Бюджетный толчок: Республика Алтай «дозрела» до ликвидации последствий землетрясения 2003 года

Законопроект о бюджете Республики Алтай должен приниматься с оглядкой на разрушительное землетрясение 2003 года — в казне наконец должны быть заложены средства на окончательную ликвидацию его последствий. О разрушительной катастрофе спустя почти 15 лет вспомнил депутат республиканского Госсобрания Николай Малчинов, избранный от Кош-Агачского района по одномандатному округу, сообщает «Парламентская газета».

Накануне 15-летия трагедии парламентарий призвал коллег выделить средства на снос разрушенных зданий и на реконструкцию уцелевших. В поправке г-на Молчанова ко второму чтению республиканского бюджета отмечается необходимость повышения сейсмической устойчивости школы села Кокоря и строительства школы в Беляшах взамен разрушенной.

По словам депутата, в проекте закона уже есть статья на дом культуры села Новый Бельтир, построенного рядом с полностью разрушенным тогда Бельтиром. Проект и смета на другие объекты давно готовы, пройдена государственная экспертиза, дело — только за финансированием работ.

Г-н Молчанов также попросил руководство Кош-Агачского района заложить в муниципальный бюджет деньги на снос полуразрушенных зданий в трех селах. «Они (полуразрушенные здания — прим. ред. «Парламентской газеты») портят общий облик, угрожают жизням людей, провоцируют детей на опасные прогулки. Для сноса развалин требуются бульдозеры, краны, погрузчики и самосвалы, каких у сельпо нет, и без нашей помощи им не обойтись», — отметил депутат.

Отметим, как сообщают «Новости Горного Алтая», на прошлой сессии Госсобрания утверждены основные характеристики республиканского бюджета. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета 2018 года в сумме 15,5 млрд рублей (в том числе объем собственных доходов 3,2 млрд рублей); общий объем расходов 15,5 млрд рублей; прогнозируемый профицит — 28 млн рублей; предельный объем государственного внутреннего долга Республики Алтай в 2018 году — 1,6 млрд рублей. Также утверждены основные характеристики республиканского бюджета на 2019 и 2020 годы.

Напомним, 27 сентября в 18:47 в Республике Алтай произошел первый подземный толчок мощностью от 4 до 6 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр землетрясения находился на юге республики в районе Курайской степи (Кош-Агачский район). По данным МЧС республики, именно там больше всего разрушений.

В Горно-Алтайске первый толчок вызвал большое недоумение, так как практически никто не предполагал, что землетрясения в Горном Алтае возможны. Например, посетители концерта рок-группы «Бастион» думали, что звукооператор слишком сильно «вывел басы»; жители домов грешили на непоседливых соседей. Но земные колебания длились довольно долго, поэтому уже через 2-3 минуты многие горожане покинули дома и строения.

Второй сильный толчок (более 5 баллов по Рихтеру) случился около 2 часов ночи 28 сентября. К тому времени вернувшиеся в дома жители были уже более оперативны, многие у выхода из квартир положили необходимые вещи и покинули жилища более собранными. Но ночной толчок длился намного меньше, чем вечерний. Тем не менее некоторые оставались на улице практически до утра.

По первоначальной оценке властей Кош-Агача, району нанесен ущерб более 300 млн рублей. Впоследствии цифра выросла в несколько раз.