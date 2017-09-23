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Главная Лента новостей Марине Ермоленко, ставшей лицом единороссов на барнаульских выборах, не доверили кресло председателя гордумы

Марине Ермоленко, ставшей лицом единороссов на барнаульских выборах, не доверили кресло председателя гордумы

26.09.2017 18:00

Барнаульские единороссы 26 сентября в ходе заседания политсовета распределили основные посты в новой гордуме. Спикером, вопреки ранее появлявшимся сообщениям, станет не «фронтовичка» Марина Ермоленко, а ректор АлтГАКИ Галина Буевич, следует из сообщения партийной пресс-службы.

Главной темой заседания политсовета стала организация работы недавно избранной Барнаульской гордумы VII созыва. Партийцы определили кандидатуры председателя и зампредседателя местного парламента, руководителя фракции, а также сформировали новую структуру комитетов. Это решение они направят новоизбранным депутатам для окончательного утверждения.

Отметим, что имея абсолютное большинство в БГД (31 депутат из 40 избранных), можно не сомневаться, что именно предложенные кандидаты в итоге будут утверждены.

Партийцы сошлись во мнении, что схема местного парламента должна быть видоизменена. Вместо четырех появится пять комитетов. По словам секретаря барнаульского отделения «Единой России» Юрия Еремеева, местный парламент получит комитет по городскому хозяйству. По итогам дискуссии единороссы предложили пост председателя Барнаульской гордумы Галине Буевич. Ее заместителем должен стать Сергей Струченко. Фракцию большинства, по мнению единороссов, может возглавить Вячеслав Перерядов.

Если говорить о руководителях подразделений, то во главе комитета по бюджету, налогам и кредитной политике партийцы видят Андрея Солодилова. На пост главы комитета по экономической политике и собственности была выдвинута кандидатура Валерия Касплера. Комитет по городскому хозяйству единороссы предложили возглавить Александру Гроссу, комитет по социальной политике - Марине Ермоленко. По предложению партийцев, комитет по законности и местному самоуправлению может отойти Ивану Огневу.

Интересно, что г-жа Ермоленко, ставшая наряду с сити-менеджером Барнаула Сергеем Дугиным, пожалуй, главным хедлайнером муниципальных выборов (входила в общегородскую тройку от ЕР), осталась без поста не только председателя думы, но и заместителя. Между тем пока нельзя исключать сценарий, согласно которому алтайская «фронтовичка» отправится в Москву на повышение — в качестве депутата Госдумы.

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Комментарий

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Комментариев 10
Гыыыы))))

26.09.2017 20:01

Дурилку картонную опять ширмой пивзаводские поставили. А на фракцию еще одну, которая пожарником работала? А сами опять на финансы и на имущество. Молодцы, чо...
Очевидец

26.09.2017 20:17

П.....ц Барнаулу! Бывшие коммунячьи хапуги и воровайки продолжают свой беспредел под крылом никчёмной ЕР! Бегите отсюда, люди, кто может и имеет возможность! В ближайшее шесть лет это мракобесие не закончится!
Караул устал

26.09.2017 20:18

"Они ничего не поняли и ничему не научились"!
А Сталин обогнал Путина и Пушкина в рейтинге выдающихся личностей...
Караулу

26.09.2017 21:02

Только не думай, что твой Сралин умнее названных. Просто Блевады и ОВЦЕОМы рисуют проценты по заказу от плешивого ботокса, вот и вся популярность. Ну еще процентов добавляет отравленная ТВблевотиной зомбомасса, которая скоро забудет Пушкина, а будет только знать пиндосов, Порошенко и Путина. Вперде!!!
какая боль

26.09.2017 21:27

какая боль, какая боль, Гордума-Ермоленко 2: 0
гость

26.09.2017 21:48

Повторение комментария с другого сайта на эту тему:
На лицо конфликт интересов, особенно представитель СГК с их тарифами в комитете по городскому хозяйству. Что у нас с тарифами с июля 2016 г., признанными ФАС и судом завышенными?
Караул устал

26.09.2017 21:48

Караулу писал(а):
... рисуют проценты по заказу от плешивого ботокса

А кого это Вы так приложили, уточните если не сложно персоналию?
Вот же ж навальненок-камикадзе.
Непонятка

26.09.2017 22:14

рисуют проценты

http://www.compromat.ru/page_38359.htm
Deckman

26.09.2017 22:14

>> А Сталин обогнал Путина и Пушкина в рейтинге выдающихся личностей...

Ты еще про Чикатилу вспомни...
Караулу

26.09.2017 22:46

А кого это Вы так приложили, уточните если не сложно персоналию?


Не прикидывайся идиотом, если ты умный. И не прикидывайся идиотом если ты провокатор из МХЕРа. Не прокатит номер.