Арбитражный суд отказался признавать банкротом алтайский «СтройГАЗ»

Судья Елена Конопелько на очередном заседании 19 сентября приняла решение отказать в признании банкротом одной из крупнейших строительных компаний региона ОАО СПП «СтройГАЗ». На практике это означает переход статуса первого истца от мелкой компании «Эксперт» с требованиями, измеряемыми в сотнях тысяч рублей, к другому заявителю - вероятно, крупному московскому банку «Финсервис», требующему от «СтройГАЗа» несколько сотен млн рублей. Банк добивался статуса первого заявителя более полугода.

Согласно информации в карточке дела на сайте арбитража, г-жа Конопелько решила отказать в признании должника банкротом. Информация о принятом акте содержит комментарий, согласно которому суд отказал в процессуальной замене ООО «Эксперт» (по 50 % уставного капитала принадлежит Андрею Нестерову и Дмитрию Кладееву, последний также является гендиректором) на ООО «Альфа-проект» (собственник и руководитель — известный бизнесмен Алексей Тремасов), а также отказался вводить на «СтройГАЗе» процедуру наблюдения.

Отметим, что требования «Эксперта» составляли всего 345 тысяч рублей, однако за счет того, что компания первой подала иск о банкротстве «СтройГАЗа», она оказалась в крайне выгодном положении. По нормам закона именно первый заявитель обладает правом предложить кандидатуру арбитражного управляющего. Учитывая, что общие долги «СтройГАЗа» и его предполагаемая конкурсная масса многократно превышают требования «Эксперта», эта компания получила беспрецедентные рычаги влияния на других, гораздо более крупных кредиторов. Юрист ООО «Эксперт» ранее подтверждал ИА «Банкфакс» эту информацию. «Для чего становиться первым заявителем? Чтобы заявить своего управляющего и иметь возможность оказывать определенное давление на других кредиторов», — говорил собеседник.

Впрочем, самостоятельно «Эксперт» своим положением не воспользовался, уступив право требования компании «Альфа-проект». Однако фирма Алексея Тремасова, согласно решению, не сможет использовать предоставившуюся возможность. Остается лишь догадываться, в каком порядке между компаниями было оформлено правопреемство и как активно в процессе переговоров использовались рыночные механизмы.

Дальнейшая судьба дела о банкротстве «СтройГАЗа» становится яснее. Как следует из материалов, другой кредитор — АО «Банк Финсервис» — еще в конце 2016 года из своих средств намеревался погасить задолженность «СтройГАЗа» перед «Экспертом», таким образом «выкупив» приоритетное право. В документах прямо указано, что целью погашения являлось «желание банка быть первым заявителем по делу о банкротстве».

Вероятно, банк имеет собственные планы на потенциальную конкурсную массу должника — он в том числе уже протестовал против кандидатуры арбитражного управляющего, предложенной «Экспертом», и выдвигал свою. Однако на тот момент планам мешала юридическая коллизия. Выяснилось, что поскольку «Финсервис» произвел оплату в счет долга «СтройГАЗа» как раз в тот период, когда «Эксперт» оформлял переуступку права требования ООО «Альфа-проект». Таким образом утверждалось, что сумма, уплаченная банком, ушла в никуда, и «Альфа-проект» остается легитимным первым заявителем. Однако по мнению банка, он успел перевести деньги до заключения договора о правопреемстве и поэтому последний — недействителен. Ситуация стала предметом отдельного судебного разбирательства.

Свежее решение арбитража явно повышает шансы банка «Финсервис» на право уже «второй ночи» в деле о банкротстве «СтройГАЗа». Можно ожидать, что теперь события в этом процессе будут развиваться намного быстрее.

Напомним, что на сегодняшний день Арбитражный суд Алтайского края рассматривает больше десятка заявлений о банкротстве «СтройГАЗа». Первый иск, что примечательно, был подан 19 сентября 2016 года. Последующие два — в тот же день, с разницей в несколько минут. Начиная с прошлого года, руководство и собственники строительной компании оценивали результаты деятельности АО как «неудовлетворительные», предприятие практически перестало вести хозяйственную деятельность.

Между тем на данный момент именно «Финсервис» проявляет наибольшую активность в деле о банкротстве «СтройГАЗа», несмотря на участие других крупных игроков (банки «Возрождение», ВТБ и ВТБ24, АО «Алтайкрайэнерго», МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам Алтайского края и др.). Так, в в июле текущего года стало известно, что «Финсервис» подал заявление о признании банкротом депутата АКЗС и замдиректора «СтройГАЗа» Всеволода Кондратьева, а еще ранее — на бывшего гендиректора «СтройГАЗа» Евгения Ледина. В начале сентября г-н Кондратьев был признан банкротом. Оба были поручителями по кредитам, которые банк выдал строительной компании.