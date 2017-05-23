×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Барнаул предложили переименовать в Путинград

62
Есть мнение
Редактор «ПолитСибРу» Дмитрий Негреев о «цензуре» в Заксобрании: «Алтайские депутаты нашли, кто защитит их от журналистов»
33
Разговор
Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

Геннадий Шейда, депутат Барнаульской гордумы

«У новой оппозиции нет своего Цоя и песни «Перемен»

52

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Фестивалим на выходных: День химика, славянский фестиваль и фестиваль досуга
Алтайская дочка «Роснефти» не планирует дивиденды из-за убытков в 2016 году
В «Бандероли» можно будет узнать, что такое «Паутина жизни»
Жильцы барнаульского дома жалуются, что платят за свет по повышенному тарифу, хотя у них стоят электроплиты


Резонанс
Темы недели
Лидия Громогласова заявила о давлении на депутата Бийской гордумы, перешедшего во фракцию КПРФ
74
Алтайские коммунисты рискуют остаться без «козырей» накануне старта выборной кампании-2017
76
В блогах
Владислав Вакаев

23.05.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Похоже, барнаульские выборы вновь вошли в федеральную повестку

12
Александр Карлин

16.05.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Власть местная, власть важная (размышления о местном самоуправлении)

36
Василий Морозов

11.05.2017

Василий Морозов

редактор информационного канала «Наши Новости»

И все-таки «прецедент Нонко» прекрасен

19
Loading...
Главная Лента новостей «Собрать волю в кулак и доработать»: как бийские депутаты упрашивали Николая Нонко остаться

«Собрать волю в кулак и доработать»: как бийские депутаты упрашивали Николая Нонко остаться

26.05.2017 13:45

25 мая депутаты Бийской гордумы приняли отставку занимавшего пост главы администрации Николая Нонко. Как выяснилось, ни народные избранники, ни чиновники не хотели отпускать сити-менеджера и буквально упрашивали его остаться и поработать еще несколько месяцев. С критикой «эпохи Нонко» выступили единицы. Цитаты из прозвучавших выступлений, которые комментаторы городских форумов уже назвали репортажем «из параллельной реальности», приводит «Бийский рабочий».

Ожидаемо самые позитивные отзывы прозвучали от представителей «Единой России» и примкнувших к ним в бийском парламенте справедливороссов. «За годы руководства Николая Михайловича город не испытал никаких катаклизмов, хотя было и сильнейшее за последние 30-40 лет наводнение. Были и другие страшные вещи, но горожане этого не увидели. Наверное, нужно было громче говорить о том, что было сделано. А когда человек видит, что все хорошо — значит, так и должно быть. Но поверьте, я никогда не проголосовал бы за отставку — в душе я этого делать не хочу, — но учитывая личное желание Николая Михайловича, я это сделаю»,— заявил председатель комитета по экономической политике, предпринимательству, собственности и земельным отношениям, единоросс Игорь Степанов.

Представитель «Народного фронта «Александр Бутько заявил, что с Николаем Нонко «можно идти в разведку». Председатель комитета по социальной политике Людмила Бузунова (ЕР) оброатила внимание собравшихся на тот факт, что за годы его власти город не потерял ни одного лечебного учреждения. Хвалу за работу по едва ли не самой больной теме наукограда воздал председатель комитета по ЖКХ и транспорту Сергей Величко. «Во всем, что касается проблемного комплекса тарифов, взаимодействия с ресурсовиками, вопросов ЖКХ — Николай Михайлович делал все, чтобы решить неразрешимые вопросы. Я понимаю, что сейчас многие потирают руки, хлопают в ладоши. Но те, кто это делает, не имеют ни малейшего представления о том, что значит работать в этой должности», — уверен г-н Величко.

Некоторые депутаты и вовсе предложили сити-менеджеру пересмотреть свое решение об отставке. «Когда еще позапрошлый созыв Думы спрашивал, кого бы я видел на месте главы администрации, я сказал: Николая Михайловича. Тянуть лямку тяжело. Но коней на переправе не меняют. Мне кажется, можно собрать волю в кулак и доработать три месяца до выборов», — заявил депутат Михаил Субачев, представляющий фракцию «Справедливой России». Его коллега Сергей Пивоваров сформулировал мысль иначе: «Впереди вторая волна паводка, и мы остаемся без такого опытного руководителя». А председатель комитета по законности и самоуправлению Наталья Быкова (ЕР) сказала, что хотела бы изменить решение сити-менеджера, поскольку видит в нем человека, глубоко вникающего во все вопросы.

Едва ли не единственным, кто направил критику в адрес уходящего сити-менеджера и задал закономерные вопросы, оказался коммунист Юрий Голунов, известный своими острыми высказываниями. «Коллеги много говорят, рукоплещат даже. Но хотелось бы понять, что здесь произошло? Отчего вы так? То ли работодатель вас обидел, то ли какие-то вышестоящие органы мешают работать. У меня есть ответ из ФСБ России, что вопрос допуска к гостайне определяет работодатель, и у Николая Михайловича есть вторая группа допуска, которая вполне позволяет работать. Поэтому хочу узнать: в чем истинные причины вашего ухода?» — спросил г-н Голунов, но, как он сам объяснил ИА «Банкфакс», не получил внятного ответа.

В итоге депутаты все же отправили сити-менеджера «на покой» и в довесок вручили ему памятный знак третьей степени «За заслуги перед Бийском». На сайте администрации города сообщение об отставке сити-менеджера появилось к вечеру 25 мая. «За это время город сумел пережить и восстановиться после разрушительного июньского паводка 2014 года. При его руководстве Бийску продлили статус наукограда еще на 15 лет. К личным качествам Нонко-руководителя отнесли бесспорное умение нести ответственность за принятые решения, открытость и доступность», — говорится в официальном заявлении бийской горадминистрации.

Теперь на сайте рядом с фотографией главы города Лидии Громогласовой опубликовано фото первого заместителя главы администрации Сергея Крыжановского, который исполняет обязанности сити-менеджера. Конкурс на вакантное место, вероятно, будет объявлен уже после сентябрьских выборов, когда будет сформирован новый состав гордумы.


Другие новости по этой теме:

 Интриги бийского двора: Николай Нонко ушел в отставку, несмотря на заготовленный «план спасения»
 Расширенное резюме: Александр Карлин «выдвинул условия» к будущему бийскому «голове»
 Американский эпилог: глава администрации Бийска назвал причину своей отставки
 Сити-менеджер Бийска Николай Нонко подписал заявление о сложении полномочий

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 13
БИЙЧАНЕ

26.05.2017 14:06

запоминайте этих плакальщиков - Бузунова, Величко, Быкова, Степанов, Пивоваров, Субачев. Они все собираются на выборы в сентябре по округам. Вычеркивайте их из бюллетеней, если не хотите жить "как при Нонко и Громогласовой" еще пять лет! Пусть уходят вслед за своим безответственным "страдальцем".
Бийчанин 2

26.05.2017 14:11

А за кого ВЫ там предлагаете голосовать за эту бездарную , никчёмную партию КПРФ в лице Голунова, Римера, Москаленко. Тьфу противно даже слышать о них. Это партия вымирающих старперов!!!!!
Алексей

26.05.2017 14:13

За время своего хозяйствования сити-менеджер Нонко запомнится бийчанам аварийными новостройками на улице Спекова, скандалом вокруг ввода в эксплуатацию энергоэффективного квартала в Заречье, недостроенной дамбой, почти миллиардным долгом в казне, крайне неудовлетворительной уборкой и ремонтом городских дорог, закрытыми больницами, клубами, библиотеками, раздачей прибыльных земельных участков под магазины, транспортной аферой и проигранными судами с прокуратурой, криминалом на полигоне ТБО, возмутительными госзакупками с «правоведами» под патронажем Громогласовой, инициативами поднять тарифы на отопление и горячую воду в интересах столичного олигарха, обзыванием горожан «контингентом», халявщиками, нахлебниками и ощущением полной некомпетентности, непрофессионализма и бардака в руководстве наукограда.
1

26.05.2017 14:23

достойно работал и также достойно ушел. А те шавки которые сейчас всед ему тявкают ничего из себя не представляют. бийчане -не дураки, судят не по словам никчемных людей, а по результатам
вопрос Величко-Бузуновой-бЫКОВОЙ -Степанову

26.05.2017 14:27

на вчерашней думе вы проголосовали за увеличения предельного объема мунципального долга до 1,2 млрд. рублей и дефицита бюджета до 600 млн. р.. Внимание вопрос: кто и за счет каких доходов бюджета будет исполнять эти параметры, если как говорит ваша Громогласова бийчане "не платят налоги"? Напрашивается два вывода, либо вы господа вредители, либо безответственные трепачи-популисты, от которых толку нет даже в думе. Тупые болваны, которые голосуют за все что им подсунут не заслуживают народного выбора. Особенно депутат Величко, который на пару с Нонко поднял тарифы в Бийске на транспорт, отопление, гвс и ... купил новый автомобиль! Нет вам доверия, братцы, уходите прочь, не доводите народ до греха
алексею

26.05.2017 14:29

все что ты тут накропал я воспринимаю со знаком "плюс": в домах на спекова и боровой довно уже нет жалоб, дамба стоит и стоять будет (тебе видимо на горе), дороги такие же нормальные как в барнауле, кемерово, новосибирске и др.городах, больницы лечат , школы учат, культура культурится как и везде в стране. в общем жизнь идет как и во всей россии-матушке, только видимо мимо тебя
для 1

26.05.2017 14:32

Вот именно, бийчане не дураки - собрались на митинг и выкинули этого полуэмигранта из кресла. А краевая администрация им подтерла свои тылы. сейчас Бабушка на подхоже )
Город

26.05.2017 14:40

"в домах на спекова и боровой довно уже нет жалоб" "дороги такие же нормальные.."

ты давно в Бийске бывал ? или из дурки кропаешь )
Борман

26.05.2017 14:49

Миколай Михалыч собрал сопли на кулак, когда ему зачитали ответ ФСБ про его допуск. Никогда еще штирлиц не был так длизок к провалу. Болтовня не прокатила. Но сбежал вовремя, щас походу начнутся уголовные дела. жаль депутанов-подельников нельзя привлечь
Был там

26.05.2017 14:55

Стандартно для "Басракса" что журналистика вторая древнейшая профессия, такую ересь пишите. Никто Нонку не останавливал, так обмен любезностями напоследок, причем и Пивоваров и Величко говорили что не всегда общий язык находили. Копайте в крае, все наши проблемы, тарифы, гнилые дороги от великих краевых управленцев идут. А депутаты с трудом радость изображали что Нонку сняли, надеются и подруга разлуки не выдержит за ним с тоски уйдет. Да и Нонка тоже не говоревал.
пресс-центру и редакции "краш бийск"

26.05.2017 14:59

хватит лить сопли в комментариях. собирайте личные вещи с насиженных теплых рабочих мест и готовьтесь "добиваться всего в жизни" на вольных хлебах. без громогласовой вас, трутней, никто содержать не будет. потом сможете встречаться в уютном кафе на окраине и плакать как было здорово, когда никто не дрюкал и раз в месяц получали неплохую зарплатку, сидя на банкфаксах (((((()))))))
Банфаксу

26.05.2017 16:05

Уважаемые господа.. Вы давно превратили свой сайт в помойку.. Даже хотя бы тем, что берете интервью у таких как голунов, который является позором и посмешищем для всей Думы. Так называемый морской офицер, у которого ни чести, ни совести.. Вы просто нездоровые люди, вырывающие из контекста слова ради собственной популярности. То чем вы занимаетесь, это просто дешевый популизм.. Улыбайтесь, господа..
последнему

26.05.2017 20:29

помойка это твоя желтая муниципальная газетка во главе с "цветом советской журналистики" Ильчинка. Ее редакторские опусы в защиту власти без смеха невозможно читать. Хоть бы русский язык подучила. Город позорит. сама напишет, сама себе гонорар выпишет, деньги то бюджетные. а то что дума смееется, так в Бийске сами над этой думой смеются. особенно над нонкиным уходом )) не мог придумать что-то более убедительное, клоун. Скоро мы все посмеемся над Громогласовой, а потом и над вами, убогими )))