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Главная Лента новостей Озеро Манжерок в Республике Алтай усилиями властей превратится из «очень грязного» в «грязное»

Озеро Манжерок в Республике Алтай усилиями властей превратится из «очень грязного» в «грязное»

25.05.2017 09:25

Общий вид на озеро
Общий вид на озеро

Республика Алтай ищет подрядчика для экологической реабилитации озера Манжерокское, которое является памятником природы. На эти цели из регионального бюджета выделено 73 млн рублей, пишет «Интерфакс».

Министерство экономического развития и туризма региона объявило аукцион на выполнение соответствующих работ. По данным сайта Госзакупок, подрядчику предстоит до 1 октября 2018 года расчистить озеро и ручей Озерный, впадающий в него, а также провести берегоукрепительные работы на водоеме. В результате класс качества воды в Манжерокском должен перейти из категории 3 «Б» (очень грязные воды) в категорию 3 «А» (грязные и загрязненные воды).

Кувшинки
Кувшинки

В документах сказано, что целью проекта является ликвидация угрозы деградации водоема, восстановление его биологически сбалансированной системы самоочищения и самовосстановления. Заказчиком работ выступает Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений РА. Прием заявок на участие в торгах завершится 8 июня, аукцион намечен на 16-ое число.

Ранее власти региона заявляли о намерении привести озеро в первозданное состояние за 350 млн рублей. К апреля 2015 года даже была разработана проектно-сметная документация по проекту «Расчистка и дноуглубление озера Манжерокское». При этом глава РА Александр Бердников рассчитывал получить средства на реализацию проекта по федеральной программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации». Тогда же Сбербанк (собственник ГЛК «Манжерок») сообщил о намерении за свой счет построить на озере объекты туристической инфраструктуры. Однако за прошедшие два года никаких подвижек в данном направлении  сделано не было.

Грязные воды Манжерока
Грязные воды Манжерока

Озеро Манжерокское находится у подножия гор Синюха и Малая Синюха в Майминском районе Республики Алтай в 38 км к юго-западу от Горно-Алтайска на правом берегу Катуни. Длина водного объекта (располагается на высоте 423 м над уровнем моря) - 1112 м, максимальная ширина 400 м, глубина - 2,8 м, площадь — 37,6 га. В 2 км от озера стоит одноименное село.

Питание озера осуществляется за счет ручьев, атмосферных осадков и грунтовых вод. Вода в Манжероке имеет грязно-зеленый цвет, невысокую прозрачность (60-180 см), летом прогревается до 22 C. Озеро является популярным местом отдыха туристов. С 2008 года рядом с Манжероком строится горнолыжный комплекс.

Обзор с канатной дороги
Обзор с канатной дороги

В настоящее время северо-восточные и юго-западные берега озера низменны и сильно заболочены. Из всей протяженности береговой линии лишь 500 м составляет твердый берег. Вокруг озера гнездится множество видов птиц, некоторые из них занесены в Красную книгу. Несколько лет назад здесь водились карась, линь, окунь, карп и щука, была возможна рыбалка круглый год. В последние годы поймать рыбу в Манжероке проблематично - вероятно, из-за слива, проводившегося для чистки озера. Озеро выделятся среди других водоемов Горного Алтая большим разнообразием водных растений. В их числе водный орех чилим.

Фото: turizm.ngs.ru, altayer.ru

Справка:

Название озера связывают с алтайскими словами «Мащурек» и «Манин саягон оро», означающие в первом случае «туманная гора», во втором - «огороженная котловина». Также озеро имело монгольское название «Доингол» («Князь-озеро»). Этим названием пользовались во второй половине XIX века, сейчас оно не используется.

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Комментарий

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Комментариев 5
Про озеро

25.05.2017 11:47

1. "Ман жюрёк" - вроде как "маралье сердце";
2. Кто кого надоумил построить горнолыжку на солнечном безснежном склоне - тот ещё вопрос, но бабла ребята распилили удачно;
3. Озеро превращается в болото и само по себе как место проведения досуга вообще ничего интересного из себя не представляет (особенно на фоне расположенных в окрестностях Катуни. достопримечательностей Чемала и др.);
4. Чистка озера будет очередным распилом бюджетных денег!
и что теперь?

25.05.2017 12:04

Про озеро писал(а):
4. Чистка озера будет очередным распилом бюджетных денег!


пусть дальше зарастает в болото по-твоему?
А снега на горнолыжке вполне хватает, есть пушки для заснеживания. Ты бы прежде чем чушь писать побывало там.
Про снежные пушки

25.05.2017 12:11

Пушки для искусственного оснеживания - это траты как на сами пушки, так и на процесс выработки ими искусственного снега. Возникает вопрос, зачем при изобилии мест в Горном Алтае, где хватает естественного снега и хороших склонов, потребовалось строить ГЛК именно на солнечном бесснежном склоне, который будет пользоваться популярностью только у начинающих "чайников". Остальные при любой возможности поедут в Шерегеш!
такой вопрос возникает только у дилетанта

25.05.2017 13:30

Про снежные пушки писал(а):
Возникает вопрос, зачем при изобилии мест в Горном Алтае, где хватает естественного снега и хороших склонов, потребовалось строить ГЛК именно на солнечном бесснежном склоне, который будет пользоваться популярностью только у начинающих "чайников".


Снежные пушки имеются на любом уважающем себя горнолыжном спуске, в т.числе и в Шерегеше. А при выборе горнолыжки инвестор руководствуется не только наличием естественного снега, а еще и транспортной доступностью, подведенными коммуникациями, микроклиматом(который кстати в Манжероке идеальный) и т.д и т.п. А по твоей логике надо всех горнолыжников с Белухи сталкивать - там же снега много.
Климат - климатом, Шерегеш - Шерегешем!

25.05.2017 14:02

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