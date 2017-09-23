Марине Ермоленко, ставшей лицом единороссов на барнаульских выборах, не доверили кресло председателя гордумы

Барнаульские единороссы 26 сентября в ходе заседания политсовета распределили основные посты в новой гордуме. Спикером, вопреки ранее появлявшимся сообщениям, станет не «фронтовичка» Марина Ермоленко, а ректор АлтГАКИ Галина Буевич, следует из сообщения партийной пресс-службы.

Главной темой заседания политсовета стала организация работы недавно избранной Барнаульской гордумы VII созыва. Партийцы определили кандидатуры председателя и зампредседателя местного парламента, руководителя фракции, а также сформировали новую структуру комитетов. Это решение они направят новоизбранным депутатам для окончательного утверждения.

Отметим, что имея абсолютное большинство в БГД (31 депутат из 40 избранных), можно не сомневаться, что именно предложенные кандидаты в итоге будут утверждены.

Партийцы сошлись во мнении, что схема местного парламента должна быть видоизменена. Вместо четырех появится пять комитетов. По словам секретаря барнаульского отделения «Единой России» Юрия Еремеева, местный парламент получит комитет по городскому хозяйству. По итогам дискуссии единороссы предложили пост председателя Барнаульской гордумы Галине Буевич. Ее заместителем должен стать Сергей Струченко. Фракцию большинства, по мнению единороссов, может возглавить Вячеслав Перерядов.

Если говорить о руководителях подразделений, то во главе комитета по бюджету, налогам и кредитной политике партийцы видят Андрея Солодилова. На пост главы комитета по экономической политике и собственности была выдвинута кандидатура Валерия Касплера. Комитет по городскому хозяйству единороссы предложили возглавить Александру Гроссу, комитет по социальной политике - Марине Ермоленко. По предложению партийцев, комитет по законности и местному самоуправлению может отойти Ивану Огневу.

Интересно, что г-жа Ермоленко, ставшая наряду с сити-менеджером Барнаула Сергеем Дугиным, пожалуй, главным хедлайнером муниципальных выборов (входила в общегородскую тройку от ЕР), осталась без поста не только председателя думы, но и заместителя. Между тем пока нельзя исключать сценарий, согласно которому алтайская «фронтовичка» отправится в Москву на повышение — в качестве депутата Госдумы.