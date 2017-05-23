Главный алтайский эсер «втянулся» в кампанию по неймингу в честь первого «народного губернатора»

30.05.2017 13:26
Депутат Госдумы, лидер алтайского реготделения «Справедливой России» Александр Терентьев выступил с предложением назвать какой-нибудь объект в Алтайском крае в честь погибшего в 2005 году губернатора Михаила Евдокимова. Это предложение стало очередным в перечне подобных идей, до сих пор не находящих отклика у представителей топонимических и культурологических комиссий. О нем говорится в сообщении эсеров.
Как считает г-н Терентьев, 60-летие Михаила Евдокимова — хороший повод увековечить его память, назвав какой-либо объект в крае в его честь. «Для большинства жителей региона Михаил Евдокимов — образец патриотизма и любви к Родине. Он искренне болел за родной край и старался изменить его к лучшему. Жители региона видели это и потому до сих пор вспоминают его с теплотой. Тем удивительней, что на территории его родного края нет ни одного места, названного в его честь. Это нужно исправить. Название улицы, площади или сквера именем Михаила Евдокимова должно стать лишь началом, а следующим этапом — создание памятника «народному губернатору». Это нужно в первую очередь нам, жителям края», — уверен эсер.
Реготделение «Справедливой России» напоминает, что уже поднимало вопрос об увековечивании памяти «народного губернатора». Так, например, в 2014 году эсеры озвучивали предложения по присвоению скверу за строящимся зданием Художественного музея имени Евдокимова.
Добавим также, что справедливороссы принимают участие в мероприятиях, посвященных памяти погибшего губернатора, и поддерживают ряд из них. К примеру, ежегодно местное отделение партии в Зональном районе совместно с комитетом памяти Михаила Евдокимова наводит порядок возле часовни на Плешковском повороте трассы М-52, где 7 августа 2005 года трагически погиб «народный губернатор». В этом году субботник состоялся в конце апреля.
Напомним, что аналогичные предложения появляются буквально каждый год, но не находят реализации. Еще в 2005 году было предложено построить в Барнауле часовню Архангела Михаила в память о погибшем губернаторе, поставить памятник в Нагорном парке или назвать его именем улицу или одну из площадей краевого центра. Позже звучали предложения переименовать площадь Советов в его честь, построить культурный центр либо дать название одной из улиц в застраиваемых районах.
Позже вице-губернатор в администрации Михаила Евдокимова Алексей Сарычев написал письмо в администрацию Барнаула с просьбой наконец решить вопрос. Чиновники ответили, что переименовывать в честь погибшего губернатора в Барнауле ничего не будут, а строящихся улиц без названия в краевом центре сейчас нет.
В Верх-Обском действует музей Михаила Евдокимова, каждое лето проводится праздник в его честь. На этом увековеченная память о погибшем губернаторе заканчивается.
30.05.2017 13:50
30.05.2017 13:53
30.05.2017 14:13
Об ответе может что-то знает организатор и вдохновитель тех народных выборов - некто А и Б Чубайс.
Тарас БУЛЬБА: Чем я породил тебя сынку... тем тебя и убью.
30.05.2017 14:34
Естественно, СРуны тоже достигли Евдокимовского результата..., чего только стоит затея выдвижения СПОЙЛЕРА БОРОНИНА на пост губера.., где Терентьев гарантировано прятался от необходимости собственного выдвижения..
В этом состоит и смысл СРуновской ответственности... От чар которой аж две составляющие СРунов партии галопом бежали из её рядов: ПЕНСИОНЕРЫ, РОДИНА и многие, многие другие включая и профессионального политического хамелеона СЭРА БОРОНИНА.
30.05.2017 14:35
30.05.2017 14:38
30.05.2017 14:51
а почему нет переименованию? Можно и на референдуме решить. Демократия ведь? И потом - мифология часть политической жизни общества. Евдокимов здесь всем даст фору.
30.05.2017 14:57
- Так вот пусть в мифах и пребывает! Зачем заниматься материализацией привидений?)))
30.05.2017 15:00
- Ну что вы глупости-то выдумываете!)))
30.05.2017 15:08
хм... почему привидений? любовь народная иррациональна.
30.05.2017 15:09
Этот ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЗАКОН Евдокимова достоин для включения в программу обучения Алтайских гуманитариев в АлтГУ...
Этот закон, может стать стержнем ОПОРНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В АлтГУ... При этом ГАЙДАРО индекс возрастёт на недосигаемый уровень в РОССИИ и странах бывшего СССР.
30.05.2017 15:15
- Насчет любви , я думаю, вы очень сильно преувеличиваете. МСЕ и на выборах-то победил с большим трудом. А вот губернаторство любви ему точно не добавило. Жалко сердешного, что погиб. Но это скорее сочувствие, а не любовь. Народ вообще мало кого любит. Там эмоциональный люфт в границах от "боится" до "ненавидит". Ну, может, еще пару градаций внутри этой шкалы. Любовь - вне ее.
30.05.2017 15:16
Кстати, при Евдокимове был расширен Ленинский проспект, прибавилось по полосе с каждой стороны за счет аллейки, хотя если ее еще ужать на столько же, будет меньше пробок.
30.05.2017 15:25
30.05.2017 15:25
Кстати, при Евдокимове был расширен Ленинский проспект, прибавилось по полосе с каждой стороны за счет аллейки, хотя если ее еще ужать на столько же, будет меньше пробок.
А еще введен пропускной режим, который действует в Администрации края сегодня!Мой отец так и умер не попав на прием к "народному" за 9 месяцев!
Зато пьянствовал МЕ по месяцу!
30.05.2017 15:29
Так, объяснил свой приход в исполнительную власть сам ЕВДОКИМОВ.. Лучше и не скажешь!!
Такой имидж создал и принял для себя Евдокимов.... В этом состоит суть жизненой ПАРОДИИ на власть.
30.05.2017 15:34
Да, в то время, когда в часы приема Евдокимов одиноко сидел в кабинете, народ умышленно не допускали к губернатору. Рассказывают, что Евдокимов удивлялся, что никто не записывается к нему на прием. Ушлые аппаратчики разводили руками.
30.05.2017 15:45
30.05.2017 15:52
Да, в то время, когда в часы приема Евдокимов одиноко сидел в кабинете, народ умышленно не допускали к губернатору. Рассказывают, что Евдокимов удивлялся, что никто не записывается к нему на прием. Ушлые аппаратчики разводили руками.
30.05.2017 16:02
30.05.2017 16:23
30.05.2017 16:32
30.05.2017 16:33
Вот так НАПИЛЬНИК следует понимать СОЛОВЬЁВА... по высказываниям САМОГО ЕВДОКИМОВА...
30.05.2017 16:55
Сейчас, конечно, совсем другое дело!!!
30.05.2017 16:57
Наталья, это про тебя. У тебя точно творческий запор.
30.05.2017 17:01
30.05.2017 17:16
30.05.2017 17:34
30.05.2017 17:59
Ну для чего КУКИШИ ЛЕНИНА предательски пропили развитой социализм ЗАКУСЫВАЯ ПРИ ЭТОМ ВАУЧЕРАМИ??
ЗАЧЕМ гадили на СТАЛИНА ? Главнокомандующего в ВОВ ?? и.т.д.. и.т.п...
30.05.2017 18:23
30.05.2017 18:40
30.05.2017 19:00
Тебе, Барнаулец, виднее. Барнаульцы на праймериз ЕР проголосовали за Локтева. Пиво заменило мозг.
30.05.2017 19:04
Мой коллега поведал, что 3 дня пил с фельдшером, который рассказывал, что он откапывал Евдокимова. Похоже, это тот самый фельдшер.