Мужской клуб: инсайдеры назвали имя нового депутата Госдумы от Алтайского края

Остается открытым вопрос о том, кто получит мандат депутата Госдумы, освободившийся после скоропостижной смерти Ирины Евтушенко, избранной по региональной группе ЕР, включающей Алтайский край. Однако инсайдеры все увереннее называют имя замдиректора по правовым вопросам Алтайского экспертно-правового центра Олега Быкова, причем другого потенциального претендента из края — Марину Ермоленко — они не рассматривают. Косвенно шансы г-на Быкова подтверждают и аналитики из второго региона-претендента: в Кемеровской области нет больших надежд на то, что мандат отойдет ее представителю.

Решить, кто именно станет депутатом, должен генсовет «Единой России». Однако до сих пор заседание не состоялось. Впрочем, обсуждение кандидатуры будущего думца в партии несомненно ведется, сообщают источники «Банкфакса». При этом они указывают, что по сложившейся практике приоритетным правом должен пользоваться следующий по списку — представитель Алтайского края Олег Быков.

Г-н Быков — малозаметная фигура в регионе, большой роли в алтайском отделении партии он не играет. До этого он был замечен в политике лишь однажды, как самовыдвиженец в кандидаты Барнаульской городской думы в 2012 году. Инсайдеры отмечают, что более рациональным был бы «десант» в Госдуму депутата БГД Марины Ермоленко. Однако она прошла в новый созыв городского парламента и там ей, судя по всему, отводится одна из руководящих ролей — она может претендовать и на пост спикера. Подтверждением служит то, что она говорит от лица всех 30 депутатов-единороссов и даже намечает первые шаги по реформированию структуры гордумы. Как сообщает томский портал «ТВ2» со ссылкой на источники в исполкоме Алтайского реготделения «Единой России» г-жу Ермоленко действительно для выдвижения в Госдуму не рассматривают.

Два оставшихся кандидата — участник Паралимпийских игр в Пекине-2008, чемпион мира по настольному теннису-2010, депутат Госдумы прошлого созыва Сергей Поддубный и заслуженный мастер спорта по боксу, чемпион мира, Европы и СССР, 10-кратный чемпион мира среди профессионалов, депутат Кемеровского областного совета Юрий Арбачаков. Они, по сравнению с г-ном Быковым, выглядят более убедительно в качестве думцев. Однако в самой Кемеровской области шансы своих кандидатов оценивают не слишком высоко. «Как говорят эксперты, мандат получит регион, который будет более в этом заинтересован», — сообщает издание «МедиаКузбасс».

Депутат Госдумы от ЕР, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Сибирского государственного медицинского университета Ирина Евтушенко умерла на 61-м году жизни. Причиной смерти послужило онкологическое заболевание. Г-жа Евтушенко стала депутатом Госдумы VII созыва от Томской области, где входила в комитет по международным делам, 18 сентября 2016 года.

Напомним, что сейчас в Госдуме Алтайский край представляют избранные по тергруппе Николай Герасименко, Валерий Елыкомов, Наталья Кувшинова и четыре одномандатника — Даниил Бессарабов, Виктор Зобнев, Иван Лоор и Александр Прокопьев (все единороссы). Кроме того, в Думу прошел лидер Алтайского реготделения «Справедливой России» Александр Терентьев.