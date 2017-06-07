Алтайские эсеры намерены всерьез «пободаться» с «партией власти» на сентябрьских выборах

03.07.2017 12:33
В июле реготделение «Справедливой России» в Алтайском крае назовет списки кандидатов от партии на муниципальные выборы. Пока партийцы не хотели бы раскрывать имена претендентов, опасаясь давления на них со стороны властей. Между тем эсеры намерены навязать борьбу «Единой России» 10 сентября во всех ключевых муниципалитетах.
Глава алтайского отделения «Справедливой России» Александр Терентьев в рамках региональной недели провел несколько мероприятий в Барнауле, в том числе встретился с журналистами и рассказал о подготовке к муниципальным выборам. Справоросс сообщил, что в региональном отделении завершается формирование списков кандидатов. Их имен и фамилий г-н Терентьев не назвал, пояснив, что не хочет, чтобы на них оказывалось давление. Однако, по его словам, партия уже может с уверенностью сказать, что собрала достойную команду.
«Для нас муниципальные выборы очень важны. На местах давно созрел запрос на перемены. Многие недовольны положением дел в родном селе, районе или городе. Среди них немало желающих пойти в депутаты. Их взоры чаще всего направлены в нашу сторону, поскольку «Справедливая Россия» много лет была и остается главным конкурентом «партии власти», способным не только критиковать, но и предлагать пути решения проблем, - заявил Александр Терентьев. – Такие неравнодушные люди, которые болеют за свою малую родину и вошли в нашу команду, поэтому у нас большие планы. Мы готовы дать бой «Единой России».
Важную роль в этом сыграл проект «Справедливый призыв», благодаря которому значительная часть будущих выдвиженцев - это не члены партии, а обычные неравнодушные люди, которые желают изменить жизнь родного района или города. «Начиная с 3 июля стартует процедура выдвижения кандидатов. Она будет проводиться советами местных отделений. Только после этого мы сможем обнародовать списки выдвинутых кандидатов», – сообщил Александр Терентьев. По данным ИА «Банкфакс», после согласования списков с Москвой алтайские справороссы представят кандидатов общественности. Ориентировочно это произойдет после 11 июля.
Ранее сообщалось, что эсеры намерены взять на выборах 20 % голосов избирателей. Кроме того, в некоторых муниципалитетах СР может получить большинство мандатов в местных законодательных органах.
Партийцы пойдут на выборы с темами, которые традиционно поднимают, в том числе и в стенах Алтайского Заксобрания. В первую очередь это увеличение финансирования муниципалитетов, возвращение выборности глав городов и районов, сохранение социальной инфраструктуры школ, больниц и учреждений культуры. По традиции в городах в центре внимания окажутся коммунальные проблемы. При этом справороссы намерены вести избирательную кампанию по двум направлениям. Это помощь жителям края в решении локальных проблем, а также разработка альтернативной стратегии развития той или иной территории с использованием внутренних ресурсов.
Кстати, в последние месяцы данные проблемы все чаще озвучиваются депутатами фракции «Справедливая Россия» в краевом Заксобрании. Особенно явно это проявилось на последних сессиях АКЗС. Среди поднятых проблем можно выделить несколько ключевых. Так, эсеры предложили принять законопроект, упрощающий получение статуса «ветеран труда». Кроме того, партийцы лоббировали поправки в так называемый «антисоциальный закон» в части компенсации родительской платы, которые значительно расширяют число ее получателей. Речь идет об отмене критерия «нуждаемости».
Напомним, еще в начале 2017 года справедливороссы выступили с заявлениями о том, что будут продолжать борьбу за отмену «антисоциального пакета законов», принятого региональным Заксобранием на сессии в ноябре.
Помимо прочего депутаты от СР на июньской сессии заявили о том, что в Алтайском крае сложилась беспрецедентная ситуация - более 9 тысяч человек имеют право на получение звания «Ветеран труда Алтайского края», но удостоверяющих документов им не выдают. На «правительственном часе» в АКЗС депутаты обозначили проблему сокращения рабочих мест. Так, по словам Василия Железовского, в Алтайском крае за прошлый год сократили 15 тысяч рабочих мест. При этом бюджетники, например, работники культуры и здравоохранения, получают крайне низкие зарплаты. Также справороссы напомнили о том, что в Алтайском крае не работает действующий закон, согласно которому многодетным семьям предоставляются земельные участки.
До этого эсеры пытались не допустить принятия поправок в закон «О стипендиальном обеспечении студентов ссузов». В частности партийцы указали, что в будущем данный законопроект, который «отсек» часть студентов от социальных стипендий, может обернуться революционными потрясениями из-за своей направленности против малообеспеченных слоев.
Как уже сообщалось, алтайские справороссы решили инициировать принятие поправок в федеральный закон «О капремонте». Изменения касаются вопроса, связанного с правом регоператора самостоятельно распоряжаться процентами с банковских вкладов, на которых находятся деньги собственников жилья из так называемого общего котла. По мнению партийцев, существующий порядок несправедлив по отношению к жителям, так как они не получают никаких преимуществ от использования своих же денег.
03.07.2017 13:23
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03.07.2017 13:58
Если не знаешь людей, как можно за них голосовать? Уж, пардоньте наобум не могу.Лучше за ЕР , чем за непонятных мне людей.
03.07.2017 14:00
Не воевать надо, а с башкой дружить, вспомнили бы прошлые выборы, опять 4 место займут, ну да, яблоко опередят, это ж круто будет,люди устали уже от пустых возгласов Справедливых, новое хоть бы что-то придумали, уже начинает утомлять вся это свистопляска из воздуха.
03.07.2017 14:04
Мне одной показалось или Тереньтев какой то болезненный на фотке стал, не пора ли уже на почетную политическую пенсию, и дорогу молодым дать? Есть же молодые кандидаты, зачем из года в год одни и те же замусоленные лица тащить в политику или же тех кого вообще никто не знает и информации о них никакой нет, даже на столбах объявлений в рубрике пропал кто-то или их разыскивают, в общем инфы ноль и результат будет почти таким же.
03.07.2017 14:05
03.07.2017 15:08
Так ваша КПРФ тоже на содержании у российского бюджета. А вы думали что Зюганов на партвзносы старичков с нищенских пенсий миллиардером стал?))
03.07.2017 15:20
03.07.2017 16:18
Шакро Молодой на киче, Дед Хасан и Японец на том свете. А Папа по-понятиям не разведет рамсы да и не будет из-за такой плевой мелочи заморачиваться))
03.07.2017 17:14
03.07.2017 18:25
В современной экономической науке под оппортунизмом понимают
…следование своим интересам, в том числе обманным путём, включая сюда такие явные формы обмана, как ложь, воровство, мошенничество, но едва ли ограничиваясь ими. Намного чаще оппортунизм подразумевает более тонкие формы обмана, которые могут принимать активную и пассивную форму, проявляться ex ante и ex post.
О. Уильямсон
03.07.2017 19:02
03.07.2017 21:48