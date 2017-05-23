«Собрать волю в кулак и доработать»: как бийские депутаты упрашивали Николая Нонко остаться

25 мая депутаты Бийской гордумы приняли отставку занимавшего пост главы администрации Николая Нонко. Как выяснилось, ни народные избранники, ни чиновники не хотели отпускать сити-менеджера и буквально упрашивали его остаться и поработать еще несколько месяцев. С критикой «эпохи Нонко» выступили единицы. Цитаты из прозвучавших выступлений, которые комментаторы городских форумов уже назвали репортажем «из параллельной реальности», приводит «Бийский рабочий».

Ожидаемо самые позитивные отзывы прозвучали от представителей «Единой России» и примкнувших к ним в бийском парламенте справедливороссов. «За годы руководства Николая Михайловича город не испытал никаких катаклизмов, хотя было и сильнейшее за последние 30-40 лет наводнение. Были и другие страшные вещи, но горожане этого не увидели. Наверное, нужно было громче говорить о том, что было сделано. А когда человек видит, что все хорошо — значит, так и должно быть. Но поверьте, я никогда не проголосовал бы за отставку — в душе я этого делать не хочу, — но учитывая личное желание Николая Михайловича, я это сделаю»,— заявил председатель комитета по экономической политике, предпринимательству, собственности и земельным отношениям, единоросс Игорь Степанов.

Представитель «Народного фронта «Александр Бутько заявил, что с Николаем Нонко «можно идти в разведку». Председатель комитета по социальной политике Людмила Бузунова (ЕР) оброатила внимание собравшихся на тот факт, что за годы его власти город не потерял ни одного лечебного учреждения. Хвалу за работу по едва ли не самой больной теме наукограда воздал председатель комитета по ЖКХ и транспорту Сергей Величко. «Во всем, что касается проблемного комплекса тарифов, взаимодействия с ресурсовиками, вопросов ЖКХ — Николай Михайлович делал все, чтобы решить неразрешимые вопросы. Я понимаю, что сейчас многие потирают руки, хлопают в ладоши. Но те, кто это делает, не имеют ни малейшего представления о том, что значит работать в этой должности», — уверен г-н Величко.

Некоторые депутаты и вовсе предложили сити-менеджеру пересмотреть свое решение об отставке. «Когда еще позапрошлый созыв Думы спрашивал, кого бы я видел на месте главы администрации, я сказал: Николая Михайловича. Тянуть лямку тяжело. Но коней на переправе не меняют. Мне кажется, можно собрать волю в кулак и доработать три месяца до выборов», — заявил депутат Михаил Субачев, представляющий фракцию «Справедливой России». Его коллега Сергей Пивоваров сформулировал мысль иначе: «Впереди вторая волна паводка, и мы остаемся без такого опытного руководителя». А председатель комитета по законности и самоуправлению Наталья Быкова (ЕР) сказала, что хотела бы изменить решение сити-менеджера, поскольку видит в нем человека, глубоко вникающего во все вопросы.

Едва ли не единственным, кто направил критику в адрес уходящего сити-менеджера и задал закономерные вопросы, оказался коммунист Юрий Голунов, известный своими острыми высказываниями. «Коллеги много говорят, рукоплещат даже. Но хотелось бы понять, что здесь произошло? Отчего вы так? То ли работодатель вас обидел, то ли какие-то вышестоящие органы мешают работать. У меня есть ответ из ФСБ России, что вопрос допуска к гостайне определяет работодатель, и у Николая Михайловича есть вторая группа допуска, которая вполне позволяет работать. Поэтому хочу узнать: в чем истинные причины вашего ухода?» — спросил г-н Голунов, но, как он сам объяснил ИА «Банкфакс», не получил внятного ответа.

В итоге депутаты все же отправили сити-менеджера «на покой» и в довесок вручили ему памятный знак третьей степени «За заслуги перед Бийском». На сайте администрации города сообщение об отставке сити-менеджера появилось к вечеру 25 мая. «За это время город сумел пережить и восстановиться после разрушительного июньского паводка 2014 года. При его руководстве Бийску продлили статус наукограда еще на 15 лет. К личным качествам Нонко-руководителя отнесли бесспорное умение нести ответственность за принятые решения, открытость и доступность», — говорится в официальном заявлении бийской горадминистрации.

Теперь на сайте рядом с фотографией главы города Лидии Громогласовой опубликовано фото первого заместителя главы администрации Сергея Крыжановского, который исполняет обязанности сити-менеджера. Конкурс на вакантное место, вероятно, будет объявлен уже после сентябрьских выборов, когда будет сформирован новый состав гордумы.