Идеальный шторм: очередная гроза принесла волну разрушений в Алтайский край

Фото из палаты родильного отделения Павловской ЦРБ

Как и прогнозировали синоптики, вечером 1 июля через Алтайский край прошел новый грозовой фронт с штормовым ветром. Несмотря на то, что на этот раз обошлось без града, его последствия в некоторых населенных пунктах устраняют до сих пор: особенно пострадали муниципалитеты неподалеку от Барнаула. О масштабе очередного бедствия можно судить по отчетам ГУ МЧС по Алтайскому краю и очевидцев в соцсетях.

Осколками шифера изрешетило двери и окна в больнице

Как сообщают спасатели, на территории Алтайского края в результате сильного ветра зарегистрированы частичные повреждения крыш строений, случаи падения ветхих деревьев. Аварийно-спасательные подразделения и силы территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций все выходные вели работы по устранению последствий стихии.

Так, в ряде населенных пунктов Павловского района более чем на 12 часов оказалось отключено электричество. Поднявшийся ветер срывал крыши со зданий и валил деревья. Согласно фотоотчету в сообществе Barnaul 22 «ВКонтакте», от шторма пострадало здание Центральной районной больницы: порывы разметали шифер с крыши и носили их по двору учреждения здравоохранения. Осколки в том числе выбили окна, а некоторые из них практически насквозь прошивали пластиковые двери. Судя по характеру повреждений на их устранение потребуется несколько недель.

Из-за ветра частично обрушились перекрытия крыши в одной из барнаульских многоэтажек

Гроза прошла и через Барнаул: произошло частичное повреждение конструкции крыш, зафиксированы случаи падения деревьев на тротуары и проезжие части улиц. Уже по «традиции» некоторые дороги оказались затоплены: система ливневой канализации не сразу справилась с выпавшими осадками. Гибели, травмирования людей допущено не было, рапортуют спасатели. Более 40 тысяч человек на несколько часов остались без света.

Некоторые СМИ сообщили, что отключение произошло из-за повреждения оборудования на ТЭЦ-3. Однако пресс-служба «Сибирской генерирующей компании» опровергла эти данные. Первые сообщения об отключении появились около 19:30 по местному времени. И лишь в 20:21, когда некоторые микрорайоны города уже оставались без электроснабжения, на Барнаульской ТЭЦ-3 отключился турбогенератор № 2. Он нес минимальную нагрузку и его временное отключение не повлияло на подачу электроэнергии потребителям. Оборудование было оперативно запущено в работу, сообщают специалисты. Как напоминает СГК, во время предыдущего шторма 20 июня пресс-служба филиала МРСК Сибири «Алтайэнерго» уже называла в качестве причины прошедших тогда отключений сбой на ТЭЦ-2, однако на самом деле причиной явились отключения на линиях электроснабжения.

Отметим также, что барнаульцы обратили внимание на поведение дорожных служб, которые продолжили укладывать асфальт даже во время ливня. В Сети распространяется видео, снятое из автомобиля на улице Балтийской, на котором видно, как трое работников разравнивают еще горячую субстанцию под сильным дождем. Некоторые горожане потребовали найти эту бригаду и привлечь ее руководителя к ответственности, поскольку по утверждению комментаторов такой ремонт уже к осени сойдет на нет.

Как отмечают в МЧС, информация синоптиков о прогнозируемых неблагоприятных метеоявлениях была опубликована ранее и доведена до населения с помощью sms-рассылки, до глав муниципальных образований и всех взаимодействующих структур. Силы и средства территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций все выходные находились в режиме повышенной готовности.