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Глава Бийска Лидия Громогласова «пролетает» мимо общего списка «Единой России» на выборах в гордуму

09.06.2017 15:33

«Единая Россия» решила не включать главу Бийска Лидию Громогласову в списки кандидатов к выборах в гордуму, сообщает «ПолитСибРу» со ссылкой на собственные источники. Руководитель исполкома регионального отделения партии Андрей Клюзов сказал «Алтапрессу», что она пойдет на выборы в качестве одномандатника. О том, что в общемуниципальном списке не будет г-жи Громогласовой также говорят события последних дней.

По данным «ПолитСибРу», 7 июня в Бийск приезжала делегация ЕР, в составе которой были секретарь реготделения Александр Романенко, глава исполкома Андрей Клюзов и «политический» вице-губернатор Виталий Снесарь. В итоге действующую главу было решено исключить из возможных кандидатов в депутаты городского парламента, сообщает издание.

Андрей Клюзов позже опроверг «Алтапрессу» эту информацию — по крайней мере в такой формулировке. Он подтвердил, что в указанную дату находился в Бийске, но заявил, что Лидия Громогласова будет участвовать в выборах в Бийскую гордуму как кандидат «Единой России» по одномандатному округу. Это можно считать косвенным подтверждением тому, что она не возглавит общемуниципальный список, как ранее и предполагал «Банкфакс».

По словам главы исполкома, в конце следующей недели, вероятнее всего 16 июня, состоится заседание городского политсовета ЕР в Бийске, где будут приняты окончательные решения о том, кто войдет в партсписок и в первую тройку. Попадание в нее гарантирует прохождение в следующий состав гордумы. При этом интересно, что именно г-жа Громогласова возглавляет исполком. Не исключено, что главной целью краевого «десанта» 7 июня было именно доходчивое объяснение с главой Бийска.

Еще одним косвенным подтверждением тому, что позиция властей в отношении г-жи Громогласовой изменилась, можно считать задержание силовиками учредителя фирмы-монополиста по вывозу мусора ООО «Единая городская служба ТБО» Сергея Башкатова. Бизнесмен имел хорошие отношения с г-жой Громогласовой, по некоторым данным, он приходился ей кумом. При этом запись с задержанием, на которой видно, как полицейские буквально скручивают Башкатова, оказалась загружена в Сеть.

Впрочем, нельзя исключать, что именно задержание Башкатова стало первопричиной поездки кураторов местной ячейки «Единой России» в Бийск, поскольку пока достоверно не известна дата его задержания. Как полагает «Бийский рабочий», ниточки от него действительно могут вести к представителям бизнес-сообщества и власти. Возможно, задержание Башкатова, бизнес-схема которого может быть связана с Лидией Громогласовой, спровоцировало реакцию ЕР. В партии могли решить отстраниться от кандидата, которому потенциально может грозить участие в расследовании уголовного дела.

В любом случае, ясность внесет заседание городского исполкома. При этом, если Лидия Громогласова будет участвовать в выборах в качестве одномандатника, ее место в следующем созыве под большим вопросом. Как уже сообщалось, она имеет феноменальный антирейтинг, который подтверждает мартовская акция протеста — персонализированная до предела. И если ее партнер по тандему Николай Нонко уже покинул пост, то г-жа Громогласова, по данным «Банкфакса», до последнего пыталась удержаться в должности.

По данным «ПолитСибРу», делегация обсуждала также вопрос возможного участия в выборах экс-главы Бийского района Евгения Якубы, который в конце апреля ушел в отставку в связи с переходом на новую работу. Его якобы рассматривали даже как потенциального кандидата на пост председателя городского парламента. Однако Андрей Клюзов сообщил «Алтапрессу», что г-н Якуба как возможный кандидат от «Единой России» не рассматривается. По данным «ПолитСибРу», против Якубы выступили местные единороссы.


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Комментарий

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Комментариев 16
Директор СССР

09.06.2017 16:12

Пролетает вместе с Башкатовым, как я понял, в одно и то же место?
Шах и мат!

09.06.2017 16:22

У Нонко жопа раньше почувствовала приключения, чем у Громогласовой.
Разин

09.06.2017 16:40

Какая хитрая комбинация. Не вызывает сомнений, что без деятельной поддержки Громогласова никогда не решилась бы идти самовыдвиженкой. И зачем ей дума без портфеля председателя. Может Клюзов со Снесарем сразу кандидатов в спикеры огласят? Если Лидусе не доверяют список, то какой смысл её членства в ЕР. Для бийчан эта партия и ещё имя однохренны.
«Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК». А И Егер

09.06.2017 16:44

Звезда в Шоке ЕБЖ долго.
....В партии могли решить отстраниться от кандидата, которому потенциально может грозить участие в расследовании уголовного дела...
наш дважды коронованный казнокрад в Законе и его ППЖ и фаворитка давно не местной ПЖиВ и перебрались ранее повыше для постановки на парт учёт... а рулят, т.е. разворовывают казну здесь.
Кто из партийцев разъяснит мне не партейному, это не двойные стандарты не только в ПЖиВ, воруют на месте, стоят на учёте в офшоре ПЖиВ в АК.
это ка наши олигархи .. не платят налоги в России те кто более 183 дней в год живет вне России...???
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
Громогласова Л. А

09.06.2017 17:19

Конкурентов на 6ом округе у меня нет, почистила для себя. Да мне не страшны никто, кстати по моему округу пойдёт скорее всего Маргинал-Корчагин, известный своими выходками. Но он для меня не конкурент, а остальных даже замечать не хочется, вы ещё увидите господа Клюзов, Снесарь, Романенко, как я выиграю с убедительной победой выборы.
А может

09.06.2017 17:34

Лидия с собой утащит на дно с собой Губера и тогда придёт счастье в край и в наукоград.им освобождаться пора,а они ещё не сели)))
накося выкуси

09.06.2017 18:12

Я сама подбирала мунизбирком, который служил мне верой-правдой на прошлых выборах. Богуславская, Карпова Цапко мои кадры. Они меня не бросят и посчитают как надо. И подписи зарегистрируют. У всех зарубят а у меня пропустят. Вот тогда господа партийные начальнички поймете кто такая Лида-ТБО. Денег у меня как у Башкатова, скажу пирмяковой она все скамейки на округе покрасит, всех бомжей напоит. Иначе всех заложу всех сдам суслики
Пермякова Светка как Конфетка

09.06.2017 18:20

С фраером гребет, Что ты Лида даёшь в зад, не по масти я тебе, да я сама тебя первую сдам с потрохами, и за спековские дома и много ещё за что. Так что Лида, тянуть лямку будешь в одного, со своим Серёжой.
Света Пермякова и не таких вокруг пальца обводила, век воли не видать. В натуре мля буду
Какое уважение к главе города

09.06.2017 18:24

ненависть в каждом слове . Пора бы понять насколько вы ненавистны своему народу и не ждать пока эта ненависть не выплеснется наружу . Ведь сметут как дерьмо , а то и жизни лишат если поймают . Беги не раздумывая
Гузеев О. В.

09.06.2017 18:26

Я считаю, что альтернативы Лидии Афанасьевне в Бийске нет, кто бы что не говорил, она справляется со своими обязанностями и успешно руководит городом.
А вот компания в виде Шебалин, Якуба, Багров, Горр, безумный Корчагин, вообще не команда, а отребье людишек, способные только тявкать из-за угла.
Лидия Афанасьевна, вам успехов и удачи на выборах.
Гузееву О

09.06.2017 18:33

Ты на себя посмотри, сидишь там под юбкой У Громогласовой, пирожок нюхаешь, людей не видишь. Встретимся в сентябре в гордуме, посмотрим где ты будешь..........
ВКС России

09.06.2017 18:44

дык еще бийский секретарь КПРФ початов выдвигал Громогласову в мэры. Так и заявил, КТО если не Лидия Афанасьевна ! ? Мы всем партбюро за неё. Пущай она и возглавит общий список коммуистов. Вместе с Корчагиным
Вкс России

09.06.2017 19:02

Интересно будет посмотреть битву за округ, между Корчагиным и Громогласовой. Одна имеет опыт борьбы, но от неё все отвернулись, в том числе и Пермякова, Бузунова, Быкова, Глушкова и тд. И с другой стороны, без опыта в политике, но с безумными выходками, такими как снег у администрации, банер на администрации, ну и самый известный, это поездка к президенту России на жёлтом запорожце.
Очень интересно будет посмотреть за их предвыборной баталией
Ждём
Участник праймериз США

09.06.2017 19:13

Я вообще считаю, что к черту эти партии и их выдвиженцев. Трамп наше всё!
вэкаэсу последнему

09.06.2017 19:22

какой ещё "опыт борьбы" у Громогласовой на выборах? Ее "борьба" это админресурс, подтасовки голосов и сидение в кабинете, когда все работают. Посмотрим как будет развиваться уголовное дело по родственичку икак будут тратиться бюджетные деньги на выборах.
Мнение

09.06.2017 19:31

В тюрьму она пойдет мандой а не на выборы мандатником. Это факт.
Деньги в бюджет сначала вернет, которые через "Теплоэнергогаз" обналичивались, а потом в тюрьму к Башкатову. При диффицитном бюджете умудриться миллиард умыкнуть согласовав тариф, это уж слишком. Долг города банкам 900 миллионов.