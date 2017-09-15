Краевой суд не смог сходу поставить точку в «деле Денисова»

Алтайский краевой суд 15 сентября не сумел в рамках одного заседания вынести свой вердикт по уголовному делу бывшего замгубернатора Алтайского края Юрия Денисова. Вероятно, точка будет поставлена 26-го числа.

После того, как экс-чиновника в июле приговорили в восьми годам лишения свободы с выплатой крупного штрафа за взятки, его адвокат Андрей Лихторович подготовил апелляцию на данное решение. Дело поступило в краевой суд еще 24 августа, само заседание было назначено на 15 сентября. Оно продолжалось около 3,5 часов. Примерно час из этого времени выступал Юрий Денисов. Он попросил не лишать его свободы, сославшись на слабое здоровье и преклонный возраст. Бывший чиновник высказался и на предмет участия в этом громком деле своей супруги Татьяны Денисовой. «Я никогда не был подкаблучником, слушался только губернатора. Я не взяточник, я все 12 лет работал только ради алтайского образования. И не видел за эти годы ни жены, ни сына. Мне 5 октября будет 70 лет, мое здоровье соответствует возрасту. Уважаемый суд, позвольте мне провести последние годы моей жизни с любимыми, а не в тюрьме», - цитирует г-на Денисова портал amic.ru.

Также бывший вице-губернатор подчеркнул, что суд первой инстанции вынес ему обвинительный приговор исключительно на показаниях свидетелей. Любопытным представляется тезис Юрия Денисова относительно продуктов, которые, как установил суд, давались ему в качестве взяток. По словам обвиняемого, продукты дарились ему в октябре — то есть в месяце, когда у бывшего чиновника день рождения. Поэтому это были не взятки, а подарки, заявил г-н Денисов.

Между тем, как рассказал корреспонденту ИА «Банкфакс» адвокат Юрия Денисова Андрей Лихторович, на сегодняшнем заседании он, как и защитник Татьяны Денисовой Сергей Шмаков, получили возможность подать жалобы, а прокуратура сделать представление. Кроме того, суд согласился принять заключение специалистов, которое защита безуспешно пыталась приобщить к делу ранее. 26 сентября, пояснил г-н Лихторович, дело продолжится прением сторон. Между тем юрист не стал делать прогноз на общий исход судебного разбирательства, предложив еще немного подождать.

Напомним, 18 июля Юрия Денисова приговорили к восьми годам и одному месяцу колонии строгого режима, жена экс-чиновника получила пять лет и месяц условно. Суд признал Денисова виновным во всех инкриминируемых ему эпизодах получения взятки. Это же касается и посредничества со стороны супруги бывшего вице-губернатора. Изначально прокурор требовал для Юрия Денисова 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а для его жены, Татьяны, 5,5 лет в колонии общего режима. Отдельно стоит назвать сумму штрафа, которую предстоит выплатить чете. Юрию Денисову присудили вернуть 4,5 млн рублей. Его жене необходимо отдать 1,7 млн рублей.