Присели на дорожку: дело бывшего алтайского вице-губернатора приблизилось к развязке

16 июня на заседании Железнодорожного районного суда Барнаула по делу экс-замгубернатора Алтайского края Юрия Денисова, наконец, произошло событие, которого ждали все, за исключением адвокатов обвиняемых — начались прения сторон. Пока, правда, ввиду масштабности дела выступить успела только прокурор, подробно осветив два эпизода передачи взяток. Приговор может быть оглашен уже через одно заседание, в конце месяца.

Открылось же заседание тем, что слово дали очередному свидетелю. На этот раз он был приглашен по инициативе гособвинения. Показания суду давала директор «Лингвистического экспертно-консультационного центра» Ольга Матвеева. Она является непосредственным руководителем эксперта Ярослава Соколова, чья квалификация в прошлый раз вызвала сомнения у адвокатов. Между тем г-жа Матвеева продемонстрировала суду копии документов об образовании Ярослава Соколова, которые доказывали, что он действительно получал высшее образовании по психологии. В частности было указано на диплом СпбГУ 1996 года, а также несколько сертификатов, свидетельствующих об окончании курсов повышения квалификации. На это стороне защиты возразить особо было нечего. При этом Ольга Матвеева сама выразила удивление, что ее подопечный в качестве основного документа о высшем образовании на титульном листе экспертного заключения указал почему-то диплом биологического факультета.

После этого стадия представления доказательств со стороны защиты, наконец, была прекращена и суд позволил сторонам перейти к прениям. По традиции первой взяла слово прокурор. В основном придерживаясь хронологического принципа, она перечислила основные эпизоды получения взяток Юрием Денисовым, подробнее охарактеризовав два из них. По версии правоохранителей, в 2009 году г-н Денисов предложил на тот момент проректору АКИПКРО Наталье Калашниковой передать ему взятку в размере от 150 до 200 тысяч рублей за включение института в ФЦП «Развитие образования» и своевременное перечисление средств. Проректор согласилась и передала высокопоставленному чиновнику 185 тысяч рублей.

В 2010 году Юрий Денисов, продолжала прокурор, потребовал взятку у директора Алтайского колледжа промышленных технологий и бизнеса Сергея Карабица за то, чтобы последний мог и дальше оставаться в кресле руководителя. На этот раз взятку г-н Денисов лично не получал, посредником выступила его супруга, Татьяна. Она заявила директору колледжа, что он должен привозить продукты в поселок Мирный. Каждый раз стоимость набора варьировалась от 8 до 12 тысяч рублей. Следствие насчитало пять подобных эпизодов на общую сумму в 50 тысяч рублей. Периодическая передача продуктов происходила на протяжении нескольких лет.

В 2009 году Юрий Денисов потребовал у руководителя педлицея Владимира Былкова 100 тысяч рублей. При этом деньги планировалось передать в качестве членского взноса в гаражно-строительный кооператив от имени сына бывшего замгубернатора Антона. В противном случае г-н Денисов якобы угрожал применить к Владимиру Былкову меры дисциплинарного характера вплоть до увольнения. Директор лицея выполнил требования. Позднее, кстати, он стал отказываться от своих показаний в суде, утверждая, что эти деньги он передал взаймы. Представитель надзорного ведомства призвала суд критически отнестись к данным словам, указывая, что г-н Былков продолжает, по всей видимости, испытывать мощное психологическое воздействие со стороны обвиняемого.

Наконец, самые внушительные взятки, по подсчетам гособвинителя, вновь пришлись на долю проректора АКИПКРО Натальи Калашниковой. В 2011-2015 годах в Алтайском крае действовала федеральная целевая программа, на реализацию которой было выделено более 15 млн рублей. Юрий Денисов направлял суммы из этой программы по своему усмотрению на основании подписанных им соглашений о взаимодействии и смет. Руководителем программы была назначена г-жа Калашникова. В 2013 году вице-губернатор предложил проректору передавать ему частями взятки за своевременное перечисление на счет института денег в рамках данной ФЦП. Наталья Калашникова в 2013-2016 годах лично и через Татьяну Денисову передала за несколько раз 2,25 млн рублей. Самая крупная взятка составила 600 тысяч рублей, кроме того, в деле фигурируют суммы в 500 тысяч рублей, трижды по 150 тысяч рублей и дважды по 250 тысяч рублей. Кстати, однажды г-жа Калашникова передала взятку прямо в здании администрации (в настоящее время - правительства) Алтайского края по проспекту Ленина, 59. Наконец, последние 200 тысяч рублей, при передаче которых сотрудники УФСБ весной 2016 года задержали Татьяну Денисову с поличным, были переданы 4 марта.

Прокурор подробно осветила на заседании моменты с участием Владимира Былкова и самый первый эпизод по Наталье Калашниковой, относящийся к 2009 году. На этом судебное заседание было завершено. Ожидается, что в следующий раз, 22 июня, прокурор не только закончит свою речь (ее итогом должен стать срок, который гособвинение попросит у суда для обвиняемых по делу). Далее свое красноречие последний раз в ходе процесса используют адвокаты обвиняемых — Андрей Лихторович и Сергей Шмаков. Наконец, услышат присутствующие и последнее слово самого Юрия Денисова. Планируется, что на все вышеуказанное может уйти 4-5 часов. Далее суд возьмет паузу. Скорее всего в конце июня — начале июля судья Надежда Первухина будет готова огласить свой вердикт.