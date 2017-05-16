Суд приостановил производство по делу опального мэра Горно-Алтайска

Горно-Алтайский городской суд Республики Алтай сообщает о приостановлении производства по уголовному делу в отношении Виктора Облогина. Очередное заседание, назначенное на 15 мая, так и не состоялось, сказано на сайте суда.

Как следует из материалов дела, мэр Горно-Алтайска Виктор Облогин, обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 286, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, не смог явится на заседание ввиду тяжелой болезни. В связи с этим судебное производство пришлось приостановить.

Напомним, что 7 мая 66-летний мэр Горно-Алтайска, уже около года находящийся под домашним арестом, решил больше не принимать пищу в знак протеста против того, что его уголовное дело отказываются передавать в суд за пределами Республики Алтай. Уже на следующий день в связи с ухудшением состояния здоровья ему вызвали «скорую помощь». Однако от госпитализации градоначальник отказался.

Добавим, что 4 мая Виктор Облогин уже заявлял в суде ходатайство об отводе судей Горно-Алтайского горсуда, однако Марина Соколовская, занимающаяся делом мэра, отказалась его удовлетворять. Защита намеревалась обжаловать это решение. Кроме того, сторона защиты безуспешно ходатайствовала об отмене меры пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщалось ранее, Виктора Облогина обвиняют сразу в нескольких преступлениях – мошенничестве и двух эпизодах превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Своей вины мэр категорически не признает, считает дело политическим заказом. Тем временем суд начал заслушивать показания потерпевших. В целях возмещения причиненного ущерба в ходе расследования на имущество обвиняемого – жилой дом, два земельных участка и иную недвижимость, - наложили арест. Сам он отстран от должности на период следствия и с прошлого года содержится под домашним арестом. В настоящее время де-факто главой администрации Горно-Алтайска является Ольга Сафронова.