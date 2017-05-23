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Барнаул предложили переименовать в Путинград

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Главная Лента новостей Главный алтайский эсер «втянулся» в кампанию по неймингу в честь первого «народного губернатора»

Главный алтайский эсер «втянулся» в кампанию по неймингу в честь первого «народного губернатора»

30.05.2017 13:26

Депутат Госдумы, лидер алтайского реготделения «Справедливой России» Александр Терентьев выступил с предложением назвать какой-нибудь объект в Алтайском крае в честь погибшего в 2005 году губернатора Михаила Евдокимова. Это предложение стало очередным в перечне подобных идей, до сих пор не находящих отклика у представителей топонимических и культурологических комиссий. О нем говорится в сообщении эсеров.

Как считает г-н Терентьев, 60-летие Михаила Евдокимова — хороший повод увековечить его память, назвав какой-либо объект в крае в его честь. «Для большинства жителей региона Михаил Евдокимов — образец патриотизма и любви к Родине. Он искренне болел за родной край и старался изменить его к лучшему. Жители региона видели это и потому до сих пор вспоминают его с теплотой. Тем удивительней, что на территории его родного края нет ни одного места, названного в его честь. Это нужно исправить. Название улицы, площади или сквера именем Михаила Евдокимова должно стать лишь началом, а следующим этапом — создание памятника «народному губернатору». Это нужно в первую очередь нам, жителям края», — уверен эсер.

Реготделение «Справедливой России» напоминает, что уже поднимало вопрос об увековечивании памяти «народного губернатора». Так, например, в 2014 году эсеры озвучивали предложения по присвоению скверу за строящимся зданием Художественного музея имени Евдокимова.

Добавим также, что справедливороссы принимают участие в мероприятиях, посвященных памяти погибшего губернатора, и поддерживают ряд из них. К примеру, ежегодно местное отделение партии в Зональном районе совместно с комитетом памяти Михаила Евдокимова наводит порядок возле часовни на Плешковском повороте трассы М-52, где 7 августа 2005 года трагически погиб «народный губернатор». В этом году субботник состоялся в конце апреля.

Напомним, что аналогичные предложения появляются буквально каждый год, но не находят реализации. Еще в 2005 году было предложено построить в Барнауле часовню Архангела Михаила в память о погибшем губернаторе, поставить памятник в Нагорном парке или назвать его именем улицу или одну из площадей краевого центра. Позже звучали предложения переименовать площадь Советов в его честь, построить культурный центр либо дать название одной из улиц в застраиваемых районах.

Позже вице-губернатор в администрации Михаила Евдокимова Алексей Сарычев написал письмо в администрацию Барнаула с просьбой наконец решить вопрос. Чиновники ответили, что переименовывать в честь погибшего губернатора в Барнауле ничего не будут, а строящихся улиц без названия в краевом центре сейчас нет.

В Верх-Обском действует музей Михаила Евдокимова, каждое лето проводится праздник в его честь. На этом увековеченная память о погибшем губернаторе заканчивается.


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Комментарий

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Комментариев 33
гость

30.05.2017 13:50

Барнаул переименовать в Евдокимовград.
Напильник

30.05.2017 13:53

Может, инициаторы увековечивания хоть раз перечислят заслуги Евдокимова перед Алтайским краем и его жителями? Ни разу так и не получил внятного ответа на этот простой и вполне закономерный вопрос.
Плешковский 318-й

30.05.2017 14:13

Напильник писал(а):
простой и вполне закономерный вопрос.


Об ответе может что-то знает организатор и вдохновитель тех народных выборов - некто А и Б Чубайс.

Тарас БУЛЬБА: Чем я породил тебя сынку... тем тебя и убью.
ПРИХОД К ВЛАСТИ ГАРАНТИРУЕТ УХОД ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ....

30.05.2017 14:34

Эти слова Евдокимова, характеризуют его деятельность на посту губера. И у него есть последователи в виде СРуна Терентьева... , который дистанционно направляет деятельность партии СРунов на Алтае...
Естественно, СРуны тоже достигли Евдокимовского результата..., чего только стоит затея выдвижения СПОЙЛЕРА БОРОНИНА на пост губера.., где Терентьев гарантировано прятался от необходимости собственного выдвижения..
В этом состоит и смысл СРуновской ответственности... От чар которой аж две составляющие СРунов партии галопом бежали из её рядов: ПЕНСИОНЕРЫ, РОДИНА и многие, многие другие включая и профессионального политического хамелеона СЭРА БОРОНИНА.
Терентьеву

30.05.2017 14:35

Слышь! Харош уже над бывшим губером глумиться! Ты еще его выкопай и с мощами носись по стране. Достаточно уже нам Желтого запорожца с Корчагиным. Перебарщиваешь. Сколько тебе заплатить что бы ты отстал от покойника ? Эвалар мало платит или идеи руководящие закончились?
Не скромный.

30.05.2017 14:38

Ну как минимум при Евдокимове началось строительство вокзалов в городах Алтайского края. И это при условии того, что он не долго пробыл губернатором. Другой вопрос что сделано при других губернаторах которые занимали свой пост продолжительный промежуток времени.
ФигВам

30.05.2017 14:51

Напильник писал(а):
хоть раз перечислят заслуги Евдокимова перед Алтайским краем и его жителями?

а почему нет переименованию? Можно и на референдуме решить. Демократия ведь? И потом - мифология часть политической жизни общества. Евдокимов здесь всем даст фору.
Напильник

30.05.2017 14:57

ФигВам писал(а):
мифология часть политической жизни общества. Евдокимов здесь всем даст фору.

- Так вот пусть в мифах и пребывает! Зачем заниматься материализацией привидений?)))
Напильник

30.05.2017 15:00

Не скромный. писал(а):
Ну как минимум при Евдокимове началось строительство вокзалов в городах Алтайского края.

- Ну что вы глупости-то выдумываете!)))
ФигВам

30.05.2017 15:08

Напильник писал(а):
Зачем заниматься материализацией привидений

хм... почему привидений? любовь народная иррациональна.
ЧЕМ МЕНЬШЕ БАБ - ТЕМ БОЛЬШЕ БАБОК, ЧЕМ БОЛЬШЕ БАБ, ТЕМ !??

30.05.2017 15:09

ТЕМ МЕНЬШЕ БАБОК.
Этот ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЗАКОН Евдокимова достоин для включения в программу обучения Алтайских гуманитариев в АлтГУ...
Этот закон, может стать стержнем ОПОРНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В АлтГУ... При этом ГАЙДАРО индекс возрастёт на недосигаемый уровень в РОССИИ и странах бывшего СССР.
Напильник

30.05.2017 15:15

ФигВам писал(а):
любовь народная иррациональна.

- Насчет любви , я думаю, вы очень сильно преувеличиваете. МСЕ и на выборах-то победил с большим трудом. А вот губернаторство любви ему точно не добавило. Жалко сердешного, что погиб. Но это скорее сочувствие, а не любовь. Народ вообще мало кого любит. Там эмоциональный люфт в границах от "боится" до "ненавидит". Ну, может, еще пару градаций внутри этой шкалы. Любовь - вне ее.
гость

30.05.2017 15:16

Конечно, Михаил Евдокимов -личность. Его личная известность и популярность служила для укрепления позитивного имиджа края среди людей, далеких от нас географически. Я за то, чтобы имя этого неординарного человека обозначилось на карте города.
Кстати, при Евдокимове был расширен Ленинский проспект, прибавилось по полосе с каждой стороны за счет аллейки, хотя если ее еще ужать на столько же, будет меньше пробок.
гость 15:16

30.05.2017 15:25

не идентифицируйте меня с гостем 13:50
Трудно придумать большую глупость

30.05.2017 15:25

Конечно, Михаил Евдокимов -личность. Его личная известность и популярность служила для укрепления позитивного имиджа края среди людей, далеких от нас географически. Я за то, чтобы имя этого неординарного человека обозначилось на карте города.
Кстати, при Евдокимове был расширен Ленинский проспект, прибавилось по полосе с каждой стороны за счет аллейки, хотя если ее еще ужать на столько же, будет меньше пробок.


А еще введен пропускной режим, который действует в Администрации края сегодня!Мой отец так и умер не попав на прием к "народному" за 9 месяцев!
Зато пьянствовал МЕ по месяцу!
В СВЯЗИ С КРИЗИСОМ, МЕНЯЮ КАРАОКЕ НА !??

30.05.2017 15:29

ХАРАКИРИ.
Так, объяснил свой приход в исполнительную власть сам ЕВДОКИМОВ.. Лучше и не скажешь!!
Такой имидж создал и принял для себя Евдокимов.... В этом состоит суть жизненой ПАРОДИИ на власть.
гость

30.05.2017 15:34

Трудно придумать большую глупость писал(а):
!Мой отец так и умер не попав на прием к "народному" за 9 месяцев!

Да, в то время, когда в часы приема Евдокимов одиноко сидел в кабинете, народ умышленно не допускали к губернатору. Рассказывают, что Евдокимов удивлялся, что никто не записывается к нему на прием. Ушлые аппаратчики разводили руками.
ОХ ТЯЖЁЛАЯ ЭТО РАБОТА, ДЕЛАТЬ ВИД ИДИОТА...

30.05.2017 15:45

15.34 Наверно, этот афоризм Евдокимова родился в ожиданиях посетителей его личного приема.
Сказки

30.05.2017 15:52

Эти рассказывайте детям!По месяцу на работу МЕ не ходил, фельдшеров возили к нему откапывать от запоев ! В Администрации бардак процветал,кто что украдет-соревновались Замы!


Да, в то время, когда в часы приема Евдокимов одиноко сидел в кабинете, народ умышленно не допускали к губернатору. Рассказывают, что Евдокимов удивлялся, что никто не записывается к нему на прием. Ушлые аппаратчики разводили руками.
ВЫПИЛ, ВЕДИ СЕБЯ ЭРОТИЧНО !!

30.05.2017 16:02

Этот свой постулат Евдокимов конечно не соблюдал.
СОЛОВЬЕВ

30.05.2017 16:23

Почитал комментарии,-ну и дрянь ВЫ порядочная т. НАПИЛЬНИК не зря ото всюду повыгоняли! А память М.Евдокимова необходимо увековечить хотя бы в назидание всяким негодяям типа Валькова, Назарчука, Сурикова и еже с ними!, которые так рьяно противостояли Евдокимову пытавшегося изменить край к лучшему т.е. для выше поименованных это означало разорить их шайку-лейку!
Не 3,14 зди

30.05.2017 16:32

Соловьев!!!
ПОЭТЫ ДЕЛЯТСЯ НА ТЕХ, КТО В ТВОРЧЕСКОМ ЗАСТОЕ, И ТЕХ , !!

30.05.2017 16:33

КТО В ТВОРЧЕСКОМ ЗАПОЕ.
Вот так НАПИЛЬНИК следует понимать СОЛОВЬЁВА... по высказываниям САМОГО ЕВДОКИМОВА...
Михаил

30.05.2017 16:55

Сказки писал(а):
В Администрации бардак процветал,кто что украдет-соревновались Замы!

Сейчас, конечно, совсем другое дело!!!
гость

30.05.2017 16:57

ПОЭТЫ ДЕЛЯТСЯ НА ТЕХ, КТО В ТВОРЧЕСКОМ ЗАСТОЕ, И ТЕХ , !! писал(а):
КТО В ТВОРЧЕСКОМ ЗАПОЕ.

Наталья, это про тебя. У тебя точно творческий запор.
КВН г Славгорода

30.05.2017 17:01

Что дрянь НАПЫЛЬНИК так это и ежу понятно , только откуда и так долго пылилась эта дрянь?
гостья

30.05.2017 17:16

О покойном не говорят плохо, или вообще не говорят! Думаю, вполне достаточно ежегодного праздника в Верх-Обском. Кто его помнит - всегда приедут туда!
Странно,

30.05.2017 17:34

что Банкфакс не упомянул Нагайцева, который смог добиться ответа от двух администраций - Бийской и Барнаульской...
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН НЕ НАЖИРАЙТЕСЬ!!

30.05.2017 17:59

С такими словами обращался М. Евдокимов к КУКИШАМ ЛЕНИНА по образу политолога СОГОМОНА...
Ну для чего КУКИШИ ЛЕНИНА предательски пропили развитой социализм ЗАКУСЫВАЯ ПРИ ЭТОМ ВАУЧЕРАМИ??
ЗАЧЕМ гадили на СТАЛИНА ? Главнокомандующего в ВОВ ?? и.т.д.. и.т.п...
Барнаулец

30.05.2017 18:23

Ну почему же, можно пивбар на красной линии назвать именем М.Евдокимова. Вполне подойдет.
Предложение

30.05.2017 18:40

Предлагаю назвать улицу имени В. Вакаева!
Аврора

30.05.2017 19:00

Барнаулец писал(а):
Ну почему же, можно пивбар на красной линии назвать

Тебе, Барнаулец, виднее. Барнаульцы на праймериз ЕР проголосовали за Локтева. Пиво заменило мозг.
Прораб

30.05.2017 19:04

Сказки писал(а):
фельдшеров возили к нему откапывать от запоев !

Мой коллега поведал, что 3 дня пил с фельдшером, который рассказывал, что он откапывал Евдокимова. Похоже, это тот самый фельдшер.