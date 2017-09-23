Краевой суд не стал нарушать статус-кво в «деле Денисова»

Алтайский краевой суд 26 сентября оставил в силе первоначальный приговор по уголовному делу бывшего замгубернатора Алтайского края Юрия Денисова. Адвокат экс-чиновника Андрей Лихторович заявил корреспонденту ИА «Банкфакс», что на данный вердикт может быть подана кассационная жалоба.

После того, как экс-чиновника в июле приговорили в восьми годам лишения свободы с выплатой крупного штрафа за взятки, была подана апелляция. Дело поступило в краевой суд 24 августа, первое заседание прошло 15 сентября. Юрий Денисов, обращаясь к суду, попросил не лишать его свободы, сославшись на слабое здоровье и преклонный возраст: «Мне 5 октября будет 70 лет, мое здоровье соответствует возрасту. Уважаемый суд, позвольте мне провести последние годы моей жизни с любимыми, а не в тюрьме». Вынести с ходу вердикт в краевом суде не успели, заседание продолжалось 3,5 часа и в итоге было продолжено 26-го числа. На этот раз точка в деле была поставлена. Впрочем, вердикт оказался неутешителен для супругов.

Приговор в отношении Юрия Денисова оставили в силе — он по-прежнему должен отбыть восемь лет и один месяц в колонии строгого режима. Жена экс-чиновника осталась осужденной на пять лет и месяц условно. Отдельно стоит назвать сумму штрафа, которую предстоит выплатить чете. Юрия Денисова обязали вернуть 4,5 млн рублей, его жене - 1,7 млн рублей. Известно, что часть имущества супругов пойдет в счет уплаты долга. Ранее был наложен арест на квартиру, загородный дом и машину Денисовых.

Между тем краевой суд все-таки пересмотрел приговор суда первой инстанции в одной из частей. По ходатайству прокуратуры к взысканию будет обращена барнаульская квартира супругов, а вот загородный дом оставят Татьяне Денисовой.

Адвокат Андрей Лихторович не стал подробно комментировать дальнейший ход событий, заявив, что еще не успел пообщаться на данный счет со своим подопечным. Однако защитник кратко пояснил, что ожидал лучшего от сегодняшнего заседания — отмены либо как минимум смягчения приговора. Однако этого не произошло. Сроки подачи и рассмотрения кассационной жалобы г-ом Лихторовичем обозначены не были. Скорее всего, это произойдет еще до Нового года. Добавим, если сторону защиты не удовлетворит приговор в суде третьей инстанции, она сможет обратиться в Верховный суд РФ.