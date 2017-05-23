Главный алтайский эсер «втянулся» в кампанию по неймингу в честь первого «народного губернатора»

Депутат Госдумы, лидер алтайского реготделения «Справедливой России» Александр Терентьев выступил с предложением назвать какой-нибудь объект в Алтайском крае в честь погибшего в 2005 году губернатора Михаила Евдокимова. Это предложение стало очередным в перечне подобных идей, до сих пор не находящих отклика у представителей топонимических и культурологических комиссий. О нем говорится в сообщении эсеров.

Как считает г-н Терентьев, 60-летие Михаила Евдокимова — хороший повод увековечить его память, назвав какой-либо объект в крае в его честь. «Для большинства жителей региона Михаил Евдокимов — образец патриотизма и любви к Родине. Он искренне болел за родной край и старался изменить его к лучшему. Жители региона видели это и потому до сих пор вспоминают его с теплотой. Тем удивительней, что на территории его родного края нет ни одного места, названного в его честь. Это нужно исправить. Название улицы, площади или сквера именем Михаила Евдокимова должно стать лишь началом, а следующим этапом — создание памятника «народному губернатору». Это нужно в первую очередь нам, жителям края», — уверен эсер.

Реготделение «Справедливой России» напоминает, что уже поднимало вопрос об увековечивании памяти «народного губернатора». Так, например, в 2014 году эсеры озвучивали предложения по присвоению скверу за строящимся зданием Художественного музея имени Евдокимова.

Добавим также, что справедливороссы принимают участие в мероприятиях, посвященных памяти погибшего губернатора, и поддерживают ряд из них. К примеру, ежегодно местное отделение партии в Зональном районе совместно с комитетом памяти Михаила Евдокимова наводит порядок возле часовни на Плешковском повороте трассы М-52, где 7 августа 2005 года трагически погиб «народный губернатор». В этом году субботник состоялся в конце апреля.

Напомним, что аналогичные предложения появляются буквально каждый год, но не находят реализации. Еще в 2005 году было предложено построить в Барнауле часовню Архангела Михаила в память о погибшем губернаторе, поставить памятник в Нагорном парке или назвать его именем улицу или одну из площадей краевого центра. Позже звучали предложения переименовать площадь Советов в его честь, построить культурный центр либо дать название одной из улиц в застраиваемых районах.

Позже вице-губернатор в администрации Михаила Евдокимова Алексей Сарычев написал письмо в администрацию Барнаула с просьбой наконец решить вопрос. Чиновники ответили, что переименовывать в честь погибшего губернатора в Барнауле ничего не будут, а строящихся улиц без названия в краевом центре сейчас нет.

В Верх-Обском действует музей Михаила Евдокимова, каждое лето проводится праздник в его честь. На этом увековеченная память о погибшем губернаторе заканчивается.