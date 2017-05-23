Выходец из краевого избиркома устроился в кресле главы барнаульской комиссии

Виталий Замаруев награждает призера студенческой олимпиады по праву

Бывший начальник отдела избирательной комиссии Алтайского края Виталий Замаруев стал председателем Барнаульского горизбиркома. Решение было принято 31 мая на первом оргсобрании нового состава БГИ.

В состав городского избиркома вошли 12 человек. При этом от прежнего созыва осталось лишь трое. Заместителем председателя избиркома стал Максим Егер, предложенный в комиссию «Единой Россией». Должность секретаря сохранила за собой Ксения Долгих. Прежний председатель избирательной комиссии Барнаула Галина Комарова, равно как и ее заместитель по созыву 2012-2017 годов Татьяна Емельянова, не смогли продлить мандат.

Месяц назад краевой избирком утвердил шестерых кандидатов на вхождение в новый состав горизбиркома. Среди них шеф-редактор «Вечернего Барнаула» Михаил Губин, председатель молодежной избирательной комиссии Алтайского края Ашот Погосян, Ксения Долгих, главный консультант комитета по правовой политике Алтайского Заксобрания Ирина Малоземова, адвокат Евгений Мякиньков и начальник отдела по обеспечению деятельности базовых территориальных избирательных комиссий крайизбиркома Виталий Замаруев.

Еще пятерых кандидатов предложили партии, имеющие фракции в гордуме. От «Единой России» в состав вошел Максим Егер, от «Справедливой России» — Наталья Дадей, от КПРФ — Андрей Курасов, от ЛДПР — Олег Кшнякин, от Парнас — Валерия Васильченко.

Последнее место в избиркоме получила специалист комитета по управлению муниципальной собственностью горадминистрации Татьяна Кислякова. Отметим, свои позиции в итоге удалось сохранить только троим - Ксении Долгих, Михаилу Губину и Наталье Дадей, остальные девять человек оказались новичками.

Напомним, срок полномочий горизбиркома составит пять лет, он истечет в середине 2022 года. Первой кампанией, которую предстоит организовать и провести комиссии, станут выборы депутатов Барнаульской думы, намеченные на 10 сентября. Всего будет разыграно 40 мест: половина по одномандатным округам, другая часть - по партспискам.