«Война ради войны нам не нужна»: Александр Карлин обсудил с алтайскими партийцами жизнь после выборов

20 сентября губернатор Алтайского края Александр Карлин в преддверии осенней сессии Алтайского Заксобрания провел встречу с лидерами фракций и партий, представленных в краевом парламенте. Главной официальной темой беседы стала подготовка проекта бюджета региона на 2018 год, однако партийцы воспользовались возможностью и поговорили с губернатором о «наболевшем» — кто-то внес предложения, кто-то даже высказал копившуюся долгое время обиду.

На сайте краевого правительства сообщается, что Александр Карлин призвал лидеров фракций АКЗС сосредоточиться на работе над законопроектом о краевом бюджете на следующий год. Глава региона отметил, что при подготовке документа в его основу будет заложен прогноз социально-экономического развития края на 2018-2020 годы, который показывает вектор развития региональной экономики. «Мы по-прежнему ориентируемся на то, что будем сохранять темпы роста по основным макроэкономическим параметрам выше среднероссийских. Это говорит о том, что мы вправе рассчитывать на дальнейшее наращивание доходной части бюджета, собственных доходов. Соответственно у нас возникает больше возможностей для бюджетного маневра. Кроме того, 25 сентября я приму участие в работе Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под руководством вице-премьера России Дмитрия Козака. По итогам заседания мы будем понимать, какие принципы оказания финансовой помощи бюджетам регионов будут действовать, и сможем более содержательно работать над краевым бюджетом», — сообщил Александр Карлин.

Лидеры фракций использовали возможность донести свои идеи о будущем бюджете до главы региона. Так, лидер фракции «Справедливой России» Александр Молотов заявил, что эсеры намерены поднять вопросы об индексации социальных выплат и помощи муниципалитетам. Г-н Молотов рассказал ИА «Банкфакс», что эти предложения вносятся в контексте постепенного выхода из кризиса. «На федеральном уровне ожидается индексация выплат и по статистике наш регион тоже постепенно выходит из кризиса. По данным Алтайкрайстата растут индексы промпроизводства, зарплаты. Мне кажется, настало время проиндексировать выплаты на региональном уровне, потому что они несколько лет не менялись. Также мы выразили надежду, что помощь края муниципалитетам будет увеличена. Настало время рассмотреть вопрос о перераспределении денег между муниципалитетом и регионом. Местной власти нужно не просто давать деньги, но оставлять на местах собственные доходы, чтобы стимулировать экономическую активность. Губернатор сказал, что идеи обсуждаются и обсчитываются. По его мнению, сейчас главное — индексировать те выплаты, которые являются основными или единственными. В этом есть логика», — рассказал г-н Молотов.

Заместитель руководителя фракции ЛДПР в АКЗС Евгения Боровикова добавила «Банкфаксу», что губернатор акцентировал внимание на конструктивной работе фракций над бюджетом и другими важными законопроектами. «Губернатор пожелал, чтобы среди партий в парламентском центре был конструктивный диалог, чтобы не было каких-то политических ристалищ. Хотя понятно, что у партий будут свои точки зрения по разным вопросам. Нас призывают к конструктивному диалогу, к каким-то договоренностям. Но главное — чтобы игра была не в одни ворота. Если люди договариваются, то обязательства должны выполнять все. Со своей стороны могу сказать, что у нас есть распоряжения председателя партии, которые не обсуждаются. Мы будем действовать в фарватере решений федеральной структуры. За или против отчета губернатора, бюджета и т. п. — мы будем голосовать ровно так, как скажет наш лидер Владимир Жириновский», — отметила г-жа Боровикова.

Она добавила, что во время встречи поднималась и тема прошедших 10 сентября муниципальных выборов. Однако о распределении постов в городских парламентах речи не шло. Евгения Боровикова добавила, что попросила Александра Карлина в рамках его полномочий вмешаться в процесс поиска «вредителей», устроивших накануне выборов «черную» агитацию против ЛДПР. «Сегодня у нас службы настолько хорошо работают, что террорист только трубку положил, и его уже нашли. А тут есть телефоны, причем барнаульские и московские, и найти не представляется возможным. Мы писали телеграммы в МВД, в Москву, в краевое правительство. О результатах разбирательств якобы будет сообщено. Посмотрим, что ответят», — сказала г-жа Боровикова.

По данным ИА «Банкфакс», в рамках встречи поднимались и другие острые темы, поскольку губернатор был открыт для любых вопросов. Как рассказала Евгения Боровикова, присутствовавшая персек крайкома КПРФ Мария Прусакова использовала мероприятие как площадку для выяснения отношений. «Мария Прусакова сделала замечание спикеру АКЗС, председателю реготделения «Единой России» Александру Романенко насчет его недавнего заявления о решении отдать часть постов в городских парламентах оппозиции. Ей это не понравилось. Но разговор сошел на нет. Было видно, что Мария Прусакова заняла радикальную позицию. Но у нее претензии больше к Александру Романенко, чем к Александру Карлину», — рассказала г-жа Боровикова, удивившись тому, что такие темы поднимаются на встрече с губернатором.

Александр Молотов косвенно подтвердил возникшую конфликтную ситуацию, не называя имен, и указал, что «Справедливая Россия» не поддерживает радикальную позицию. «Могу сказать, что были пикировки, но не со стороны СР. Мы конструктивная оппозиция, мы согласны к губернатором, что время предвыборных баталий прошло, теперь надо заниматься работой на благо жителей края. Надеемся, что нас будут слышать, иначе все это бессмысленно. Война ради войны нам не нужна. Мы рассчитываем, что наши инициативы будут обсуждаться. И в отличие от других сил, высказывавших личные претензии, мы не настроены на конфронтацию. Вопросы по выборам — это не к губернатору», — уверен Александр Молотов.

На сайте правительства указано, что кроме упомянутых выше спикеров на встрече присутствовали зампредседателя АКЗС Сергей Серов, руководитель фракции «Единая Россия» в АКЗС Сергей Приб, координатор регионального отделения ЛДПР Дмитрий Ворсин, секретарь Бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Владислав Вакаев, а также заместитель председателя правительства края Виталий Снесарь и представитель губернатора и правительства края в АКЗС Антон Васильев. Собеседники «Банкфакса» выразили надежду, что встречи такого формата будут проводиться чаще — хотя бы раз в квартал. По их мнению, это хорошая площадка для конструктивного диалога, способствующего выработке совместных решений.