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Главная Лента новостей Алтайские эсеры намерены всерьез «пободаться» с «партией власти» на сентябрьских выборах

Алтайские эсеры намерены всерьез «пободаться» с «партией власти» на сентябрьских выборах

03.07.2017 12:33

В июле реготделение «Справедливой России» в Алтайском крае назовет списки кандидатов от партии на муниципальные выборы. Пока партийцы не хотели бы раскрывать имена претендентов, опасаясь давления на них со стороны властей. Между тем эсеры намерены навязать борьбу «Единой России» 10 сентября во всех ключевых муниципалитетах.

Глава алтайского отделения «Справедливой России» Александр Терентьев в рамках региональной недели провел несколько мероприятий в Барнауле, в том числе встретился с журналистами и рассказал о подготовке к муниципальным выборам. Справоросс сообщил, что в региональном отделении завершается формирование списков кандидатов. Их имен и фамилий г-н Терентьев не назвал, пояснив, что не хочет, чтобы на них оказывалось давление. Однако, по его словам, партия уже может с уверенностью сказать, что собрала достойную команду.

«Для нас муниципальные выборы очень важны. На местах давно созрел запрос на перемены. Многие недовольны положением дел в родном селе, районе или городе. Среди них немало желающих пойти в депутаты. Их взоры чаще всего направлены в нашу сторону, поскольку «Справедливая Россия» много лет была и остается главным конкурентом «партии власти», способным не только критиковать, но и предлагать пути решения проблем, - заявил Александр Терентьев. – Такие неравнодушные люди, которые болеют за свою малую родину и вошли в нашу команду, поэтому у нас большие планы. Мы готовы дать бой «Единой России».

Важную роль в этом сыграл проект «Справедливый призыв», благодаря которому значительная часть будущих выдвиженцев - это не члены партии, а обычные неравнодушные люди, которые желают изменить жизнь родного района или города. «Начиная с 3 июля стартует процедура выдвижения кандидатов. Она будет проводиться советами местных отделений. Только после этого мы сможем обнародовать списки выдвинутых кандидатов», – сообщил Александр Терентьев. По данным ИА «Банкфакс», после согласования списков с Москвой алтайские справороссы представят кандидатов общественности. Ориентировочно это произойдет после 11 июля.

Ранее сообщалось, что эсеры намерены взять на выборах 20 % голосов избирателей. Кроме того, в некоторых муниципалитетах СР может получить большинство мандатов в местных законодательных органах.

Партийцы пойдут на выборы с темами, которые традиционно поднимают, в том числе и в стенах Алтайского Заксобрания. В первую очередь это увеличение финансирования муниципалитетов, возвращение выборности глав городов и районов, сохранение социальной инфраструктуры школ, больниц и учреждений культуры. По традиции в городах в центре внимания окажутся коммунальные проблемы. При этом справороссы намерены вести избирательную кампанию по двум направлениям. Это помощь жителям края в решении локальных проблем, а также разработка альтернативной стратегии развития той или иной территории с использованием внутренних ресурсов.

Кстати, в последние месяцы данные проблемы все чаще озвучиваются депутатами фракции «Справедливая Россия» в краевом Заксобрании. Особенно явно это проявилось на последних сессиях АКЗС. Среди поднятых проблем можно выделить несколько ключевых. Так, эсеры предложили принять законопроект, упрощающий получение статуса «ветеран труда». Кроме того, партийцы лоббировали поправки в так называемый «антисоциальный закон» в части компенсации родительской платы, которые значительно расширяют число ее получателей. Речь идет об отмене критерия «нуждаемости».

Напомним, еще в начале 2017 года справедливороссы выступили с заявлениями о том, что будут продолжать борьбу за отмену «антисоциального пакета законов», принятого региональным Заксобранием на сессии в ноябре.

Помимо прочего депутаты от СР на июньской сессии заявили о том, что в Алтайском крае сложилась беспрецедентная ситуация - более 9 тысяч человек имеют право на получение звания «Ветеран труда Алтайского края», но удостоверяющих документов им не выдают. На «правительственном часе» в АКЗС депутаты обозначили проблему сокращения рабочих мест. Так, по словам Василия Железовского, в Алтайском крае за прошлый год сократили 15 тысяч рабочих мест. При этом бюджетники, например, работники культуры и здравоохранения, получают крайне низкие зарплаты. Также справороссы напомнили о том, что в Алтайском крае не работает действующий закон, согласно которому многодетным семьям предоставляются земельные участки.

До этого эсеры пытались не допустить принятия поправок в закон «О стипендиальном обеспечении студентов ссузов». В частности партийцы указали, что в будущем данный законопроект, который «отсек» часть студентов от социальных стипендий, может обернуться революционными потрясениями из-за своей направленности против малообеспеченных слоев.

Как уже сообщалось, алтайские справороссы решили инициировать принятие поправок в федеральный закон «О капремонте». Изменения касаются вопроса, связанного с правом регоператора самостоятельно распоряжаться процентами с банковских вкладов, на которых находятся деньги собственников жилья из так называемого общего котла. По мнению партийцев, существующий порядок несправедлив по отношению к жителям, так как они не получают никаких преимуществ от использования своих же денег.

Справка:

10 сентября 2017 года практически на всей территории Алтайского края пройдут выборы в органы местного самоуправления. Ключевыми считаются выборы в Барнаульскую (замещается 40 мандатов) и Бийскую (30 мандатов) гордумы, Рубцовский (28 мандатов) и Новоалтайский (22 мандата) горсоветы, Заринское горсобрание (20 мандатов), а также в горсобрание Ярового (18 мандатов). Кроме того, выборы пройдут в 58 муниципалитетах. Замещению будут подлежать 5975 мандатов представительных органов мунобразований и 189 глав сельских поселений.

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Комментарий

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Комментариев 19
Завсегдатай

03.07.2017 13:23

Конкуренция с партией власти? И это говорит человек у которого трёхэтажный таунхаус на северо-западе Москвы ограбили, а его жена сначала заявила, что несколько мильенов украли (потом правда сказала, что там намного меньше было)? Может он нам и расскажет, чем одни жулики от других отличаются?
Олег

03.07.2017 13:36

Уже который раз это слышу, и все время СР останься ни с чем, потому что постоянно переоценивает свои силы, никогда не может противопоставить партии власти ничего стоящего!
Батек

03.07.2017 13:38

Да, а в этом году Миронов приедет? Чтобы конкурентоспособность справедливой России повысить или на своём топливе поедут? Как по мне все уже забыли, что Справедливая Россия вообще в крае существует, ибо за последний год не сделали ровным счётом ничего. Даже, прости Господи, навальновские школьники на энтузиазме делают больше, чем эта кучка миллионеров
Йорик

03.07.2017 13:39

Побороться? Да они видать шутят, чем же они поборются, глупыми акциями и пикетами, в Камне чисто повезло, в Барнауле не прокатит.
Комментарии

03.07.2017 13:40

Каждый раз на выборах слышу, как кто нибудь, кто на тот момент у СР главный во всеуслышание заявляет, как они будут партию власти мочить. Признаюсь, право в 2016 я даже поверил в это, ибо масштабы агитации внушали уважение, но блин, все равно эти пакеты с водкой и всякие заманухи. Я пришел к выводу с тех пор, что Справедливая Россия сами в итоге не верят в свои слова, а отвечают всем дежурными фразами о том как их запрессовали
Сиплый

03.07.2017 13:42

А еще они начнут бороться с КПРФ, Яблоком и ЛДПР и опять мы увидим маски –шоу=)
Сайрус

03.07.2017 13:46

У вояк патронов не хватят, видели мы уже их войны, туфтой всякой заканчиваются+ из вашей же партии народу немало свалило.
Каждые

03.07.2017 13:50

Выборы они орут что дадут бой,и по результату занимают как всегда почетное четвёртое место,опережая лишь яблоко)))и с каждым разом процент у них ниже и ниже.))в сентябре думаю 10-12 наберут и то не факт ещё.рейтинг Миронова и терентьева на дне и оттуда им уже не подняться)))жирик затопчет срунов ))(
Терапевт

03.07.2017 13:58

Большая часть из списка, такая же, как в списке ЛДПР – никакая.
Если не знаешь людей, как можно за них голосовать? Уж, пардоньте наобум не могу.Лучше за ЕР , чем за непонятных мне людей.
Димон

03.07.2017 14:00


Не воевать надо, а с башкой дружить, вспомнили бы прошлые выборы, опять 4 место займут, ну да, яблоко опередят, это ж круто будет,люди устали уже от пустых возгласов Справедливых, новое хоть бы что-то придумали, уже начинает утомлять вся это свистопляска из воздуха.
Ирина

03.07.2017 14:04


Мне одной показалось или Тереньтев какой то болезненный на фотке стал, не пора ли уже на почетную политическую пенсию, и дорогу молодым дать? Есть же молодые кандидаты, зачем из года в год одни и те же замусоленные лица тащить в политику или же тех кого вообще никто не знает и информации о них никакой нет, даже на столбах объявлений в рубрике пропал кто-то или их разыскивают, в общем инфы ноль и результат будет почти таким же.
Грандиозная афера смысл которой никак не дойдет до сознания

03.07.2017 14:05

все партии которые якобы в оппозиции у правящей созданы лишь с одной целью - оттянуть голоса у КПРФ , и при этом они все на ее содержании . Какие деньги на это тратятся никто никогда не считал - так , госрасходы ...
кум

03.07.2017 15:08

Грандиозная афера смысл которой никак не дойдет до сознания писал(а):
оттянуть голоса у КПРФ , и при этом они все на ее содержании .


Так ваша КПРФ тоже на содержании у российского бюджета. А вы думали что Зюганов на партвзносы старичков с нищенских пенсий миллиардером стал?))
а ридикюль вернули

03.07.2017 15:20

Там у терехи вычистили коттедж, а у жены забрали не хилый ридикюль. Отдали супостаты или так и - с концом?
не к кому обратиться за справедливостью

03.07.2017 16:18

а ридикюль вернули писал(а):
Отдали супостаты или так и - с концом?


Шакро Молодой на киче, Дед Хасан и Японец на том свете. А Папа по-понятиям не разведет рамсы да и не будет из-за такой плевой мелочи заморачиваться))
Ой какие эсеры глазастые

03.07.2017 17:14

да если начать перечислять что не выполняется и что творится повсеместно , то можно до завтрашнего вечера перечислять или сорок томов напечатать размером с большую советскую энциклопедию . И что ? Одна большая ложь !
М. Горький

03.07.2017 18:25

Оппортуни́зм (лат. opportunus — удобный, выгодный) — термин, используемый в политике и политологии, а также в экономике.

В современной экономической науке под оппортунизмом понимают

…следование своим интересам, в том числе обманным путём, включая сюда такие явные формы обмана, как ложь, воровство, мошенничество, но едва ли ограничиваясь ими. Намного чаще оппортунизм подразумевает более тонкие формы обмана, которые могут принимать активную и пассивную форму, проявляться ex ante и ex post.

О. Уильямсон
гость

03.07.2017 19:02

а где же они возьмут бабки на кампанию, такой лафы, как в прошлом году, уже не будет....
1236

03.07.2017 21:48

Опять эта кучка педофилов выступает с тем же лозунгом. Хоть бы что-нибудь новое придумали.