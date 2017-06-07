Глава Бийска Лидия Громогласова «пролетает» мимо общего списка «Единой России» на выборах в гордуму

09.06.2017 15:33
«Единая Россия» решила не включать главу Бийска Лидию Громогласову в списки кандидатов к выборах в гордуму, сообщает «ПолитСибРу» со ссылкой на собственные источники. Руководитель исполкома регионального отделения партии Андрей Клюзов сказал «Алтапрессу», что она пойдет на выборы в качестве одномандатника. О том, что в общемуниципальном списке не будет г-жи Громогласовой также говорят события последних дней.
По данным «ПолитСибРу», 7 июня в Бийск приезжала делегация ЕР, в составе которой были секретарь реготделения Александр Романенко, глава исполкома Андрей Клюзов и «политический» вице-губернатор Виталий Снесарь. В итоге действующую главу было решено исключить из возможных кандидатов в депутаты городского парламента, сообщает издание.
Андрей Клюзов позже опроверг «Алтапрессу» эту информацию — по крайней мере в такой формулировке. Он подтвердил, что в указанную дату находился в Бийске, но заявил, что Лидия Громогласова будет участвовать в выборах в Бийскую гордуму как кандидат «Единой России» по одномандатному округу. Это можно считать косвенным подтверждением тому, что она не возглавит общемуниципальный список, как ранее и предполагал «Банкфакс».
По словам главы исполкома, в конце следующей недели, вероятнее всего 16 июня, состоится заседание городского политсовета ЕР в Бийске, где будут приняты окончательные решения о том, кто войдет в партсписок и в первую тройку. Попадание в нее гарантирует прохождение в следующий состав гордумы. При этом интересно, что именно г-жа Громогласова возглавляет исполком. Не исключено, что главной целью краевого «десанта» 7 июня было именно доходчивое объяснение с главой Бийска.
Еще одним косвенным подтверждением тому, что позиция властей в отношении г-жи Громогласовой изменилась, можно считать задержание силовиками учредителя фирмы-монополиста по вывозу мусора ООО «Единая городская служба ТБО» Сергея Башкатова. Бизнесмен имел хорошие отношения с г-жой Громогласовой, по некоторым данным, он приходился ей кумом. При этом запись с задержанием, на которой видно, как полицейские буквально скручивают Башкатова, оказалась загружена в Сеть.
Впрочем, нельзя исключать, что именно задержание Башкатова стало первопричиной поездки кураторов местной ячейки «Единой России» в Бийск, поскольку пока достоверно не известна дата его задержания. Как полагает «Бийский рабочий», ниточки от него действительно могут вести к представителям бизнес-сообщества и власти. Возможно, задержание Башкатова, бизнес-схема которого может быть связана с Лидией Громогласовой, спровоцировало реакцию ЕР. В партии могли решить отстраниться от кандидата, которому потенциально может грозить участие в расследовании уголовного дела.
В любом случае, ясность внесет заседание городского исполкома. При этом, если Лидия Громогласова будет участвовать в выборах в качестве одномандатника, ее место в следующем созыве под большим вопросом. Как уже сообщалось, она имеет феноменальный антирейтинг, который подтверждает мартовская акция протеста — персонализированная до предела. И если ее партнер по тандему Николай Нонко уже покинул пост, то г-жа Громогласова, по данным «Банкфакса», до последнего пыталась удержаться в должности.
По данным «ПолитСибРу», делегация обсуждала также вопрос возможного участия в выборах экс-главы Бийского района Евгения Якубы, который в конце апреля ушел в отставку в связи с переходом на новую работу. Его якобы рассматривали даже как потенциального кандидата на пост председателя городского парламента. Однако Андрей Клюзов сообщил «Алтапрессу», что г-н Якуба как возможный кандидат от «Единой России» не рассматривается. По данным «ПолитСибРу», против Якубы выступили местные единороссы.
09.06.2017 16:12
09.06.2017 16:22
09.06.2017 16:40
09.06.2017 16:44
....В партии могли решить отстраниться от кандидата, которому потенциально может грозить участие в расследовании уголовного дела...
наш дважды коронованный казнокрад в Законе и его ППЖ и фаворитка давно не местной ПЖиВ и перебрались ранее повыше для постановки на парт учёт... а рулят, т.е. разворовывают казну здесь.
Кто из партийцев разъяснит мне не партейному, это не двойные стандарты не только в ПЖиВ, воруют на месте, стоят на учёте в офшоре ПЖиВ в АК.
это ка наши олигархи .. не платят налоги в России те кто более 183 дней в год живет вне России...???
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
09.06.2017 17:19
09.06.2017 17:34
09.06.2017 18:12
09.06.2017 18:20
Света Пермякова и не таких вокруг пальца обводила, век воли не видать. В натуре мля буду
09.06.2017 18:24
09.06.2017 18:26
А вот компания в виде Шебалин, Якуба, Багров, Горр, безумный Корчагин, вообще не команда, а отребье людишек, способные только тявкать из-за угла.
Лидия Афанасьевна, вам успехов и удачи на выборах.
09.06.2017 18:33
09.06.2017 18:44
09.06.2017 19:02
Очень интересно будет посмотреть за их предвыборной баталией
Ждём
09.06.2017 19:13
09.06.2017 19:22
09.06.2017 19:31
Деньги в бюджет сначала вернет, которые через "Теплоэнергогаз" обналичивались, а потом в тюрьму к Башкатову. При диффицитном бюджете умудриться миллиард умыкнуть согласовав тариф, это уж слишком. Долг города банкам 900 миллионов.