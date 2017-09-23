×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Прощание с «Изумрудным»

13 |
Есть мнение
«Честность тоже надо показывать»: профессиональные зрители распробовали «выборный» продукт алтайских журналистов
9
Разговор
Андрей Лихторович, адвокат

Андрей Лихторович, адвокат

«Я делаю наброски для мемуаров»

105

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Бийские садоводы страдают от постоянных краж со своих участков
Еще один губернатор из списка «отставников» ушел досрочно
В галерее «Турина гора» откроется анималистическая выставка
«УЛИЦЫ СТОЛИЦЫ»: ул. СОЛНЕЧНАЯ ПОЛЯНА


Резонанс
Темы недели
После «бунта» в барнаульском штабе Алексея Навального назначен новый координатор
64 |
Конфликт барнаульских школьников и учителя «уходит» на экспертизу
61
В блогах
Анна Якушева

23.09.2017

Анна Якушева

руководитель пресс-службы Алтайского Заксобрания

О ситуации с Вадимом Жигульским

26
Анна Адамайтес

22.09.2017

Анна Адамайтес

заместитель главного редактора «Комсомольская правда Барнаул»

Кто сможет дочитать до конца...

28
Станислав Москаленко

20.09.2017

Станислав Москаленко

журналист, блогер

28 сентября истечет срок полномочий Думы Бийска VI созыва

11
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Краевой суд не стал нарушать статус-кво в «деле Денисова»

Краевой суд не стал нарушать статус-кво в «деле Денисова»

26.09.2017 11:58

Алтайский краевой суд 26 сентября оставил в силе первоначальный приговор по уголовному делу бывшего замгубернатора Алтайского края Юрия Денисова. Адвокат экс-чиновника Андрей Лихторович заявил корреспонденту ИА «Банкфакс», что на данный вердикт может быть подана кассационная жалоба.

После того, как экс-чиновника в июле приговорили в восьми годам лишения свободы с выплатой крупного штрафа за взятки, была подана апелляция. Дело поступило в краевой суд 24 августа, первое заседание прошло 15 сентября. Юрий Денисов, обращаясь к суду, попросил не лишать его свободы, сославшись на слабое здоровье и преклонный возраст: «Мне 5 октября будет 70 лет, мое здоровье соответствует возрасту. Уважаемый суд, позвольте мне провести последние годы моей жизни с любимыми, а не в тюрьме». Вынести с ходу вердикт в краевом суде не успели, заседание продолжалось 3,5 часа и в итоге было продолжено 26-го числа. На этот раз точка в деле была поставлена. Впрочем, вердикт оказался неутешителен для супругов.

Приговор в отношении Юрия Денисова оставили в силе — он по-прежнему должен отбыть восемь лет и один месяц в колонии строгого режима. Жена экс-чиновника осталась осужденной на пять лет и месяц условно. Отдельно стоит назвать сумму штрафа, которую предстоит выплатить чете. Юрия Денисова обязали вернуть 4,5 млн рублей, его жене - 1,7 млн рублей. Известно, что часть имущества супругов пойдет в счет уплаты долга. Ранее был наложен арест на квартиру, загородный дом и машину Денисовых.

Между тем краевой суд все-таки пересмотрел приговор суда первой инстанции в одной из частей. По ходатайству прокуратуры к взысканию будет обращена барнаульская квартира супругов, а вот загородный дом оставят Татьяне Денисовой.

Адвокат Андрей Лихторович не стал подробно комментировать дальнейший ход событий, заявив, что еще не успел пообщаться на данный счет со своим подопечным. Однако защитник кратко пояснил, что ожидал лучшего от сегодняшнего заседания — отмены либо как минимум смягчения приговора. Однако этого не произошло. Сроки подачи и рассмотрения кассационной жалобы г-ом Лихторовичем обозначены не были. Скорее всего, это произойдет еще до Нового года. Добавим, если сторону защиты не удовлетворит приговор в суде третьей инстанции, она сможет обратиться в Верховный суд РФ.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 13
Директор СССР

26.09.2017 13:38

Не радуйтесь сильно - скоро выйдет через больничку.
Предыдущему

26.09.2017 14:09

Со строгого не выйдет.
На зоне тоже больничка есть.
Его там вылечат.
Оно должно сидеть, и карлушка рядом.
гость

26.09.2017 14:37

А я ушаночку потуже натяну....
Ну что ж!

26.09.2017 14:47

Пусть ему послужит утешением, что Карфаген (то бишь коварный АКИПКРО) уже разрушен до основания, превращен в бездарный балаган и придавлен могильным памятником фигляру ценою в шесть миллионов рубликов (вот где размах - Денисову и не снилось!) Не о том, конечно, мечтал заслуженный дедушка алтайского образования, затевая на излете своей карьеры судьбоносные кадровые рокировочки в упомянутом учреждении, но, как говорится, благими намерениями...
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

26.09.2017 15:11

Во всём виноват Карлин, плохо что его холопы воруют а он делает вид,что всё хорошо .Губернатор это око государево он за всё отвечает, что делаются в крае.
Директор СССР

26.09.2017 15:37

Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород писал(а):
Во всём виноват Карлин, плохо что его холопы воруют а он делает вид,что всё хорошо .Губернатор это око государево он за всё отвечает, что делаются в крае.


Давно пора мешалкой?
nazailmanov

26.09.2017 18:09

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
Уймись, чувак!

26.09.2017 18:16

Денисову щас точно не до жира! Да и за полтора года, поди и так схуднул...
Очевидец

26.09.2017 20:32

Да хрень всё это пустомельная! После президентских выборов, как обычно, объявят амнистию по экономическим преступлениям и именно для чиновников и политиков. На это и идёт расчет! Сейчас просто-напросто оттягивают до амнистии отчуждения имущества, собственности, взыскание бабла! И ведь дотянут! Так что через полгодика все закончится и чета хапуг останется при своих интересах. Первый раз, что ли?! Да ещё по амнистии и судимость снимут! И опять востребован властью, клоп коммунячий!
Очевидцу

26.09.2017 20:52

Экий ты дурень. Статья 290 не относится к экономическим, а является коррупционной. И не было таких амнистий, как ты говоришь . Тех, кого по заказу убирают менты сидят до звонка. Пример тому бывший вице-губер Баклицкий и другие. Не для того их садили, фабрикуя дела
Кондрат

26.09.2017 20:57

https://www.bankfax.ru/news/107094/ в соседей ветке БФ пишет о мудаке, который хотел перерезать пол больницы. И дали ему 8 месяцев колонии. Ну а дед Денисов конечно ооооочень опасен для людей и дали ему 8 лет Судьи, вы дибилы?
запретить проживать ближе 101-го километра от Барнаула

26.09.2017 22:12

совпадает вполне логично и справедливо с УК СССР.
иное мнение

26.09.2017 23:13

Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород писал(а):
Во всём виноват Карлин, плохо что его холопы воруют а он делает вид,что всё хорошо .Губернатор это око государево он за всё отвечает, что делаются в крае.
во всём виноваты оба прокурора. как карлин так и хороший. и суд обязан доказать конфликт интересов отправив уголовное дело на доследование. для установления связи.