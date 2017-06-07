×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Диалоги с ФСБ

18 |
Есть мнение
Алтайские эксперты о «кадровом голоде» на предстоящих муниципальных выборах: «Какая власть?»
16
Разговор
Зинаида Замятина, директор ООО «Регионэкспертиза»

Зинаида Замятина, директор ООО «Регионэкспертиза»

«Государственная инспекция взбудоражила всю строительную сферу»

69

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Какие вопросы бийчане хотят задать губернатору на «прямой линии»
В Барнауле не нашли подрядчика для благоустройства набережной и Нагорного парка
Больше половины алтайских предпринимателей перешли на онлайн кассы


Резонанс
Темы недели
Преподаватели АлтГУ обвинили в «дискриминации» собственное руководство
81
«Во власть по медпоказаниям пускать нельзя»: Александр Гончаренко ответил на инициативу алтайских «сталинистов»
76 |
В блогах
Михаил Беднаржевский

07.06.2017

Михаил Беднаржевский

корреспондент программы «Вести Алтай»

На смерть «Капиталиста»

20
Владислав Вакаев

23.05.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Похоже, барнаульские выборы вновь вошли в федеральную повестку

13
Александр Карлин

16.05.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Власть местная, власть важная (размышления о местном самоуправлении)

53
Loading...
Главная Лента новостей «Единая Россия» выдвинула бывшего «идеологического противника» на довыборы в Алтайское Заксобрание

«Единая Россия» выдвинула бывшего «идеологического противника» на довыборы в Алтайское Заксобрание

03.07.2017 10:53

Региональный политсовет «Единой России» в Алтайском крае официально назвал имя кандидата, который в сентябре поборется за свободный мандат краевого Заксобрания, ставший таковым после перехода избранного по округу № 10 Валерия Елыкомова в Госдуму. Как и ожидалось, единороссы выдвинули предпринимателя Анатолия Вытоптова, ранее замещавшего единственный мандат РПР-ПАРНАС в Барнаульской гордуме.

В сентябре 2016 года победителем выборов по округу, который объединил в себе Павловский и Ребрихинский районы, стал на тот момент главврач Краевой клинической больницы Валерий Елыкомов. Он был выдвинут ЕР. Однако позднее стало известно, что г-н Елыкомов неожиданно получил еще и мандат депутата Госдумы. Он прошел по партсписку от тергруппы ЕР, причем располагаясь на не самом высоком, седьмом, месте. Свою роль здесь сыграло массовое голосование за «партию власти» в Кемеровской области, что позволило оказаться в нижней палате парламента сразу трем представителям Алтайского края. Помимо г-на Елыкомова, мандат получили Николай Герасименко и Наталья Кувшинова.

Таким образом, встала необходимость довыборов на свободное место в АКЗС. Из парламентских партий первой имя претендента озвучила как раз «Единая Россия», очевидно рассчитывающая превратить выборы в формальность. За мандат поборется Анатолий Вытоптов, который ранее стал победителем закрытых праймериз, следует из сообщения пресс-службы ЕР.

В ходе тайного голосования за выдвижение г-на Вытоптова в качестве кандидата единороссы проголосовали единогласно. Такое доверие особенно примечательно тем, что потенциальный кандидат ранее представлял в Барнаульской гордуме непримиримых противников «Единой России» — либеральную РПР-ПАРНАС, которую во время выборов возглавлял вызывающий отторжение в «партии власти» Владимир Рыжков. Впрочем, буквально с первых дней работы в гордуме г-н Вытоптов показал договороспособность и взвешенную позицию, не оправдав ожидавшейся славы «борца с режимом».

Секретарь Алтайского регионального отделения партии, председатель АКЗС Александр Романенко поздравил Анатолия Вытоптова и пожелал ему оправдать доверие партийцев и стать 45-м депутатом Заксобрания. Тот, в свою очередь, рассказал о себе. «Более двух десятков лет являясь руководителем предприятия «АгроХимСервис», старейшего в крае среди поставщиков средств защиты растений, изучил наизусть все проблемы сельчан, и в особенности тех, кто связал свою жизнь с земледелием. Уверен, гораздо эффективнее смогу их решать в качестве законодателя», — прокомментировал свое решение Анатолий Вытоптов.

Отметим, что его известность как поставщика агрохимикатов распространяется на фактически пригородные сельскохозяйственные Павловский и Ребрихинский районы. Таким образом, можно говорить о высоких шансах избрания. Вместе с тем интересно, что и после избрания Валерия Елыкомова, и в случае победы г-на Вытоптова районы фактически получат «депутата-варяга», который не является жителем муниципалитетов. Нельзя исключать, что это связано с предыдущим негативным опытом: депутат прошлого созыва от Павловского района Михаил Бердник в 2015 году был признан судом виновным во взяточничестве.

Отметим, что 3 июля ЛДПР также обнародовала список кандидатов по итогам прошедшей партийной конференции. Претендентом на мандат ожидаемо стал новый координатор Дмитрий Ворсин, который вырос в Павловске и относительно хорошо известен в районе, сообщили ИА «Банкфакс» в пресс-службе реготделения. Другие партии пока не озвучили имена своих кандидатов. Конференции, на которых будут названы конкретные фамилии, пройдут в июле.


Другие новости по этой теме:

 Единственный «парнасовец» посчитал неэтичным оставаться в Барнаульской гордуме после сотрудничества с ЕР
 Новоиспеченная алтайская демкоалиция потеряла единственного депутата

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 18
вовремя

03.07.2017 11:48

Вовремя "идеологический противник" примкнул к партии-кормушке!
Какой такой противник ?

03.07.2017 11:49

Перекати - поле
За Единую Россию!

03.07.2017 12:21

«Щерба - он же инструктор Алекс - был ликвидирован во время операции при попытке вооруженного сопротивления. Когда диверсионная группа власовцев была взята в кольцо, им предложили сдаться, однако Щерба оказал вооруженное сопротивление. При этом он профессионально прикрылся 18-тилетним пацаненком из города Ровеньки Александром Сукониным. Об их военной подготовке говорит то, что оба были уже ранены, но вели бой до тех пор, пока не были уничтожены. Щерба очень много и очень многих знал. Близкий соратник Гиркина, поставщик оружия. 28 июня в зоне АТО бандеровцами была ликвидирована вражеская ДРГ - в плен попали четыре власовца, в том числе 22-летний россиянин, военный-контрактник из Алтайского края Виктор Агеев.
12.21 ЭТО ЯБЛОвидящий ПОДОНОК ИЗ ??

03.07.2017 12:26

ПРАВОГО СЕКТОРА.... от Алтая.
Время

03.07.2017 12:31

ЕР в отличии от эсеров умеют выбирать нормальных кандидатов. СР уже показали свою мощь "кадрового потенциала", а Вытоптов может стать вполне нормальным кандидатом, учитывая что и в оппозиции он заявлял адекватные дела.
Комментарии

03.07.2017 12:32

Судя по всему после неудачной попытки действия 2016 года, что Парнас, что яблоко здесь свою деятельность (даже не смотря, что это такой РОДНОЙ край Рыжкова и тд) прекратили почти полностью, поэтому мало удивления вызывает тот факт, что их бывшие активисты, среди которых были достаточно активные личности, вынуждены расходиться по другим политическим силам в крае, потому что очевидно, что политические трупы из парника или яблока сюда уже точно не вернутся, ибо единственную выгоду впустили
Илья

03.07.2017 12:33

Совершенно не удивлён тому, что те, кто раньше отзывался о ЕР плохо, сейчас все чаще идут на выборы от этой партии, так как все понимают, что ЕР - единственная сильная партия, способная принести выгляжу как кандидату, так и избирателю
Гость

03.07.2017 12:39

Глупо было рассчитывать на какую то работу в Парнасе, очевидно, большинство их решений это обычная игра отпротивного большинству сил в крае на фоне полного их незнания особенностей региона, конечно им хотелось верить, но блин, по сути Рыжков забыл все свои обещания и планы, да и сам просто потерялся, практически сразу после выборов. И если уж для ср выборы в гос думу и акзс стали потерей авторитета здесь, то что уж говорить и либералах
Вескер

03.07.2017 12:42

У ер нет как таковой четко выраженной идеологии, в отличии от большинства они пытаются просто делать что то исходя из обстановки и интересов жителей, в Парнасе так не выйдет, как ни крути там всегда надо голосовать против всего, даже адекватного, предложенного ер и другими, конечно это не может не злить, особенно если ты собираешься работать а не эпатировать
бгг

03.07.2017 12:45

стал на тот момент главврач Краевой клинической больницы Валерий Елыкомов. Он был выдвинут ЕР. Однако позднее стало известно, что г-н Елыкомов неожиданно получил еще и мандат депутата Госдумы.

он даже свой кабинет главного врача в краевой больнице не покинул. 3 недели в месяц сидит там же. и секретаршу себе свою оставил...
Строитель

03.07.2017 12:50

Его можно понять - какой смысл ему оставаться в ПАРНАСе, если эта партия вообще ничег не может предложить избирателю, не понятно что она защищает и отстаивает, поэтому такие фальшивые партии закономерно теряют сторонников!
Пилите, Шура, пилите!

03.07.2017 12:53

Главное, правильно оценить обстановку. Рылом в корыто и нарабатывать для быдломассы "светлое будущее". Мафия бессмертна! Путин и его "питерская бригада" купит, продаст и ещё раз купит любого.
Для желающего попилить

03.07.2017 13:09

а разве какие то еще сомнения возникают ? Так оно и будет - у депутатов хребты гибкие , языки мягкие , речи сладкие
кошка

03.07.2017 15:48

а что тут необычного? он и в том году действовал при поддержке ЕдРа, бабки заплатил, а победить не удалось, Солнцева взяла и победила (хотя она су****а еще та), надо бабки отрабатывать, вот его и поставили в кандидаты.
гость

03.07.2017 18:39

Ромашка с Попугаеклювом Карлушей отрабатывают вкинутые Топтушей в 16 году бабки. 25 лимонов должны гарантировать место"страждущему","болеющему" за народ( ну согласитесь, ведь не для себя родного так рвет анус уже повторно Вытоптов стремясь в АКЗС).Только законы в пользу народа будет принимать избранный ( у кгого то есть сомнения?) депутат. Не о своем кармане он будет радеть. Лишь за долю людскую биться будет.В сентябре его Солнцева катанула(ну,вернее народ трезво разобрался ху есть ху и послал химика-удобрителя вдоль по карлушинской.Народ Павловска и Ребрихи, к вашему благоразумию взывает остальной народ края. Катаните этого упыря-простиутку политическую. Надо вовремя понять,откуда бабло сшибить легче. С Едросней сподручнее. Ей задний проход и полижет.
Павловск

03.07.2017 20:37

Я за Вытоптова!
Анатолий, Ты нормальный и порядочный мужик! Желаю успехов Тебе!
СашОК

03.07.2017 22:34

Голосуйте за ПОРНАЗ,дабы все имели наз!
Ну что сказать?

04.07.2017 00:03

Цирк с нанайцами