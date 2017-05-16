Предбанкротный алтайский «СтройГАЗ» в 20 раз сократил выручку и уволил треть сотрудников

ОАО СПП «СтройГАЗ», один из крупнейших в прошлом застройщиков Алтайского края, ныне испытывающий серьезнейший финансовый кризис и находящийся в предбанкротном состоянии, раскрыл очередной ежеквартальный отчет. Из документа можно сделать вывод, что и без того критическое положение предприятия ухудшилось — ему пришлось сократить 32 % штата при падении выручки в 20,5 раз, следует из документа на сайте раскрытия отчетности.

Из отчета следует, что в I квартале 2017 года «СтройГАЗ» имел долгосрочную задолженность в размере более 940 млн рублей, краткосрочную — более 209 млн рублей. В том числе 190 млн рублей предприятие должно банку «Финсервис», 282 млн рублей — аффилированному с Михаилом Прохоровым банку «Международный финансовый клуб» (МФК), более 392 млн рублей — банку «ВТБ». Из общей суммы 388,5 млн рублей — просроченные долги. При этом земельные участки по проспекту Красноармейскому, 52, улице Пролетарской,104 «А», здания по проспекту Комсомольскому, 118 (там размещается главный офис компании и бывший офис алтайского реготделения «Единой России») и на Первомайском кордоне, 3 находятся в залоге у «Финсервиса», здание и земля по улице Попова, 7 — в залоге у МФК.

Объем выручки в I квартале 2017 года составил чуть более 7,2 млн рублей, что в 20,5 раз меньше, чем за тот же период 2016 года. Основной объем (более 5 млн рублей) по-прежнему приносят строительно-монтажные работы. Себестоимость продаж при этом превысила полученную выручку более чем вдвое и составила почти 15,9 млн рублей. Чистый убыток приближается к 35 млн рублей за три месяца.

Средняя численность работников упала со 158 человек до 110 человек. «Численность работников в отчетном квартале сократилась на 30 % в связи с кризисной ситуацией на предприятии, сокращением объемов строительства», — указано в отчете. При этом в качестве причин ситуации на предприятии неизменно указываются мировой финансовый кризис, неблагоприятная конъюнктура и высокие проценты по займам.

Отметим, что семь членов совета директоров предприятия, среди которых Виктория и Татьяна Белоусовы, за первые три месяца 2017 года в сумме получили вознаграждение в размере 434,7 тысяч рублей.

Добавим, в начале мая в Арбитражный суд Алтайского края, где рассматривается дело о банкротстве «СтройГАЗа» поступило ходатайство ООО «Домстрой-Барнаул» об отмене обеспечительных мер в виде запрета на регистрационные действия в отношении недостроенной высотки неподалеку от Краевой клинической больницы, которая в свое время уже стала причиной скандала. 15 мая ходатайство было удовлетворено.

В конце октября появилась информация, что финансовые проблемы «СтройГАЗа» рискуют всколыхнуть в Алтайском крае новую волну возмущения дольщиков. Об этом говорили сами клиенты компании, которые в свое время заключили договоры долевого участия в строительстве: стройка оплаченного ими дома давно «заморожена». Дом по улице Антона Петрова, 254 «СтройГАЗ» должен был сдать еще в 2015 году. Однако до сих пор несколько десятков семей вынуждены жить в съемных помещениях. Официальная причина, которую руководство компании использует для объяснения всех неурядиц, — последствия экономического кризиса.

Под конец года стало известно, что с переживающим кризис «СтройГАЗом» расторгла контракт и администрация Алтайского края. Дело касается строительства Государственного художественного музея. На объекте компания работала с 2012 года.

В начале февраля заявление о вступлении в дело о банкротстве подал банк «Международный финансовый клуб». Согласно данным на сайте раскрытия информации, крупнейшим акционером банка является известный российский бизнесмен, президент группы «ОНЭКСИМ» Михаил Прохоров.

В начале марта Арбитражный суд Алтайского края приостановил производство по делу о банкротстве «СтройГАЗа». Причиной стало судебное разбирательство между кредиторами, которые борются за то, кто должен встать первым в списке требований и иметь возможность представить своего арбитражного управляющего. В частности, на право «первой ночи» претендует «Финсервис». Юрист ООО «Эксперт», которое первым подало заявление о банкротстве «СтройГАЗа» и потому по сложившейся практике должно предлагать кандидатуру управляющего, рассказывал ИА «Банкфакс», что в действиях банка есть логика. «Для чего становиться первым заявителем? Чтобы заявить своего управляющего и иметь возможность оказывать определенное давление на других кредиторов», — говорил собеседник.