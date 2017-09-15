×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Штаб «навальнистов» в Барнауле настиг раскол?

18 |
Есть мнение
«Лезть или не лезть»: журналист «Банкфакса» Артем Кузнецов понаблюдал за барнаульскими выборами
62
Разговор
Андрей Лихторович, адвокат

Андрей Лихторович, адвокат

«Я делаю наброски для мемуаров»

102

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Планы на выходные: бежим, отмечаем и впечатляемся
Юные барнаульцы в день города смогут сдать экзамен по ПДД
«Большая сцена». Режиссер Сергей Лебедев снова примет участие в проекте
«Комфортная среда» в Барнауле: вместо детской площадки только выкопанные бордюры


Резонанс
Темы недели
Александр Карлин рассказал, каким должен быть новый глава Барнаула
40
«Мы обречены на конфликты»: Виталий Снесарь дал оценку «выборным» перегибам в алтайских муниципалитетах
75
В блогах
Егор Каширских

15.09.2017

Егор Каширских

директор ООО «Иннотех»

Посетил, будучи в Барнауле, два музея

Андрей Ляпунов

14.09.2017

Андрей Ляпунов

начальник департамента информационной политики администрации Алтайского края

Запомнилось сегодня высказывание губернатора на одном мероприятии

19
Олег Боронин

13.09.2017

Олег Боронин

глава Сибирского сельсовета Алтайского края

Так случилось в этой жизни...

14
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Краевой суд не смог сходу поставить точку в «деле Денисова»

Краевой суд не смог сходу поставить точку в «деле Денисова»

15.09.2017 15:24

Алтайский краевой суд 15 сентября не сумел в рамках одного заседания вынести свой вердикт по уголовному делу бывшего замгубернатора Алтайского края Юрия Денисова. Вероятно, точка будет поставлена 26-го числа.

После того, как экс-чиновника в июле приговорили в восьми годам лишения свободы с выплатой крупного штрафа за взятки, его адвокат Андрей Лихторович подготовил апелляцию на данное решение. Дело поступило в краевой суд еще 24 августа, само заседание было назначено на 15 сентября. Оно продолжалось около 3,5 часов. Примерно час из этого времени выступал Юрий Денисов. Он попросил не лишать его свободы, сославшись на слабое здоровье и преклонный возраст. Бывший чиновник высказался и на предмет участия в этом громком деле своей супруги Татьяны Денисовой. «Я никогда не был подкаблучником, слушался только губернатора. Я не взяточник, я все 12 лет работал только ради алтайского образования. И не видел за эти годы ни жены, ни сына. Мне 5 октября будет 70 лет, мое здоровье соответствует возрасту. Уважаемый суд, позвольте мне провести последние годы моей жизни с любимыми, а не в тюрьме», - цитирует г-на Денисова портал amic.ru.

Также бывший вице-губернатор подчеркнул, что суд первой инстанции вынес ему обвинительный приговор исключительно на показаниях свидетелей. Любопытным представляется тезис Юрия Денисова относительно продуктов, которые, как установил суд, давались ему в качестве взяток. По словам обвиняемого, продукты дарились ему в октябре — то есть в месяце, когда у бывшего чиновника день рождения. Поэтому это были не взятки, а подарки, заявил г-н Денисов.

Между тем, как рассказал корреспонденту ИА «Банкфакс» адвокат Юрия Денисова Андрей Лихторович, на сегодняшнем заседании он, как и защитник Татьяны Денисовой Сергей Шмаков, получили возможность подать жалобы, а прокуратура сделать представление. Кроме того, суд согласился принять заключение специалистов, которое защита безуспешно пыталась приобщить к делу ранее. 26 сентября, пояснил г-н Лихторович, дело продолжится прением сторон. Между тем юрист не стал делать прогноз на общий исход судебного разбирательства, предложив еще немного подождать.

Напомним, 18 июля Юрия Денисова приговорили к восьми годам и одному месяцу колонии строгого режима, жена экс-чиновника получила пять лет и месяц условно. Суд признал Денисова виновным во всех инкриминируемых ему эпизодах получения взятки. Это же касается и посредничества со стороны супруги бывшего вице-губернатора. Изначально прокурор требовал для Юрия Денисова 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а для его жены, Татьяны, 5,5 лет в колонии общего режима. Отдельно стоит назвать сумму штрафа, которую предстоит выплатить чете. Юрию Денисову присудили вернуть 4,5 млн рублей. Его жене необходимо отдать 1,7 млн рублей.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 10
Швондер

15.09.2017 15:51

Если в октябре 70 лет, то уже десять лет как с любимыми на пенсии должен был сидеть. Страна пердунов и хапуг. Вот эти твари и лоббируют закон о продлении пенсионного возраста, а не тетки поломойки и гардеробщицы и охранники всех мастей. Губернатор сам пенсионер и чиновников держит до последнего, все мечтают в отставку только вперед ногами. Жаль бабке Денисовой уже условку на реальный срок не заменить.
гость

15.09.2017 16:10

Как жаль. 5 октября юбилей-70 лет. В ранге министра столько бы подарков было!! Конвертики подарочные потяжелели бы с 5 тыс до 7 или 10 тыс.
Гостю

15.09.2017 16:20

Да не изводитесь вы на "жалость"... И тысячи считать уместнее в своих кошельках-конвертиках-карманах. Или, если не терпится и заняться нечем, следите за действующими министрами и их юбилейными конвертиками. Или пока "Фас!" команду не дали, сами не решитесь?
жалобная книга

15.09.2017 16:27

Речь Денисова "тронула до слез". Хапуга бестыжый!
ФигВам

15.09.2017 16:57

жалобная книга писал(а):
Хапуга бестыжый

Мне кажется, подобные люди слово "совесть" если и употребляют, то весьма своеобразно. По сути оно им вообще неведомо - совесть ведь не купишь и её тебе не подарят... Либо есть, либо нет её... Дожить до 70 лет, брать даже продуктами "подарки" (неужто зарплаты мало?) и не каяться? Вот так просто - вообще не каяться? Нд-а. Случай неизлечимый.
Людмила

15.09.2017 17:35

Хочется пораньше на пенсию, г-н Швондер? А не хотите ли до 70 лет поработать, как в Японии? С Денисовым работала. Могу сказать, голова светлая! Для образования сделал, действительно, много. Оттого обидно и стыдно, что унизился до получения взяток! А вот про то, что не подкаблучник, это он зря. Подкаблучник, да еще какой!
за правду

15.09.2017 18:35

Его танька была ведущей , пусть не врет !!! И 10 не много, но пусть 8 посидит.Сколько он "своих коллег " раздавил , уничтожил по танькиной наводке ,пусть все вспомнит --как раз 8 хватит
гость

15.09.2017 18:43

То есть колбаска дармовая все-таки была? Только не на Новый год, а на день рождения? Тогда вдвойне непонятно, зачем господин Карабиц систематически в течение пяти лет дарил Денисову колбасу, которую тот не ест? Издевался над начальником, что ли?
Или это как с денежкой за гараж - подумал-повспоминал и решил, что было-таки, только директор колледжа с перепугу не понял, что в долг давал, а сынок денисовский вернуть позабыл - подставил папашу, гаденыш!
Так и с акипкрошными миллионами, наверное? Не брал, но если хорошенько подумать, то... Ах, да - это же были и не миллионы вовсе, а шоколадки!
ни одного чистого места в организме юбиляра

15.09.2017 20:33

гнилой насовсем , чифирём лечебным лечить его придётся.
так прощения не просят , когда не слушаются губернатора.
Лифтеровский защитник великолепный , но про десять вставных зубиков у Д-ва
не привлёк внимание сердобольных граждан, как основание к полному помилованию-
перловку он чем жевать будет ?
Тамара

15.09.2017 20:38

Взяточникам - реальный срок!