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Главная Лента новостей Выходец из краевого избиркома устроился в кресле главы барнаульской комиссии

Выходец из краевого избиркома устроился в кресле главы барнаульской комиссии

01.06.2017 08:32

Виталий Замураев награждает призера студенческой олимпиады по праву
Виталий Замаруев награждает призера студенческой олимпиады по праву

Бывший начальник отдела избирательной комиссии Алтайского края Виталий Замаруев стал председателем Барнаульского горизбиркома. Решение было принято 31 мая на первом оргсобрании нового состава БГИ.

В состав городского избиркома вошли 12 человек. При этом от прежнего созыва осталось лишь трое. Заместителем председателя избиркома стал Максим Егер, предложенный в комиссию «Единой Россией». Должность секретаря сохранила за собой Ксения Долгих. Прежний председатель избирательной комиссии Барнаула Галина Комарова, равно как и ее заместитель по созыву 2012-2017 годов Татьяна Емельянова, не смогли продлить мандат.

Месяц назад краевой избирком утвердил шестерых кандидатов на вхождение в новый состав горизбиркома. Среди них шеф-редактор «Вечернего Барнаула» Михаил Губин, председатель молодежной избирательной комиссии Алтайского края Ашот Погосян, Ксения Долгих, главный консультант комитета по правовой политике Алтайского Заксобрания Ирина Малоземова, адвокат Евгений Мякиньков и начальник отдела по обеспечению деятельности базовых территориальных избирательных комиссий крайизбиркома Виталий Замаруев.

Еще пятерых кандидатов предложили партии, имеющие фракции в гордуме. От «Единой России» в состав вошел Максим Егер, от «Справедливой России» — Наталья Дадей, от КПРФ — Андрей Курасов, от ЛДПР — Олег Кшнякин, от Парнас — Валерия Васильченко.

Последнее место в избиркоме получила специалист комитета по управлению муниципальной собственностью горадминистрации Татьяна Кислякова. Отметим, свои позиции в итоге удалось сохранить только троим - Ксении Долгих, Михаилу Губину и Наталье Дадей, остальные девять человек оказались новичками.

Напомним, срок полномочий горизбиркома составит пять лет, он истечет в середине 2022 года. Первой кампанией, которую предстоит организовать и провести комиссии, станут выборы депутатов Барнаульской думы, намеченные на 10 сентября. Всего будет разыграно 40 мест: половина по одномандатным округам, другая часть - по партспискам.

Фото: asu.ru

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Комментарий

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Комментариев 25
Максим

01.06.2017 09:29

Судя по остальным кандидатам, выбрали действительно профессионала, готового работать на благо города. О заме его тоже наслышан. Все отзываются о нем как о человеке, который своё дело знает. Одним словом кадровая ротация, которая уже наметилась, проходит вполне себе неплохо!
Общественник

01.06.2017 09:46

Решение Акимовой и Снесаря достойное! Замаруев, Егер, Мякиньков, Малоземова представители края. А главное профессионалы
Яна

01.06.2017 09:49

Знаю Виталия Васильевича как замечательного человека и супер профессионала! Успехов на новом поприще!
Антитролль

01.06.2017 10:05

Знаю Виталия как кристальнийше наичеснейшего человечища с большой буквы. Мегапрофессионала, готового умереть на работе на благо города. Одним словом ниадостойнейший из всех возможно достойных. Кандидатище из всех кандидатов. А уж какой он человечище... Пишу и аж не могу, слеза радости захлыстнула. Ну, всё, всё успокоился. Успехов на новом поприще!
Общественнику

01.06.2017 10:12

Ну Егер то уж точно не представитель края
Общественник

01.06.2017 10:15

Антитр, возможно ты прав. Но Егер работал в свое время в структурном подразделении края
Этот Егер

01.06.2017 10:25

не отпрыск славгородского дауна?
От прыск

01.06.2017 10:32

это ЧО ?
Житель края

01.06.2017 10:36

Кто связан был с Акимовой не может быть кристально чистым и достойным , моё личное суждение.
20-15

01.06.2017 10:59

Виталий Замаруев работает в этой системе не первый год, опытнейший эксперт, успехов ему на новой должности.
Это Она

01.06.2017 11:02

А я вот не согласна с жителем края- это субъективное мнение у Замаруева опыта за плечами в избиралке больше, чем у вас негативных комментов за все годы, человек профессионал своего дела и по праву занял эту должность
Остап

01.06.2017 11:05

Замаруев молодец, не помню ни одного нарекания в его адрес, когда общался лично убедился, что человек большой профессионал своего дела и ко всему такой же замечательный человек
Славик

01.06.2017 11:11

Что банкофаксы крахмальные бабло от АлтГТУ вкусное? Заплатил Максименко чтобы про выборы не писали вы и помалкиваете? А новость горячая! http://politsib.ru/news/95897 Облажались ваши кандидаты АлтГТУ - навозная яма
БП

01.06.2017 11:14

Виталий хитер и изворотлив. Далеко бы пошел, как его бывший соратник Иван Иванович. Да видать неблагозвучность фамилии помешала. В любом случае, удачи!
Чтоб выборы проходили "как надо"!
Ru.банок

01.06.2017 11:41

БП,в РФ,выборы проходят,не так,как надо,а как есть!
Набрали 2 %,значит вас столько и есть!
Интересное сравнение от ВЦИОМ,против проведения акции "Бессмертный полк" выскозались 2 % респондентов!
В этом месте,вам и сидеть,однако!
гость

01.06.2017 11:54

Ru.банок писал(а):
Интересное сравнение от ВЦИОМ,против проведения акции "Бессмертный полк" выскозались 2 % респондентов!
В этом месте,вам и сидеть,однако!


Дурашка вы, уважаемый. Что может быть общего между соц.опросами и выборами?))))
Ru.банок

01.06.2017 12:02

Да таким дурашкам, как и ты .сидеть в 2 % и не вонять!
Ваше место,хоть в опросах,хоть на выборах-у параши!
Тезка

01.06.2017 12:46

фото зачетное, особенно про методику расследования криминальных преступлений))
гость

01.06.2017 13:02

Ru.банок писал(а):
Да таким дурашкам, как и ты .сидеть в 2 % и не вонять!
Ваше место,хоть в опросах,хоть на выборах-у параши!


По-твоему, что ни думающий человек, то обязательно - либерал, госдеповец, свидомый или овальныш?!
Ну точно ограниченный!)))
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

01.06.2017 13:07

Звезда в Шоке. ЕБЖ долго.
...Заместителем председателя избиркома стал Максим Егер, предложенный в комиссию «Единой Россией»...
скоро не только гласность и прозрачность будет в избиркомах, ТИКах и УИКах, но и в ГУВД АК.
Несмотря на наши разные взгляды на ..лиц с пониженной юридической и социальной ответственностью... как полиции, прокуратуре, так и судах АК, чиновников разного уровня...
генерал - майор Торурабов дал команду, мне как человеку с активной жизненной позицией выдать официальное удостоверение за его подписью НЕШТАТНОГО СОТРУДНИКА полиции, для чего 02 03 2017г меня вывезли в СЦРБ для сдачи анализов и прохождения всех экспертиз. С заключением ЗДОРОВ /я к у всих/ я заполнил анкету и написал согласие быть АКТИВНЫМ и ПУБЛИЧНЫМ нештатным сотрудником полиции, выявлять коррупционеров и среди их рядов в т.ч. "тандеме" Котляров- Подсадний-Кинцель-Дыбань-Дирк с молчаливого согласия Носкова занимающихся сокрытием преступлений
/кто платит им неосновательное обогащение того судят, кто не платит как я - судьи Нелина, Филиппова отнимают собственность /
и введением в заблуждение вышестоящих следственных органов в Барнауле , если я добросовестно не заблуждаюсь.
Но полагаю, это работа ФСБ а не моя будущего нештатного сотрудника полиции.
Но что то долго идёт удостоверение, наверное енерал испугался, но полагаю прочитав это послание, он всё даст ответ хоть и отрицательный.
P.S. Стать не штатным сотрудником - не моя инициатива, а из края и вероятно .....Торубарова.
Уж будьте добры, дайте ответ или разберитесь и верните моё заявление, мед справку и анкету в оригинале и 4 фото.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
Иван

01.06.2017 13:21

я сомневаться прям стал что то - уж не ход ли ЕР многоходовый по введению Егера в ИКМО
ВАЛЕНТИНА

01.06.2017 13:22

Очень правильное кадровое решение. У З.В.В. есть все для руководства комиссии: харизма, знание дела, профподготовка, проницательность, гибкость; кроме того, он - человек ответственный и благодарный, хозяин слова! Поздравляю Виталия, комиссию, избирателей! Желаю здравия и успехов на благо стольного города родного края.
Славгородец

01.06.2017 13:54

Товарищ Егер А.И. с вами полностью согласен ! Ваши разоблачения думаю скоро вступят в законную силу. И таких "служивых", как начальник следственного отдела полиции М.В.Подсадний, первый помошник прокурора Котляров Р.Ю. некоторые продажные адвокаты и так же судьи ,а в особенности прогнутая под воров в администрации , названных вами Кинцель В.А. и Дыбань Т.А. и богатеньких буратино судья Нелина Е.Н. Сами же адвокаты об этой судье такого же мнения .Скрывают преступления , ради чего ? И при этом получая премии на своих должностях. Моё такое мнение , что в городе нет людей , которым по долгу службы надо порядок наводить.
А ЧТО ДУМАЕТ ОБ ЭТОМ ЛДПР БРЕДЕР ЩЁН ??

01.06.2017 15:10

Ведь на выборах без подъездных общественных ЛДПР туалетах не обойтись!!
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

01.06.2017 16:44

Звезда в Шоке. ЕБЖ долго.
..в комментарии 13: 07 следует читать...
быть АКТИВНЫМ и ПУБЛИЧНЫМ нештатным сотрудником полиции, выявлять коррупционеров и среди их рядов в т.ч. "тандеме" Котляров- Подсадний-Кинцель-Дыбань-Дирк с молчаливого согласия Носкова занимающихся сокрытием преступлений
/кто платит им неосновательное обогащение того НЕ судят, кто не платит как я - судьи Нелина, Филиппова отнимают собственность /
и занимаются введением в заблуждение вышестоящих следственных органов в Барнауле , если я добросовестно не заблуждаюсь.
Но полагаю, это работа ФСБ а не моя будущего нештатного сотрудника полиции.
Но что то долго идёт удостоверение, наверное енерал испугался, но полагаю прочитав это послание, он всё даст ответ хоть и отрицательный.
P.S. Стать не штатным сотрудником - не моя инициатива, а из края и вероятно .....Торубарова.
Уж будьте добры, дайте ответ или разберитесь и верните моё заявление, мед справку и анкету в оригинале и 4 фото.
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.