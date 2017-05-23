Озеро Манжерок в Республике Алтай усилиями властей превратится из «очень грязного» в «грязное»

25.05.2017 09:25
Республика Алтай ищет подрядчика для экологической реабилитации озера Манжерокское, которое является памятником природы. На эти цели из регионального бюджета выделено 73 млн рублей, пишет «Интерфакс».
Министерство экономического развития и туризма региона объявило аукцион на выполнение соответствующих работ. По данным сайта Госзакупок, подрядчику предстоит до 1 октября 2018 года расчистить озеро и ручей Озерный, впадающий в него, а также провести берегоукрепительные работы на водоеме. В результате класс качества воды в Манжерокском должен перейти из категории 3 «Б» (очень грязные воды) в категорию 3 «А» (грязные и загрязненные воды).
В документах сказано, что целью проекта является ликвидация угрозы деградации водоема, восстановление его биологически сбалансированной системы самоочищения и самовосстановления. Заказчиком работ выступает Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений РА. Прием заявок на участие в торгах завершится 8 июня, аукцион намечен на 16-ое число.
Ранее власти региона заявляли о намерении привести озеро в первозданное состояние за 350 млн рублей. К апреля 2015 года даже была разработана проектно-сметная документация по проекту «Расчистка и дноуглубление озера Манжерокское». При этом глава РА Александр Бердников рассчитывал получить средства на реализацию проекта по федеральной программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации». Тогда же Сбербанк (собственник ГЛК «Манжерок») сообщил о намерении за свой счет построить на озере объекты туристической инфраструктуры. Однако за прошедшие два года никаких подвижек в данном направлении сделано не было.
Озеро Манжерокское находится у подножия гор Синюха и Малая Синюха в Майминском районе Республики Алтай в 38 км к юго-западу от Горно-Алтайска на правом берегу Катуни. Длина водного объекта (располагается на высоте 423 м над уровнем моря) - 1112 м, максимальная ширина 400 м, глубина - 2,8 м, площадь — 37,6 га. В 2 км от озера стоит одноименное село.
Питание озера осуществляется за счет ручьев, атмосферных осадков и грунтовых вод. Вода в Манжероке имеет грязно-зеленый цвет, невысокую прозрачность (60-180 см), летом прогревается до 22 C. Озеро является популярным местом отдыха туристов. С 2008 года рядом с Манжероком строится горнолыжный комплекс.
В настоящее время северо-восточные и юго-западные берега озера низменны и сильно заболочены. Из всей протяженности береговой линии лишь 500 м составляет твердый берег. Вокруг озера гнездится множество видов птиц, некоторые из них занесены в Красную книгу. Несколько лет назад здесь водились карась, линь, окунь, карп и щука, была возможна рыбалка круглый год. В последние годы поймать рыбу в Манжероке проблематично - вероятно, из-за слива, проводившегося для чистки озера. Озеро выделятся среди других водоемов Горного Алтая большим разнообразием водных растений. В их числе водный орех чилим.
Фото: turizm.ngs.ru, altayer.ru
25.05.2017 11:47
2. Кто кого надоумил построить горнолыжку на солнечном безснежном склоне - тот ещё вопрос, но бабла ребята распилили удачно;
3. Озеро превращается в болото и само по себе как место проведения досуга вообще ничего интересного из себя не представляет (особенно на фоне расположенных в окрестностях Катуни. достопримечательностей Чемала и др.);
4. Чистка озера будет очередным распилом бюджетных денег!
25.05.2017 12:04
пусть дальше зарастает в болото по-твоему?
А снега на горнолыжке вполне хватает, есть пушки для заснеживания. Ты бы прежде чем чушь писать побывало там.
25.05.2017 12:11
25.05.2017 13:30
Снежные пушки имеются на любом уважающем себя горнолыжном спуске, в т.числе и в Шерегеше. А при выборе горнолыжки инвестор руководствуется не только наличием естественного снега, а еще и транспортной доступностью, подведенными коммуникациями, микроклиматом(который кстати в Манжероке идеальный) и т.д и т.п. А по твоей логике надо всех горнолыжников с Белухи сталкивать - там же снега много.
25.05.2017 14:02