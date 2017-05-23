Сразу не заметишь: чиновники Бийска опровергли сообщения о недострое на дамбе за полмиллиарда рублей

Стратегическая дамба в Бийске стоимостью 436,5 млн рублей, которая должна защищать жителей поселка Зеленый клин от паводка, достроена, вопреки звучавшим ранее заявлениям депутатов и общественности. Воровство стройматериала, из которого она сложена, не носит массового характера и никак не влияет на способность сооружения противостоять стихии, сообщает «Бийский рабочий» со ссылкой на начальника управления ЖКХ администрации Бийска Александра Студеникина.

По данным издания, депутат гордумы Юрий Голунов заявил, что все рассуждения о разборе дамбы — это дымовая завеса для оправдания факта недостроя сооружения и сокрытия воровства при ее возведении. Схожие мнения «Бийскому рабочему» высказывались и в последующем. Однако Александр Студеникин, в ведомство которого было передано содержание и обслуживание дамбы, резко опроверг эти предположения. «Это ложь. Однозначно все конструктивы были выполнены. Объект большой, но контролировать его довольно просто. Номенклатуру материалов, которые там использованы, по пальцам можно пересчитать», - заявил чиновник.

Журналисты задали ему конкретный вопрос о геотекстиле, который многим горожанам так и не удалось разглядеть по окончании строительства, несмотря на планы. Чиновники поясняют: геотекстиль есть, но его сразу не заметишь. Вопреки расхожему мнению, не он должен покрывать бутовый камень, а напротив — бутовый камень и часть грунта должны покрывать геотекстиль. Сам же этот материал напоминает мембрану и предназначен для препятствования вымывания песка и в то же время — дренирования тела дамбы.

Факт хищения грунта в Зеленом клине и вправду зарегистрирован, но не у дамбы, а через дорогу, у магазина «Стиль». Сколько украли, не уточняется, но, как полагает издание, вряд ли речь идет об объемах, «измеряемых в цветочных горшках». «Подобные явления не приобрели массового характера, поэтому пресекать их нужно на корню. Еще раз обращаюсь к бийчанам: фиксируйте подобные факты на фото так, чтобы было видно номера машин, и присылайте в администрацию. В отдельных случаях может вступать в силу природоохранное законодательство, а именно — ответственность за разработку недр», — объяснил чиновник. В администрации также заявляют, что ни одни из фактов хищения грунта или песка не повлиял на способность дамбы противостоять стихии.

Напомним, в конце мая стало известно, что горожане вывозят с объекта на автомобилях бутовый камень и даже простой песок, и делают из этих стройматериалов, например, альпийские горки. Комментируя эту тему ранее, Александр Студеникин говорил, что «очень трудно отследить объект, на всем его протяжении охрану не поставишь». Чиновник попросил неравнодушных бийчан фиксировать факты хищения камня и грунта – фотографировать или снимать видео, и передавать эти записи в управление ЖКХ и административную комиссию. Для составления протокола необходимо, чтобы на фото или видео был виден номер автомобиля для установления собственника. Также нужно будет указать дату и время, в которое заснято нарушение.