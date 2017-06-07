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Идеальный шторм: очередная гроза принесла волну разрушений в Алтайский край

03.07.2017 09:31

Фото из палаты родильного отделения Павловской ЦРБ
Фото из палаты родильного отделения Павловской ЦРБ

Как и прогнозировали синоптики, вечером 1 июля через Алтайский край прошел новый грозовой фронт с штормовым ветром. Несмотря на то, что на этот раз обошлось без града, его последствия в некоторых населенных пунктах устраняют до сих пор: особенно пострадали муниципалитеты неподалеку от Барнаула. О масштабе очередного бедствия можно судить по отчетам ГУ МЧС по Алтайскому краю и очевидцев в соцсетях.

Осколками шифера изрешетило двери и окна в больнице
Осколками шифера изрешетило двери и окна в больнице

Как сообщают спасатели, на территории Алтайского края в результате сильного ветра зарегистрированы частичные повреждения крыш строений, случаи падения ветхих деревьев. Аварийно-спасательные подразделения и силы территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций все выходные вели работы по устранению последствий стихии.

Так, в ряде населенных пунктов Павловского района более чем на 12 часов оказалось отключено электричество. Поднявшийся ветер срывал крыши со зданий и валил деревья. Согласно фотоотчету в сообществе Barnaul 22 «ВКонтакте», от шторма пострадало здание Центральной районной больницы: порывы разметали шифер с крыши и носили их по двору учреждения здравоохранения. Осколки в том числе выбили окна, а некоторые из них практически насквозь прошивали пластиковые двери. Судя по характеру повреждений на их устранение потребуется несколько недель.

Из-за ветра частично обрушились перекрытия крыши в одной из барнаульских многоэтажек
Из-за ветра частично обрушились перекрытия крыши в одной из барнаульских многоэтажек

Гроза прошла и через Барнаул: произошло частичное повреждение конструкции крыш, зафиксированы случаи падения деревьев на тротуары и проезжие части улиц. Уже по «традиции» некоторые дороги оказались затоплены: система ливневой канализации не сразу справилась с выпавшими осадками. Гибели, травмирования людей допущено не было, рапортуют спасатели. Более 40 тысяч человек на несколько часов остались без света.

Некоторые СМИ сообщили, что отключение произошло из-за повреждения оборудования на ТЭЦ-3. Однако пресс-служба «Сибирской генерирующей компании» опровергла эти данные. Первые сообщения об отключении появились около 19:30 по местному времени. И лишь в 20:21, когда некоторые микрорайоны города уже оставались без электроснабжения, на Барнаульской ТЭЦ-3 отключился турбогенератор № 2. Он нес минимальную нагрузку и его временное отключение не повлияло на подачу электроэнергии потребителям. Оборудование было оперативно запущено в работу, сообщают специалисты. Как напоминает СГК, во время предыдущего шторма 20 июня пресс-служба филиала МРСК Сибири «Алтайэнерго» уже называла в качестве причины прошедших тогда отключений сбой на ТЭЦ-2, однако на самом деле причиной явились отключения на линиях электроснабжения.

Отметим также, что барнаульцы обратили внимание на поведение дорожных служб, которые продолжили укладывать асфальт даже во время ливня. В Сети распространяется видео, снятое из автомобиля на улице Балтийской, на котором видно, как трое работников разравнивают еще горячую субстанцию под сильным дождем. Некоторые горожане потребовали найти эту бригаду и привлечь ее руководителя к ответственности, поскольку по утверждению комментаторов такой ремонт уже к осени сойдет на нет.

Как отмечают в МЧС, информация синоптиков о прогнозируемых неблагоприятных метеоявлениях была опубликована ранее и доведена до населения с помощью sms-рассылки, до глав муниципальных образований и всех взаимодействующих структур. Силы и средства территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций все выходные находились в режиме повышенной готовности.

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщество Barnaul 22 «ВКонтакте»


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Комментарий

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Комментариев 3
проМЧСили

03.07.2017 11:47

рассылка СМС за несколько часов до сильно помогает ? Поди весь штат задействовали , али адская машинка на этот случай закуплена у буржуинов за народные деньги уворованные
СашОК

03.07.2017 19:02

Да это тебе,твари либерастнутой,нет дела до спасения придавленных деревьями и ушибленными рекламными щитами!
Сашку

03.07.2017 22:15

Деревья - спилить , рекламу - убрать . И ходи - не бойся . Только когда полетишь цеплятся будет не за что .