«Единая Россия» выдвинула бывшего «идеологического противника» на довыборы в Алтайское Заксобрание

Региональный политсовет «Единой России» в Алтайском крае официально назвал имя кандидата, который в сентябре поборется за свободный мандат краевого Заксобрания, ставший таковым после перехода избранного по округу № 10 Валерия Елыкомова в Госдуму. Как и ожидалось, единороссы выдвинули предпринимателя Анатолия Вытоптова, ранее замещавшего единственный мандат РПР-ПАРНАС в Барнаульской гордуме.

В сентябре 2016 года победителем выборов по округу, который объединил в себе Павловский и Ребрихинский районы, стал на тот момент главврач Краевой клинической больницы Валерий Елыкомов. Он был выдвинут ЕР. Однако позднее стало известно, что г-н Елыкомов неожиданно получил еще и мандат депутата Госдумы. Он прошел по партсписку от тергруппы ЕР, причем располагаясь на не самом высоком, седьмом, месте. Свою роль здесь сыграло массовое голосование за «партию власти» в Кемеровской области, что позволило оказаться в нижней палате парламента сразу трем представителям Алтайского края. Помимо г-на Елыкомова, мандат получили Николай Герасименко и Наталья Кувшинова.

Таким образом, встала необходимость довыборов на свободное место в АКЗС. Из парламентских партий первой имя претендента озвучила как раз «Единая Россия», очевидно рассчитывающая превратить выборы в формальность. За мандат поборется Анатолий Вытоптов, который ранее стал победителем закрытых праймериз, следует из сообщения пресс-службы ЕР.

В ходе тайного голосования за выдвижение г-на Вытоптова в качестве кандидата единороссы проголосовали единогласно. Такое доверие особенно примечательно тем, что потенциальный кандидат ранее представлял в Барнаульской гордуме непримиримых противников «Единой России» — либеральную РПР-ПАРНАС, которую во время выборов возглавлял вызывающий отторжение в «партии власти» Владимир Рыжков. Впрочем, буквально с первых дней работы в гордуме г-н Вытоптов показал договороспособность и взвешенную позицию, не оправдав ожидавшейся славы «борца с режимом».

Секретарь Алтайского регионального отделения партии, председатель АКЗС Александр Романенко поздравил Анатолия Вытоптова и пожелал ему оправдать доверие партийцев и стать 45-м депутатом Заксобрания. Тот, в свою очередь, рассказал о себе. «Более двух десятков лет являясь руководителем предприятия «АгроХимСервис», старейшего в крае среди поставщиков средств защиты растений, изучил наизусть все проблемы сельчан, и в особенности тех, кто связал свою жизнь с земледелием. Уверен, гораздо эффективнее смогу их решать в качестве законодателя», — прокомментировал свое решение Анатолий Вытоптов.

Отметим, что его известность как поставщика агрохимикатов распространяется на фактически пригородные сельскохозяйственные Павловский и Ребрихинский районы. Таким образом, можно говорить о высоких шансах избрания. Вместе с тем интересно, что и после избрания Валерия Елыкомова, и в случае победы г-на Вытоптова районы фактически получат «депутата-варяга», который не является жителем муниципалитетов. Нельзя исключать, что это связано с предыдущим негативным опытом: депутат прошлого созыва от Павловского района Михаил Бердник в 2015 году был признан судом виновным во взяточничестве.

Отметим, что 3 июля ЛДПР также обнародовала список кандидатов по итогам прошедшей партийной конференции. Претендентом на мандат ожидаемо стал новый координатор Дмитрий Ворсин, который вырос в Павловске и относительно хорошо известен в районе, сообщили ИА «Банкфакс» в пресс-службе реготделения. Другие партии пока не озвучили имена своих кандидатов. Конференции, на которых будут названы конкретные фамилии, пройдут в июле.