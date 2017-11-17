Уставные отношения: Алтайский крайком КПРФ «разделался» с тремя «депутатами-отступниками» в АКЗС

Алтайский крайком КПРФ принял меры дисциплинарного характера в отношении троих депутатов Алтайского Заксобрания, которые на октябрьской сессии подспудно выступили против фракционного решения не голосовать за принятие краевого бюджета. Вопреки ожиданиям реакция крайкома оказалась жесткой: «отступники» лишились постов, а один из них вовсе исключен из партии, сообщается в канале «ПолитАлтай» в Telegram.

На прошлой сессии лидер фракции КПРФ, персек крайкома Мария Прусакова заявила, что фракция будет консолидированно голосовать «против» принятия бюджета Алтайского края на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов в том виде, в котором его представили депутатам. Однако четыре народных избранника — Андрей Сартаков, Владимир Попов, Юрий Астанчик и Вероника Лапина проголосовали «за». Позже г-жа Лапина сообщила, что проголосовала по ошибке и подала соответствующее заявление в аппарат АКЗС. Трое других напротив не отказались от своего голоса, и даже обосновали свою позицию нежеланием затягивать процесс принятия документа. Г-жа Прусакова после сессии заявила, что в их отношении последуют меры, предусмотренные Уставом партии — вплоть до исключения из КПРФ.

Эти угрозы не все восприняли всерьез — уже давно известно о конфликте внутри КПРФ, одну из сторон которого представляет как раз Барнаульский горком под руководством Андрея Сартакова, а также примкнувшие к нему активисты. Однако до сих пор никаких серьезных публичных действий в их отношении не предпринималось — вероятно, руководство крайкома рассчитывало использовать политику сдерживания. Но, как оказалось, провокационное голосование на сессии АКЗС стало последней каплей.

В результате Андрея Сартакова лишили должности первого секретаря Барнаульского горкома КПРФ, Юрия Астанчика коммунисты постараются снять с поста зампреда комитета по аграрной политике и природопользованию на освобожденной основе, а Владимира Попова исключили из партии. Как сообщают источники «ПолитСибРу», обязанности первого секретаря Барнаульского горкома будет временно исполнять второй секретарь Анатолий Барсуков, а вместо г-на Астанчика на освобожденной основе в АКЗС коммунисты попробуют продвинуть другого депутата Максима Талдыкина. Удастся ли реализовать вторую часть плана — неизвестно, поскольку должности в АКЗС распределяются голосованием всех депутатов, и конкретные персоналии обычно утверждаются в рамках межфракционных соглашений.

Отметим, что, по данным ИА «Банкфакс», ситуация могла и не привести к такому исходу, если бы представители других фракций уже после сессии не обратили внимание на необычное распределение голосов от КПРФ. Причем, насколько известно, троица Сартаков-Попов-Астанчик и ранее голосовала не в полном соответствии с волей фракции, однако добавление четвертого голоса к их протесту взбудоражило партийцев. Не исключено, что представители других фракций хотели использовать ситуацию в своих целях, в том числе для публичных заявлений об «оппозиционности» КПРФ. Однако заявление г-жи Лапиной об ошибке и жесткие меры к трем другим партийцам спутало карты.

Интересно также, что партийцы, в отношении которых приняты дисциплинарные меры, все же оказались скованы фракционной дисциплиной и вряд ли смогут серьезным образом отреагировать на произошедшее. Дело в том, что и Юрий Астанчик, и Андрей Сартаков, и Владимир Попов избраны по партийным спискам и не могут свободно выйти из фракции, как, к примеру, поступил депутат-одномандатник Павел Шумихин, который избрался как представитель «Справедливой России», но в итоге перешел во фракцию «Единой России».