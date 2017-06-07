Глава Бийска Лидия Громогласова «пролетает» мимо общего списка «Единой России» на выборах в гордуму

«Единая Россия» решила не включать главу Бийска Лидию Громогласову в списки кандидатов к выборах в гордуму, сообщает «ПолитСибРу» со ссылкой на собственные источники. Руководитель исполкома регионального отделения партии Андрей Клюзов сказал «Алтапрессу», что она пойдет на выборы в качестве одномандатника. О том, что в общемуниципальном списке не будет г-жи Громогласовой также говорят события последних дней.

По данным «ПолитСибРу», 7 июня в Бийск приезжала делегация ЕР, в составе которой были секретарь реготделения Александр Романенко, глава исполкома Андрей Клюзов и «политический» вице-губернатор Виталий Снесарь. В итоге действующую главу было решено исключить из возможных кандидатов в депутаты городского парламента, сообщает издание.

Андрей Клюзов позже опроверг «Алтапрессу» эту информацию — по крайней мере в такой формулировке. Он подтвердил, что в указанную дату находился в Бийске, но заявил, что Лидия Громогласова будет участвовать в выборах в Бийскую гордуму как кандидат «Единой России» по одномандатному округу. Это можно считать косвенным подтверждением тому, что она не возглавит общемуниципальный список, как ранее и предполагал «Банкфакс».

По словам главы исполкома, в конце следующей недели, вероятнее всего 16 июня, состоится заседание городского политсовета ЕР в Бийске, где будут приняты окончательные решения о том, кто войдет в партсписок и в первую тройку. Попадание в нее гарантирует прохождение в следующий состав гордумы. При этом интересно, что именно г-жа Громогласова возглавляет исполком. Не исключено, что главной целью краевого «десанта» 7 июня было именно доходчивое объяснение с главой Бийска.

Еще одним косвенным подтверждением тому, что позиция властей в отношении г-жи Громогласовой изменилась, можно считать задержание силовиками учредителя фирмы-монополиста по вывозу мусора ООО «Единая городская служба ТБО» Сергея Башкатова. Бизнесмен имел хорошие отношения с г-жой Громогласовой, по некоторым данным, он приходился ей кумом. При этом запись с задержанием, на которой видно, как полицейские буквально скручивают Башкатова, оказалась загружена в Сеть.

Впрочем, нельзя исключать, что именно задержание Башкатова стало первопричиной поездки кураторов местной ячейки «Единой России» в Бийск, поскольку пока достоверно не известна дата его задержания. Как полагает «Бийский рабочий», ниточки от него действительно могут вести к представителям бизнес-сообщества и власти. Возможно, задержание Башкатова, бизнес-схема которого может быть связана с Лидией Громогласовой, спровоцировало реакцию ЕР. В партии могли решить отстраниться от кандидата, которому потенциально может грозить участие в расследовании уголовного дела.

В любом случае, ясность внесет заседание городского исполкома. При этом, если Лидия Громогласова будет участвовать в выборах в качестве одномандатника, ее место в следующем созыве под большим вопросом. Как уже сообщалось, она имеет феноменальный антирейтинг, который подтверждает мартовская акция протеста — персонализированная до предела. И если ее партнер по тандему Николай Нонко уже покинул пост, то г-жа Громогласова, по данным «Банкфакса», до последнего пыталась удержаться в должности.

По данным «ПолитСибРу», делегация обсуждала также вопрос возможного участия в выборах экс-главы Бийского района Евгения Якубы, который в конце апреля ушел в отставку в связи с переходом на новую работу. Его якобы рассматривали даже как потенциального кандидата на пост председателя городского парламента. Однако Андрей Клюзов сообщил «Алтапрессу», что г-н Якуба как возможный кандидат от «Единой России» не рассматривается. По данным «ПолитСибРу», против Якубы выступили местные единороссы.