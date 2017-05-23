Выходец из краевого избиркома устроился в кресле главы барнаульской комиссии

01.06.2017 08:32
Бывший начальник отдела избирательной комиссии Алтайского края Виталий Замаруев стал председателем Барнаульского горизбиркома. Решение было принято 31 мая на первом оргсобрании нового состава БГИ.
В состав городского избиркома вошли 12 человек. При этом от прежнего созыва осталось лишь трое. Заместителем председателя избиркома стал Максим Егер, предложенный в комиссию «Единой Россией». Должность секретаря сохранила за собой Ксения Долгих. Прежний председатель избирательной комиссии Барнаула Галина Комарова, равно как и ее заместитель по созыву 2012-2017 годов Татьяна Емельянова, не смогли продлить мандат.
Месяц назад краевой избирком утвердил шестерых кандидатов на вхождение в новый состав горизбиркома. Среди них шеф-редактор «Вечернего Барнаула» Михаил Губин, председатель молодежной избирательной комиссии Алтайского края Ашот Погосян, Ксения Долгих, главный консультант комитета по правовой политике Алтайского Заксобрания Ирина Малоземова, адвокат Евгений Мякиньков и начальник отдела по обеспечению деятельности базовых территориальных избирательных комиссий крайизбиркома Виталий Замаруев.
Еще пятерых кандидатов предложили партии, имеющие фракции в гордуме. От «Единой России» в состав вошел Максим Егер, от «Справедливой России» — Наталья Дадей, от КПРФ — Андрей Курасов, от ЛДПР — Олег Кшнякин, от Парнас — Валерия Васильченко.
Последнее место в избиркоме получила специалист комитета по управлению муниципальной собственностью горадминистрации Татьяна Кислякова. Отметим, свои позиции в итоге удалось сохранить только троим - Ксении Долгих, Михаилу Губину и Наталье Дадей, остальные девять человек оказались новичками.
Напомним, срок полномочий горизбиркома составит пять лет, он истечет в середине 2022 года. Первой кампанией, которую предстоит организовать и провести комиссии, станут выборы депутатов Барнаульской думы, намеченные на 10 сентября. Всего будет разыграно 40 мест: половина по одномандатным округам, другая часть - по партспискам.
Фото: asu.ru
01.06.2017 09:29
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01.06.2017 09:49
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01.06.2017 11:14
Чтоб выборы проходили "как надо"!
01.06.2017 11:41
Набрали 2 %,значит вас столько и есть!
Интересное сравнение от ВЦИОМ,против проведения акции "Бессмертный полк" выскозались 2 % респондентов!
В этом месте,вам и сидеть,однако!
01.06.2017 11:54
Дурашка вы, уважаемый. Что может быть общего между соц.опросами и выборами?))))
01.06.2017 12:02
Ваше место,хоть в опросах,хоть на выборах-у параши!
01.06.2017 12:46
01.06.2017 13:02
По-твоему, что ни думающий человек, то обязательно - либерал, госдеповец, свидомый или овальныш?!
Ну точно ограниченный!)))
01.06.2017 13:07
...Заместителем председателя избиркома стал Максим Егер, предложенный в комиссию «Единой Россией»...
скоро не только гласность и прозрачность будет в избиркомах, ТИКах и УИКах, но и в ГУВД АК.
Несмотря на наши разные взгляды на ..лиц с пониженной юридической и социальной ответственностью... как полиции, прокуратуре, так и судах АК, чиновников разного уровня...
генерал - майор Торурабов дал команду, мне как человеку с активной жизненной позицией выдать официальное удостоверение за его подписью НЕШТАТНОГО СОТРУДНИКА полиции, для чего 02 03 2017г меня вывезли в СЦРБ для сдачи анализов и прохождения всех экспертиз. С заключением ЗДОРОВ /я к у всих/ я заполнил анкету и написал согласие быть АКТИВНЫМ и ПУБЛИЧНЫМ нештатным сотрудником полиции, выявлять коррупционеров и среди их рядов в т.ч. "тандеме" Котляров- Подсадний-Кинцель-Дыбань-Дирк с молчаливого согласия Носкова занимающихся сокрытием преступлений
/кто платит им неосновательное обогащение того судят, кто не платит как я - судьи Нелина, Филиппова отнимают собственность /
и введением в заблуждение вышестоящих следственных органов в Барнауле , если я добросовестно не заблуждаюсь.
Но полагаю, это работа ФСБ а не моя будущего нештатного сотрудника полиции.
Но что то долго идёт удостоверение, наверное енерал испугался, но полагаю прочитав это послание, он всё даст ответ хоть и отрицательный.
P.S. Стать не штатным сотрудником - не моя инициатива, а из края и вероятно .....Торубарова.
Уж будьте добры, дайте ответ или разберитесь и верните моё заявление, мед справку и анкету в оригинале и 4 фото.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
01.06.2017 13:21
01.06.2017 13:22
01.06.2017 13:54
01.06.2017 15:10
01.06.2017 16:44
..в комментарии 13: 07 следует читать...
быть АКТИВНЫМ и ПУБЛИЧНЫМ нештатным сотрудником полиции, выявлять коррупционеров и среди их рядов в т.ч. "тандеме" Котляров- Подсадний-Кинцель-Дыбань-Дирк с молчаливого согласия Носкова занимающихся сокрытием преступлений
/кто платит им неосновательное обогащение того НЕ судят, кто не платит как я - судьи Нелина, Филиппова отнимают собственность /
и занимаются введением в заблуждение вышестоящих следственных органов в Барнауле , если я добросовестно не заблуждаюсь.
Но полагаю, это работа ФСБ а не моя будущего нештатного сотрудника полиции.
Но что то долго идёт удостоверение, наверное енерал испугался, но полагаю прочитав это послание, он всё даст ответ хоть и отрицательный.
P.S. Стать не штатным сотрудником - не моя инициатива, а из края и вероятно .....Торубарова.
Уж будьте добры, дайте ответ или разберитесь и верните моё заявление, мед справку и анкету в оригинале и 4 фото.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.