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Главная Лента новостей Сразу не заметишь: чиновники Бийска опровергли сообщения о недострое на дамбе за полмиллиарда рублей

Сразу не заметишь: чиновники Бийска опровергли сообщения о недострое на дамбе за полмиллиарда рублей

05.06.2017 11:51

Стратегическая дамба в Бийске стоимостью 436,5 млн рублей, которая должна защищать жителей поселка Зеленый клин от паводка, достроена, вопреки звучавшим ранее заявлениям депутатов и общественности. Воровство стройматериала, из которого она сложена, не носит массового характера и никак не влияет на способность сооружения противостоять стихии, сообщает «Бийский рабочий» со ссылкой на начальника управления ЖКХ администрации Бийска Александра Студеникина.

По данным издания, депутат гордумы Юрий Голунов заявил, что все рассуждения о разборе дамбы — это дымовая завеса для оправдания факта недостроя сооружения и сокрытия воровства при ее возведении. Схожие мнения «Бийскому рабочему» высказывались и в последующем. Однако Александр Студеникин, в ведомство которого было передано содержание и обслуживание дамбы, резко опроверг эти предположения. «Это ложь. Однозначно все конструктивы были выполнены. Объект большой, но контролировать его довольно просто. Номенклатуру материалов, которые там использованы, по пальцам можно пересчитать», - заявил чиновник.

Журналисты задали ему конкретный вопрос о геотекстиле, который многим горожанам так и не удалось разглядеть по окончании строительства, несмотря на планы. Чиновники поясняют: геотекстиль есть, но его сразу не заметишь. Вопреки расхожему мнению, не он должен покрывать бутовый камень, а напротив — бутовый камень и часть грунта должны покрывать геотекстиль. Сам же этот материал напоминает мембрану и предназначен для препятствования вымывания песка и в то же время — дренирования тела дамбы.

Факт хищения грунта в Зеленом клине и вправду зарегистрирован, но не у дамбы, а через дорогу, у магазина «Стиль». Сколько украли, не уточняется, но, как полагает издание, вряд ли речь идет об объемах, «измеряемых в цветочных горшках». «Подобные явления не приобрели массового характера, поэтому пресекать их нужно на корню. Еще раз обращаюсь к бийчанам: фиксируйте подобные факты на фото так, чтобы было видно номера машин, и присылайте в администрацию. В отдельных случаях может вступать в силу природоохранное законодательство, а именно — ответственность за разработку недр», — объяснил чиновник. В администрации также заявляют, что ни одни из фактов хищения грунта или песка не повлиял на способность дамбы противостоять стихии.

Напомним, в конце мая стало известно, что горожане вывозят с объекта на автомобилях бутовый камень и даже простой песок, и делают из этих стройматериалов, например, альпийские горки. Комментируя эту тему ранее, Александр Студеникин говорил, что «очень трудно отследить объект, на всем его протяжении охрану не поставишь». Чиновник попросил неравнодушных бийчан фиксировать факты хищения камня и грунта – фотографировать или снимать видео, и передавать эти записи в управление ЖКХ и административную комиссию. Для составления протокола необходимо, чтобы на фото или видео был виден номер автомобиля для установления собственника. Также нужно будет указать дату и время, в которое заснято нарушение.


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Комментарий

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Комментариев 8
Технадзор

05.06.2017 13:17

"в ведомство которого было передано содержание и обслуживание дамбы" Кем передано? Когда ? слабо дату передачи обнародовать, а то чего то без фанфар и ленточек. Студеникин - мелкая сошка. Заказчик дамбы - управление капстроительства Маслюка. пусть он объясняет или Крыжановский, когда и кем был подписан акт приема объекта в эксплуатацию. Куда запулили 500 мильонов госсредств, если кроме песка и камней ничего нет. Геотекстиль они зимой что ли укладывали? пускай отчитаются по всей "номенклатуре материалов", использованных в строительстве. Счас еще начнут п.еть, что дамба спасла город от наводнения. Весь город смеется над этим "стратегическим обжектом"
не смеши нас

05.06.2017 13:28

на какой глубине под камнями заложен геотекстиль, Студеникин, расскажешь это следователям и на суде. хотя тебя это не коснется, можно нести любую пургу как про "недокапремонт" на Красноармейской
про готекстиль

05.06.2017 13:41

-Ты суслика видишь?
-Нет.
-И я не вижу. А он есть! "С"
Профком

05.06.2017 13:59

Опять очередная статейка "по заявлению Голунова"))))))) Опять шут гороховый в авторитете Банкфакса!
резко опроверг

05.06.2017 16:34

Завизжав: Это ложьььь! Все конструктивы выполнены!
Ну а то что дамбу формировали не гидронамывом, а глиной с Бийского увала, это ерунда. Ау! Прокуратура ! Вы где!
Ну а так то интересно было бы понаблюдать визг чиновника.
qw

05.06.2017 21:19

заткнитесь все! и слушайте что будущий глава города глоголет!
Дед из Бийска

05.06.2017 21:48

Геотекстиль на такую площадь в кармане не завезёшь , бдительное население сразу бы заметило шпули с материалом на дамбе, а шпули-бобины ни кто не привозил, геотекстиль ни кто не расстилал . бдительное население не видело столь грандиозные работы на дамбе и защитные мероприятия. бдительное население не видело . как гранитные камни забутовывали в тело плотины, зато бдительное население видело как этим камнем , как сахарным песком , посыпали тело плотины , имитируя наличие гранита в теле дамбы. Не работа, одна имитация, зато деньги РЕАЛЬНЫЕ........
экономика в России странный предмет

06.06.2017 00:31

она как бы есть , но ее как бы - нет