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Главная Лента новостей Чиновница из администрации Барнаула заняла последнее вакантное место в городском избиркоме

Чиновница из администрации Барнаула заняла последнее вакантное место в городском избиркоме

24.05.2017 10:34

Стал окончательно известен состав избирательной комиссии Барнаула. Последнее вакантное место в нем займет специалист комитета по управлению муниципальной собственностью горадминистрации Татьяна Кислякова. Таким образом, действующий председатель избирательной комиссии Галина Комарова не продлила полномочия на новый срок. О последнем назначении в своем профиле в Facebook сообщила депутат гордумы Оксана Молодых (СР).

Как сообщалось ранее, 24 апреля краевой избирком (КИК) по квоте утвердил шестерых кандидатов на вхождение в новый состав горизбиркома. Все они в итоге были одобрены. Среди них шеф-редактор «Вечернего Барнаула» Михаил Губин, председатель молодежной избирательной комиссии Алтайского края Ашот Погосян, действующий секретарь избирательной комиссии Барнаула Ксения Долгих, главный консультант комитета по правовой политике АКЗС Ирина Малоземова, адвокат Евгений Мякиньков и начальник отдела КИК Виталий Замаруев.

Еще пятерых кандидатов предложили партии, имеющие фракции в гордуме. От «Единой России» в состав войдут Максим Егер, от «Справедливой России» — Наталья Дадей, от КПРФ — Андрей Курасов, от ЛДПР — Олег Кшнякин, от РПР-ПАРНАС — Валерия Васильченко.

Таким образом, Татьяна Кислякова станет последним из 12-и членов будущего горизбиркома. Как сообщила Оксана Молодых, состав утвержден гордумой методом опроса. Вероятно, официальный документ будет опубликован после ближайшей сессии, она состоится 2 июня.

Отметим, что первое оргсобрание членов комиссии, где будут выбраны новый секретарь, председатель и зампредседателя, может состояться уже в ближайшие дни. Кто станет новым руководителем до этого момента можно лишь предполагать. Возможно, место займет Виталий Замаруев.

Добавим, что отсутствие в новом составе горизбиркома Галины Комаровой может быть прямо связано с бойкотом, который ей объявили алтайские эсеры. Ранее об этом на своей странице в Facebook писал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском Заксобрании Александр Молотов. «Обращает на себя внимание отсутствие среди кандидатов председателя действующего горизбиркома Галины Комаровой, с именем которой связывают всю ту вакханалию вопиющих нарушений, творившихся на выборах в БГД в 2012 году. Отрадно, что крайизбирком не пошел на поводу тех, кто вновь рекомендовал Комарову в состав горизбиркома, и отклонил ее кандидатуру. Это позволяет надеяться на то, что федеральный тренд на проведение максимально честных и открытых выборов доберется и до Барнаула и все те художества и фортели, которыми традиционно отличались выборы в административном центре Алтайского края, наконец-то канут в лету», — заключил депутат.

Напомним, члены городской избирательной комиссии действующего созыва были назначены депутатами БГД в мае 2012 года, срок их полномочий составляет пять лет. Председателем тогда стала Галина Комарова, зампредседателя — Татьяна Емельянова, секретарем — Ксения Долгих. Новый состав горизбиркома будет исполнять свои обязанности до середины 2022 года.


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Комментарий

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Комментариев 1
Оксана Молодых

24.05.2017 23:59

Состав комиссии в процессе утверждения опросным методом. Когда опросят 2/3 депутатов, тогда формально решение о утверждении состоится. По моему мнению, вопрос будет принят единогласно до июньской сессии - до 2.06.