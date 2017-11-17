Барнаульский «гонщик на BMW» Алексей Бикташев попытался избежать наказания за аварию с двумя жертвами

Центральный районный суд Барнаула рассмотрел ходатайство 23-летнего Алексея Бикташева, осужденного на шесть лет колонии за смертельную аварию с двумя погибшими в центре Барнаула. «Гонщик на BMW» просил освободить его от наказания, однако суд не удовлетворил прошение, сказано на сайте прокуратуры Алтайского края.

3 октября в Октябрьском районном суде Барнаула вынесли обвинительный приговор 23-летнему Алексею Бикташеву. Водитель, совершивший смертельное ДТП в конце апреля, приговорен к шести годам лишения свободы в колонии-поселении. Компенсация родственникам погибших составит 2,5 млн рублей.

Адвокат осужденного Александр Марченко тогда заявил ИА «Банкфакс», что в целом доволен приговором и не будет его обжаловать, однако в нем есть и странности. «Несмотря на попытки доказать, в том числе и в краевом суде, что мой подопечный не может отбывать наказание, связанное с реальным лишением свободы (поскольку его заболевание попадает в перечень, утвержденный правительством РФ), судья рассудил иначе. Однако обжаловать вердикт мы не будем. Это связано в первую очередь с состоянием здоровья моего клиента. Лишнее время в СИЗО ему на пользу не пойдет», — рассказал г-н Марченко.

В итоге сторона защиты вместо апелляции действительно пошла другим путем. В суд поступило ходатайство об освобождении Алексея Бикташева от наказания в связи с тяжелой болезнью. Однако районный суд, согласившись с позицией заместителя Барнаульского спецпрокурора Антона Флаата, отказал в удовлетворении ходатайства осужденного.

Напомним, 29 апреля 2017 года в 7:00 водитель автомобиля BMW Х5 на большой скорости проехал на запрещающий сигнал светофора через перекресток проспекта Ленина и улицы Молодежной. Внедорожник сначала протаранил автомобиль Lada Largus, после чего сбил девушку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. 26-летнюю пострадавшую и 62-летнего водителя Lada Largus госпитализировали, но позже они скончались в больнице от полученных травм. Несмотря на то, что сам BMW перевернулся на крышу и проехал на ней десяток метров, виновник аварии не пострадал. Он уже был лишен прав и находился в состоянии алкогольного опьянения.