.11.2017 16:48
17.11.2017 16:52
Скинь адресок - пришлю с пол мешка точно таких же)))
Уймись придурок, не канает для здравомыслия твой фуфель.
"кум" из гор и тот молчит, зна,я что такие придурки, как ты, сами будут грызть друг дружку до 200 комментов)))
17.11.2017 16:58
Тут одна баба. Та что выше тебя по ветке, про павла власова которая вспомнила из Кулунды?.
17.11.2017 17:00
17.11.2017 17:02
...Не было бы и ВАС - тут юродствующих гнусявых - 2017.
17.11.2017 17:04
Или фуфлыжник с мгер - шконки ?
17.11.2017 17:09
17.11.2017 17:12
А митинг к столетию революции провела вяло, жалко, уныло и весьма немногочисленно...
17.11.2017 17:15
И ПРАВО КАЖДОГО ДЕПУТАТА ГОЛОСОВАТЬ ТАК, КАК ОН СЧИТАЕТ НУЖНЫМ. ДЕПУТАТЫ ПО НЕМУ ИЗБИРАЛИСЬ И ОБЯЗАНЫ НЕ ПРЕПЯТСТВОВАТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭТИХ ПРАВ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ЖЕНА МАГНАТА СТРОИТЕЛЯ - МАРИЯ ПРУСАКОВА.
17.11.2017 17:18
17.11.2017 17:23
И был ли сам? В следужий рас возьми для веселухи гармошку и барматуху.
ПроПопляшись вокруг сеятеля. Повесели народ.
А мож Коня тебе и погорцуешь как лет пять назад)))
17.11.2017 17:25
Пришлю)))
17.11.2017 17:27
Ты чего этим хотел сказать-то или показать.
Про эту школу все знают...Читай комменты троля капслочницы из НОД -фёдорова)))
17.11.2017 17:33
А при чём здесь магнат строитель? Он созидатель
Вот ежели бы он был магнатом разрушителем который бы убил АТЗ... деревни ... коммуналку ... соцкультбыт как в Маловолчанке.... СССР в целом ...тогда что?
17.11.2017 17:43
17.11.2017 17:47
Тебе какое дело надо? Давай... только без перехода на конкретные личности. ок?
17.11.2017 17:47
ОН НЕ СТРОИТЕЛЬ И НЕ СОЗИДАТЕЛЬ - ОН - БУРЖУЙ!
17.11.2017 17:55
Директор Воеводской коррекционки - просьба, расскажите воспитанникам, что такое буржуй -рябчиков жуёт который)))
17.11.2017 20:09
Свои узкие политические познания они сегодня выпячивают как "Марсельезу"
В целом не понимая чего они хотят.
В итоге заурядный самогрыз из-за собственной ущербности. Типа: ОН БУРЖУЙ, далее кулак... подкулачник...
Спели:
...Отречёмся от старого мира, отряхнём его прах с наших ног!
Нам враждебны златые кумиры, ненавистен нам царский чертог....
А дальше что?
ЭТОГО 17-43
ты гав..м не бюлькай, а давай поделу. Что так машу защищаешь? ты то хто сам? мешок медальный. надо будет найдешь. -НА ЦАРСТВО?
//Это гимн Великой французской революции написан в апреле 1792 года.Он по сей день -государственный гимн Франции, Под эту мелодию пала французская монархия и утвердилась республика.
Русский текст "Марсельезы" в России написал революционер - народник Петр Лавров в июле 1875 года в лондонской газете "Вперёд" 3 апреля 1917 года звуки Марсельезы встречали В.Ленина после эмиграции.//
Смену экономической формации в пользу социальной справедливости может совершать только идеологически грамотная сплочённая основная народная масса, во главе с не менее твёрдой убеждённостью лидеров в правомерности своих помыслов и действий. Пока
17.11.2017 20:10
Посмотрел предыдущие комменты. Сплошные ругательство, ни одной мысли.
Уже не раз обращали внимание редакции "Банкфакса" на это безобразие, но они ноль внимание. Отсюда вывод - это политика такая редакционная.
17.11.2017 20:20
Ну разве что считать таковой тётю Наташу.
Комментарии отражают фактическое положение дел в КПРФ и вокруг него.
Совпадение? Не думаю... )))
Впрочем, не думаю также и что это так уж плохо.
"Люблю я, когда люди ругаются,— значит, знают, что делают, и линию имеют." (с) Ленин.
Лучше споры-ссоры нежели пофигизм.
И в сравнении в другими партиями, всё-таки наиболее яркие личности действительно собрались по эту сторону фронта.
17.11.2017 20:28
17.11.2017 20:34
Рад, что ты наконец-то признала, что не в курсе причин, повлёкшим 90-е.
17.11.2017 20:41
Ну так и сделай анализ. Или втюханная зомби программа не позволяет?
17.11.2017 21:08
17.11.2017 21:24
Ну и? Сделала анализ? Какие причины такого бардака?
17.11.2017 21:39
30 лет прошло, а ты итедекаешь))))
17.11.2017 21:50
17.11.2017 22:06
А кто сегодня возглавляет этот "воинствующий капитализм" - его ФИО?
17.11.2017 22:32
17.11.2017 22:42
17.11.2017 23:53
Ольга Геннадьевна Приходько
Суетский район с В -Суетка
Фу... и эта разродилась под исход.
ВСЁ и Все очернители в сборе.
17.11.2017 23:54
Хорош слюнями брызгать, анализ предъяви.
17.11.2017 23:55
18.11.2017 00:07
18.11.2017 00:14
Суд учтёт Ваше дополнение.
18.11.2017 00:47
18.11.2017 00:50
18.11.2017 00:54
Правильно поняла. Ольга Геннадьевна - женщина знамение! Тем, кто переходит ей дорогу, грозит скорая отставка. Так было с Кудиновым и Юрченко. Сейчас выкинули Сартакова, Попова и Астанчика. Так что щемись по углам Трусакова, а то будешь жить со своим престарелым муженьком на одну его пенсию.
18.11.2017 00:55
18.11.2017 00:59
18.11.2017 01:02
18.11.2017 01:03
Чё "фу"-то. Мне бы такого хоть понюхать дали...
18.11.2017 01:11
18.11.2017 01:17