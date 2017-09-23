×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Прощание с «Изумрудным»

23 |
Есть мнение
«Честность тоже надо показывать»: профессиональные зрители распробовали «выборный» продукт алтайских журналистов
16
Разговор
Андрей Лихторович, адвокат

Андрей Лихторович, адвокат

«Я делаю наброски для мемуаров»

106

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Бийск попал в число городов России с самыми лучшими дорогами
Вице-спикер Госдумы стал врио главы Дагестана
Театр «Студия. project» покажет четыре спектакля в Барнауле
Как из сотен моделей одежды выбрать ту самую — стильную и по доступной цене?


Резонанс
Темы недели
«Христианское государство» сравнило алтайский крайком КПРФ с террористами
65 |
В трагической гибели алтайского участкового может не оказаться виновных
34
В блогах
Анна Якушева

23.09.2017

Анна Якушева

руководитель пресс-службы Алтайского Заксобрания

О ситуации с Вадимом Жигульским

42
Анна Адамайтес

22.09.2017

Анна Адамайтес

заместитель главного редактора «Комсомольская правда Барнаул»

Кто сможет дочитать до конца...

34
Станислав Москаленко

20.09.2017

Станислав Москаленко

журналист, блогер

28 сентября истечет срок полномочий Думы Бийска VI созыва

14
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Ради наплыва: алтайское озеро Манжерок начали «спасать» от грязи силами ипотечного агентства

Ради наплыва: алтайское озеро Манжерок начали «спасать» от грязи силами ипотечного агентства

03.10.2017 09:33

Земснаряд откачивает ил с центра озера
Земснаряд откачивает ил с центра озера

Глава Республики Алтай Александр Бердников провел рабочую планерку на Манжерокском озере, где сейчас идут работы по реабилитации этого памятника природы. По мнению руководителя региона, подрядчик — АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Республики Алтай» — должен остановить деградацию объекта и облагородить его для туристов, сказано на сайте правительства республики.

Александр Бердников раздает указания
Александр Бердников раздает указания

Проект реабилитации озера разработало Минприроды республики по поручению руководителя региона. Проект прошел государственную экологическую экспертизу и получил положительное заключение. Его включили в программу «Развитие водохозяйственного комплекса в Российской Федерации» на 2017-2018 годы. «Это озеро — уникальный природный объект, практически единственный теплый водоем в регионе, здесь растут реликтовые растения — орех чилим и водяные лилии. Из-за ряда факторов началась его деградация, гибели озера нельзя было допустить, поэтому мы разработали проект реабилитации, обратились в Федеральное агентство водных ресурсов, где нашли поддержку», — пояснил Александр Бердников.

На расчистке озера задействовано множество единиц техники
На расчистке озера задействовано множество единиц техники

На реализацию проекта выделено около 73 млн рублей, основной вид работ, который нужно выполнить – выемка иловых отложений. Это не только очистит воду, но и увеличит глубину озера примерно на 1,5 м. Сейчас максимальная глубина составляет 3 м. Еще одна задача – восстановить проточность озера, то есть предотвратить дальнейшее заиливание. Работы проводят земснарядом, с помощью которого ил вынимается из водоема и транспортируется на расположенные вне водоохранной зоны озера карты намыва (отстойники), где ил укладывается, осаживается, отстаивается. В итоге получается площадка, которую в дальнейшем можно использовать для хознужд.

Власти рассчитывают, что после очистки озеро испытает наплыв туристов
Власти рассчитывают, что после очистки озеро испытает наплыв туристов

Генеральный подрядчик проекта по реабилитации озера — АО «АИЖК Республики Алтай». Работы по извлечению ила выполняет субподрядчик — АО «Сибгидромехстрой», имеющее большой опыт по расчистке озер в Тюменской, Омской, Новосибирской областях, Алтайском крае. Работы начались в июле 2017 года. «Производится расчистка центральной части озера. Мы не будем трогать те территории, где находятся реликтовые растения, они не пострадают. Сейчас расчищаем ручьи и родники, которые озеро питают, также отсыпем берега озера песком вместе с ГЛК «Манжерок», — добавил глава региона.

Вторым этапом реабилитации озера станет благоустройство его берегов. Предусмотрена организация зон отдыха с туалетами, душевыми кабинками и другой необходимой инфраструктурой. Объект начнет функционировать, по прогнозам, в конце 2018 — начале 2019 года. «Этот теплый водоем, популярный у туристов, мы приспособим и облагородим для купания и отдыха. На эти цели мы готовы выделить средства из бюджета республики, это необходимость, потому что мы должны сохранить это озеро и для будущих поколений», — резюмировал руководитель региона.

Напомним, неподалеку от озера находится один из важнейших туристических объектов региона — горнолыжный комплекс «Манжерок». «Сбербанк Капитал» в конце 2011 года приобрел 75 % ЗАО «Горнолыжный комплекс «Манжерок». Власти РА на тот момент заявляли о планах нового собственника инвестировать в развитие компании 1,43 млрд рублей.

Добавим, контрольный пакет акций ЗАО «ГЛК «Манжерок» был приобретен дочерним предприятием Сбербанка после того, как предыдущий собственник не смог осуществить выплаты по предоставленным банком кредитам. На момент смены собственника в развитие комплекса уже был вложен 1,831 млрд рублей. Многие эксперты критически отнеслись к приобретению Сбербанка и расценили это как вынужденные и неэффективные инвестиции. Ранее Сбербанк уже перечислял компании сначала 600 млн рублей в виде кредита, затем еще 1,43 млрд рублей. Кроме этого, летом 2011 года суд обязал нового собственника выплатить более 86,6 млн рублей в пользу сербского АО «Энергопроект-Високоградня», с августа 2008 года являвшегося генподрядчиком строительства горнолыжного комплекса.

Фото: сайт правительства Республики Алтай


Другие новости по этой теме:

 Реанимация: власти решили на год закрыть алтайское озеро Манжерок для туристов
 Озеро Манжерок в Республике Алтай усилиями властей превратится из «очень грязного» в «грязное»

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 6
вий

03.10.2017 10:06

Ждем новый распил.
Гость

03.10.2017 10:52

Генеральный подрядчик проекта по реабилитации озера — АО «АИЖК Республики Алтай». Работы по извлечению ила выполняет субподрядчик — АО «Сибгидромехстрой»

Вот и думайте,причём здесь АИЖК?
Кyм

03.10.2017 12:06

Остановить деградацию озера-это святое,все жители региона 04,за это,но мою деградацию,как остоновить,вот в чём вопрос?
пидарку-рубанку

03.10.2017 13:04

твою деградацию останавливать бессмысленно. судя по твоим высерам ты где-то на уровне орангутана
гостю 10.52

03.10.2017 13:08

Гость писал(а):
Вот и думайте,причём здесь АИЖК?


Вы видимо не в курсе, но тендер может выиграть согласно закона о госзакупках ЛЮБОЕ лицо, предложившее наименьшую цену. И в чем проблема нанять профессионального субподрядчика и выполнить контракт? Застряли вы в совке, товарищ.
13:04

03.10.2017 17:58

ты хоть осознаешь какое ты гавно, а гавно ты потому что, фишка про запоры была моей