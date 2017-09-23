Ради наплыва: алтайское озеро Манжерок начали «спасать» от грязи силами ипотечного агентства

Земснаряд откачивает ил с центра озера

Глава Республики Алтай Александр Бердников провел рабочую планерку на Манжерокском озере, где сейчас идут работы по реабилитации этого памятника природы. По мнению руководителя региона, подрядчик — АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Республики Алтай» — должен остановить деградацию объекта и облагородить его для туристов, сказано на сайте правительства республики.

Александр Бердников раздает указания

Проект реабилитации озера разработало Минприроды республики по поручению руководителя региона. Проект прошел государственную экологическую экспертизу и получил положительное заключение. Его включили в программу «Развитие водохозяйственного комплекса в Российской Федерации» на 2017-2018 годы. «Это озеро — уникальный природный объект, практически единственный теплый водоем в регионе, здесь растут реликтовые растения — орех чилим и водяные лилии. Из-за ряда факторов началась его деградация, гибели озера нельзя было допустить, поэтому мы разработали проект реабилитации, обратились в Федеральное агентство водных ресурсов, где нашли поддержку», — пояснил Александр Бердников.

На расчистке озера задействовано множество единиц техники

На реализацию проекта выделено около 73 млн рублей, основной вид работ, который нужно выполнить – выемка иловых отложений. Это не только очистит воду, но и увеличит глубину озера примерно на 1,5 м. Сейчас максимальная глубина составляет 3 м. Еще одна задача – восстановить проточность озера, то есть предотвратить дальнейшее заиливание. Работы проводят земснарядом, с помощью которого ил вынимается из водоема и транспортируется на расположенные вне водоохранной зоны озера карты намыва (отстойники), где ил укладывается, осаживается, отстаивается. В итоге получается площадка, которую в дальнейшем можно использовать для хознужд.

Власти рассчитывают, что после очистки озеро испытает наплыв туристов

Генеральный подрядчик проекта по реабилитации озера — АО «АИЖК Республики Алтай». Работы по извлечению ила выполняет субподрядчик — АО «Сибгидромехстрой», имеющее большой опыт по расчистке озер в Тюменской, Омской, Новосибирской областях, Алтайском крае. Работы начались в июле 2017 года. «Производится расчистка центральной части озера. Мы не будем трогать те территории, где находятся реликтовые растения, они не пострадают. Сейчас расчищаем ручьи и родники, которые озеро питают, также отсыпем берега озера песком вместе с ГЛК «Манжерок», — добавил глава региона.

Вторым этапом реабилитации озера станет благоустройство его берегов. Предусмотрена организация зон отдыха с туалетами, душевыми кабинками и другой необходимой инфраструктурой. Объект начнет функционировать, по прогнозам, в конце 2018 — начале 2019 года. «Этот теплый водоем, популярный у туристов, мы приспособим и облагородим для купания и отдыха. На эти цели мы готовы выделить средства из бюджета республики, это необходимость, потому что мы должны сохранить это озеро и для будущих поколений», — резюмировал руководитель региона.

Напомним, неподалеку от озера находится один из важнейших туристических объектов региона — горнолыжный комплекс «Манжерок». «Сбербанк Капитал» в конце 2011 года приобрел 75 % ЗАО «Горнолыжный комплекс «Манжерок». Власти РА на тот момент заявляли о планах нового собственника инвестировать в развитие компании 1,43 млрд рублей.

Добавим, контрольный пакет акций ЗАО «ГЛК «Манжерок» был приобретен дочерним предприятием Сбербанка после того, как предыдущий собственник не смог осуществить выплаты по предоставленным банком кредитам. На момент смены собственника в развитие комплекса уже был вложен 1,831 млрд рублей. Многие эксперты критически отнеслись к приобретению Сбербанка и расценили это как вынужденные и неэффективные инвестиции. Ранее Сбербанк уже перечислял компании сначала 600 млн рублей в виде кредита, затем еще 1,43 млрд рублей. Кроме этого, летом 2011 года суд обязал нового собственника выплатить более 86,6 млн рублей в пользу сербского АО «Энергопроект-Високоградня», с августа 2008 года являвшегося генподрядчиком строительства горнолыжного комплекса.