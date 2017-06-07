Алтайские эсеры намерены всерьез «пободаться» с «партией власти» на сентябрьских выборах

В июле реготделение «Справедливой России» в Алтайском крае назовет списки кандидатов от партии на муниципальные выборы. Пока партийцы не хотели бы раскрывать имена претендентов, опасаясь давления на них со стороны властей. Между тем эсеры намерены навязать борьбу «Единой России» 10 сентября во всех ключевых муниципалитетах.

Глава алтайского отделения «Справедливой России» Александр Терентьев в рамках региональной недели провел несколько мероприятий в Барнауле, в том числе встретился с журналистами и рассказал о подготовке к муниципальным выборам. Справоросс сообщил, что в региональном отделении завершается формирование списков кандидатов. Их имен и фамилий г-н Терентьев не назвал, пояснив, что не хочет, чтобы на них оказывалось давление. Однако, по его словам, партия уже может с уверенностью сказать, что собрала достойную команду.

«Для нас муниципальные выборы очень важны. На местах давно созрел запрос на перемены. Многие недовольны положением дел в родном селе, районе или городе. Среди них немало желающих пойти в депутаты. Их взоры чаще всего направлены в нашу сторону, поскольку «Справедливая Россия» много лет была и остается главным конкурентом «партии власти», способным не только критиковать, но и предлагать пути решения проблем, - заявил Александр Терентьев. – Такие неравнодушные люди, которые болеют за свою малую родину и вошли в нашу команду, поэтому у нас большие планы. Мы готовы дать бой «Единой России».

Важную роль в этом сыграл проект «Справедливый призыв», благодаря которому значительная часть будущих выдвиженцев - это не члены партии, а обычные неравнодушные люди, которые желают изменить жизнь родного района или города. «Начиная с 3 июля стартует процедура выдвижения кандидатов. Она будет проводиться советами местных отделений. Только после этого мы сможем обнародовать списки выдвинутых кандидатов», – сообщил Александр Терентьев. По данным ИА «Банкфакс», после согласования списков с Москвой алтайские справороссы представят кандидатов общественности. Ориентировочно это произойдет после 11 июля.

Ранее сообщалось, что эсеры намерены взять на выборах 20 % голосов избирателей. Кроме того, в некоторых муниципалитетах СР может получить большинство мандатов в местных законодательных органах.

Партийцы пойдут на выборы с темами, которые традиционно поднимают, в том числе и в стенах Алтайского Заксобрания. В первую очередь это увеличение финансирования муниципалитетов, возвращение выборности глав городов и районов, сохранение социальной инфраструктуры школ, больниц и учреждений культуры. По традиции в городах в центре внимания окажутся коммунальные проблемы. При этом справороссы намерены вести избирательную кампанию по двум направлениям. Это помощь жителям края в решении локальных проблем, а также разработка альтернативной стратегии развития той или иной территории с использованием внутренних ресурсов.

Кстати, в последние месяцы данные проблемы все чаще озвучиваются депутатами фракции «Справедливая Россия» в краевом Заксобрании. Особенно явно это проявилось на последних сессиях АКЗС. Среди поднятых проблем можно выделить несколько ключевых. Так, эсеры предложили принять законопроект, упрощающий получение статуса «ветеран труда». Кроме того, партийцы лоббировали поправки в так называемый «антисоциальный закон» в части компенсации родительской платы, которые значительно расширяют число ее получателей. Речь идет об отмене критерия «нуждаемости».

Напомним, еще в начале 2017 года справедливороссы выступили с заявлениями о том, что будут продолжать борьбу за отмену «антисоциального пакета законов», принятого региональным Заксобранием на сессии в ноябре.

Помимо прочего депутаты от СР на июньской сессии заявили о том, что в Алтайском крае сложилась беспрецедентная ситуация - более 9 тысяч человек имеют право на получение звания «Ветеран труда Алтайского края», но удостоверяющих документов им не выдают. На «правительственном часе» в АКЗС депутаты обозначили проблему сокращения рабочих мест. Так, по словам Василия Железовского, в Алтайском крае за прошлый год сократили 15 тысяч рабочих мест. При этом бюджетники, например, работники культуры и здравоохранения, получают крайне низкие зарплаты. Также справороссы напомнили о том, что в Алтайском крае не работает действующий закон, согласно которому многодетным семьям предоставляются земельные участки.

До этого эсеры пытались не допустить принятия поправок в закон «О стипендиальном обеспечении студентов ссузов». В частности партийцы указали, что в будущем данный законопроект, который «отсек» часть студентов от социальных стипендий, может обернуться революционными потрясениями из-за своей направленности против малообеспеченных слоев.

Как уже сообщалось, алтайские справороссы решили инициировать принятие поправок в федеральный закон «О капремонте». Изменения касаются вопроса, связанного с правом регоператора самостоятельно распоряжаться процентами с банковских вкладов, на которых находятся деньги собственников жилья из так называемого общего котла. По мнению партийцев, существующий порядок несправедлив по отношению к жителям, так как они не получают никаких преимуществ от использования своих же денег.