Власти Октябрьского района Барнаула «исписали» любовными признаниями новые фонари

Новые фонари у барнаульского нулевого километра

Власти Октябрьского района Барнаула начали преображение зеленой зоны в районе нулевого километра. Первым приобретением районной администрации для «аллеи любви» стали фонари необычной формы с надписями на разных языках, информирует пресс-центр города.

По сообщению чиновников, на проспекте Ленина, 58 уже обновили покрытие пешеходной дорожки, уложили тротуарную плитку, завезли землю в клумбы и посеяли газон. Кроме того, рабочие установили там современные фонари необычной формы. Освещать данный уголок будут четыре ударопрочных фонаря из монолитного поликарбоната со светодиодной подсветкой. Опоры декорированы надписями «Я тебя люблю» на разных языках мира. Также в администрации пообещали, что вскоре в сквере появятся скамейки в той же стилистике. В центре же площадки установят вазу из искусственного камня высотой около 2 м.

Смена плиточного покрытия

Напомним, администрация Октябрьского района приняла решение благоустроить зеленую зону у нулевого километра к 80-летию Алтайского края. В связи с этим районные власти приняли неожиданное решение избавиться от скульптурной композиции «Мамонтенок» и перевезти ее в обновленный сквер «Химиков» на Потоке, где также появилась детская площадка. Чиновники уверяют, что там он пользуется большим успехом.

Добавим, что ротацию скульптурных композиций в Октябрьском районе проводят не впервые. Так, летом прошлого года на площади Советов неожиданно появилась композиция из двух семиметровых искусственных тюльпанов. Часть барнаульцев была неприятно удивлена такими элементами благоустройства. Через несколько дней цветы исчезли с нулевого километра. При этом чиновники уверяли, что установка светящихся в ночное время гигантских цветков носила временный характер. Между тем инсайдеры утверждали, что «флору» убрали в связи с недовольством высокопоставленных обитателей крайадминистрации, чьи окна выходят прямиком на площадь. Сейчас тюльпаны украшают собой здание ДК «Трансмаш».