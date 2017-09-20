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Главная Лента новостей Мужской клуб: инсайдеры назвали имя нового депутата Госдумы от Алтайского края

Мужской клуб: инсайдеры назвали имя нового депутата Госдумы от Алтайского края

21.09.2017 11:54

Остается открытым вопрос о том, кто получит мандат депутата Госдумы, освободившийся после скоропостижной смерти Ирины Евтушенко, избранной по региональной группе ЕР, включающей Алтайский край. Однако инсайдеры все увереннее называют имя замдиректора по правовым вопросам Алтайского экспертно-правового центра Олега Быкова, причем другого потенциального претендента из края — Марину Ермоленко — они не рассматривают. Косвенно шансы г-на Быкова подтверждают и аналитики из второго региона-претендента: в Кемеровской области нет больших надежд на то, что мандат отойдет ее представителю.

Решить, кто именно станет депутатом, должен генсовет «Единой России». Однако до сих пор заседание не состоялось. Впрочем, обсуждение кандидатуры будущего думца в партии несомненно ведется, сообщают источники «Банкфакса». При этом они указывают, что по сложившейся практике приоритетным правом должен пользоваться следующий по списку — представитель Алтайского края Олег Быков.

Г-н Быков — малозаметная фигура в регионе, большой роли в алтайском отделении партии он не играет. До этого он был замечен в политике лишь однажды, как самовыдвиженец в кандидаты Барнаульской городской думы в 2012 году. Инсайдеры отмечают, что более рациональным был бы «десант» в Госдуму депутата БГД Марины Ермоленко. Однако она прошла в новый созыв городского парламента и там ей, судя по всему, отводится одна из руководящих ролей — она может претендовать и на пост спикера. Подтверждением служит то, что она говорит от лица всех 30 депутатов-единороссов и даже намечает первые шаги по реформированию структуры гордумы. Как сообщает томский портал «ТВ2» со ссылкой на источники в исполкоме Алтайского реготделения «Единой России» г-жу Ермоленко действительно для выдвижения в Госдуму не рассматривают.

Два оставшихся кандидата — участник Паралимпийских игр в Пекине-2008, чемпион мира по настольному теннису-2010, депутат Госдумы прошлого созыва Сергей Поддубный и заслуженный мастер спорта по боксу, чемпион мира, Европы и СССР, 10-кратный чемпион мира среди профессионалов, депутат Кемеровского областного совета Юрий Арбачаков. Они, по сравнению с г-ном Быковым, выглядят более убедительно в качестве думцев. Однако в самой Кемеровской области шансы своих кандидатов оценивают не слишком высоко. «Как говорят эксперты, мандат получит регион, который будет более в этом заинтересован», — сообщает издание «МедиаКузбасс».

Депутат Госдумы от ЕР, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Сибирского государственного медицинского университета Ирина Евтушенко умерла на 61-м году жизни. Причиной смерти послужило онкологическое заболевание. Г-жа Евтушенко стала депутатом Госдумы VII созыва от Томской области, где входила в комитет по международным делам, 18 сентября 2016 года.

Напомним, что сейчас в Госдуме Алтайский край представляют избранные по тергруппе Николай Герасименко, Валерий Елыкомов, Наталья Кувшинова и четыре одномандатника — Даниил Бессарабов, Виктор Зобнев, Иван Лоор и Александр Прокопьев (все единороссы). Кроме того, в Думу прошел лидер Алтайского реготделения «Справедливой России» Александр Терентьев.


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Комментарий

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Комментариев 15
Инсайдер

21.09.2017 12:27

А вот вам ещё один инсайд: федеральное руководство ОНФ за Ермоленко, АП пока рассматривает всех кандидатов, региональная власть не прочь отправить фронтовичку в Москву, так как здесь она создаёт напряжение, а городская власть против и хочет ее видеть спикером гордумы. Как вам такой инсайд?
гость

21.09.2017 12:32

Г-н Быков — малозаметная фигура в регионе

возникает закономерный вопрос "Каким образом он оказался в списке?"
Инсайдеру

21.09.2017 12:40

Фронтовичка с мандатом Госдумы сделает короткое замыкание, а в Гордуме бьет немного током низкого напряжения!
гость

21.09.2017 12:44

сегодня заседание гордумы
фронтовичку могут сегодня спикером сделать
Гостю

21.09.2017 12:51

Ты если не знаешь, что сегодня будет, не открывай рот.
гость

21.09.2017 12:55

Всезнайка открой свою пасть и расскажи что сегодня будет!?
Какая реакция будет ЕР, СР, ЛДПР?

21.09.2017 13:01

Депутаты от КПРФ внесли в Думу проект закона о распределении между россиянами части доходов госбюджета от продажи нефти и других полезных ископаемых, передает РИА «Новости».…
Для 13.01

21.09.2017 14:23

А какая должна быть реакция на предвыборный пиар пыльного дедушки Зю? Он прекрасно понимает, что при нынешней авторитарно-олигархической власти это невозможно. Этот тезис кстати был озвучен еще в предвыборных обещаниях Путина, там утверждалось, что природную ренту каждый россиянин будет получать с 2005 года. Где зюгановцы были 12 лет и почему не требовали исполнения обещанного раньше?
Ну, не станут же пыльные педиросы самопогрызом заниматься.

21.09.2017 15:45

Член ЦИКа Александр Кинев сказал, что среди участников досрочного голосования в Барнауле на выборах в гордуму доля сторонников «Единой России» была заметно выше, чем среди тех, кто проголосовал за единороссов 10 сентября. «Но никаких доказательств принуждения к досрочному голосованию нет», - отметил господин Кинев. «Ситуация была нездоровая, но ухватить не за что», - посетовала Элла Памфилова.
Где были, где были - там же где и ты, злобный тушкан.

21.09.2017 15:47

Для 13.01 писал(а):
Где зюгановцы были 12 лет и почему не требовали исполнения обещанного раньше?
СашОК

21.09.2017 16:12

Однозначно,единая Россия-это партия,сплотившая лучших людей нашей великой страны!
О сплотившихся лучших под голубым медведем

21.09.2017 17:33

СашОК писал(а):
единая Россия-это партия,сплотившая лучших людей


Так шож ты, Сашок, не усё сказал, га? Тож -серпентарий, царство мёртвых, могильник зомби: злобных тупых и агрессивных. Их головной моск быстро не лечится
Очевидец

21.09.2017 18:47

А какая разница жителям края кого туда едросня пристроит?! Личная, персональная жизнь жителей края никак не зависит от того, кто там жирует от их имени в креслах Госдумы или совфеда! На кой ляд вообще базировать эту тему?! Ведь никаких выборов в данном случае не будет! Как едросня решит, так и все и разрешится! О чем тогда сыр-бор!
АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ

21.09.2017 20:10

Почему здравоохранение не спасло доктора? Доктор медицинских наук умерла от онкологии... профессия накладывает очень мощный отпечаток на карму человека, УВЕРЕНА, что причиной смерти была профессия- акушерство и гинекология подразумевают аборты, страшный грех, нарушается Заповедь- НЕ УБЕЙ! И вообще, медицина и политика- это не совместимо, как и образование и политика, культура и политика...чего только в мире двойственности, дуальности, двойных стандартов не совмещают ради карьеры. Давно уже статистика кричит, что доктора живут меньше, чем пациенты. Просто поразительно, у ЕР не было, нет и не будет поддержки масс, а в госдуме одни ЕР от Алтая, что только не сделаешь ради карьеры и никому не стыдно. Интеллектуалы ведут людей по- ложному пути потому что Духовно не развиты. Искаженная реальность не только "выборы ЕР", но и то, кому "повезет" из ЕР., госдума для некоторых карьеристов предел мечтаний... Берегите себя, Земляки!
да это я

21.09.2017 20:53

"Однако она прошла в новый созыв городского парламента и там ей, судя по всему, отводится одна из руководящих ролей — она может претендовать и на пост спикера. Подтверждением служит то, что она говорит от лица всех 30 депутатов-единороссов и даже намечает первые шаги по реформированию структуры гордумы" А где это вы прочитали, что она говорит не от себя?
Вопрос в том, что Ермоленко говорит не от депутатов, а от себя лично о реформировании работы Думы..Она с таким же жаром убеждала в полезности работы ОНФ, которую кое-кто не очень тепло воспринял в Барнауле. Она делает здравые заявления и посылы по улучшению работы Госдумы, Совфеда, по отдельнвм программам края и города в образовании и здравоохранеии, развити дорожного строительства , защиты материнства и детства. Просто у нее, в отличие от своих бывших коллег по БГД, есть видение и четкое понимание путей решения этих проблем.А пришедшие в Думу " от станка" молодые депутаты, с которыми возможно придется работать Ермоленко, весьма неуютно чувствуют себя на первых порах в роли депутата, не говоря уже о том, что бы делать какие-то заявления, озвучивать программы- надо сначала ознакомиться с этой работой . Именно Ермоленко, а не никому неизвестный Быков- абсолютно непроходная фигуры на поле Гусдумы- и должна в интересах края в Думу или возглавить городской парламент. Причем, это не разменные варианты. Пользу она принесет и в том, и в ином случае. Но я вижу ее законотворцем федерального уровня. Вот только видит ли ее в этой ипостаси Александр Богданович Карлин? Очень надеемся на это